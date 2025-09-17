PSG che cala il poker su una Atalanta che ha faticato ad entrare e rimanere in partita contro i campioni d'Europa. Apre Marquinhos, continua Kvara, nel secondo tempo gol di Nuno Mendes e Ramos.

Lucho opta per Mayulu nel tridente d'attacco, con il giovane canterano preferito a Lee e Ramos. A centrocampo Vitihna a dirigere il gioco con Joao Neves e Ruiz, difesa confermatissima, Chevalier in porta. Assente per infortunio il possibile pallone d'oro, Dembelé.20:30

Solo uno degli ultimi 11 incontri tra il Paris SG e una squadra italiana in una tra le principali competizioni europee è stato vinto da una formazione italiana (Milan-Paris SG 2-1 nel novembre 2023). L'ultima partita della squadra francese in UEFA Champions League è stata la vittoria per 5-0 contro l'Inter nella finale della scorsa stagione: il successo con il margine più ampio di sempre in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League.20:33

PSG in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Marquinhos e Kvara, con Barcola che sbaglia il rigore del 3-0 nel finale di tempo. Atalanta che ha provato a reagire, ma continua la spinta dei francesi, dominanti in questi primi 45 minuti.21:50

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Atalanta è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Atalanta sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Paris Saint-Germain ha segnato 4 gol e ne ha subiti 0; l'Atalanta ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4.

Paris Saint-Germain e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.

Paris Saint-Germain-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà solo il secondo incontro tra Paris SG e Atalanta, dopo la vittoria della squadra francese nei quarti di finale della UEFA Champions League 2019-20 (partita unica vinta 2-1 dai parigini).

Solo uno degli ultimi 11 incontri tra il Paris SG e una squadra italiana in una tra le principali competizioni europee è stato vinto da una formazione italiana (Milan-Paris SG 2-1 nel novembre 2023). L'ultima partita della squadra francese in UEFA Champions League è stata la vittoria per 5-0 contro l'Inter nella finale della scorsa stagione: il successo con il margine più ampio di sempre in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League.

Solo una delle ultime 30 squadre detentrici della UEFA Champions League ha perso la partita d'esordio nella stagione successiva (19V, 10N): il Liverpool, sconfitto in trasferta dal Napoli nell'edizione 2019-20 (0-2 in quel caso).

L'allenatore del Paris SG Luis Enrique ha vinto il 64,5% delle sue partite da allenatore in UEFA Champions League (40/62) ed è la percentuale di successi più alta tra gli allenatori con almeno 50 partite da tecnico nella competizione.

L'attuale allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, non ha mai allenato in UEFA Champions League. La sua unica esperienza da tecnico in una delle principali competizioni europee (escluse qualificazioni) risale alla scorsa UEFA Europa League, quando ha allenato quattro partite con la Roma (1V, 2N, 1P).

Solo il Barcellona (+15) ha avuto una differenza reti migliore dell'Atalanta nella fase a gironi della UEFA Champions League 2024-25 (+14 – 20 gol segnati, 6 subiti).

Nella fase a gironi della UEFA Champions League 2024-25, l'attuale portiere del Paris SG Lucas Chevalier si è classificato quarto nella speciale classifica relativa ai gol evitati che si basa sulla differenza con il valore degli xG dei tiri in porta subiti (+3,77 per il francese, frutto di 10 gol subiti a fronte di un valore dell'indice xG a sfavore di 13,77). Tra i portieri di età inferiore ai 30 anni durante la fase a gironi della competizione questa è stata la differenza migliore.

Charles De Ketelaere ha preso parte attiva a nove gol (quattro reti e cinque assist) in 10 presenze in UEFA Champions League con l'Atalanta la scorsa stagione. più di qualsiasi altro giocatore belga in una singola edizione della competizione (superate le otto partecipazioni attive a rete di Kevin De Bruyne nel 2022-23, due marcature e sei passaggi vincenti in quel caso).

Achraf Hakimi del Paris SG ha creato 36 occasioni da gol su azione nella scorsa stagione di UEFA Champions League, record per un difensore in una singola edizione della competizione (dal 2003-04).

Davide Zappacosta dell'Atalanta è stato il miglior giocatore sia per cross riusciti (16) che per occasioni create da cross (9) su azione nella scorsa UEFA Champions League. Inoltre, i suoi cinque assist sono stati il massimo per un difensore nella scorsa edizione della competizione, al pari con Achraf Hakimi del Paris SG.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: