Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Qarabag - Newcastle United è valevole per la play-off della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Newcastle United sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Qarabag si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Qarabag ha segnato 13 gol e ne ha subiti 21; Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Milan ha fatto 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Como ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Bologna e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Atalanta e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-2 mentre Como ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 9 gol.

Qarabag e Newcastle United è la prima che si affrontano in campionato.

Qarabag-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la decima sfida europea tra squadre azere e inglesi (tutte con la partecipazione del Qarabağ), e la squadra inglese è rimasta imbattuta vincendo in otto occasioni (1N).

Il Qarabag non ha vinto nessuna delle quattro partite casalinghe contro squadre inglesi in competizioni europee, perdendo e non segnando in tre di queste. Ha però evitato la sconfitta nell'ultima, pareggiando 2-2 con il Chelsea alla quarta giornata in questa edizione della Champions League.

Il viaggio del Newcastle United di 4070 km verso Qarabağ sarà la distanza più lunga mai percorsa da una squadra inglese per una trasferta di UEFA Champions League.

Il Qarabag ha vinto le prime due partite di UEFA Champions League in questa stagione (3-2 contro il Benfica e 2-0 contro il Copenaghen), ma da allora ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime sei (1N, 4P).

Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta in UEFA Champions League sia per il Qarabağ che per il Newcastle; è l'unica delle otto gare playoff di quest'anno che vede entrambe le squadre giocare la loro prima partita in questa fase della competizione.

Il Qarabağ ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime sei partite di UEFA Champions League; soltanto il Kairat (22) – ultimo in classifica – ha concesso più gol della squadra azera (21) in questa edizione.

Il Newcastle ha vinto quattro partite di UEFA Champions League nel 2025/26; se vincerà qui, Eddie Howe diventerà uno degli allenatori inglesi con più vittorie in una singola edizione al pari di Bobby Robson nel 2002/03 (con il Newcastle) e di Graham Potter nel 2022/23 (con il Chelsea) - tutti a quota cinque.

Il 76% dei gol del Newcastle nella UEFA Champions League di questa stagione ha visto protagonista Anthony Gordon o Harvey Barnes come marcatore e/o assist-man (13/17). Gordon ha segnato sei gol e fornito due assist, mentre Barnes ha realizzato cinque gol e servito un assist (i due si sono combinati per un gol contro il Benfica, segnato da Barnes e assistito da Gordon).

Camilo Durán del Qarabağ ha segnato quattro gol in questa UEFA Champions League; gli unici giocatori colombiani ad aver segnato di più in una singola edizione sono Jackson Martínez (sette nel 2014/15 con il Porto) e Radamel Falcao (cinque nel 2016/17 con il Monaco).

Bruno Guimarães ha effettuato 13 passaggi che rompono almeno una linea difensiva avversaria nella UEFA Champions League in corso, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Newcastle (sei per Sandro Tonali e Kieran Trippier). In generale, Joshua Kimmich (16) e Joey Veerman (15) sono stati gli unici giocatori ad averne fatti di più rispetto al brasiliano nella fase campionato di questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: