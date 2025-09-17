Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

PREPARTITA

Olympiakos - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Pafos sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Attualmente Olympiakos si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Pafos si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Olympiakos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Pafos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Olympiakos e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.

Olympiakos-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà solo la terza partita tra una squadra greca e una cipriota nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo PAOK Salonicco contro Omonia Nicosia nel 1976-77 (primo turno) e Panathinaikos contro Anorthosis Famagosta nel 2008-09 (fase a gironi).

L'Olympiakos affronterà una squadra cipriota in una tra le maggiori competizioni europee per la prima volta dal 2016-17, quando fu battuto in casa e in trasferta dall'APOEL Nicosia nella fase a gironi della UEFA Europa League.

Il Pafos sarà l'ottava squadra cipriota a partecipare alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, e la prima dopo l'APOEL Nicosia nell'edizione 2017-18 (eliminata nella fase a gironi in quel caso).

Dopo una serie di tre vittorie consecutive tra settembre e novembre 2015, l'Olympiakos ha perso 16 delle ultime 20 partite in UEFA Champions League (2V, 2N) – tra tutte le squadre ad aver giocato almeno 100 partite in Coppa dei Campioni/Champions League dal 1955/56, solo lo Sporting CP (52%) ha perso una percentuale di partite più alta rispetto alla squadra greca (51,9% frutto di 81 sconfitte in 156 sfide) nella competizione.

Prima del 2025-26, l'unica partecipazione del Pafos a una tra le principali competizioni europee risale alla scorsa stagione in UEFA Conference League. La squadra cipriota ha vinto cinque delle 10 partite disputate nella scorsa UEFA Conference League (2N, 3P) ed è stata eliminata agli ottavi dagli svedesi del Djurgården (3-1 complessivo in quel caso).

José Luis Mendilibar ha già allenato due partite in UEFA Champions League, entrambe pareggiate nella fase a gironi 2023/24 quando era alla guida del Siviglia (vs Lens e PSV.) L'attuale tecnico dell'Olympiakos sarà il terzo tecnico spagnolo ad allenare i greci nella competizione, dopo Ernesto Valverde e Míchel.

Dall'inizio della stagione 2023-24, il giocatore con il maggior numero di gol segnati nelle principali competizioni europee è l'attaccante dell'Olympiakos Ayoub El Kaabi: 21 gol in 23 presenze per lui nel periodo, frutto di 10 reti segnate in 14 partite disputate in UEFA Europa League e 11 marcature in nove sfide in Conference League.

Mislav Orsic ha segnato in media un gol ogni due partite nella sua carriera in UEFA Champions League, realizzando sei reti (tutte con la sua ex squadra, la Dinamo Zagabria) in 12 presenze nella competizione.

L'attaccante dell'Olympiakos, Mehdi Taremi, ha registrato la media più alta di pressioni ad alta intensità ogni 90 minuti rispetto a qualsiasi altro giocatore nella scorsa UEFA Champions League (76 – min. 500 minuti giocati). Infatti, l'ex Inter è stato uno dei soli due giocatori ad aver superato le 100 in una partita della fase a gironi la scorsa stagione (102 contro il Manchester City), insieme a Julián Alvarez (108 contro il Bayer Leverkusen).

Mislav Orsic è soltanto uno dei 10 giocatori nella storia della UEFA Champions League (dal 1992-93) ad aver segnato una tripletta al suo debutto nella competizione; da quando ci riuscì con la Dinamo Zagabria nel settembre 2019 (vs Atalanta), solo un altro giocatore è riuscito a farlo (Sébastien Haller dell'Ajax contro lo Sporting CP nel settembre 2021).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: