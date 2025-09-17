Incontro terminato, Olympiacos 0, Pafos 0.
Incontro terminato, Olympiacos 0, Pafos 0.
Secondo tempo terminato, Olympiacos 0, Pafos 0.20:42
Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:41
Fallo di Anderson Silva (Pafos).20:41
Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Chiquinho con cross.20:40
Tiro respinto. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Francisco Ortega.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:36
Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).20:35
David Goldar (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Tiro respinto. Stavros Pnevmonidis (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Daniel Podence.20:34
Bruno Langa (Pafos) e' ammonito per fallo.20:34
Stavros Pnevmonidis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Fallo di Bruno Langa (Pafos).20:34
Stavros Pnevmonidis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33
Fallo di Bruno Langa (Pafos).20:33
Sostituzione, Pafos. Anderson Silva sostituisce Vlad Dragomir.20:32
Tentativo fallito. Giulian Biancone (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Christos Mouzakitis con cross da calcio d'angolo.20:30
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da David Goldar (Pafos).20:30
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).20:30
Tiro respinto. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Daniel Podence.20:30
Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Podence con passaggio filtrante.20:28
Fallo di Chiquinho (Olympiacos).20:26
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Pafos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mislav Orsic.20:24
Sostituzione, Pafos. Ken Sema sostituisce Jajá.20:23
Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce João Correia.20:23
Tentativo fallito. Francisco Ortega (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.20:22
Sostituzione, Olympiacos. Giulian Biancone sostituisce Lorenzo Pirola.20:21
Sostituzione, Olympiacos. Stavros Pnevmonidis sostituisce Santiago Hezze.20:21
Tentativo fallito. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.20:18
Mehdi Taremi (Olympiacos) e' ammonito per fallo.20:17
Decisione VAR: no cartellino rosso Mehdi Taremi (Olympiacos).20:16
Fallo di Mehdi Taremi (Olympiacos).20:15
Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15
Tiro parato. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Christos Mouzakitis con cross.20:14
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Neofytos Michael (Pafos).20:14
Tiro parato. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ayoub El Kaabi.20:14
Tiro respinto. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Christos Mouzakitis.20:14
Tentativo fallito. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.20:13
Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.20:12
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Pêpê Rodrigues (Pafos).20:12
Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.20:11
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Mislav Orsic (Pafos).20:10
Gara riprende.20:10
Gara momentaneamente sospesa, Jajá (Pafos) per infortunio.20:08
Tentativo fallito. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vlad Dragomir.20:08
Sostituzione, Olympiacos. Costinha sostituisce Rodinei.20:06
Tentativo fallito. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross.20:05
Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).20:04
Derrick Luckassen (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).20:03
João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).20:03
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).20:00
Fuorigioco. Santiago Hezze(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.19:59
Fallo di Daniel Podence (Olympiacos).19:56
Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Tentativo fallito. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Rodinei con cross.19:54
Sostituzione, Olympiacos. Christos Mouzakitis sostituisce Dani García.19:50
Sostituzione, Olympiacos. Mehdi Taremi sostituisce Gabriel Strefezza.19:50
Inizia il Secondo tempo Olympiacos 0, Pafos 0.19:51
Primo tempo terminato, Olympiacos 0, Pafos 0.19:35
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).19:35
Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Fallo di mano di Daniel Podence (Olympiacos).19:30
Tiro respinto. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lorenzo Pirola.19:29
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Pêpê Rodrigues (Pafos).19:26
Tentativo fallito. David Goldar (Pafos) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pêpê Rodrigues con cross in seguito a un calcio da fermo.19:22
Lorenzo Pirola (Olympiacos) e' ammonito per fallo.19:21
Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).19:21
Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Tentativo fallito. João Correia (Pafos) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Vlad Dragomir.19:20
Sostituzione, Pafos. Kostas Pileas sostituisce David Luiz per infortunio.19:20
Sostituzione, Pafos. Mislav Orsic sostituisce Landry Dimata.19:19
Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).19:19
Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).19:18
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).19:17
Gara riprende.19:16
Gara momentaneamente sospesa, João Correia (Pafos) per infortunio.19:15
Tiro respinto. Gabriel Strefezza (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rodinei.19:14
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da João Correia (Pafos).19:14
Secondo cartellino giallo per Bruno Felipe (Pafos) per fallo.19:11
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:11
Gara riprende.19:10
Gara momentaneamente sospesa, David Luiz (Pafos) per infortunio.19:10
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).19:09
Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Gabriel Strefezza (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08
Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).19:08
Dani García (Olympiacos) e' ammonito per fallo.19:06
Fallo di Dani García (Olympiacos).19:06
Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Daniel Podence (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:05
Tiro respinto. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area. Assist di Daniel Podence con cross.19:05
Fallo di Panagiotis Retsos (Olympiacos).19:02
Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Bruno Felipe (Pafos) e' ammonito per fallo.19:00
Daniel Podence (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:00
Gabriel Strefezza (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:59
Fallo di João Correia (Pafos).18:59
João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).18:57
Ayoub El Kaabi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Fallo di David Luiz (Pafos).18:56
Tiro parato. Jajá (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pêpê Rodrigues.18:56
Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Jajá (Pafos).18:54
Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53
Gioco pericoloso di Vlad Dragomir (Pafos).18:53
Gabriel Strefezza (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di João Correia (Pafos).18:51
Fuorigioco. Alexandros Paschalakis(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.18:50
Fuorigioco. João Correia(Pafos) prova il lancio lungo, ma Vlad Dragomir e' colto in fuorigioco.18:49
Fallo di Dani García (Olympiacos).18:48
Bruno Felipe (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46
Dove si gioca la partita:
Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
Città: Pireo
Capienza: 33296 spettatori17:46
Olympiakos - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Olympiakos - Pafos sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.
Attualmente Olympiakos si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Pafos si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Olympiakos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Pafos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Olympiakos e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.
Olympiakos-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Olympiakos
|Pafos
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND