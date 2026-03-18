Incontro terminato, Barcellona 7, Newcastle 2.
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Incontro terminato, Barcellona 7, Newcastle 2.
Secondo tempo terminato, Barcellona 7, Newcastle 2.20:40
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.20:40
Tiro parato. Lewis Hall (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joe Willock con passaggio filtrante.20:39
Tentativo fallito. Harvey Barnes (Newcastle) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Jacob Murphy con cross da calcio d'angolo.20:39
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Ronald Araujo (Barcellona).20:38
Tiro respinto. Jacob Ramsey (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:38
Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Xavi Espart.20:35
Fallo di Xavi Espart (Barcellona).20:34
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Sostituzione, Barcellona. Wojciech Szczesny sostituisce Joan García per infortunio.20:32
Gara riprende.20:32
Sostituzione, Newcastle. William Osula sostituisce Anthony Gordon.20:31
Gara momentaneamente sospesa, Joan García (Barcellona) per infortunio.20:30
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Gordon.20:29
Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedri con passaggio filtrante.20:29
Fuorigioco. Lamine Yamal(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Ferran Torres e' colto in fuorigioco.20:27
Fuorigioco. Tino Livramento(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Jacob Murphy e' colto in fuorigioco.20:26
Fuorigioco. Gerard Martín(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Ferran Torres e' colto in fuorigioco.20:25
Gol! Barcellona 7, Newcastle 2. Raphinha (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:22
Fallo di Raphinha (Barcellona).20:20
Tino Livramento (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Dani Olmo.20:19
Marc Bernal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:16
Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).20:16
Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Fermín López.20:16
Sostituzione, Barcellona. Ferran Torres sostituisce Robert Lewandowski.20:16
Sostituzione, Barcellona. Xavi Espart sostituisce João Cancelo.20:15
Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Elanga.20:13
Sostituzione, Newcastle. Sven Botman sostituisce Joelinton.20:13
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Joelinton (Newcastle).20:12
Gol! Barcellona 6, Newcastle 2. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal con passaggio filtrante.20:10
Joe Willock (Newcastle) e' ammonito per fallo.20:09
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Joe Willock (Newcastle).20:09
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Joe Willock (Newcastle).20:08
Gol! Barcellona 5, Newcastle 2. Robert Lewandowski (Barcellona) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Raphinha con cross da calcio d'angolo.20:05
Gara riprende.20:05
Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Sandro Tonali per infortunio.20:05
Gara momentaneamente sospesa, Sandro Tonali (Newcastle) per infortunio.20:04
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).20:03
Gol! Barcellona 4, Newcastle 2. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Raphinha con passaggio filtrante.20:01
Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Robert Lewandowski.19:59
Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:58
Inizia il Secondo tempo Barcellona 3, Newcastle 2.19:55
Sostituzione, Newcastle. Tino Livramento sostituisce Kieran Trippier.19:55
Primo tempo terminato, Barcellona 3, Newcastle 2.19:37
Gol! Barcellona 3, Newcastle 2. Lamine Yamal (Barcellona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:37
Kieran Trippier (Newcastle) e' ammonito per fallo.19:35
Decisione VAR: rigore Barcellona.19:34
Rigore per Barcellona. Raphinha e'stato atterrato in area di rigore.19:33
Rigore concesso da Kieran Trippier (Newcastle) per un fallo in area.19:33
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:32
Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).19:32
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Robert Lewandowski in seguito a un contropiede.19:31
Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Robert Lewandowski.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Gara riprende.19:30
Gara momentaneamente sospesa, Sandro Tonali (Newcastle) per infortunio.19:29
Pau Cubarsí (Barcellona) e' ammonito per fallo.19:29
Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).19:29
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Tiro parato. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Pedri.19:27
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).19:27
Fallo di Fermín López (Barcellona).19:25
Aaron Ramsdale (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).19:25
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Raphinha.19:25
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21
Fallo di Harvey Barnes (Newcastle).19:21
Fallo di Fermín López (Barcellona).19:19
Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Dan Burn (Newcastle).19:17
Fuorigioco. Jacob Ramsey(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Anthony Elanga e' colto in fuorigioco.19:17
Tentativo fallito. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anthony Elanga con cross.19:14
Gol! Barcellona 2, Newcastle 2. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harvey Barnes.19:13
Fallo di mano di Gerard Martín (Barcellona).19:11
Gara riprende.19:10
Gara momentaneamente sospesa, Pau Cubarsí (Barcellona) per infortunio.19:09
Tentativo fallito. Ronald Araujo (Barcellona) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Raphinha con cross da calcio d'angolo.19:08
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).19:07
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).19:07
Tiro respinto. Ronald Araujo (Barcellona) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Raphinha con cross.19:07
Sostituzione, Barcellona. Ronald Araujo sostituisce Eric García.19:06
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Sandro Tonali (Newcastle).19:05
Gol! Barcellona 2, Newcastle 1. Marc Bernal (Barcellona) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gerard Martín con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.19:03
Joelinton (Newcastle) e' ammonito per fallo.19:02
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Fallo di Joelinton (Newcastle).19:02
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Joelinton (Newcastle).19:02
Gol! Barcellona 1, Newcastle 1. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lewis Hall con passaggio filtrante.18:59
Fallo di Lamine Yamal (Barcellona).18:58
Lewis Hall (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Marc Bernal (Barcellona).18:55
Harvey Barnes (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:55
João Cancelo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Anthony Elanga (Newcastle).18:55
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Dan Burn (Newcastle).18:52
Gol! Barcellona 1, Newcastle 0. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fermín López.18:50
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Dan Burn (Newcastle).18:49
Tiro parato. Dan Burn (Newcastle) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Malick Thiaw con suggerimento di testa.18:48
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da João Cancelo (Barcellona).18:47
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:46
Fallo di Eric García (Barcellona).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40
Barcellona - Newcastle United è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 18:45 allo stadio Spotify Camp Nou di Barcelona.
Arbitro di Barcellona - Newcastle United sarà François Letexier. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente il Barcellona si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Newcastle United si trova 12° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Barcellona ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14; Newcastle United ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Pescara ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 10 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Bari e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato l'Avellino perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol.
Barcellona e Newcastle United si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Barcellona ha vinto 4 volte, Newcastle United ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Barcellona-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Barcellona
|Newcastle United
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|5
|6
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|3
|Gol totali segnati
|23
|27
|Gol totali subiti
|15
|11
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.0
|Percentuale possesso palla
|63.3
|50.1
|Numero totale di passaggi
|5277
|4792
|Numero totale di passaggi riusciti
|4637
|3974
|Tiri nello specchio della porta
|57
|74
|Percentuale di tiri in porta
|52.8
|63.2
|Numero totale di cross
|97
|200
|Numero medio di cross riusciti
|20
|51
|Duelli per partita vinti
|465
|481
|Duelli per partita persi
|390
|483
|Corner subiti
|36
|68
|Corner guadagnati
|42
|64
|Numero di punizioni a favore
|104
|104
|Numero di punizioni concesse
|91
|111
|Tackle totali
|159
|160
|Percentuale di successo nei tackle
|57.9
|58.1
|Fuorigiochi totali
|10
|18
|Numero totale di cartellini gialli
|17
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
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