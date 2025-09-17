Incontro terminato, Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 2.
Secondo tempo terminato, Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 2.20:48
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).20:47
Tiro parato. Ivan Schranz (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Muhammed Cham.20:47
Tiro parato. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Doudera con cross.20:46
Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).20:46
David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Mojmír Chytil (Slavia Praga) e' ammonito.20:45
Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Muhammed Cham con cross in seguito a un calcio da fermo.20:44
Sostituzione, Slavia Praga. Muhammed Cham sostituisce Michal Sadílek.20:44
Sostituzione, Slavia Praga. Ivan Schranz sostituisce Vasil Kusej.20:44
Fallo di Villads Nielsen (Bodø / Glimt).20:44
Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:44
Magnus Riisnæs(Bodø / Glimt) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:43
Gara riprende.20:42
Gara momentaneamente sospesa, Magnus Riisnæs (Bodø / Glimt) per infortunio.20:40
Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:40
Fallo di Oscar Dorley (Slavia Praga).20:40
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:36
Gol! Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 2. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in seguito a un contropiede.20:36
Tiro parato. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Håkon Evjen.20:36
Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Christos Zafeiris.20:36
Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).20:34
David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Tiro parato. Oscar Dorley (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukás Provod.20:32
Sostituzione, Bodø / Glimt. Villads Nielsen sostituisce Haitam Aleesami.20:31
Patrick Berg (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.20:31
Daniel Bassi (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:31
Tentativo fallito. Daiki Hashioka (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:31
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:29
Tiro respinto. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:29
Tiro parato. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Doudera con cross.20:29
Lukás Provod (Slavia Praga) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Christos Zafeiris.20:28
Fallo di Daniel Bassi (Bodø / Glimt).20:27
Daiki Hashioka (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:26
Haitam Aleesami (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.20:25
Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).20:25
Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Gol! Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 1. Daniel Bassi (Bodø / Glimt) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.20:24
Tiro respinto. Daniel Bassi (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area.20:24
Tiro parato. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andreas Helmersen.20:23
Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Tomás Chory.20:23
Sostituzione, Slavia Praga. Daiki Hashioka sostituisce Youssoupha Mbodji.20:23
Fuorigioco. Stepán Chaloupek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.20:22
Gol! Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 0. Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Provod con cross.20:20
Sostituzione, Bodø / Glimt. Sondre Fet sostituisce Sondre Auklend.20:20
Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.20:20
Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).20:19
Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:19
Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:18
Tiro respinto. Magnus Riisnæs (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area.20:17
Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.20:16
Daniel Bassi (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16
Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).20:16
Tiro parato. Vasil Kusej (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:15
Tiro parato. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oscar Dorley.20:15
Tentativo fallito. David Doudera (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Stepán Chaloupek con cross.20:12
Tiro respinto. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area.20:11
Tiro respinto. David Zima (Slavia Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Michal Sadílek con cross.20:11
Sostituzione, Bodø / Glimt. Magnus Riisnæs sostituisce Jostein Gundersen per infortunio.20:11
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Daniel Bassi (Bodø / Glimt).20:11
Gara riprende.20:10
Gara momentaneamente sospesa, Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) per infortunio.20:09
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Kasper Høgh (Bodø / Glimt).20:07
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Sondre Auklend (Bodø / Glimt).20:07
Fuorigioco. David Doudera(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.20:06
Tiro parato. David Doudera (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Provod.20:06
Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).20:06
Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Haitam Aleesami (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:05
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02
Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).20:02
Rigore parato! Kasper Høgh (Bodø / Glimt) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:00
Decisione VAR: rigore Bodø / Glimt.19:58
Rigore per Bodø / Glimt. Daniel Bassi e'stato atterrato in area di rigore.19:55
Rigore concesso da Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) per un fallo in area.19:55
Kasper Høgh (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di David Zima (Slavia Praga).19:53
Tiro respinto. David Doudera (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area.19:53
Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 1, Bodø / Glimt 0.19:51
Sostituzione, Bodø / Glimt. Daniel Bassi sostituisce Mathias Jørgensen.19:51
Primo tempo terminato, Slavia Praga 1, Bodø / Glimt 0.19:35
Fuorigioco. David Doudera(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.19:35
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).19:33
Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.19:32
Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:31
David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31
Fuorigioco. Vasil Kusej(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Michal Sadílek e' colto in fuorigioco.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:30
Gara riprende.19:30
Gara momentaneamente sospesa, David Zima (Slavia Praga) per infortunio.19:30
Tiro parato. Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Patrick Berg con cross.19:29
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Lukás Provod (Slavia Praga).19:29
Gara riprende.19:28
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Chory (Slavia Praga) per infortunio.19:27
Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).19:26
Decisione VAR: nessun rigore Slavia Praga.19:23
Haitam Aleesami (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).19:21
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).19:21
Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:20
Tomás Chory (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:20
Tiro parato. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:19
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).19:18
Tiro parato. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Haitam Aleesami.19:18
Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.19:10
Tiro parato. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Doudera.19:10
Gol! Slavia Praga 1, Bodø / Glimt 0. Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Provod con cross.19:07
Tentativo fallito. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Lukás Provod da calcio d'angolo.19:03
Sostituzione, Slavia Praga. Stepán Chaloupek sostituisce Tomás Holes per infortunio.19:03
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:02
Tiro respinto. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vasil Kusej.19:02
Tentativo fallito. Tomás Chory (Slavia Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lukás Provod con cross.19:01
Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).18:59
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).18:56
Tiro parato. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.18:56
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).18:55
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53
Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).18:53
Gara riprende.18:51
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Holes (Slavia Praga) per infortunio.18:51
Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).18:50
Tomás Holes (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Tentativo fallito. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Vasil Kusej.18:47
Tiro respinto. Oscar Dorley (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.18:47
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).18:46
Tiro respinto. Vasil Kusej (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:46
Oscar Dorley (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Fortuna Arena
Città: Praga
Capienza: 19084 spettatori17:52
Slavia Praga - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Bodø/Glimt sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente Slavia Praga si trova 13° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Bodø/Glimt si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Bodø/Glimt ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
Slavia Praga e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.
