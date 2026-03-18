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Barcellona-Newcastle United: 7-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

18 Marzo 2026 ore 18:45
Barcellona
7
Newcastle United
2
Partita finita
Arbitro: François Letexier
  1. 6' 1-0 Raphinha
  2. 15' 1-1 Anthony Elanga
  3. 18' 2-1 Marc Bernal
  4. 28' 2-2 Anthony Elanga
  5. 45+7' 3-2 Lamine Yamal (R)
  6. 51' 4-2 Fermín López
  7. 56' 5-2 Robert Lewandowski
  8. 61' 6-2 Robert Lewandowski
  9. 72' 7-2 Raphinha
0'
45'
90'
90'

Incontro terminato, Barcellona 7, Newcastle 2.

  1. 90'+1'

    Secondo tempo terminato, Barcellona 7, Newcastle 2.20:40

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.20:40

  4. 90'

    Tiro parato. Lewis Hall (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Willock con passaggio filtrante.20:39

  5. 89'

    Tentativo fallito. Harvey Barnes (Newcastle) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Jacob Murphy con cross da calcio d'angolo.20:39

  6. 88'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Ronald Araujo (Barcellona).20:38

  7. 88'

    Tiro respinto. Jacob Ramsey (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:38

  9. 86'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Xavi Espart.20:35

  10. 84'

    Fallo di Xavi Espart (Barcellona).20:34

  11. 84'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34

  12. 82'

    Sostituzione, Barcellona. Wojciech Szczesny sostituisce Joan García per infortunio.20:32

  13. 82'

    Gara riprende.20:32

  15. 81'

    Sostituzione, Newcastle. William Osula sostituisce Anthony Gordon.20:31

  16. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Joan García (Barcellona) per infortunio.20:30

  17. 80'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Gordon.20:29

  18. 79'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedri con passaggio filtrante.20:29

  19. 77'

    Fuorigioco. Lamine Yamal(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Ferran Torres e' colto in fuorigioco.20:27

  21. 77'

    Fuorigioco. Tino Livramento(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Jacob Murphy e' colto in fuorigioco.20:26

  22. 75'

    Fuorigioco. Gerard Martín(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Ferran Torres e' colto in fuorigioco.20:25

  23. 72'

    Gol! Barcellona 7, Newcastle 2. Raphinha (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:22

  24. 70'

    Fallo di Raphinha (Barcellona).20:20

  25. 70'

    Tino Livramento (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  27. 69'

    Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Dani Olmo.20:19

  28. 67'

    Marc Bernal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:16

  29. 67'

    Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).20:16

  30. 67'

    Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Fermín López.20:16

  31. 66'

    Sostituzione, Barcellona. Ferran Torres sostituisce Robert Lewandowski.20:16

  33. 66'

    Sostituzione, Barcellona. Xavi Espart sostituisce João Cancelo.20:15

  34. 64'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Elanga.20:13

  35. 64'

    Sostituzione, Newcastle. Sven Botman sostituisce Joelinton.20:13

  36. 63'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  37. 63'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).20:12

  39. 61'

    Gol! Barcellona 6, Newcastle 2. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal con passaggio filtrante.20:10

  40. 60'

    Joe Willock (Newcastle) e' ammonito per fallo.20:09

  41. 59'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  42. 59'

    Fallo di Joe Willock (Newcastle).20:09

  43. 59'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  45. 59'

    Fallo di Joe Willock (Newcastle).20:08

  46. 56'

    Gol! Barcellona 5, Newcastle 2. Robert Lewandowski (Barcellona) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Raphinha con cross da calcio d'angolo.20:05

  47. 56'

    Gara riprende.20:05

  48. 55'

    Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Sandro Tonali per infortunio.20:05

  49. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Sandro Tonali (Newcastle) per infortunio.20:04

  51. 53'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).20:03

  52. 51'

    Gol! Barcellona 4, Newcastle 2. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Raphinha con passaggio filtrante.20:01

  53. 50'

    Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robert Lewandowski.19:59

  54. 49'

    Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:58

  55. Inizia il Secondo tempo Barcellona 3, Newcastle 2.19:55

  57. 45'

    Sostituzione, Newcastle. Tino Livramento sostituisce Kieran Trippier.19:55

  58. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Barcellona 3, Newcastle 2.19:37

  59. 45'+7'

    Gol! Barcellona 3, Newcastle 2. Lamine Yamal (Barcellona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:37

  60. 45'+5'

    Kieran Trippier (Newcastle) e' ammonito per fallo.19:35

  61. 45'+4'

    Decisione VAR: rigore Barcellona.19:34

  63. 45'+3'

    Rigore per Barcellona. Raphinha e'stato atterrato in area di rigore.19:33

  64. 45'+3'

    Rigore concesso da Kieran Trippier (Newcastle) per un fallo in area.19:33

  65. 45'+3'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:32

  66. 45'+3'

    Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).19:32

  67. 45'+1'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Robert Lewandowski in seguito a un contropiede.19:31

  69. 45'+1'

    Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert Lewandowski.19:31

  70. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  71. 45'

    Gara riprende.19:30

  72. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Sandro Tonali (Newcastle) per infortunio.19:29

  73. 44'

    Pau Cubarsí (Barcellona) e' ammonito per fallo.19:29

  75. 44'

    Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).19:29

  76. 44'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  77. 43'

    Tiro parato. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Pedri.19:27

  78. 42'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  79. 42'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).19:27

  81. 41'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).19:25

  82. 41'

    Aaron Ramsdale (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  83. 40'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).19:25

  84. 40'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Raphinha.19:25

  85. 36'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21

  87. 36'

    Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).19:21

  88. 34'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).19:19

  89. 34'

    Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19

  90. 32'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  91. 32'

    Fallo di Dan Burn (Newcastle).19:17

  93. 32'

    Fuorigioco. Jacob Ramsey(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Anthony Elanga e' colto in fuorigioco.19:17

  94. 29'

    Tentativo fallito. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anthony Elanga con cross.19:14

  95. 28'

    Gol! Barcellona 2, Newcastle 2. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harvey Barnes.19:13

  96. 27'

    Fallo di mano di Gerard Martín (Barcellona).19:11

  97. 25'

    Gara riprende.19:10

  99. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Pau Cubarsí (Barcellona) per infortunio.19:09

  100. 23'

    Tentativo fallito. Ronald Araujo (Barcellona) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Raphinha con cross da calcio d'angolo.19:08

  101. 23'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).19:07

  102. 22'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).19:07

  103. 22'

    Tiro respinto. Ronald Araujo (Barcellona) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Raphinha con cross.19:07

  105. 22'

    Sostituzione, Barcellona. Ronald Araujo sostituisce Eric García.19:06

  106. 21'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).19:05

  107. 18'

    Gol! Barcellona 2, Newcastle 1. Marc Bernal (Barcellona) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gerard Martín con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.19:03

  108. 17'

    Joelinton (Newcastle) e' ammonito per fallo.19:02

  109. 17'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02

  111. 17'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).19:02

  112. 17'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  113. 17'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).19:02

  114. 15'

    Gol! Barcellona 1, Newcastle 1. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lewis Hall con passaggio filtrante.18:59

  115. 13'

    Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).18:58

  117. 13'

    Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  118. 11'

    Fallo di Marc Bernal (Barcellona).18:55

  119. 11'

    Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55

  120. 10'

    João Cancelo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  121. 10'

    Fallo di Anthony Elanga (Newcastle).18:55

  123. 7'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  124. 7'

    Fallo di Dan Burn (Newcastle).18:52

  125. 6'

    Gol! Barcellona 1, Newcastle 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fermín López.18:50

  126. 5'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).18:49

  127. 3'

    Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Malick Thiaw con suggerimento di testa.18:48

  129. 2'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).18:47

  130. Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:46

  131. Fallo di Eric García (Barcellona).18:46

  132. Inizia il Primo tempo.18:45

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

Formazioni Barcellona - Newcastle United

Barcellona
Newcastle United
TITOLARI BARCELLONA
  • (13) JOAN GARCÍA (P)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (24) ERIC GARCÍA (D)
  • (2) JOÃO CANCELO (D)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (11) RAPHINHA (C)
  • (8) PEDRI (C)
  • (16) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (10) LAMINE YAMAL (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (4) RONALD ARAUJO (D)
  • (36) ÁLVARO CORTÉS (D)
  • (17) MARC CASADÓ (C)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
  • (42) XAVI ESPART (D)
  • (28) ROONY BARDGHJI (A)
  • (20) DANI OLMO (C)
  • (14) MARCUS RASHFORD (A)
  • (6) GAVI (C)
  • (43) TOMÁS MARQUÉS (C)
  • (31) DIEGO KOCHEN (P)
  • (25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (12) MALICK THIAW (D)
  • (33) DAN BURN (D)
  • (2) KIERAN TRIPPIER (D)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (41) JACOB RAMSEY (C)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (20) ANTHONY ELANGA (A)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
  • (11) HARVEY BARNES (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (28) JOE WILLOCK (C)
  • (1) NICK POPE (P)
  • (62) SEAN NEAVE (A)
  • (18) WILLIAM OSULA (A)
  • (4) SVEN BOTMAN (D)
  • (58) AIDAN HARRIS (P)
  • (23) JACOB MURPHY (C)
  • (27) NICK WOLTEMADE (A)
  • (21) TINO LIVRAMENTO (D)
  • (26) JOHN RUDDY (P)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (9) YOANE WISSA (A)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
PREPARTITA

Barcellona - Newcastle United è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 18:45 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.
Arbitro di Barcellona - Newcastle United sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14; Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Pescara ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 10 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Bari e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Avellino perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.

Barcellona e Newcastle United si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Barcellona ha vinto 4 volte, Newcastle United ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Barcellona-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Barcellona ha vinto entrambe le precedenti partite casalinghe contro il Newcastle in UEFA Champions League, battendolo 1-0 nel novembre 1997 e 3-1 nel dicembre 2002.
  • Il Newcastle ha perso cinque delle sei trasferte contro squadre spagnole in tutte le competizioni, con questa che sarà la prima gara del genere dalla sconfitta per 2-1 subita in casa del Deportivo La Coruña nella Coppa Intertoto UEFA 2005. L'unica eccezione in questa serie è stata una vittoria per 3-0 a Maiorca nella Coppa UEFA 2003-04.
  • Dopo aver pareggiato l'andata fuori casa, il Barcellona ha poi sempre superato ciascuno degli ultimi dieci doppi confronti a eliminazione diretta in UEFA Champions League. L'ultima volta che è stato eliminato in questa situazione risale ai quarti di finale nel 2002-03 contro la Juventus (1-1 fuori casa, 1-2 in casa).
  • Il pareggio per 1-1 del Newcastle al St James' Park ha rappresentato la dodicesima volta che una squadra inglese non è riuscita a battere il Barcellona nell'andata di una fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Solo tre delle precedenti undici sono passate al turno successivo: il Chelsea nel 2004-05 (ottavi di finale), il Manchester United nel 2007-08 (semifinali) e il Liverpool nel 2018-19 (semifinali).
  • Il Barcellona ha segnato in ciascuna delle ultime sedici partite casalinghe di UEFA Champions League, mettendo a segno 50 gol in totale in questa serie (3.1 a partita); ha inoltre vinto le ultime tre in casa con un punteggio complessivo di 12-3.
  • Il Newcastle è imbattuto nelle ultime sei partite di UEFA Champions League (3V, 3N) e cercherà di vincere due trasferte consecutive nella competizione per la prima volta dopo la vittoria per 6-1 contro il Qarabag nei play-off.
  • Raphinha è stato coinvolto in 18 gol in 15 partite casalinghe con il Barcellona in UEFA Champions League (9 gol, 9 assist). Tra i giocatori con almeno 10 presenze casalinghe con il club blaugrana in questa competizione, solo Lionel Messi (1.45) ha una media di coinvolgimento attivo per 90 minuti più alta del brasiliano (1.35).
  • Harvey Barnes del Newcastle è stato coinvolto in nove gol in UEFA Champions League in questa stagione (6 gol, 3 assist). Con il compagno di squadra Anthony Gordon già a quota 12 in questa stagione (10 gol, 2 assist), i Magpies potrebbero diventare la prima squadra nella storia della competizione ad avere due giocatori inglesi che raggiungono i dieci coinvolgimenti attivi nella stessa edizione.
  • Nell'andata della scorsa settimana tra queste due squadre, nessun giocatore ha creato più occasioni (5), effettuato più defensive line-breaking passes (3) o recuperato più volte il possesso (7) del difensore del Newcastle Lewis Hall.
  • Lamine Yamal – che ha segnato il gol del pareggio del Barcellona nell'andata – conta 12 coinvolgimenti a rete nelle ultime undici partite casalinghe di UEFA Champions League (6 gol, 6 assist). Se giocherà in questa partita, sarà la sua prima gara a eliminazione diretta nella competizione giocata al Camp Nou – 911 giorni dopo aver collezionato la sua prima presenza europea con il club blaugrana.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BarcellonaNewcastle United
Partite giocate911
Numero di partite vinte56
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate23
Gol totali segnati2327
Gol totali subiti1511
Media gol subiti per partita1.71.0
Percentuale possesso palla63.350.1
Numero totale di passaggi52774792
Numero totale di passaggi riusciti46373974
Tiri nello specchio della porta5774
Percentuale di tiri in porta52.863.2
Numero totale di cross97200
Numero medio di cross riusciti2051
Duelli per partita vinti465481
Duelli per partita persi390483
Corner subiti3668
Corner guadagnati4264
Numero di punizioni a favore104104
Numero di punizioni concesse91111
Tackle totali159160
Percentuale di successo nei tackle57.958.1
Fuorigiochi totali1018
Numero totale di cartellini gialli1715
Numero totale di cartellini rossi10

Barcellona - Newcastle United Live

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