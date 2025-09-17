Virgilio Sport
Olympiakos-Pafos: 0-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo
17 Settembre 2025 ore 18:45
Olympiakos
0
Pafos
0
Partita finita
Arbitro: István Kovács
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Incontro terminato, Olympiacos 0, Pafos 0.

    1. 90'+7'

      Secondo tempo terminato, Olympiacos 0, Pafos 0.20:42

    3. 90'+5'

      Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:41

    4. 90'+5'

      Fallo di Anderson Silva (Pafos).20:41

    5. 90'+4'

      Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Chiquinho con cross.20:40

    6. 90'+1'

      Tiro respinto. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di destro da centro area. Assist di Francisco Ortega.20:36

    7. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:36

    9. 89'

      Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).20:35

    10. 89'

      David Goldar (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

    11. 89'

      Tiro respinto. Stavros Pnevmonidis (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Daniel Podence.20:34

    12. 88'

      Bruno Langa (Pafos) e' ammonito per fallo.20:34

    13. 88'

      Stavros Pnevmonidis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34

    15. 88'

      Fallo di Bruno Langa (Pafos).20:34

    16. 87'

      Stavros Pnevmonidis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33

    17. 87'

      Fallo di Bruno Langa (Pafos).20:33

    18. 86'

      Sostituzione, Pafos. Anderson Silva sostituisce Vlad Dragomir.20:32

    19. 85'

      Tentativo fallito. Giulian Biancone (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Christos Mouzakitis con cross da calcio d'angolo.20:30

    21. 85'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da David Goldar (Pafos).20:30

    22. 84'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).20:30

    23. 84'

      Tiro respinto. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Daniel Podence.20:30

    24. 83'

      Tiro parato. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Podence con passaggio filtrante.20:28

    25. 81'

      Fallo di Chiquinho (Olympiacos).20:26

    27. 81'

      Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

    28. 79'

      Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Pafos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mislav Orsic.20:24

    29. 77'

      Sostituzione, Pafos. Ken Sema sostituisce Jajá.20:23

    30. 77'

      Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce João Correia.20:23

    31. 76'

      Tentativo fallito. Francisco Ortega (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto.20:22

    33. 76'

      Sostituzione, Olympiacos. Giulian Biancone sostituisce Lorenzo Pirola.20:21

    34. 75'

      Sostituzione, Olympiacos. Stavros Pnevmonidis sostituisce Santiago Hezze.20:21

    35. 73'

      Tentativo fallito. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.20:18

    36. 72'

      Mehdi Taremi (Olympiacos) e' ammonito per fallo.20:17

    37. 70'

      Decisione VAR: no cartellino rosso Mehdi Taremi (Olympiacos).20:16

    39. 69'

      Fallo di Mehdi Taremi (Olympiacos).20:15

    40. 69'

      Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15

    41. 69'

      Tiro parato. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Christos Mouzakitis con cross.20:14

    42. 68'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Neofytos Michael (Pafos).20:14

    43. 68'

      Tiro parato. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ayoub El Kaabi.20:14

    45. 68'

      Tiro respinto. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Christos Mouzakitis.20:14

    46. 68'

      Tentativo fallito. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra.20:13

    47. 67'

      Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.20:12

    48. 66'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Pêpê Rodrigues (Pafos).20:12

    49. 65'

      Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross da calcio d'angolo.20:11

    51. 65'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Mislav Orsic (Pafos).20:10

    52. 64'

      Gara riprende.20:10

    53. 63'

      Gara momentaneamente sospesa, Jajá (Pafos) per infortunio.20:08

    54. 62'

      Tentativo fallito. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vlad Dragomir.20:08

    55. 61'

      Sostituzione, Olympiacos. Costinha sostituisce Rodinei.20:06

    57. 60'

      Tentativo fallito. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross.20:05

    58. 59'

      Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).20:04

    59. 59'

      Derrick Luckassen (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

    60. 58'

      Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).20:03

    61. 58'

      João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

    63. 57'

      Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

    64. 57'

      Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).20:03

    65. 54'

      Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

    66. 54'

      Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).20:00

    67. 53'

      Fuorigioco. Santiago Hezze(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.19:59

    69. 50'

      Fallo di Daniel Podence (Olympiacos).19:56

    70. 50'

      Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

    71. 48'

      Tentativo fallito. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Rodinei con cross.19:54

    72. 45'

      Sostituzione, Olympiacos. Christos Mouzakitis sostituisce Dani García.19:50

    73. 45'

      Sostituzione, Olympiacos. Mehdi Taremi sostituisce Gabriel Strefezza.19:50

    75. Inizia il Secondo tempo Olympiacos 0, Pafos 0.19:51

    76. 45'+5'

      Primo tempo terminato, Olympiacos 0, Pafos 0.19:35

    77. 45'+4'

      Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).19:35

    78. 45'+4'

      Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

    79. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31

    81. 44'

      Fallo di mano di Daniel Podence (Olympiacos).19:30

    82. 43'

      Tiro respinto. Panagiotis Retsos (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Lorenzo Pirola.19:29

    83. 40'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Pêpê Rodrigues (Pafos).19:26

    84. 36'

      Tentativo fallito. David Goldar (Pafos) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pêpê Rodrigues con cross in seguito a un calcio da fermo.19:22

    85. 36'

      Lorenzo Pirola (Olympiacos) e' ammonito per fallo.19:21

    87. 35'

      Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).19:21

    88. 35'

      Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

    89. 34'

      Tentativo fallito. João Correia (Pafos) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Vlad Dragomir.19:20

    90. 34'

      Sostituzione, Pafos. Kostas Pileas sostituisce David Luiz per infortunio.19:20

    91. 33'

      Sostituzione, Pafos. Mislav Orsic sostituisce Landry Dimata.19:19

    93. 33'

      Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).19:19

    94. 33'

      Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

    95. 32'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).19:18

    96. 31'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).19:17

    97. 30'

      Gara riprende.19:16

    99. 29'

      Gara momentaneamente sospesa, João Correia (Pafos) per infortunio.19:15

    100. 28'

      Tiro respinto. Gabriel Strefezza (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rodinei.19:14

    101. 28'

      Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da João Correia (Pafos).19:14

    102. 25'

      Secondo cartellino giallo per Bruno Felipe (Pafos) per fallo.19:11

    103. 25'

      Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

    105. 25'

      Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:11

    106. 24'

      Gara riprende.19:10

    107. 24'

      Gara momentaneamente sospesa, David Luiz (Pafos) per infortunio.19:10

    108. 23'

      Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).19:09

    109. 23'

      Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

    111. 22'

      Gabriel Strefezza (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08

    112. 22'

      Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).19:08

    113. 20'

      Dani García (Olympiacos) e' ammonito per fallo.19:06

    114. 20'

      Fallo di Dani García (Olympiacos).19:06

    115. 20'

      Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

    117. 19'

      Daniel Podence (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05

    118. 19'

      Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:05

    119. 19'

      Tiro respinto. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un colpo di testa da centro area. Assist di Daniel Podence con cross.19:05

    120. 16'

      Fallo di Panagiotis Retsos (Olympiacos).19:02

    121. 16'

      Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

    123. 15'

      Bruno Felipe (Pafos) e' ammonito per fallo.19:00

    124. 15'

      Daniel Podence (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00

    125. 15'

      Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:00

    126. 13'

      Gabriel Strefezza (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:59

    127. 13'

      Fallo di João Correia (Pafos).18:59

    129. 11'

      João Correia (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

    130. 11'

      Fallo di Gabriel Strefezza (Olympiacos).18:57

    131. 10'

      Ayoub El Kaabi (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

    132. 10'

      Fallo di David Luiz (Pafos).18:56

    133. 10'

      Tiro parato. Jajá (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pêpê Rodrigues.18:56

    135. 8'

      Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

    136. 8'

      Fallo di Jajá (Pafos).18:54

    137. 8'

      Lorenzo Pirola (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53

    138. 8'

      Gioco pericoloso di Vlad Dragomir (Pafos).18:53

    139. 5'

      Gabriel Strefezza (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

    141. 5'

      Fallo di João Correia (Pafos).18:51

    142. 4'

      Fuorigioco. Alexandros Paschalakis(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.18:50

    143. 3'

      Fuorigioco. João Correia(Pafos) prova il lancio lungo, ma Vlad Dragomir e' colto in fuorigioco.18:49

    144. 2'

      Fallo di Dani García (Olympiacos).18:48

    145. 2'

      Bruno Felipe (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

    147. Inizia il Primo tempo.18:46

    148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

    150. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
      Città: Pireo
      Capienza: 33296 spettatori17:46

    Formazioni Olympiakos - Pafos

    Olympiakos
    Pafos
    TITOLARI OLYMPIAKOS
    • (1) ALEXANDROS PASCHALAKIS (P)
    • (3) FRANCISCO ORTEGA (D)
    • (45) PANAGIOTIS RETSOS (D)
    • (5) LORENZO PIROLA (D)
    • (23) RODINEI (D)
    • (14) DANI GARCÍA (C)
    • (32) SANTIAGO HEZZE (C)
    • (22) CHIQUINHO (C)
    • (56) DANIEL PODENCE (C)
    • (27) GABRIEL STREFEZZA (C)
    • (9) AYOUB EL KAABI (A)
    PANCHINA OLYMPIAKOS
    • (20) COSTINHA (D)
    • (91) ALEXANDROS EXARCHOS (P)
    • (80) STAVROS PNEVMONIDIS (A)
    • (61) GEORGIOS KOURAKLIS (P)
    • (4) GIULIAN BIANCONE (D)
    • (96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
    • (8) DIOGO NASCIMENTO (C)
    • (6) ALEXIS KALOGEROPOULOS (D)
    • (16) LORENZO SCIPIONI (C)
    • (70) BRUNO ONYEMAECHI (D)
    • (99) MEHDI TAREMI (A)
    ALLENATORE OLYMPIAKOS
    • José Luis Mendilibar
    TITOLARI PAFOS
    • (93) NEOFYTOS MICHAEL (P)
    • (7) BRUNO FELIPE (D)
    • (23) DERRICK LUCKASSEN (D)
    • (4) DAVID LUIZ (D)
    • (77) JOÃO CORREIA (D)
    • (30) VLAD DRAGOMIR (C)
    • (26) IVAN SUNJIC (C)
    • (11) JAJÁ (C)
    • (88) PÊPÊ RODRIGUES (C)
    • (5) DAVID GOLDAR (C)
    • (10) LANDRY DIMATA (A)
    PANCHINA PAFOS
    • (1) JAY GORTER (P)
    • (8) DOMINGOS QUINA (C)
    • (2) KOSTAS PILEAS (D)
    • (17) MISLAV ORSIC (A)
    • (25) BRUNO LANGA (D)
    • (82) PETROS PETROU (P)
    • (33) ANDERSON SILVA (A)
    • (12) KEN SEMA (C)
    ALLENATORE PAFOS
    • Juan Carlos Carcedo
    PREPARTITA

    Olympiakos - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
    Arbitro di Olympiakos - Pafos sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

    Attualmente Olympiakos si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Pafos si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
    Olympiakos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Pafos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

    Olympiakos e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.

    Olympiakos-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Questa sarà solo la terza partita tra una squadra greca e una cipriota nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo PAOK Salonicco contro Omonia Nicosia nel 1976-77 (primo turno) e Panathinaikos contro Anorthosis Famagosta nel 2008-09 (fase a gironi).
    • L'Olympiakos affronterà una squadra cipriota in una tra le maggiori competizioni europee per la prima volta dal 2016-17, quando fu battuto in casa e in trasferta dall'APOEL Nicosia nella fase a gironi della UEFA Europa League.
    • Il Pafos sarà l'ottava squadra cipriota a partecipare alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, e la prima dopo l'APOEL Nicosia nell'edizione 2017-18 (eliminata nella fase a gironi in quel caso).
    • Dopo una serie di tre vittorie consecutive tra settembre e novembre 2015, l'Olympiakos ha perso 16 delle ultime 20 partite in UEFA Champions League (2V, 2N) – tra tutte le squadre ad aver giocato almeno 100 partite in Coppa dei Campioni/Champions League dal 1955/56, solo lo Sporting CP (52%) ha perso una percentuale di partite più alta rispetto alla squadra greca (51,9% frutto di 81 sconfitte in 156 sfide) nella competizione.
    • Prima del 2025-26, l'unica partecipazione del Pafos a una tra le principali competizioni europee risale alla scorsa stagione in UEFA Conference League. La squadra cipriota ha vinto cinque delle 10 partite disputate nella scorsa UEFA Conference League (2N, 3P) ed è stata eliminata agli ottavi dagli svedesi del Djurgården (3-1 complessivo in quel caso).
    • José Luis Mendilibar ha già allenato due partite in UEFA Champions League, entrambe pareggiate nella fase a gironi 2023/24 quando era alla guida del Siviglia (vs Lens e PSV.) L'attuale tecnico dell'Olympiakos sarà il terzo tecnico spagnolo ad allenare i greci nella competizione, dopo Ernesto Valverde e Míchel.
    • Dall'inizio della stagione 2023-24, il giocatore con il maggior numero di gol segnati nelle principali competizioni europee è l'attaccante dell'Olympiakos Ayoub El Kaabi: 21 gol in 23 presenze per lui nel periodo, frutto di 10 reti segnate in 14 partite disputate in UEFA Europa League e 11 marcature in nove sfide in Conference League.
    • Mislav Orsic ha segnato in media un gol ogni due partite nella sua carriera in UEFA Champions League, realizzando sei reti (tutte con la sua ex squadra, la Dinamo Zagabria) in 12 presenze nella competizione.
    • L'attaccante dell'Olympiakos, Mehdi Taremi, ha registrato la media più alta di pressioni ad alta intensità ogni 90 minuti rispetto a qualsiasi altro giocatore nella scorsa UEFA Champions League (76 – min. 500 minuti giocati). Infatti, l'ex Inter è stato uno dei soli due giocatori ad aver superato le 100 in una partita della fase a gironi la scorsa stagione (102 contro il Manchester City), insieme a Julián Alvarez (108 contro il Bayer Leverkusen).
    • Mislav Orsic è soltanto uno dei 10 giocatori nella storia della UEFA Champions League (dal 1992-93) ad aver segnato una tripletta al suo debutto nella competizione; da quando ci riuscì con la Dinamo Zagabria nel settembre 2019 (vs Atalanta), solo un altro giocatore è riuscito a farlo (Sébastien Haller dell'Ajax contro lo Sporting CP nel settembre 2021).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    OlympiakosPafos
    Partite giocate00
    Numero di partite vinte
    Numero di partite perse
    Numero di partite pareggiate
    Gol totali segnati
    Gol totali subiti
    Media gol subiti per partita00
    Percentuale possesso palla00
    Numero totale di passaggi
    Numero totale di passaggi riusciti
    Tiri nello specchio della porta
    Percentuale di tiri in porta00
    Numero totale di cross
    Numero medio di cross riusciti
    Duelli per partita vinti
    Duelli per partita persi
    Corner subiti
    Corner guadagnati
    Numero di punizioni a favore
    Numero di punizioni concesse
    Tackle totali
    Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
    Fuorigiochi totali
    Numero totale di cartellini gialli
    Numero totale di cartellini rossi

