Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52

PREPARTITA

Slavia Praga - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Bodø/Glimt sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente Slavia Praga si trova 13° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Bodø/Glimt si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Bodø/Glimt ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Slavia Praga e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Slavia Praga-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Slavia Praga affronterà una squadra norvegese per la seconda volta in una competizione europea, dopo aver pareggiato 2-2 contro il Viking nella Coppa UEFA 2005-06.

Il Bodø/Glimt ha vinto ciascuno dei due precedenti scontri europei con avversari cechi, battendo il Bohemians 1905 due volte durante le qualificazioni alla UEFA Conference League 2023-24 (7-2 complessivo).

Slavia Praga e Bodø/Glimt hanno collezionato complessivamente 12 partite in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, il totale più basso di qualsiasi incontro nella prima giornata dell'edizione 2025-26.

Questa sarà la quinta stagione consecutiva del Bodø/Glimt in una delle principali competizioni europee, dopo tre partecipazioni in UEFA Conference League e due in UEFA Europa League (entrambe disputate nel 2022-23). Nella scorsa stagione la formazione norvegese ha raggiunto le semifinali di Europa League, perdendo contro il Tottenham Hotspur.

Lo Slavia Praga ha evitato la sconfitta nella partita d'esordio delle due precedenti stagioni di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, battendo l'FCSB per 2-1 nel 2007-08 e pareggiando 1-1 contro l'Inter nel 2019-20.

Sotto la guida dell'allenatore Kjetil Knutsen, il Bodø/Glimt ha vinto 15 delle 22 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1N, 6P), ma solo tre delle 22 trasferte (9N, 10P).

Lo Slavia Praga ha vinto solo una delle ultime 10 partite in una tra le principali competizioni europee (2N, 7P) e non ha ottenuto vittorie nelle sette più recenti (2N, 5P) - tutte nella scorsa stagione in UEFA Europa League.

Il Bodø/Glimt si è classificato al primo posto per sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area (53) e al primo posto a pari merito per gol segnati in seguito ad azioni di questo tipo (quattro) nella scorsa UEFA Europa League. In aggiunta, la formazione norvegese è stata quella che ha anche avuto il tempo medio di sequenza più alto nella competizione la scorsa stagione (11,9 secondi).

Tomás Chory ha realizzato il 57% dei gol dello Slavia Praga nella UEFA Europa League della scorsa stagione (4/7) ed ha segnato in tutte e quattro le partite giocate alla Fortuna Arena per il club nelle principali competizioni europee (quattro reti).

Kasper Høgh del Bodø/Glimt è stato il capocannoniere della UEFA Europa League 2024-25 con sette gol, a pari merito con Ayoub El Kaabi e Bruno Fernandes ed è a soli tre reti dal diventare il miglior marcatore di sempre del club in una tra le maggiori competizioni europee (superando Amahl Pellegrino a nove).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: