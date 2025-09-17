Virgilio Sport
Paris Saint-Germain-Atalanta: 4-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Parc des Princes di Parigi
17 Settembre 2025 ore 21:00
Paris Saint-Germain
4
Atalanta
0
Partita finita
Arbitro: Sandro Schärer
  1. 3' 1-0 Marquinhos
  2. 39' 2-0 Khvicha Kvaratskhelia
  3. 51' 3-0 Nuno Mendes
  4. 90+1' 4-0 Gonçalo Ramos
0'
45'
90'
90'
94'

PSG che cala il poker su una Atalanta che ha faticato ad entrare e rimanere in partita contro i campioni d'Europa. Apre Marquinhos, continua Kvara, nel secondo tempo gol di Nuno Mendes e Ramos.

  1. Da PSG - Atalanta é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champìons League.22:55

  2. 90'+4'

    FINISCE PSG - ATALANTA! 4-0 il finale.22:53

  3. 90'+3'

    Conclusione di Barcola, blocca Carnesecchi: Atalanta che aspetta solo il triplice fischio.22:52

  4. 90'+1'

    GOL! PSG - Atalanta 4-0! Rete di Gonçalo Ramos. Bellanova sbaglia il retropassaggio, la punta intercetta e battle Carnesecchi con un bel tocco. 22:51

  5. 90'

    Tre i minuti di recupero.22:50

  6. 89'

    Conclusione di Vitihna dal limite, palla alta.22:48

  8. 88'

    Atalanta che ora difende il risultato, essendo la differenza reti fondamentale nel girone.22:48

  9. 85'

    Sostituzione ATALANTA: esce Giorgio Scalvini, entra Honest Ahanor.22:44

  10. 84'

    Sfortunata la partita di Salvini, entrato ma costretto ad uscire dopo meno di 10 minuti.22:44

  11. 82'

    Lee e Ramos faticano a trovare la intesa, il coreano lancia ma la punta non capisce.22:41

  12. 80'

    Angolo di Samardžić: pallone troppo lungo per tutti.22:41

  14. 79'

    Atalanta di orgoglio, guadagnando un angolo: salgono le torri dalla difesa.22:40

  15. 77'

    Conclusione di Zaïre-Emery in controbalzo, palla alta sopra la traversa.22:37

  16. 75'

    Sostituzione ATALANTA: esce Berat Djimsiti, entra Giorgio Scalvini.22:42

  17. 75'

    Sostituzione PSG: esce Khvicha Kvaratskhelia, entra Ibrahim Mbaye.22:35

  18. 75'

    Sostituzione PSG: esce Nuno Mendes, entra Illia Zabarnyi.22:34

  20. 73'

    PSG che, pur non spingendo come prima, controlla la gara.22:34

  21. 71'

    Invasione di campo, gioco fermo.22:30

  22. 69'

    Atalanta di orgoglio, la Dea vuole sbloccare il tabellino.22:30

  23. 67'

    PSG che sembra aver ritrovato ritmo, Atalanta ancora schiacciata.22:27

  24. 65'

    OCCASIONE PER RAMOS! Lancio per la punta, Carnesecchi in uscita lo anticipa.22:24

  26. 63'

    Conclusione di Krstovic, un tiro che non sorprende Chevalier.22:22

  27. 61'

    Psg, anche per i cambi, che ora sembra meno pressante: Atalanta con piú spazi.22:21

  28. 59'

    Conclusione al volo di Bellanova altissima, azione comunque ferma per il fuorigioco di Pasalic.22:18

  29. 58'

    Sostituzione PSG: esce João Neves, entra Gonçalo Ramos.22:17

  30. 57'

    Infortunio per Joao Neves, pronto il cambio.22:17

  32. 56'

    Colpo di testa Pasalic sul cross di Bellanova, facile la presa di Chevalier.22:15

  33. 55'

    Sostituzione PSG: esce Fabián Ruiz, entra Warren Zaïre-Emery.22:14

  34. 55'

    Sostituzione PSG: esce Senny Mayulu, entra Kang-In Lee.22:14

  35. 51'

    GOL! PSG - Atalanta 3-0! Rete di Nuno Mendes. Il terzino con un dribbling fa cadere due avversari in area, diagonale che passa tra le gambe di Carnesecchi: terza rete per i francesi. 22:11

  36. 50'

    Hakimi in pressing sui centrali, Marquinhos sull'eventuale scarico sulla trequarti. Pressing altissimo dei francesi.22:09

  38. 48'

    Partito forte il PSG, Atalanta costretta subito nella sua trequarti.22:08

  39. 47'

    Juric decide di inserire una prima punta, Krstovic, con Samardzic alle sue spalle. Fuori De Ketelaere e Maldini.22:06

  40. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:05

  41. 46'

    Sostituzione ATALANTA: esce Charles De Ketelaere, entra Lazar Samardzic.22:05

  42. 46'

    Sostituzione ATALANTA: esce Daniel Maldini, entra Nikola Krstovic.22:04

  44. PSG in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Marquinhos e Kvara, con Barcola che sbaglia il rigore del 3-0 nel finale di tempo. Atalanta che ha provato a reagire, ma continua la spinta dei francesi, dominanti in questi primi 45 minuti.21:50

  45. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! PSG - Atalanta 2-0!21:49

  46. 45'+1'

    Due i minuti di recupero.21:46

  47. 45'

    Carnesecchi tiene a galla i suoi, PSG che spreca l'occasione di chiudere la partita.21:46

  48. 44'

    RIGORE PARATO! Carnesecchi intuisce la conclusione di Barcola e blocca il pallone!21:46

  50. 44'

    AMMONITO Yunus Musah. Giallo per l'intervento su Marquinhos. 21:45

  51. 43'

    CALCIO DI RIGORE PER IL PSG! L'interveno di Musah su Marquinhos é punito con la pena massima, il calcio di rigore.21:45

  52. 42'

    Richiamo del VAR all'arbitro Schärer: si riguardano le immagini in sala. Richiamato l'arbitro al video. 21:44

  53. 41'

    Marquinhos steso in area, sul cross di Nuno Mendes: per ora si continua a giocare.21:43

  54. 39'

    GOL! PSG - Atalanta 2-0! Rete di Khvicha Kvaratskhelia. Discesa palla al piede dell'ex Napoli che, dal limite, lascia partire un destro che finisce sotto il sette.

    Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia21:41

  56. 37'

    PSG che, dopo aver visto l'Atalanta salire, ha ripreso in mano le redini del gioco.21:39

  57. 35'

    Kvara prova dalla distanza, Djimsiti devioa in out.21:37

  58. 33'

    Bello scambio De Ketelaere - Pasalic, il croato chiuso al momento del tiro.21:34

  59. 31'

    PSG che invece sembra voler controllare, senza alzare troppo il baricentro.21:33

  60. 29'

    Atalanta che ora sta prendendo molti metri, dopo i primi 20 minuti di assedio francese.21:31

  62. 27'

    Colpo di testa di Pasalic dopo il cross di Bellanova: palla alta, ma Dea che alza la testa.21:28

  63. 26'

    Cross di Kossounou, Marquinhos anticipa Maldini al momento del tiro.21:28

  64. 24'

    In difficoltá la Dea, che non riesce a reagire al pressing dei francesi.21:27

  65. 22'

    Annullato il gol a Barcola, pescato in fuorigioco: azione nata da un errore di Pasalic.21:23

  66. 21'

    FABIAN RUIZ! Conclusione dal limite bloccato da Carnesecchi, spettacolo della squadra francese che esce dal pressing della Dea con almeno tre tocchi di tacco.21:22

  68. 19'

    Kossounou conclude alto: azione nata proprio dall'anticipo del difensore, tocco di Maldini e conclusione del braccetto alta.21:20

  69. 18'

    Musah atterrato sulla trequarti: Dea che prende metri.21:19

  70. 16'

    Conclusione di Mayulu deviata, palla a Barcola che peró é in posizione di fuorigioco.21:17

  71. 14'

    Tutto il PSG, meno Chevalier, nella trequarti della Dea21:15

  72. 13'

    ANCORA PSG! Cross basso di Nuno Mendes, Mayulu non ci arriva per pochi centimetri sul secondo palo.21:15

  74. 12'

    PALO DI HAKIMI DOPO LA DEVIAZIONE DI CARNESECCHI! Ancora decisivo il portiere che devia sul legno la conclusione del terzino, servito da un tacco di Fabian Ruiz.21:12

  75. 11'

    PSG che continua a controllare i ritmi di gioco, Atalanta che prova a riorganizzarsi dopo questo inizio veramente difficile.21:11

  76. 9'

    MIRACOLO DI CARNESECCHI! Cross basso di Hakimi, conclusione di Barcola: il portiere blocca a pochi passi dalla linea.21:09

  77. 8'

    Forcing del PSG, Dea che non riesce ad uscire dalla propria metá campo.21:08

  78. 7'

    Altro tiro, altra deviazione: Mayolu con il destro, Kossounou in angolo.21:08

  80. 6'

    OCCASIONE PER IL 2-0! Nuno Mendes servito in area, miracolo di Carnesecchi che devia in angolo. Dea abbastanza in difficoltá.21:06

  81. 4'

    Atalanta colpita a freddo, locali a segno al primo vero affondo.21:05

  82. 3'

    GOL! PSG - Atalanta 1-0! Rete di Marquinhos. Pressing alto dei francesi, Barcola perca in area Fabian Ruiz che mette al centro un pallone basso: é il capitano, con un tocco sottoporta, a battere Carnesecchi. 21:05

  83. 2'

    Atalanta in bianco, PSG con la classica divisa rossoblu.21:02

  84. 1'

    INIZIA PSG - ATALANTA! Primo pallone per la Dea!21:01

  86. L´arbitro di Paris Saint-Germain - Atalanta é Sandro Schärer.20:33

  87. Solo uno degli ultimi 11 incontri tra il Paris SG e una squadra italiana in una tra le principali competizioni europee è stato vinto da una formazione italiana (Milan-Paris SG 2-1 nel novembre 2023). L'ultima partita della squadra francese in UEFA Champions League è stata la vittoria per 5-0 contro l'Inter nella finale della scorsa stagione: il successo con il margine più ampio di sempre in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League.20:33

  88. Juric con la grande sorpresa Bernasconi dal primo minuto, in attacco De Ketelaere in attacco supportato da Maldini e Pasalic. Musah in coppia con de Roon a centrocampo, Kossounou come terzo di destra.20:32

  89. Lucho opta per Mayulu nel tridente d'attacco, con il giovane canterano preferito a Lee e Ramos. A centrocampo Vitihna a dirigere il gioco con Joao Neves e Ruiz, difesa confermatissima, Chevalier in porta. Assente per infortunio il possibile pallone d'oro, Dembelé.20:30

  90. La formazione dell'ATALANTA: (3-4-1-2), Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi - Pasalic - De Ketelaere, Maldini.20:27

  92. Sono ufficiali le formazioni del match: PARIS SAINT GERMAIN(4-3-3), Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.20:25

  93. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di PSG - Atalanta, valevole per la prima giornata di Champions League: la Dea affronta il campione uscente, Juric - all'esordio - affronta Luis Enrique.20:25

  95. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Parc des Princes
    Città: Parigi
    Capienza: 48712 spettatori20:25

Formazioni Paris Saint-Germain - Atalanta

Paris Saint-Germain
Atalanta
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (25) NUNO MENDES (D)
  • (5) MARQUINHOS (D)
  • (2) ACHRAF HAKIMI (D)
  • (87) JOÃO NEVES (C)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (17) VITINHA (C)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (24) SENNY MAYULU (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (19) LEE KANG-IN (C)
  • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (89) RENATO MARIN (P)
  • (49) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (39) MATVEY SAFONOV (P)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
TITOLARI ATALANTA
  • (29) MARCO CARNESECCHI (P)
  • (19) BERAT DJIMSITI (D)
  • (4) ISAK HIEN (D)
  • (3) ODILON KOSSOUNOU (D)
  • (47) LORENZO BERNASCONI (C)
  • (15) MARTEN DE ROON (C)
  • (16) RAOUL BELLANOVA (C)
  • (6) YUNUS MUSAH (C)
  • (17) CHARLES DE KETELAERE (A)
  • (70) DANIEL MALDINI (A)
  • (8) MARIO PASALIC (A)
PANCHINA ATALANTA
  • (44) MARCO BRESCIANINI (C)
  • (59) NICOLA ZALEWSKI (C)
  • (10) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (57) MARCO SPORTIELLO (P)
  • (7) KAMALDEEN SULEMANA (A)
  • (31) FRANCESCO ROSSI (P)
  • (42) GIORGIO SCALVINI (D)
  • (69) HONEST AHANOR (D)
  • (77) DAVIDE ZAPPACOSTA (C)
  • (40) RELJA OBRIC (D)
  • (41) HENRY CAMARA (A)
  • (90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
ALLENATORE ATALANTA
  • Ivan Juric
Paris Saint-Germain - Atalanta è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Atalanta sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Paris Saint-Germain ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; l'Atalanta ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.

Paris Saint-Germain e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.

Paris Saint-Germain-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà solo il secondo incontro tra Paris SG e Atalanta, dopo la vittoria della squadra francese nei quarti di finale della UEFA Champions League 2019-20 (partita unica vinta 2-1 dai parigini).
  • Solo uno degli ultimi 11 incontri tra il Paris SG e una squadra italiana in una tra le principali competizioni europee è stato vinto da una formazione italiana (Milan-Paris SG 2-1 nel novembre 2023). L'ultima partita della squadra francese in UEFA Champions League è stata la vittoria per 5-0 contro l'Inter nella finale della scorsa stagione: il successo con il margine più ampio di sempre in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League.
  • Solo una delle ultime 30 squadre detentrici della UEFA Champions League ha perso la partita d'esordio nella stagione successiva (19V, 10N): il Liverpool, sconfitto in trasferta dal Napoli nell'edizione 2019-20 (0-2 in quel caso).
  • L'allenatore del Paris SG Luis Enrique ha vinto il 64,5% delle sue partite da allenatore in UEFA Champions League (40/62) ed è la percentuale di successi più alta tra gli allenatori con almeno 50 partite da tecnico nella competizione.
  • L'attuale allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, non ha mai allenato in UEFA Champions League. La sua unica esperienza da tecnico in una delle principali competizioni europee (escluse qualificazioni) risale alla scorsa UEFA Europa League, quando ha allenato quattro partite con la Roma (1V, 2N, 1P).
  • Solo il Barcellona (+15) ha avuto una differenza reti migliore dell'Atalanta nella fase a gironi della UEFA Champions League 2024-25 (+14 – 20 gol segnati, 6 subiti).
  • Nella fase a gironi della UEFA Champions League 2024-25, l'attuale portiere del Paris SG Lucas Chevalier si è classificato quarto nella speciale classifica relativa ai gol evitati che si basa sulla differenza con il valore degli xG dei tiri in porta subiti (+3,77 per il francese, frutto di 10 gol subiti a fronte di un valore dell'indice xG a sfavore di 13,77). Tra i portieri di età inferiore ai 30 anni durante la fase a gironi della competizione questa è stata la differenza migliore.
  • Charles De Ketelaere ha preso parte attiva a nove gol (quattro reti e cinque assist) in 10 presenze in UEFA Champions League con l'Atalanta la scorsa stagione. più di qualsiasi altro giocatore belga in una singola edizione della competizione (superate le otto partecipazioni attive a rete di Kevin De Bruyne nel 2022-23, due marcature e sei passaggi vincenti in quel caso).
  • Achraf Hakimi del Paris SG ha creato 36 occasioni da gol su azione nella scorsa stagione di UEFA Champions League, record per un difensore in una singola edizione della competizione (dal 2003-04).
  • Davide Zappacosta dell'Atalanta è stato il miglior giocatore sia per cross riusciti (16) che per occasioni create da cross (9) su azione nella scorsa UEFA Champions League. Inoltre, i suoi cinque assist sono stati il massimo per un difensore nella scorsa edizione della competizione, al pari con Achraf Hakimi del Paris SG.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Paris Saint-GermainAtalanta
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Paris Saint-Germain - Atalanta Live

