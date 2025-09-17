Virgilio Sport
Liverpool-Atletico Madrid: 3-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Anfield di Liverpool
17 Settembre 2025 ore 21:00
Liverpool
3
Atletico Madrid
2
Partita finita
Arbitro: Maurizio Mariani
  1. 4' 1-0 Andy Robertson
  2. 6' 2-0 Mohamed Salah
  3. 45+3' 2-1 Marcos Llorente
  4. 81' 2-2 Marcos Llorente
  5. 90+2' 3-2 Virgil van Dijk
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Liverpool 3, Atletico Madrid 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Liverpool 3, Atletico Madrid 2.22:57

  3. 90'+7'

    Tiro parato. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marcos Llorente con cross.22:57

  4. 90'+6'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Mohamed Salah in seguito a un contropiede.22:56

  5. 90'+2'

    Gol! Liverpool 3, Atletico Madrid 2. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:53

  6. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:52

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:52

  9. 90'+1'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rio Ngumoha.22:51

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51

  11. 89'

    Conor Bradley (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  12. 89'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:50

  13. 88'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:49

  15. 88'

    Tiro respinto. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:49

  16. 88'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Clément Lenglet (Atletico Madrid).22:48

  17. 86'

    Sostituzione, Liverpool. Milos Kerkez sostituisce Andy Robertson.22:47

  18. 86'

    Conor Bradley (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  19. 86'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:47

  21. 85'

    Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:46

  22. 85'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:45

  23. 81'

    Gol! Liverpool 2, Atletico Madrid 2. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.22:41

  24. 81'

    Tiro respinto. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Giuliano Simeone.22:41

  25. 77'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  27. 77'

    Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:38

  28. 77'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Marc Pubill sostituisce Nico González.22:37

  29. 76'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).22:37

  30. 74'

    Sostituzione, Liverpool. Rio Ngumoha sostituisce Florian Wirtz.22:35

  31. 73'

    Tentativo fallito. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Giuliano Simeone.22:34

  33. 72'

    Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Mohamed Salah.22:33

  34. 72'

    Tiro respinto. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giuliano Simeone.22:32

  35. 70'

    Conor Bradley (Liverpool) e' ammonito per fallo.22:31

  36. 70'

    Fallo di Conor Bradley (Liverpool).22:31

  37. 70'

    Javi Galán (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  39. 67'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.22:27

  40. 65'

    Mohamed Salah (Liverpool) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.22:26

  41. 61'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Nahuel Molina sostituisce Conor Gallagher.22:22

  42. 61'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Antoine Griezmann.22:22

  43. 61'

    Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.22:21

  45. 61'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:21

  46. 58'

    Sostituzione, Liverpool. Alexis Mac Allister sostituisce Cody Gakpo.22:19

  47. 58'

    Sostituzione, Liverpool. Hugo Ekitiké sostituisce Alexander Isak.22:18

  48. 58'

    Sostituzione, Liverpool. Conor Bradley sostituisce Jeremie Frimpong.22:18

  49. 57'

    Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  51. 57'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:18

  52. 57'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un colpo di testa da centro area. Assist di Cody Gakpo con cross.22:17

  53. 55'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Conor Gallagher (Atletico Madrid).22:15

  54. 53'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Giacomo Raspadori.22:13

  55. 52'

    Fuorigioco. Javi Galán(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Nico González e' colto in fuorigioco.22:13

  57. 52'

    Tentativo fallito. Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Antoine Griezmann.22:12

  58. 50'

    Fallo di Alexander Isak (Liverpool).22:11

  59. 50'

    Robin Le Normand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  60. Inizia il Secondo tempo Liverpool 2, Atletico Madrid 1.22:06

  61. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Liverpool 2, Atletico Madrid 1.21:50

  63. 45'+5'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Ryan Gravenberch in seguito a un calcio da fermo.21:50

  64. 45'+4'

    Clément Lenglet (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.21:49

  65. 45'+4'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  66. 45'+4'

    Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:49

  67. 45'+3'

    Gol! Liverpool 2, Atletico Madrid 1. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Giacomo Raspadori.21:47

  69. 45'+1'

    Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  70. 45'+1'

    Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:45

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  72. 45'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).21:45

  73. 44'

    Fuorigioco. Nico González(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Javi Galán e' colto in fuorigioco.21:44

  75. 43'

    Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:42

  76. 43'

    Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  77. 42'

    Tentativo fallito. Jeremie Frimpong (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:42

  78. 41'

    Tiro parato. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:41

  79. 40'

    Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Virgil van Dijk con suggerimento di testa.21:39

  81. 39'

    Tentativo fallito. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:39

  82. 36'

    Decisione VAR: nessun rigore Liverpool.21:35

  83. 34'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:34

  84. 34'

    Gara riprende.21:34

  85. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Javi Galán (Atletico Madrid) per infortunio.21:33

  87. 33'

    Fallo di Javi Galán (Atletico Madrid).21:32

  88. 33'

    Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  89. 32'

    Gara riprende.21:32

  90. 31'

    Robin Le Normand (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.21:31

  91. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Alexander Isak (Liverpool) per infortunio.21:31

  93. 31'

    Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Isak.21:31

  94. 26'

    Tentativo fallito. Nico González (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Clément Lenglet.21:26

  95. 25'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).21:24

  96. 24'

    Tentativo fallito. Clément Lenglet (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Antoine Griezmann con cross da calcio d'angolo.21:24

  97. 24'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jeremie Frimpong (Liverpool).21:23

  99. 21'

    Tentativo fallito. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra.21:20

  100. 17'

    Tiro parato. Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giuliano Simeone.21:16

  101. 15'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Liverpool).21:14

  102. 12'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:12

  103. 12'

    Nico González (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  105. 11'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).21:11

  106. 11'

    Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  107. 10'

    Fallo di Andy Robertson (Liverpool).21:10

  108. 10'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  109. 9'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  111. 9'

    Fallo di Conor Gallagher (Atletico Madrid).21:08

  112. 8'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jeremie Frimpong (Liverpool).21:07

  113. 6'

    Gol! Liverpool 2, Atletico Madrid 0. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Gravenberch.21:06

  114. 4'

    Gol! Liverpool 1, Atletico Madrid 0. Andy Robertson (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mohamed Salah in seguito a un calcio da fermo.21:04

  115. 4'

    Tiro respinto. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area.21:04

  117. 3'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  118. 3'

    Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:02

  119. Fallo di Mohamed Salah (Liverpool).21:01

  120. Javi Galán (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  121. Inizia il Primo tempo.21:00

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  125. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Anfield
    Città: Liverpool
    Capienza: 61276 spettatori19:49

Formazioni Liverpool - Atletico Madrid

Liverpool
Atletico Madrid
TITOLARI LIVERPOOL
  • (1) ALISSON BECKER (P)
  • (26) ANDY ROBERTSON (D)
  • (5) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (30) JEREMIE FRIMPONG (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (11) MOHAMED SALAH (C)
  • (18) CODY GAKPO (C)
  • (8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (38) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (7) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (22) HUGO EKITIKÉ (A)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
  • (73) RIO NGUMOHA (A)
  • (3) WATARU ENDO (C)
  • (15) GIOVANNI LEONI (D)
  • (2) JOE GOMEZ (D)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (12) CONOR BRADLEY (D)
  • (76) JAYDEN DANNS (A)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Arne Slot
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (15) CLÉMENT LENGLET (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (D)
  • (21) JAVI GALÁN (D)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (23) NICO GONZÁLEZ (C)
  • (4) CONOR GALLAGHER (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (22) GIACOMO RASPADORI (A)
  • (7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (31) SALVI ESQUIVEL (P)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (28) TAUFIK SEIDU (C)
  • (29) RAYANE BELAID (A)
  • (16) NAHUEL MOLINA (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (3) MATTEO RUGGERI (D)
  • (6) KOKE (C)
  • (12) CARLOS MARTÍN (A)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
PREPARTITA

Liverpool - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Atletico Madrid sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente il Liverpool si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Liverpool ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Atletico Madrid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Liverpool e Atletico Madrid si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 2 volte, Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Liverpool-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Liverpool non è riuscito a vincere nessuna delle prime quattro partite di UEFA Champions League contro l'Atlético Madrid tra il 2008 e il 2020 (2N, 2P), ma ha vinto sia in casa che in trasferta contro di loro nell'ultima stagione in cui si sono affrontati (2021-22 nella fase a gironi).
  • Dopo aver eliminato il Liverpool dalla UEFA Champions League 2019-20 vincendo sia in casa che in trasferta negli ottavi di finale (4-2 complessivo), l'Atlético Madrid ha vinto solo una delle ultime otto partite contro squadre inglesi nella competizione (2N, 5P), 1-0 in casa del Manchester United nel marzo 2022.
  • Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha affrontato l'Atlético Madrid di Diego Simeone in due precedenti occasioni in Europa, perdendo in casa (1-3) e in trasferta (2-3) nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023-24. Nonostante abbia subito sei gol e ne abbia segnati solo tre, il Feyenoord di Slot ha registrato un valore dell'indice xG più alto (3,6 - 2,1) e più tiri (29 - 16) in quei due incontri tra andata e ritorno.
  • L'Atlético Madrid ha perso solo una delle ultime 10 partite di apertura di una stagione di UEFA Champions League (5V, 4N), con l'unica sconfitta arrivata in trasferta contro il Bayern Monaco nell'ottobre 2020 (4-0 per la squadra tedesca).
  • L'Atlético Madrid ha mantenuto la porta inviolata nel 42% delle partite di UEFA Champions League sotto la guida di Diego Simeone (48/115), la percentuale più alta tra tutte le squadre spagnole che hanno giocato almeno 50 partite sotto la guida di uno stesso allenatore - davanti al Barcellona di Pep Guardiola (40% - 20/50).
  • Il Liverpool ha concluso la fase a gironi in testa nella UEFA Champions League 2024-25, vincendo più partite e ottenendo più punti di qualsiasi altra squadra (7V, 0N, 1P - 21 punti). I Reds hanno vinto tutte e quattro le partite della fase a gironi ad Anfield con un punteggio complessivo di 10-1, inclusa una vittoria contro il Real Madrid, campione in carica della competizione (2-0 in quel caso).
  • Mohamed Salah ha segnato più gol (44) e fornito più assist (17) di qualsiasi altro giocatore del Liverpool in UEFA Champions League. Con una presenza in questa sfida, l'egiziano diventerebbe anche il secondo giocatore dei Reds per numero di presenze nella competizione, superando Steven Gerrard (73), dietro solo a Jamie Carragher (80).
  • Antoine Griezmann ha segnato o fornito assist nel 26% dei gol dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League (51/197), la percentuale più alta tra i giocatori di una squadra che ha segnato almeno 100 gol nella storia della competizione, davanti a Lionel Messi con il Barcellona (25% - 155/612).
  • Tra le coppie o i terzetti di difensori con almeno cinque presenze dal primo minuto nella scorsa UEFA Champions League, la coppia difensiva del Liverpool formata da Virgil Van Dijk e Ibrahima Konaté ha avuto la percentuale di partite con porta inviolata più alta (71% - 5/7).
  • Koke, dell'Atlético Madrid, è soltanto uno dei quattro giocatori nella storia della UEFA Champions League ad aver collezionato almeno 100 presenze sotto la guida di un unico allenatore (102 con Diego Simeone), insieme a Ryan Giggs (134), Paul Scholes (124) e Gary Neville (109), tutti con il Manchester United sotto la guida di Alex Ferguson.

Liverpool - Atletico Madrid Live

