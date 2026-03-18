Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

PREPARTITA

Barcellona - Newcastle United è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 18:45 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Newcastle United sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14; Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Pescara ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 10 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Bari e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Avellino perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.

Barcellona e Newcastle United si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Barcellona ha vinto 4 volte, Newcastle United ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Barcellona-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Barcellona ha vinto entrambe le precedenti partite casalinghe contro il Newcastle in UEFA Champions League, battendolo 1-0 nel novembre 1997 e 3-1 nel dicembre 2002.

Il Newcastle ha perso cinque delle sei trasferte contro squadre spagnole in tutte le competizioni, con questa che sarà la prima gara del genere dalla sconfitta per 2-1 subita in casa del Deportivo La Coruña nella Coppa Intertoto UEFA 2005. L'unica eccezione in questa serie è stata una vittoria per 3-0 a Maiorca nella Coppa UEFA 2003-04.

Dopo aver pareggiato l'andata fuori casa, il Barcellona ha poi sempre superato ciascuno degli ultimi dieci doppi confronti a eliminazione diretta in UEFA Champions League. L'ultima volta che è stato eliminato in questa situazione risale ai quarti di finale nel 2002-03 contro la Juventus (1-1 fuori casa, 1-2 in casa).

Il pareggio per 1-1 del Newcastle al St James' Park ha rappresentato la dodicesima volta che una squadra inglese non è riuscita a battere il Barcellona nell'andata di una fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Solo tre delle precedenti undici sono passate al turno successivo: il Chelsea nel 2004-05 (ottavi di finale), il Manchester United nel 2007-08 (semifinali) e il Liverpool nel 2018-19 (semifinali).

Il Barcellona ha segnato in ciascuna delle ultime sedici partite casalinghe di UEFA Champions League, mettendo a segno 50 gol in totale in questa serie (3.1 a partita); ha inoltre vinto le ultime tre in casa con un punteggio complessivo di 12-3.

Il Newcastle è imbattuto nelle ultime sei partite di UEFA Champions League (3V, 3N) e cercherà di vincere due trasferte consecutive nella competizione per la prima volta dopo la vittoria per 6-1 contro il Qarabag nei play-off.

Raphinha è stato coinvolto in 18 gol in 15 partite casalinghe con il Barcellona in UEFA Champions League (9 gol, 9 assist). Tra i giocatori con almeno 10 presenze casalinghe con il club blaugrana in questa competizione, solo Lionel Messi (1.45) ha una media di coinvolgimento attivo per 90 minuti più alta del brasiliano (1.35).

Harvey Barnes del Newcastle è stato coinvolto in nove gol in UEFA Champions League in questa stagione (6 gol, 3 assist). Con il compagno di squadra Anthony Gordon già a quota 12 in questa stagione (10 gol, 2 assist), i Magpies potrebbero diventare la prima squadra nella storia della competizione ad avere due giocatori inglesi che raggiungono i dieci coinvolgimenti attivi nella stessa edizione.

Nell'andata della scorsa settimana tra queste due squadre, nessun giocatore ha creato più occasioni (5), effettuato più defensive line-breaking passes (3) o recuperato più volte il possesso (7) del difensore del Newcastle Lewis Hall.

Lamine Yamal – che ha segnato il gol del pareggio del Barcellona nell'andata – conta 12 coinvolgimenti a rete nelle ultime undici partite casalinghe di UEFA Champions League (6 gol, 6 assist). Se giocherà in questa partita, sarà la sua prima gara a eliminazione diretta nella competizione giocata al Camp Nou – 911 giorni dopo aver collezionato la sua prima presenza europea con il club blaugrana.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: