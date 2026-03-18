Dopo la batosta subita, l'Atalanta è stata in grado di ricomporsi e di fermare l'Inter a San Siro sull'1-1 grazie al gol di Krstovic. La Dea si trova 7° in Serie A e continua la rincorsa ad un posto in Europa, lontano solamente 4 punti.18:53

Le scelte di Kompany. Cambi, anche, costretti per il tecnico belga che non avrà a disposizione Olise e Kimmich in quanto squalificati per somma di ammonizioni. In porta confermato Urbig come nella gara di andata mentre, in difesa, Kim va a prendere il posto di Upamecano ad affiancare Tah. Rotazione anche a sinistra dove Bischof ottiene una maglia da titolare a discapito di Laimer, a destra gioca Stanisic. Al fianco di Pavlovic, al centro del campo, Kompany sceglie Goretzka per rimpiazzare Joshua Kimmich. Torna titolare Kane come terminale offensivo; alle sue spalle giocano Diaz, Guerreiro e Karl, solo panchina per Gnabry.20:33

Le scelte di Palladino. Cambio di modulo rispetto alla gara di andata con la difesa che passa a 3, composta da Kossonou, Hien e Scalvini a proteggere Sportiello, scelto al posto di Carnesecchi. Bernasconi sale sulla fascia destra e Bellanova si posiziona a sinistra facendo rifiatare Zappacosta. Ederson e Pasalic agiscono al centro del campo, lasciando spazio a Sulemane e al rientrante De Ketelaere di supportare l'azione offensiva di Scamacca.21:00

PREPARTITA

Bayern Monaco - Atalanta è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Atalanta sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8; l'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.

In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.

Bayern Monaco e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.

Bayern Monaco-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo che il Bayern Monaco ha perso 2-1 in casa contro l'Inter nei quarti di finale di UEFA Champions League della scorsa stagione, i bavaresi potrebbero perdere due partite casalinghe consecutive contro squadre italiane in questa competizione solo per la seconda volta nel torneo, la prima tra ottobre 2002 e novembre 2004 contro Milan e Juventus in quel caso.

L'Atalanta ha perso solo due delle sette trasferte contro squadre tedesche in tutte le competizioni (3V 2N 2P), entrambe contro il Borussia Dortmund (febbraio 2018 e febbraio 2026). Questa sarà la sua prima trasferta contro il Bayern Monaco.

La sconfitta per 6-1 dell'Atalanta all'andata è stata la più pesante per una squadra italiana in una fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. Nella storia delle maggiori competizioni europee, nessuna squadra ha mai superato il turno dopo aver perso la gara d'andata di una fase a eliminazione diretta subendo 5 o più reti.

Il Bayern Monaco ha vinto otto delle nove partite di UEFA Champions League in questa stagione, segnando 28 gol (3.1 a partita). L'unica eccezione è stata la sconfitta per 3-1 contro l'Arsenal a novembre.

L'Atalanta ha segnato solo quattro gol in trasferta in UEFA Champions League in questa stagione, meno di qualsiasi altra tra le squadre negli ottavi di finale. In due di questi era stato coinvolto Ademola Lookman, che però ha lasciato la Dea per trasferirsi all'Atlético Madrid.

Due dei gol del Bayern Monaco nella gara d'andata sono stati segnati in seguito a sequenze di almeno 10 passaggi su azione (il primo di Serge Gnabry e il secondo di Michael Olise); questa è stata la prima volta che i bavaresi sono riusciti a segnare almeno due gol in seguito a questo tipo di situazioni in una partita della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League dall'agosto 2020 contro il Barcellona (due in quel caso nei quarti di finale).

Nessun giocatore del Bayern Monaco è stato coinvolto in più gol in UEFA Champions League in questa stagione di Michael Olise (otto – tre gol, cinque assist). Solo Hasan Salihamidzic (sei nel 2000-01) e Leroy Sané (sei nel 2021-22) hanno fornito più passaggi vincenti per la squadra tedesca in una singola edizione della competizione.

Mario Pasalic è stato coinvolto in più gol di qualsiasi altro giocatore dell'Atalanta nella storia della UEFA Champions League (15 – 10 reti, cinque assist). I suoi tre gol in questa stagione sono il suo massimo in una singola edizione del torneo, a pari merito con il 2019-20 e il 2024-25.

Il Bayern Monaco è l'unica squadra in questa UEFA Champions League con due centrocampisti che registrano in media 10 o più passaggi che rompono la linea avversaria ogni 90 minuti (minimo 500 disputati), ovvero Aleksandar Pavlovic (13.9) e Joshua Kimmich (13.8). Kimmich (20) e Pavlovic (13) sono anche i due giocatori ad aver realizzato il maggior numero di passaggi a rompere la linea avversaria nella gara d'andata di questa sfida tra Bayern e Atalanta.

Michael Olise ha prodotto il più alto dato in termini di xG in questa UEFA Champions League (12.9) ed in particolare tra i giocatori del Bayern Monaco è quello che è stato coinvolto in più sequenze terminate in gol nel torneo in corso (12).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: