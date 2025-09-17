PSG che cala il poker su una Atalanta che ha faticato ad entrare e rimanere in partita contro i campioni d'Europa. Apre Marquinhos, continua Kvara, nel secondo tempo gol di Nuno Mendes e Ramos.
PSG che cala il poker su una Atalanta che ha faticato ad entrare e rimanere in partita contro i campioni d'Europa. Apre Marquinhos, continua Kvara, nel secondo tempo gol di Nuno Mendes e Ramos.
Da PSG - Atalanta é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champìons League.22:55
FINISCE PSG - ATALANTA! 4-0 il finale.22:53
Conclusione di Barcola, blocca Carnesecchi: Atalanta che aspetta solo il triplice fischio.22:52
GOL! PSG - Atalanta 4-0! Rete di Gonçalo Ramos. Bellanova sbaglia il retropassaggio, la punta intercetta e battle Carnesecchi con un bel tocco. 22:51
Tre i minuti di recupero.22:50
Conclusione di Vitihna dal limite, palla alta.22:48
Atalanta che ora difende il risultato, essendo la differenza reti fondamentale nel girone.22:48
Sostituzione ATALANTA: esce Giorgio Scalvini, entra Honest Ahanor.22:44
Sfortunata la partita di Salvini, entrato ma costretto ad uscire dopo meno di 10 minuti.22:44
Lee e Ramos faticano a trovare la intesa, il coreano lancia ma la punta non capisce.22:41
Angolo di Samardžić: pallone troppo lungo per tutti.22:41
Atalanta di orgoglio, guadagnando un angolo: salgono le torri dalla difesa.22:40
Conclusione di Zaïre-Emery in controbalzo, palla alta sopra la traversa.22:37
Sostituzione ATALANTA: esce Berat Djimsiti, entra Giorgio Scalvini.22:42
Sostituzione PSG: esce Khvicha Kvaratskhelia, entra Ibrahim Mbaye.22:35
Sostituzione PSG: esce Nuno Mendes, entra Illia Zabarnyi.22:34
PSG che, pur non spingendo come prima, controlla la gara.22:34
Invasione di campo, gioco fermo.22:30
Atalanta di orgoglio, la Dea vuole sbloccare il tabellino.22:30
PSG che sembra aver ritrovato ritmo, Atalanta ancora schiacciata.22:27
OCCASIONE PER RAMOS! Lancio per la punta, Carnesecchi in uscita lo anticipa.22:24
Conclusione di Krstovic, un tiro che non sorprende Chevalier.22:22
Psg, anche per i cambi, che ora sembra meno pressante: Atalanta con piú spazi.22:21
Conclusione al volo di Bellanova altissima, azione comunque ferma per il fuorigioco di Pasalic.22:18
Sostituzione PSG: esce João Neves, entra Gonçalo Ramos.22:17
Infortunio per Joao Neves, pronto il cambio.22:17
Colpo di testa Pasalic sul cross di Bellanova, facile la presa di Chevalier.22:15
Sostituzione PSG: esce Fabián Ruiz, entra Warren Zaïre-Emery.22:14
Sostituzione PSG: esce Senny Mayulu, entra Kang-In Lee.22:14
GOL! PSG - Atalanta 3-0! Rete di Nuno Mendes. Il terzino con un dribbling fa cadere due avversari in area, diagonale che passa tra le gambe di Carnesecchi: terza rete per i francesi. 22:11
Hakimi in pressing sui centrali, Marquinhos sull'eventuale scarico sulla trequarti. Pressing altissimo dei francesi.22:09
Partito forte il PSG, Atalanta costretta subito nella sua trequarti.22:08
Juric decide di inserire una prima punta, Krstovic, con Samardzic alle sue spalle. Fuori De Ketelaere e Maldini.22:06
INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:05
Sostituzione ATALANTA: esce Charles De Ketelaere, entra Lazar Samardzic.22:05
Sostituzione ATALANTA: esce Daniel Maldini, entra Nikola Krstovic.22:04
PSG in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Marquinhos e Kvara, con Barcola che sbaglia il rigore del 3-0 nel finale di tempo. Atalanta che ha provato a reagire, ma continua la spinta dei francesi, dominanti in questi primi 45 minuti.21:50
FINISCE IL PRIMO TEMPO! PSG - Atalanta 2-0!21:49
Due i minuti di recupero.21:46
Carnesecchi tiene a galla i suoi, PSG che spreca l'occasione di chiudere la partita.21:46
RIGORE PARATO! Carnesecchi intuisce la conclusione di Barcola e blocca il pallone!21:46
AMMONITO Yunus Musah. Giallo per l'intervento su Marquinhos. 21:45
CALCIO DI RIGORE PER IL PSG! L'interveno di Musah su Marquinhos é punito con la pena massima, il calcio di rigore.21:45
Richiamo del VAR all'arbitro Schärer: si riguardano le immagini in sala. Richiamato l'arbitro al video. 21:44
Marquinhos steso in area, sul cross di Nuno Mendes: per ora si continua a giocare.21:43
GOL! PSG - Atalanta 2-0! Rete di Khvicha Kvaratskhelia. Discesa palla al piede dell'ex Napoli che, dal limite, lascia partire un destro che finisce sotto il sette.
Guarda la scheda del giocatore Khvicha Kvaratskhelia21:41
PSG che, dopo aver visto l'Atalanta salire, ha ripreso in mano le redini del gioco.21:39
Kvara prova dalla distanza, Djimsiti devioa in out.21:37
Bello scambio De Ketelaere - Pasalic, il croato chiuso al momento del tiro.21:34
PSG che invece sembra voler controllare, senza alzare troppo il baricentro.21:33
Atalanta che ora sta prendendo molti metri, dopo i primi 20 minuti di assedio francese.21:31
Colpo di testa di Pasalic dopo il cross di Bellanova: palla alta, ma Dea che alza la testa.21:28
Cross di Kossounou, Marquinhos anticipa Maldini al momento del tiro.21:28
In difficoltá la Dea, che non riesce a reagire al pressing dei francesi.21:27
Annullato il gol a Barcola, pescato in fuorigioco: azione nata da un errore di Pasalic.21:23
FABIAN RUIZ! Conclusione dal limite bloccato da Carnesecchi, spettacolo della squadra francese che esce dal pressing della Dea con almeno tre tocchi di tacco.21:22
Kossounou conclude alto: azione nata proprio dall'anticipo del difensore, tocco di Maldini e conclusione del braccetto alta.21:20
Musah atterrato sulla trequarti: Dea che prende metri.21:19
Conclusione di Mayulu deviata, palla a Barcola che peró é in posizione di fuorigioco.21:17
Tutto il PSG, meno Chevalier, nella trequarti della Dea21:15
ANCORA PSG! Cross basso di Nuno Mendes, Mayulu non ci arriva per pochi centimetri sul secondo palo.21:15
PALO DI HAKIMI DOPO LA DEVIAZIONE DI CARNESECCHI! Ancora decisivo il portiere che devia sul legno la conclusione del terzino, servito da un tacco di Fabian Ruiz.21:12
PSG che continua a controllare i ritmi di gioco, Atalanta che prova a riorganizzarsi dopo questo inizio veramente difficile.21:11
MIRACOLO DI CARNESECCHI! Cross basso di Hakimi, conclusione di Barcola: il portiere blocca a pochi passi dalla linea.21:09
Forcing del PSG, Dea che non riesce ad uscire dalla propria metá campo.21:08
Altro tiro, altra deviazione: Mayolu con il destro, Kossounou in angolo.21:08
OCCASIONE PER IL 2-0! Nuno Mendes servito in area, miracolo di Carnesecchi che devia in angolo. Dea abbastanza in difficoltá.21:06
Atalanta colpita a freddo, locali a segno al primo vero affondo.21:05
GOL! PSG - Atalanta 1-0! Rete di Marquinhos. Pressing alto dei francesi, Barcola perca in area Fabian Ruiz che mette al centro un pallone basso: é il capitano, con un tocco sottoporta, a battere Carnesecchi. 21:05
Atalanta in bianco, PSG con la classica divisa rossoblu.21:02
INIZIA PSG - ATALANTA! Primo pallone per la Dea!21:01
L´arbitro di Paris Saint-Germain - Atalanta é Sandro Schärer.20:33
Solo uno degli ultimi 11 incontri tra il Paris SG e una squadra italiana in una tra le principali competizioni europee è stato vinto da una formazione italiana (Milan-Paris SG 2-1 nel novembre 2023). L'ultima partita della squadra francese in UEFA Champions League è stata la vittoria per 5-0 contro l'Inter nella finale della scorsa stagione: il successo con il margine più ampio di sempre in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League.20:33
Juric con la grande sorpresa Bernasconi dal primo minuto, in attacco De Ketelaere in attacco supportato da Maldini e Pasalic. Musah in coppia con de Roon a centrocampo, Kossounou come terzo di destra.20:32
Lucho opta per Mayulu nel tridente d'attacco, con il giovane canterano preferito a Lee e Ramos. A centrocampo Vitihna a dirigere il gioco con Joao Neves e Ruiz, difesa confermatissima, Chevalier in porta. Assente per infortunio il possibile pallone d'oro, Dembelé.20:30
La formazione dell'ATALANTA: (3-4-1-2), Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti - Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi - Pasalic - De Ketelaere, Maldini.20:27
Sono ufficiali le formazioni del match: PARIS SAINT GERMAIN(4-3-3), Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.20:25
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di PSG - Atalanta, valevole per la prima giornata di Champions League: la Dea affronta il campione uscente, Juric - all'esordio - affronta Luis Enrique.20:25
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parc des Princes
Città: Parigi
Capienza: 48712 spettatori20:25
Paris Saint-Germain - Atalanta è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Atalanta sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Paris Saint-Germain ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; l'Atalanta ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.
Paris Saint-Germain e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.
Paris Saint-Germain-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Paris Saint-Germain
|Atalanta
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
