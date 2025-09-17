Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

Liverpool - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Atletico Madrid sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente il Liverpool si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Liverpool ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Atletico Madrid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Liverpool e Atletico Madrid si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 2 volte, Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Liverpool-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Liverpool non è riuscito a vincere nessuna delle prime quattro partite di UEFA Champions League contro l'Atlético Madrid tra il 2008 e il 2020 (2N, 2P), ma ha vinto sia in casa che in trasferta contro di loro nell'ultima stagione in cui si sono affrontati (2021-22 nella fase a gironi).

Dopo aver eliminato il Liverpool dalla UEFA Champions League 2019-20 vincendo sia in casa che in trasferta negli ottavi di finale (4-2 complessivo), l'Atlético Madrid ha vinto solo una delle ultime otto partite contro squadre inglesi nella competizione (2N, 5P), 1-0 in casa del Manchester United nel marzo 2022.

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha affrontato l'Atlético Madrid di Diego Simeone in due precedenti occasioni in Europa, perdendo in casa (1-3) e in trasferta (2-3) nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023-24. Nonostante abbia subito sei gol e ne abbia segnati solo tre, il Feyenoord di Slot ha registrato un valore dell'indice xG più alto (3,6 - 2,1) e più tiri (29 - 16) in quei due incontri tra andata e ritorno.

L'Atlético Madrid ha perso solo una delle ultime 10 partite di apertura di una stagione di UEFA Champions League (5V, 4N), con l'unica sconfitta arrivata in trasferta contro il Bayern Monaco nell'ottobre 2020 (4-0 per la squadra tedesca).

L'Atlético Madrid ha mantenuto la porta inviolata nel 42% delle partite di UEFA Champions League sotto la guida di Diego Simeone (48/115), la percentuale più alta tra tutte le squadre spagnole che hanno giocato almeno 50 partite sotto la guida di uno stesso allenatore - davanti al Barcellona di Pep Guardiola (40% - 20/50).

Il Liverpool ha concluso la fase a gironi in testa nella UEFA Champions League 2024-25, vincendo più partite e ottenendo più punti di qualsiasi altra squadra (7V, 0N, 1P - 21 punti). I Reds hanno vinto tutte e quattro le partite della fase a gironi ad Anfield con un punteggio complessivo di 10-1, inclusa una vittoria contro il Real Madrid, campione in carica della competizione (2-0 in quel caso).

Mohamed Salah ha segnato più gol (44) e fornito più assist (17) di qualsiasi altro giocatore del Liverpool in UEFA Champions League. Con una presenza in questa sfida, l'egiziano diventerebbe anche il secondo giocatore dei Reds per numero di presenze nella competizione, superando Steven Gerrard (73), dietro solo a Jamie Carragher (80).

Antoine Griezmann ha segnato o fornito assist nel 26% dei gol dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League (51/197), la percentuale più alta tra i giocatori di una squadra che ha segnato almeno 100 gol nella storia della competizione, davanti a Lionel Messi con il Barcellona (25% - 155/612).

Tra le coppie o i terzetti di difensori con almeno cinque presenze dal primo minuto nella scorsa UEFA Champions League, la coppia difensiva del Liverpool formata da Virgil Van Dijk e Ibrahima Konaté ha avuto la percentuale di partite con porta inviolata più alta (71% - 5/7).

Koke, dell'Atlético Madrid, è soltanto uno dei quattro giocatori nella storia della UEFA Champions League ad aver collezionato almeno 100 presenze sotto la guida di un unico allenatore (102 con Diego Simeone), insieme a Ryan Giggs (134), Paul Scholes (124) e Gary Neville (109), tutti con il Manchester United sotto la guida di Alex Ferguson.

