Qarabag-Newcastle United: 1-6 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku
18 Febbraio 2026 ore 18:45
Qarabag
1
Newcastle United
6
Partita finita
Arbitro: Espen Eskås
  1. 3' 0-1 Anthony Gordon
  2. 8' 0-2 Malick Thiaw
  3. 32' 0-3 Anthony Gordon (R)
  4. 33' 0-4 Anthony Gordon
  5. 45+1' 0-5 Anthony Gordon (R)
  6. 54' 1-5 Elvin Cafarquliyev
  7. 72' 1-6 Jacob Murphy
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Qarabağ 1, Newcastle 6.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Qarabağ 1, Newcastle 6.20:38

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Malick Thiaw(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Joelinton e' colto in fuorigioco.20:36

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35

  5. 89'

    Tentativo fallito. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sean Neave con cross in seguito a un calcio da fermo.20:33

  6. 89'

    Tiro parato. William Osula (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.20:33

  7. 89'

    Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jacob Murphy con cross.20:33

  9. 88'

    Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Camilo Durán.20:32

  10. 88'

    William Osula (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32

  11. 88'

    Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).20:32

  12. 87'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  13. 87'

    Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).20:31

  15. 87'

    Sostituzione, Newcastle. Sean Neave sostituisce Harvey Barnes.20:31

  16. 87'

    Tentativo fallito. Marko Jankovic (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.20:31

  17. 86'

    Tentativo fallito. Badavi Hüseynov (Qarabağ) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kady Borges con cross da calcio d'angolo.20:31

  18. 86'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).20:30

  19. 85'

    Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Abdellah Zoubir.20:29

  21. 85'

    Sostituzione, Qarabağ. Kady Borges sostituisce Joni Montiel.20:29

  22. 82'

    Tentativo fallito. Marko Jankovic (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdellah Zoubir.20:26

  23. 80'

    Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24

  24. 80'

    Fallo di Badavi Hüseynov (Qarabağ).20:24

  25. 78'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).20:22

  27. 78'

    Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  28. 77'

    Sostituzione, Newcastle. Joelinton sostituisce Kieran Trippier.20:21

  29. 76'

    Malick Thiaw (Newcastle) e' ammonito per fallo.20:20

  30. 76'

    Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).20:20

  31. 76'

    Camilo Durán (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20

  33. 74'

    Tiro respinto. Dani Bolt (Qarabağ) un tiro di destro da centro area.20:18

  34. 72'

    Gol! Qarabağ 1, Newcastle 6. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa. Assist di Harvey Barnes.20:16

  35. 69'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).20:13

  36. 68'

    Sostituzione, Newcastle. William Osula sostituisce Anthony Gordon.20:12

  37. 68'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Elanga.20:12

  39. 68'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Joe Willock.20:12

  40. 67'

    Gara riprende.20:11

  41. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Joe Willock (Newcastle) per infortunio.20:10

  42. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Matheus Silva (Qarabağ) per infortunio.20:10

  43. 65'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).20:09

  45. 65'

    Tiro respinto. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Abdellah Zoubir.20:09

  46. 64'

    Gara riprende.20:08

  47. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Jankovic (Qarabağ) per infortunio.20:08

  48. 62'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Sandro Tonali con cross in seguito a un calcio da fermo.20:06

  49. 61'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05

  51. 61'

    Fallo di Joni Montiel (Qarabağ).20:05

  52. 60'

    Tiro parato. Joni Montiel (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Badavi Hüseynov.20:04

  53. 58'

    Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area.20:03

  54. 57'

    Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02

  55. 57'

    Fallo di Joni Montiel (Qarabağ).20:02

  57. 56'

    Decisione VAR: Gol Qarabağ 1-5 Newcastle (Elvin Cafarquliyev).20:00

  58. 54'

    Gol! Qarabağ 1, Newcastle 5. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abdellah Zoubir da calcio d'angolo.19:58

  59. 54'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).19:58

  60. 54'

    Tiro respinto. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Camilo Durán con passaggio filtrante.19:58

  61. 53'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).19:57

  63. 53'

    Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  64. 52'

    Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

  65. 52'

    Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).19:56

  66. 52'

    Fallo di Joe Willock (Newcastle).19:56

  67. 52'

    Badavi Hüseynov (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  69. 45'

    Sostituzione, Qarabağ. Badavi Hüseynov sostituisce Leandro Andrade.19:49

  70. Inizia il Secondo tempo Qarabağ 0, Newcastle 5.19:50

  71. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Qarabağ 0, Newcastle 5.19:34

  72. 45'+4'

    Fallo di Anthony Elanga (Newcastle).19:33

  73. 45'+4'

    Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  75. 45'+1'

    Gol! Qarabağ 0, Newcastle 5. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.19:31

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  77. 44'

    Rigore per Newcastle. Anthony Gordon e'stato atterrato in area di rigore.19:29

  78. 44'

    Rigore concesso da Mateusz Kochalski (Qarabağ) per un fallo in area.19:29

  79. 43'

    Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).19:28

  81. 43'

    Mateusz Kochalski (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  82. 43'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:27

  83. 42'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).19:27

  84. 41'

    Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Anthony Elanga con cross.19:26

  85. 40'

    Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25

  87. 40'

    Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).19:25

  88. 39'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).19:24

  89. 33'

    Gol! Qarabağ 0, Newcastle 4. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:18

  90. 32'

    Gol! Qarabağ 0, Newcastle 3. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:17

  91. 30'

    Decisione VAR: rigore Newcastle.19:15

  93. 30'

    Gara riprende.19:15

  94. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, (Qarabağ). Viene consultato il VAR.19:14

  95. 29'

    Rigore concesso da Matheus Silva (Qarabağ) per un fallo di mano in area.19:14

  96. 29'

    Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Lewis Hall.19:14

  97. 28'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:12

  99. 28'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harvey Barnes.19:12

  100. 27'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).19:11

  101. 26'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Lewis Hall (Newcastle).19:11

  102. 26'

    Tentativo fallito. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:11

  103. 25'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:10

  105. 25'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Gordon.19:10

  106. 22'

    Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  107. 22'

    Fallo di Nick Woltemade (Newcastle).19:07

  108. 22'

    Sostituzione, Qarabağ. Dani Bolt sostituisce Bahlul Mustafazada per infortunio.19:07

  109. 22'

    Gara riprende.19:06

  111. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Bahlul Mustafazada (Qarabağ) per infortunio.19:06

  112. 19'

    Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).19:04

  113. 19'

    Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:04

  114. 16'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).19:01

  115. 16'

    Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anthony Gordon.19:01

  117. 14'

    Tiro parato. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Elanga.18:59

  118. 12'

    Tiro respinto. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Harvey Barnes.18:57

  119. 11'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  120. 11'

    Fallo di Dan Burn (Newcastle).18:56

  121. 8'

    Gol! Qarabağ 0, Newcastle 2. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kieran Trippier con cross da calcio d'angolo.18:53

  123. 8'

    Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kieran Trippier.18:53

  124. 7'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).18:52

  125. 7'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Willock.18:52

  126. 6'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).18:51

  127. 6'

    Bahlul Mustafazada (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  129. 6'

    Fallo di Anthony Gordon (Newcastle).18:51

  130. 3'

    Gol! Qarabağ 0, Newcastle 1. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dan Burn con passaggio filtrante.18:47

  131. Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:46

  132. Fallo di Kieran Trippier (Newcastle).18:46

  133. Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  135. Inizia il Primo tempo.18:45

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  138. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
    Città: Baku
    Capienza: 29858 spettatori17:35

Formazioni Qarabag - Newcastle United

Qarabag
Newcastle United
TITOLARI QARABAG
  • (99) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (44) ELVIN CAFARQULIYEV (D)
  • (81) KEVIN MEDINA (D)
  • (2) MATHEUS SILVA (D)
  • (13) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (10) ABDELLAH ZOUBIR (C)
  • (9) JONI MONTIEL (C)
  • (35) PEDRO BICALHO (C)
  • (15) LEANDRO ANDRADE (C)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (17) CAMILO DURÁN (A)
PANCHINA QARABAG
  • (55) BADAVI HÜSEYNOV (D)
  • (27) TORAL BAYRAMOV (D)
  • (20) KADY BORGES (C)
  • (22) MUSA QURBANLI (A)
  • (3) SAMY MMAEE (D)
  • (89) AMIN RAMAZANOV (P)
  • (30) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (32) HIKMAT CABRAYILZADA (D)
  • (21) OLEKSII KASHCHUK (C)
  • (11) EMMANUEL ADDAI (A)
  • (18) DANI BOLT (D)
  • (97) FABIJAN BUNTIC (P)
ALLENATORE QARABAG
  • Qurban Qurbanov
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (1) NICK POPE (P)
  • (33) DAN BURN (D)
  • (12) MALICK THIAW (D)
  • (2) KIERAN TRIPPIER (D)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (27) NICK WOLTEMADE (C)
  • (28) JOE WILLOCK (C)
  • (20) ANTHONY ELANGA (C)
  • (11) HARVEY BARNES (C)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (23) JACOB MURPHY (C)
  • (58) AIDAN HARRIS (P)
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
  • (62) SEAN NEAVE (A)
  • (61) LEO SHAHAR (D)
  • (41) JACOB RAMSEY (C)
  • (18) WILLIAM OSULA (A)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (26) JOHN RUDDY (P)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
PREPARTITA

Qarabag - Newcastle United è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Newcastle United sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Qarabag si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Qarabag ha segnato 13 gol e ne ha subiti 21; Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.

Qarabag e Newcastle United è la prima che si affrontano in campionato.

Qarabag-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la decima sfida europea tra squadre azere e inglesi (tutte con la partecipazione del Qarabağ), e la squadra inglese è rimasta imbattuta vincendo in otto occasioni (1N).
  • Il Qarabag non ha vinto nessuna delle quattro partite casalinghe contro squadre inglesi in competizioni europee, perdendo e non segnando in tre di queste. Ha però evitato la sconfitta nell'ultima, pareggiando 2-2 con il Chelsea alla quarta giornata in questa edizione della Champions League.
  • Il viaggio del Newcastle United di 4070 km verso Qarabağ sarà la distanza più lunga mai percorsa da una squadra inglese per una trasferta di UEFA Champions League.
  • Il Qarabag ha vinto le prime due partite di UEFA Champions League in questa stagione (3-2 contro il Benfica e 2-0 contro il Copenaghen), ma da allora ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime sei (1N, 4P).
  • Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta in UEFA Champions League sia per il Qarabağ che per il Newcastle; è l'unica delle otto gare playoff di quest'anno che vede entrambe le squadre giocare la loro prima partita in questa fase della competizione.
  • Il Qarabağ ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime sei partite di UEFA Champions League; soltanto il Kairat (22) – ultimo in classifica – ha concesso più gol della squadra azera (21) in questa edizione.
  • Il Newcastle ha vinto quattro partite di UEFA Champions League nel 2025/26; se vincerà qui, Eddie Howe diventerà uno degli allenatori inglesi con più vittorie in una singola edizione al pari di Bobby Robson nel 2002/03 (con il Newcastle) e di Graham Potter nel 2022/23 (con il Chelsea) - tutti a quota cinque.
  • Il 76% dei gol del Newcastle nella UEFA Champions League di questa stagione ha visto protagonista Anthony Gordon o Harvey Barnes come marcatore e/o assist-man (13/17). Gordon ha segnato sei gol e fornito due assist, mentre Barnes ha realizzato cinque gol e servito un assist (i due si sono combinati per un gol contro il Benfica, segnato da Barnes e assistito da Gordon).
  • Camilo Durán del Qarabağ ha segnato quattro gol in questa UEFA Champions League; gli unici giocatori colombiani ad aver segnato di più in una singola edizione sono Jackson Martínez (sette nel 2014/15 con il Porto) e Radamel Falcao (cinque nel 2016/17 con il Monaco).
  • Bruno Guimarães ha effettuato 13 passaggi che rompono almeno una linea difensiva avversaria nella UEFA Champions League in corso, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Newcastle (sei per Sandro Tonali e Kieran Trippier). In generale, Joshua Kimmich (16) e Joey Veerman (15) sono stati gli unici giocatori ad averne fatti di più rispetto al brasiliano nella fase campionato di questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

QarabagNewcastle United
Partite giocate88
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati1317
Gol totali subiti217
Media gol subiti per partita2.60.9
Percentuale possesso palla46.247.7
Numero totale di passaggi32683373
Numero totale di passaggi riusciti26702738
Tiri nello specchio della porta3348
Percentuale di tiri in porta58.961.5
Numero totale di cross84143
Numero medio di cross riusciti1637
Duelli per partita vinti369340
Duelli per partita persi348345
Corner subiti5850
Corner guadagnati2840
Numero di punizioni a favore11982
Numero di punizioni concesse5077
Tackle totali126110
Percentuale di successo nei tackle58.753.6
Fuorigiochi totali811
Numero totale di cartellini gialli912
Numero totale di cartellini rossi00

