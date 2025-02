Il Milan viene eliminato ai playoff di Champions League, in virtù del successo per 2-1 nel doppio confronto per il Feyenoord, che agli ottavi di finale affronterà una tra Inter e Arsenal. Svanisce, dunque, il primo obiettivo stagionale dei rossoneri che, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, proveranno ora ad andare in fondo in Coppa Italia e a rimontare qualche posizione in campionato.

Il Milan approccia benissimo il match e passa in vantaggio dopo nemmeno un minuto con il colpo di testa vincente dell'ex Gimenez, che mette in porta una sponda aerea di Thiaw su cross perfetto di Pulisic. I rossoneri continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con un palo scheggiato da Theo Hernandez e con Leao che, a tu per tu con Wellenreuther, non riesce a batterlo. L'episodio che cambia la partita arriva al 51', quando Theo Hernandez viene espulso per doppia ammonizione, la seconda delle quali arrivata per simulazione. Con l'uomo in più, il Feyenoord prende coraggio e al 73' trova il gol del definitivo 1-1 con il colpo di testa del subentrato Carranza su cross dalla sinistra di Bueno.

