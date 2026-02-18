Incontro terminato, Qarabağ 1, Newcastle 6.
Incontro terminato, Qarabağ 1, Newcastle 6.
Secondo tempo terminato, Qarabağ 1, Newcastle 6.20:38
Fuorigioco. Malick Thiaw(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Joelinton e' colto in fuorigioco.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35
Tentativo fallito. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sean Neave con cross in seguito a un calcio da fermo.20:33
Tiro parato. William Osula (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.20:33
Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jacob Murphy con cross.20:33
Sostituzione, Qarabağ. Musa Qurbanli sostituisce Camilo Durán.20:32
William Osula (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32
Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).20:32
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).20:31
Sostituzione, Newcastle. Sean Neave sostituisce Harvey Barnes.20:31
Tentativo fallito. Marko Jankovic (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.20:31
Tentativo fallito. Badavi Hüseynov (Qarabağ) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kady Borges con cross da calcio d'angolo.20:31
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).20:30
Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Abdellah Zoubir.20:29
Sostituzione, Qarabağ. Kady Borges sostituisce Joni Montiel.20:29
Tentativo fallito. Marko Jankovic (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdellah Zoubir.20:26
Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24
Fallo di Badavi Hüseynov (Qarabağ).20:24
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).20:22
Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Sostituzione, Newcastle. Joelinton sostituisce Kieran Trippier.20:21
Malick Thiaw (Newcastle) e' ammonito per fallo.20:20
Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).20:20
Camilo Durán (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Tiro respinto. Dani Bolt (Qarabağ) un tiro di destro da centro area.20:18
Gol! Qarabağ 1, Newcastle 6. Jacob Murphy (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa. Assist di Harvey Barnes.20:16
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).20:13
Sostituzione, Newcastle. William Osula sostituisce Anthony Gordon.20:12
Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Elanga.20:12
Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Joe Willock.20:12
Gara riprende.20:11
Gara momentaneamente sospesa, Joe Willock (Newcastle) per infortunio.20:10
Gara momentaneamente sospesa, Matheus Silva (Qarabağ) per infortunio.20:10
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).20:09
Tiro respinto. Pedro Bicalho (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Abdellah Zoubir.20:09
Gara riprende.20:08
Gara momentaneamente sospesa, Marko Jankovic (Qarabağ) per infortunio.20:08
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Sandro Tonali con cross in seguito a un calcio da fermo.20:06
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05
Fallo di Joni Montiel (Qarabağ).20:05
Tiro parato. Joni Montiel (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Badavi Hüseynov.20:04
Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area.20:03
Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02
Fallo di Joni Montiel (Qarabağ).20:02
Decisione VAR: Gol Qarabağ 1-5 Newcastle (Elvin Cafarquliyev).20:00
Gol! Qarabağ 1, Newcastle 5. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abdellah Zoubir da calcio d'angolo.19:58
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).19:58
Tiro respinto. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Camilo Durán con passaggio filtrante.19:58
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).19:57
Abdellah Zoubir (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).19:56
Fallo di Joe Willock (Newcastle).19:56
Badavi Hüseynov (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Sostituzione, Qarabağ. Badavi Hüseynov sostituisce Leandro Andrade.19:49
Inizia il Secondo tempo Qarabağ 0, Newcastle 5.19:50
Primo tempo terminato, Qarabağ 0, Newcastle 5.19:34
Fallo di Anthony Elanga (Newcastle).19:33
Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Gol! Qarabağ 0, Newcastle 5. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Rigore per Newcastle. Anthony Gordon e'stato atterrato in area di rigore.19:29
Rigore concesso da Mateusz Kochalski (Qarabağ) per un fallo in area.19:29
Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).19:28
Mateusz Kochalski (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:27
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).19:27
Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Anthony Elanga con cross.19:26
Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).19:25
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).19:24
Gol! Qarabağ 0, Newcastle 4. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:18
Gol! Qarabağ 0, Newcastle 3. Anthony Gordon (Newcastle) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:17
Decisione VAR: rigore Newcastle.19:15
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, (Qarabağ). Viene consultato il VAR.19:14
Rigore concesso da Matheus Silva (Qarabağ) per un fallo di mano in area.19:14
Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area. Assist di Lewis Hall.19:14
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:12
Tiro parato. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harvey Barnes.19:12
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).19:11
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Lewis Hall (Newcastle).19:11
Tentativo fallito. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.19:11
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:10
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Gordon.19:10
Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Nick Woltemade (Newcastle).19:07
Sostituzione, Qarabağ. Dani Bolt sostituisce Bahlul Mustafazada per infortunio.19:07
Gara riprende.19:06
Gara momentaneamente sospesa, Bahlul Mustafazada (Qarabağ) per infortunio.19:06
Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).19:04
Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:04
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).19:01
Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anthony Gordon.19:01
Tiro parato. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Elanga.18:59
Tiro respinto. Joe Willock (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Harvey Barnes.18:57
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Dan Burn (Newcastle).18:56
Gol! Qarabağ 0, Newcastle 2. Malick Thiaw (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kieran Trippier con cross da calcio d'angolo.18:53
Tiro respinto. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kieran Trippier.18:53
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).18:52
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Willock.18:52
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Kieran Trippier (Newcastle).18:51
Bahlul Mustafazada (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Anthony Gordon (Newcastle).18:51
Gol! Qarabağ 0, Newcastle 1. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dan Burn con passaggio filtrante.18:47
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:46
Fallo di Kieran Trippier (Newcastle).18:46
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
Città: Baku
Capienza: 29858 spettatori17:35
Qarabag - Newcastle United è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Newcastle United sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Qarabag si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Qarabag ha segnato 13 gol e ne ha subiti 21; Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.
Qarabag-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Qarabag
|Newcastle United
|Partite giocate
|8
|8
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|4
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|13
|17
|Gol totali subiti
|21
|7
|Media gol subiti per partita
|2.6
|0.9
|Percentuale possesso palla
|46.2
|47.7
|Numero totale di passaggi
|3268
|3373
|Numero totale di passaggi riusciti
|2670
|2738
|Tiri nello specchio della porta
|33
|48
|Percentuale di tiri in porta
|58.9
|61.5
|Numero totale di cross
|84
|143
|Numero medio di cross riusciti
|16
|37
|Duelli per partita vinti
|369
|340
|Duelli per partita persi
|348
|345
|Corner subiti
|58
|50
|Corner guadagnati
|28
|40
|Numero di punizioni a favore
|119
|82
|Numero di punizioni concesse
|50
|77
|Tackle totali
|126
|110
|Percentuale di successo nei tackle
|58.7
|53.6
|Fuorigiochi totali
|8
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
