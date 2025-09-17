Incontro terminato, Liverpool 3, Atletico Madrid 2.
Incontro terminato, Liverpool 3, Atletico Madrid 2.
Secondo tempo terminato, Liverpool 3, Atletico Madrid 2.22:57
Tiro parato. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Marcos Llorente con cross.22:57
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Mohamed Salah in seguito a un contropiede.22:56
Gol! Liverpool 3, Atletico Madrid 2. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:53
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pablo Barrios (Atletico Madrid).22:52
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:52
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rio Ngumoha.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Conor Bradley (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:50
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:49
Tiro respinto. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:49
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Clément Lenglet (Atletico Madrid).22:48
Sostituzione, Liverpool. Milos Kerkez sostituisce Andy Robertson.22:47
Conor Bradley (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:47
Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:46
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:45
Gol! Liverpool 2, Atletico Madrid 2. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.22:41
Tiro respinto. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Giuliano Simeone.22:41
Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).22:38
Sostituzione, Atletico Madrid. Marc Pubill sostituisce Nico González.22:37
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).22:37
Sostituzione, Liverpool. Rio Ngumoha sostituisce Florian Wirtz.22:35
Tentativo fallito. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Giuliano Simeone.22:34
Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Mohamed Salah.22:33
Tiro respinto. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giuliano Simeone.22:32
Conor Bradley (Liverpool) e' ammonito per fallo.22:31
Fallo di Conor Bradley (Liverpool).22:31
Javi Galán (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.22:27
Mohamed Salah (Liverpool) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Florian Wirtz in seguito a un contropiede.22:26
Sostituzione, Atletico Madrid. Nahuel Molina sostituisce Conor Gallagher.22:22
Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Antoine Griezmann.22:22
Fuorigioco. Dominik Szoboszlai(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.22:21
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.22:21
Sostituzione, Liverpool. Alexis Mac Allister sostituisce Cody Gakpo.22:19
Sostituzione, Liverpool. Hugo Ekitiké sostituisce Alexander Isak.22:18
Sostituzione, Liverpool. Conor Bradley sostituisce Jeremie Frimpong.22:18
Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).22:18
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un colpo di testa da centro area. Assist di Cody Gakpo con cross.22:17
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Conor Gallagher (Atletico Madrid).22:15
Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Giacomo Raspadori.22:13
Fuorigioco. Javi Galán(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Nico González e' colto in fuorigioco.22:13
Tentativo fallito. Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Antoine Griezmann.22:12
Fallo di Alexander Isak (Liverpool).22:11
Robin Le Normand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Inizia il Secondo tempo Liverpool 2, Atletico Madrid 1.22:06
Primo tempo terminato, Liverpool 2, Atletico Madrid 1.21:50
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Ryan Gravenberch in seguito a un calcio da fermo.21:50
Clément Lenglet (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.21:49
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:49
Gol! Liverpool 2, Atletico Madrid 1. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Giacomo Raspadori.21:47
Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).21:45
Fuorigioco. Nico González(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Javi Galán e' colto in fuorigioco.21:44
Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:42
Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tentativo fallito. Jeremie Frimpong (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:42
Tiro parato. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:41
Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Virgil van Dijk con suggerimento di testa.21:39
Tentativo fallito. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.21:39
Decisione VAR: nessun rigore Liverpool.21:35
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:34
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Javi Galán (Atletico Madrid) per infortunio.21:33
Fallo di Javi Galán (Atletico Madrid).21:32
Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Gara riprende.21:32
Robin Le Normand (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Alexander Isak (Liverpool) per infortunio.21:31
Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Isak.21:31
Tentativo fallito. Nico González (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Clément Lenglet.21:26
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).21:24
Tentativo fallito. Clément Lenglet (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Antoine Griezmann con cross da calcio d'angolo.21:24
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jeremie Frimpong (Liverpool).21:23
Tentativo fallito. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra.21:20
Tiro parato. Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giuliano Simeone.21:16
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Liverpool).21:14
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:12
Nico González (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).21:11
Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Andy Robertson (Liverpool).21:10
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Conor Gallagher (Atletico Madrid).21:08
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jeremie Frimpong (Liverpool).21:07
Gol! Liverpool 2, Atletico Madrid 0. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Gravenberch.21:06
Gol! Liverpool 1, Atletico Madrid 0. Andy Robertson (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mohamed Salah in seguito a un calcio da fermo.21:04
Tiro respinto. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area.21:04
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:02
Fallo di Mohamed Salah (Liverpool).21:01
Javi Galán (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Anfield
Città: Liverpool
Capienza: 61276 spettatori19:49
Liverpool - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Atletico Madrid sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente il Liverpool si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Liverpool ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Atletico Madrid ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
Liverpool e Atletico Madrid si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 2 volte, Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Liverpool-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Liverpool
|Atletico Madrid
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND