Slavia Praga-Bodø/Glimt: 2-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Fortuna Arena di Praga
17 Settembre 2025 ore 18:45
Slavia Praga
2
Bodø/Glimt
2
Partita finita
Arbitro: Marian Barbu
  1. 23' 1-0 Youssoupha Mbodji
  2. 74' 2-0 Youssoupha Mbodji
  3. 78' 2-1 Daniel Bassi
  4. 90' 2-2 Sondre Fet
0'
45'
90'
90'
101'

Incontro terminato, Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 2.

  1. 90'+12'

    Secondo tempo terminato, Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 2.20:48

  3. 90'+11'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).20:47

  4. 90'+11'

    Tiro parato. Ivan Schranz (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Muhammed Cham.20:47

  5. 90'+10'

    Tiro parato. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Doudera con cross.20:46

  6. 90'+10'

    Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).20:46

  7. 90'+10'

    David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  9. 90'+9'

    Mojmír Chytil (Slavia Praga) e' ammonito.20:45

  10. 90'+8'

    Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Muhammed Cham con cross in seguito a un calcio da fermo.20:44

  11. 90'+8'

    Sostituzione, Slavia Praga. Muhammed Cham sostituisce Michal Sadílek.20:44

  12. 90'+8'

    Sostituzione, Slavia Praga. Ivan Schranz sostituisce Vasil Kusej.20:44

  13. 90'+8'

    Fallo di Villads Nielsen (Bodø / Glimt).20:44

  15. 90'+8'

    Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:44

  16. 90'+7'

    Magnus Riisnæs(Bodø / Glimt) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:43

  17. 90'+6'

    Gara riprende.20:42

  18. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Magnus Riisnæs (Bodø / Glimt) per infortunio.20:40

  19. 90'+4'

    Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:40

  21. 90'+4'

    Fallo di Oscar Dorley (Slavia Praga).20:40

  22. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:36

  23. 90'

    Gol! Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 2. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in seguito a un contropiede.20:36

  24. 90'

    Tiro parato. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Håkon Evjen.20:36

  25. 90'

    Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Christos Zafeiris.20:36

  27. 88'

    Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).20:34

  28. 88'

    David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

  29. 86'

    Tiro parato. Oscar Dorley (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Lukás Provod.20:32

  30. 85'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Villads Nielsen sostituisce Haitam Aleesami.20:31

  31. 85'

    Patrick Berg (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.20:31

  33. 85'

    Daniel Bassi (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  34. 85'

    Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:31

  35. 85'

    Tentativo fallito. Daiki Hashioka (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:31

  36. 83'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  37. 83'

    Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:29

  39. 83'

    Tiro respinto. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:29

  40. 83'

    Tiro parato. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di David Doudera con cross.20:29

  41. 82'

    Lukás Provod (Slavia Praga) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Christos Zafeiris.20:28

  42. 81'

    Fallo di Daniel Bassi (Bodø / Glimt).20:27

  43. 81'

    Daiki Hashioka (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  45. 80'

    Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.20:26

  46. 79'

    Haitam Aleesami (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.20:25

  47. 79'

    Fallo di Haitam Aleesami (Bodø / Glimt).20:25

  48. 79'

    Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25

  49. 78'

    Gol! Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 1. Daniel Bassi (Bodø / Glimt) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.20:24

  51. 78'

    Tiro respinto. Daniel Bassi (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area.20:24

  52. 77'

    Tiro parato. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Andreas Helmersen.20:23

  53. 77'

    Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Tomás Chory.20:23

  54. 77'

    Sostituzione, Slavia Praga. Daiki Hashioka sostituisce Youssoupha Mbodji.20:23

  55. 76'

    Fuorigioco. Stepán Chaloupek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.20:22

  57. 74'

    Gol! Slavia Praga 2, Bodø / Glimt 0. Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Provod con cross.20:20

  58. 74'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Sondre Fet sostituisce Sondre Auklend.20:20

  59. 74'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.20:20

  60. 73'

    Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).20:19

  61. 73'

    Christos Zafeiris (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:19

  63. 72'

    Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  64. 72'

    Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:18

  65. 71'

    Tiro respinto. Magnus Riisnæs (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area.20:17

  66. 70'

    Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.20:16

  67. 70'

    Daniel Bassi (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16

  69. 70'

    Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).20:16

  70. 69'

    Tiro parato. Vasil Kusej (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:15

  71. 69'

    Tiro parato. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oscar Dorley.20:15

  72. 66'

    Tentativo fallito. David Doudera (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Stepán Chaloupek con cross.20:12

  73. 65'

    Tiro respinto. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area.20:11

  75. 65'

    Tiro respinto. David Zima (Slavia Praga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Michal Sadílek con cross.20:11

  76. 65'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Magnus Riisnæs sostituisce Jostein Gundersen per infortunio.20:11

  77. 65'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Daniel Bassi (Bodø / Glimt).20:11

  78. 64'

    Gara riprende.20:10

  79. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) per infortunio.20:09

  81. 61'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Kasper Høgh (Bodø / Glimt).20:07

  82. 61'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Sondre Auklend (Bodø / Glimt).20:07

  83. 60'

    Fuorigioco. David Doudera(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.20:06

  84. 60'

    Tiro parato. David Doudera (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lukás Provod.20:06

  85. 60'

    Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).20:06

  87. 60'

    Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  88. 59'

    Haitam Aleesami (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  89. 59'

    Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:05

  90. 56'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02

  91. 56'

    Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).20:02

  93. 54'

    Rigore parato! Kasper Høgh (Bodø / Glimt) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:00

  94. 52'

    Decisione VAR: rigore Bodø / Glimt.19:58

  95. 49'

    Rigore per Bodø / Glimt. Daniel Bassi e'stato atterrato in area di rigore.19:55

  96. 49'

    Rigore concesso da Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) per un fallo in area.19:55

  97. 47'

    Kasper Høgh (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  99. 47'

    Fallo di David Zima (Slavia Praga).19:53

  100. 47'

    Tiro respinto. David Doudera (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area.19:53

  101. Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 1, Bodø / Glimt 0.19:51

  102. 45'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Daniel Bassi sostituisce Mathias Jørgensen.19:51

  103. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Slavia Praga 1, Bodø / Glimt 0.19:35

  105. 45'+5'

    Fuorigioco. David Doudera(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Vasil Kusej e' colto in fuorigioco.19:35

  106. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).19:33

  107. 45'+2'

    Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.19:32

  108. 45'+2'

    Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:31

  109. 45'+2'

    David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31

  111. 45'+1'

    Fuorigioco. Vasil Kusej(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Michal Sadílek e' colto in fuorigioco.19:30

  112. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:30

  113. 45'

    Gara riprende.19:30

  114. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, David Zima (Slavia Praga) per infortunio.19:30

  115. 45'

    Tiro parato. Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Patrick Berg con cross.19:29

  117. 44'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Lukás Provod (Slavia Praga).19:29

  118. 43'

    Gara riprende.19:28

  119. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomás Chory (Slavia Praga) per infortunio.19:27

  120. 41'

    Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  121. 41'

    Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).19:26

  123. 39'

    Decisione VAR: nessun rigore Slavia Praga.19:23

  124. 36'

    Haitam Aleesami (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  125. 36'

    Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).19:21

  126. 36'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).19:21

  127. 35'

    Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:20

  129. 35'

    Tomás Chory (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:20

  130. 34'

    Tiro parato. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:19

  131. 33'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).19:18

  132. 33'

    Tiro parato. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Haitam Aleesami.19:18

  133. 26'

    Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.19:10

  135. 26'

    Tiro parato. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Doudera.19:10

  136. 23'

    Gol! Slavia Praga 1, Bodø / Glimt 0. Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lukás Provod con cross.19:07

  137. 19'

    Tentativo fallito. Michal Sadílek (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Lukás Provod da calcio d'angolo.19:03

  138. 18'

    Sostituzione, Slavia Praga. Stepán Chaloupek sostituisce Tomás Holes per infortunio.19:03

  139. 18'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:02

  141. 17'

    Tiro respinto. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vasil Kusej.19:02

  142. 16'

    Tentativo fallito. Tomás Chory (Slavia Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lukás Provod con cross.19:01

  143. 14'

    Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  144. 14'

    Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).18:59

  145. 12'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Jindrich Stanek (Slavia Praga).18:56

  147. 12'

    Tiro parato. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.18:56

  148. 11'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).18:55

  149. 9'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53

  150. 9'

    Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).18:53

  151. 7'

    Gara riprende.18:51

  153. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomás Holes (Slavia Praga) per infortunio.18:51

  154. 6'

    Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).18:50

  155. 6'

    Tomás Holes (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  156. 3'

    Tentativo fallito. Tomás Chory (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Vasil Kusej.18:47

  157. 3'

    Tiro respinto. Oscar Dorley (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area.18:47

  159. 2'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).18:46

  160. 2'

    Tiro respinto. Vasil Kusej (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:46

  161. 2'

    Oscar Dorley (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  162. 2'

    Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).18:46

  163. Inizia il Primo tempo.18:45

  165. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:52

  167. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Fortuna Arena
    Città: Praga
    Capienza: 19084 spettatori17:52

Formazioni Slavia Praga - Bodø/Glimt

Slavia Praga
Bodø/Glimt
TITOLARI SLAVIA PRAGA
  • (36) JINDRICH STANEK (P)
  • (21) DAVID DOUDERA (D)
  • (4) DAVID ZIMA (D)
  • (3) TOMÁS HOLES (D)
  • (12) YOUSSOUPHA MBODJI (D)
  • (19) OSCAR DORLEY (C)
  • (9) VASIL KUSEJ (C)
  • (17) LUKÁS PROVOD (C)
  • (10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (23) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (25) TOMÁS CHORY (A)
PANCHINA SLAVIA PRAGA
  • (31) ERIK PREKOP (A)
  • (43) TOMÁŠ JELÍNEK (C)
  • (35) JAKUB MARKOVIC (P)
  • (27) TOMÁS VLCEK (D)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
  • (7) MUHAMMED CHAM (C)
  • (26) IVAN SCHRANZ (A)
  • (2) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (16) DAVID MOSES (C)
  • (30) DANIEL TOULA (A)
  • (11) YOUSSOUPHA SANYANG (C)
  • (8) DAIKI HASHIOKA (D)
ALLENATORE SLAVIA PRAGA
  • Jindrich Trpisovsky
TITOLARI BODø/GLIMT
  • (12) NIKITA HAIKIN (P)
  • (4) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (5) HAITAM ALEESAMI (D)
  • (6) JOSTEIN GUNDERSEN (D)
  • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (8) SONDRE AUKLEND (C)
  • (26) HÅKON EVJEN (C)
  • (7) PATRICK BERG (C)
  • (9) KASPER HØGH (A)
  • (10) JENS PETTER HAUGE (A)
  • (30) MATHIAS JØRGENSEN (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
  • (22) ANDERS KLYNGE (C)
  • (24) DANIEL BASSI (A)
  • (44) MAGNUS BRØNDBO (P)
  • (2) VILLADS NIELSEN (D)
  • (21) ANDREAS HELMERSEN (A)
  • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
  • (18) BREDE MOE (D)
  • (19) SONDRE FET (C)
  • (77) MIKKEL HANSEN (A)
  • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
  • (23) MAGNUS RIISNÆS (C)
ALLENATORE BODø/GLIMT
  • Kjetil Knutsen
PREPARTITA

Slavia Praga - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 17 settembre alle ore 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Bodø/Glimt sarà Marian Barbu. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente Slavia Praga si trova 13° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Bodø/Glimt si trova 12° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Bodø/Glimt ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Slavia Praga e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Slavia Praga-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Slavia Praga affronterà una squadra norvegese per la seconda volta in una competizione europea, dopo aver pareggiato 2-2 contro il Viking nella Coppa UEFA 2005-06.
  • Il Bodø/Glimt ha vinto ciascuno dei due precedenti scontri europei con avversari cechi, battendo il Bohemians 1905 due volte durante le qualificazioni alla UEFA Conference League 2023-24 (7-2 complessivo).
  • Slavia Praga e Bodø/Glimt hanno collezionato complessivamente 12 partite in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, il totale più basso di qualsiasi incontro nella prima giornata dell'edizione 2025-26.
  • Questa sarà la quinta stagione consecutiva del Bodø/Glimt in una delle principali competizioni europee, dopo tre partecipazioni in UEFA Conference League e due in UEFA Europa League (entrambe disputate nel 2022-23). Nella scorsa stagione la formazione norvegese ha raggiunto le semifinali di Europa League, perdendo contro il Tottenham Hotspur.
  • Lo Slavia Praga ha evitato la sconfitta nella partita d'esordio delle due precedenti stagioni di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, battendo l'FCSB per 2-1 nel 2007-08 e pareggiando 1-1 contro l'Inter nel 2019-20.
  • Sotto la guida dell'allenatore Kjetil Knutsen, il Bodø/Glimt ha vinto 15 delle 22 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1N, 6P), ma solo tre delle 22 trasferte (9N, 10P).
  • Lo Slavia Praga ha vinto solo una delle ultime 10 partite in una tra le principali competizioni europee (2N, 7P) e non ha ottenuto vittorie nelle sette più recenti (2N, 5P) - tutte nella scorsa stagione in UEFA Europa League.
  • Il Bodø/Glimt si è classificato al primo posto per sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area (53) e al primo posto a pari merito per gol segnati in seguito ad azioni di questo tipo (quattro) nella scorsa UEFA Europa League. In aggiunta, la formazione norvegese è stata quella che ha anche avuto il tempo medio di sequenza più alto nella competizione la scorsa stagione (11,9 secondi).
  • Tomás Chory ha realizzato il 57% dei gol dello Slavia Praga nella UEFA Europa League della scorsa stagione (4/7) ed ha segnato in tutte e quattro le partite giocate alla Fortuna Arena per il club nelle principali competizioni europee (quattro reti).
  • Kasper Høgh del Bodø/Glimt è stato il capocannoniere della UEFA Europa League 2024-25 con sette gol, a pari merito con Ayoub El Kaabi e Bruno Fernandes ed è a soli tre reti dal diventare il miglior marcatore di sempre del club in una tra le maggiori competizioni europee (superando Amahl Pellegrino a nove).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Slavia PragaBodø/Glimt
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

