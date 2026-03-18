Il Bayern Monaco travolge l'Atalanta nel doppio confronto 10-2 e stacca il biglietto per i quarti di finale dove incontrerà il Real Madrid.
Sblocca la partita Kane al 25° del primo tempo su rigore. Il raddoppio bavarese è sempre siglato dal fenomeno inglese che, al minuto 54, realizza un gol bellissimo mandando il pallone all'angolino. Immediato il 3-0, targato Karl, appena due minuti dopo. Al 70° Karl veste l'abito da assist-man e serve un pallone perfetto a Luis Diaz che supera Sportiello per il 4-0. Samardzic mette a segno il gol della bandiera al 85° fissando il risultato sul definitivo 4-1.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con il grande calcio europeo!22:58
Continua a battersi l'Atalanta nonostante il passivo enorme. Krstovic lotta a centro area ma la sua conclusione non supera la difesa.22:52
90'
3 minuti di recupero.22:50
89'
OCCASIONE BAYERN! Grande inserimento di Kim che si trova completamente solo sul limite dell'area piccola ma spara altissimo.22:49
87'
Doppio tentativo per la Dea. Il primo di Krstovic a cui viene murato il destro, il secondo sulla ribattuta da fuori di Kossonou che si perde sopra la traversa.22:47
85'
GOOL!! Bayern Monaco-ATALANTA 4-1!! Rete di Lazar Samardzic! Trova il gol della bandiera l'Atalanta su calcio d'angolo. Samardzic colpisce di testa sul secondo palo da posizione molto ravvicinata sulla spizzata di Pasalic.
5° sostituzione Atalanta. Esce Giorgio Scalvini ed entra Honest Ahanor.22:43
82'
Jackson controlla al limite e tenta il destro in condizioni di equilibrio precario. Conclusione potente ma non precisa.22:42
81'
Cross da sinistra da parte di Ofli che termina direttamente tra le braccia di Sportiello.22:40
80'
Samardzic si accentra da destra e prova il mancino dalla distanza. La palla rimbalza davanti ad Urbig che blocca agilmente.22:40
79'
Jackson va in verticale da Luis Diaz che si inserisce centralmente con i tempi giusti. Scalvini ancora perfetto in chiusura.22:39
78'
Scalvini con una grande copertura su Gnabry riesce anche ad evitare il corner.22:38
75'
15 minuti al termine del doppio confronto. Uno straripante Bayern Monaco conduce per 10-1.22:35
73'
PARA URBIG! Bellanova salta Luis Diaz ed entra in area di rigore da destra e calcia forte sul primo palo. Urbig si rifugia in calcio d'angolo.22:33
72'
4° sostituzione Bayern Monaco. Esce Tom Bischof ed entra Serge Gnabry.22:38
72'
3° sostituzione Bayern Monaco. Esce Josip Stanisic ed entra Filip Pavic.22:32
72'
2° sostituzione Bayern Monaco. Esce Harry Kane ed entra Nicolas Jackson.22:32
71'
4° sostituzione Atalanta. Esce Gianluca Scamacca ed entra Nikola Krstovic.22:31
71'
3° sostituzione Atalanta. Esce Kamaldeen Sulemana ed entra Giacomo Raspadori.22:31
70'
GOOL!! BAYERN MONACO-Atalanta 4-0!! Rete di Luis Diaz! Filtrante di Karl sul quale non riesce ad intervenire Kossonou. Luis Diaz conduce entrando in area di rigore e beffa Sportiello col tocco morbido a scavalcare.22:30
69'
Ci prova in contropiede l'Atalanta con il break di Sulemana a centrocampo. La palla viene girata a sinistra dove arriva il cross di Bernasconi a centro area. Colpo di testa di Pasalic debole ed impreciso.22:29
67'
Sfuma l'offensiva della Dea. Incompresione tra Samardzic e Sulemana, che non riesce a controllare il pallone.22:27
64'
Conclusione al volo di Bernasconi che impatta col mancino sul cross da sinistra di Bellanova. Palla sul fondo.22:24
61'
Check terminato per un tocco di mano di Kim in area di rigore. Palla inaspettata secondo arbitro e addetti al VAR. Si riparte con la rimessa dal fondo per il Bayern Monaco.22:21
60'
OCCASIONE ATALANTA! Affondo di Sulemana. Urbig risponde presente uscendo e chiudendo lo specchio.22:22
58'
Ci prova ancora Karl, questa volta dalla distanza. Conclusione sopra la traversa.22:18
57'
2° sostituzione Atalanta. Esce Éderson ed entra Marten de Roon.22:18
57'
1°sostituzione Atalanta. Esce Charles De Ketelaere ed entra Lazar Samardzic.22:18
56'
GOOL!! BAYERN MONACO-Atalanta 3-0!! Rete di Lennart Karl! Dilaga il Bayern. Azione da manuale del Bayern con Luis Diaz liberato nel cuore dell'area di rigore. Palla allargata a destra per Karl che incrocia trafiggendo Sportiello.22:17
56'
1° sostituzione Bayern Monaco. Esce Aleksandar Pavlovic ed entra Deniz Ofli.22:17
54'
GOOL!! BAYERN MONACO-Atalanta 2-0!! Rete di Harry Kane! Che gol dell'inglese che riceve da Stanisic sul vertice destro e viene raddoppiato. Kane va per uscire dall'area di rigore, si gira in un fazzoletto superando i due marcatori e con il destro scaglia d'esterno all'incrocio dei pali.22:16
53'
CI PROVA LA DEA! Palla lunga per Bellanova che sgroppa sulla destra raggiungendo il fondo, rientra verso il centro dell'area e trova spazio per il mancino. Blocca in due tempi Urbig.22:13
52'
SPRECA GUERREIRO! Break di Kim che ferma sul nascere la ripartenza dell'Atalanta. Guerreiro viene servito a centro area dove, completamente solo, allarga troppo mettendo a lato da posizione molto favorevole.22:12
50'
Scamacca si coordina a centro area e tenta la conclusione in acrobazia. Specchio della porta centrato, ma debolmente.22:10
50'
Velo di Guerreiro a favorire Kane. Ederson capisce tutto e ferma l'azione dei tedeschi ma Bernasconi sbaglia la misura dell'appoggio e manda in rimessa laterale.22:09
49'
Lancio per Scamacca che riceve largo a sinistra. Immediatamente raddoppiato perde il possesso del pallone.22:08
48'
Avvio di ripresa sullo stesso canovaccio tecnico del primo tempo. E' il Bayern a manovrare il pallone e a tenere in mano il pallino del gioco.22:07
46'
SI RIPARTE! Possesso gestito dall'Atalanta.22:05
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:51
Il muro dell'Atalanta dura 25 minuti, soprattutto grazie a un paio di interventi importani di Sportiello. Kane porta in vantaggio il Bayern Monaco su calcio di rigore (parato inizialmente da Sportiello ma fatto ripetere per la sua posizione non idonea tra i pali) al 25° e per ora decide la partita.21:50
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bayern Monaco-Atalanta 1-021:48
45'+3'
Chiude in avanti l'Atalanta ma il pallone di Bellanova da destra non raggiunge Ederson.21:48
45'
3 minuti di recupero.21:45
44'
OCCASIONE ATALANTA! Sulemana a destra per De Ketelaere che va al centro rasoterra. La difesa bavarese mette fuori ma recupera l'Atalanta che rimette palla al centro. Scalvini allunga sul palo lontano dove Pasalic colpisce da posizione ravvicinata trovando l'opposizione di Urbig.21:45
40'
Bel lancio per Bernasconi ma Kim è perfetto a chiudere in scivolata con i tempi giusti.21:40
38'
Altra occasione per Karl, che si accentra da destra e con la punta cerca il palo lontano. Palla a lato.21:39
37'
Guerreiro taglia profondo a destra e viene servito sulla linea di fondo. Cross al centro che attraversa pericolosamente l'area nerazzura senza trovare nessuna deviazione.21:38
36'
Che giocatore Harry Kane. L'inglese viene sulla linea di centrocampo a prendersi il pallone, salta Bernasconi con una carezza e verticalizza per Luis Diaz che manca il controllo.21:37
34'
Leggerezza di Bernasconi che, dopo un buon recupero su Karl, consegna il pallone all'avversario per evitare il corner. Karl appoggia al limite per Goretzka che calcia sopra la traversa.21:35
33'
Pressione diminuita da parte dei bavaresi dopo mezz'ora di ritmo infernale.21:33
30'
De Ketelaere riceve la spizzata di Scamacca e arriva in area di rigore. In fuorigioco, il belga viene comunque rimontato e chiuso.21:32
29'
Altro tentativo di Karl che tenta la conclusione a giro col mancino. Palla a lato.21:29
28'
Karl prolunga un bel pallone per l'inserimento di Luis Diaz, che manca il controllo permettendo a Sportiello di arrivare sul pallone.21:29
27'
Bernasconi fugge alla marcatura di Stanisic e si invola sulla sinistra ma lascia partire un cross sbilenco che si spegne sul fondo.21:27
25'
GOOL!! BAYERN MONACO-Atalanta 1-0!! Rete di Harry Kane! Al secondo tentativo non sbaglia l'attaccante inglese che infila il pallone a destra spiazzando Sportiello.21:26
24'
Para Sportiello ma il rigore è da ripetere! I piedi del portiere nerazzurro non erano sulla linea di porta al momento del tiro.21:25
23'
CALCIO DI RIGORE PER IL BAYERN! Bastien visiona il replay e assegna la massima punizione. Kane sul dischetto.21:24
22'
OFR. Bastien richiamato dalla sala Var, sembra fuori sagoma il braccio di Scalvini.21:23
21'
Controllo delizioso di Guerreiro sulla sinistra che va immediatamente al cross trovando Kane. Conclusione al volo dell'inglese che colpisce Scalvini con la palla che rotola in corner. Proteste per un possibile tocco di mano.21:22
20'
Dalla distanza Karl: mancino in curva.21:20
19'
Duello a centro area tra Kossonou e Kane su calcio d'angolo per i padroni di casa. Il difensore ivoriano riesce a mettere nuovamente in corner.21:19
17'
Ancora una chance per Karl che tenta la conclusione col destro. Ne esce un tiro poco angolato, facile preda per Sportiello.21:18
16'
Angolo per i bavaresi battuto a centro area dove Karl riceve completamente libero, controlla e calcia col sinistro. Mura la difesa orobica.21:16
15'
SPORTIELLO! Sportiello salva mantiene ancora il risultato sullo 0-0. Pavlovic calcia violentemente col mancino da fuori area trovando una deviazione della difesa nerazzurra. Sportiello non si fa sorprendere e respinge.21:15
14'
Ancora bene il Bayern che muove bene il pallone sulla corsia di sinistra. Guerreiro mette palla al limite dell'area dove Sulemana spazza il più lontano possibile.21:14
12'
ANCORA BAYERN MONACO! Azione manovrata dei bavaresi al limite dell'area. Guerreiro scambia con Luis Diaz e calcia col mancino dall'interno dell'area di rigore non incrociando abbastanza. Blocca a terra Sportiello.21:13
11'
Stanisic va in verticale da destra. Non arriva però il taglio di Luis Diaz.21:11
9'
OCCASIONE BAYERN! Inserimento profondo di Luis Diaz. Hien devia all'indietro di testa nel tentativo di appoggiare per Sportiello. Diaz scatta verso il pallone e tenta un tocco morbido da posizione impossibile: palla sul fondo.21:10
8'
Pressa altissimo il Bayern rendendo difficile la fase di impostazione degli orobici.21:08
7'
Bello spunto di Bellanova a destra. Il cross al centro viene respinto dall'intervento aereo di Kim.21:07
5'
Troppo statico Sulemana che subisce l'anticipo da parte di Kim. La palla arriva a Kane che tenta l'imbucata centrale ma non viene raggiunta da nessuno. Controlla Sportiello.21:05
3'
Ederson serve Bernasconi sulla sinistra che va al cross sul secondo palo dove stringe Bellanova. Tiro a lato dell'esterno ex-Inter ma azione viziata dalla posizione irregolare di Bernasconi.21:04
2'
Lunghissimo possesso palla per i bavaresi in avvio di partita. Copre gli spazi la difesa dell'Atalanta.21:02
INIZIA LA PARTITA! Fischia Bastien e il Bayern Monaco muove il primo pallone del match.21:00
I giocatori fanno il loro ingresso nel campo di gioco mentre risuona l'inno della Champions League. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Bayern Monaco-Atalanta!20:57
Le scelte di Palladino. Cambio di modulo rispetto alla gara di andata con la difesa che passa a 3, composta da Kossonou, Hien e Scalvini a proteggere Sportiello, scelto al posto di Carnesecchi. Bernasconi sale sulla fascia destra e Bellanova si posiziona a sinistra facendo rifiatare Zappacosta. Ederson e Pasalic agiscono al centro del campo, lasciando spazio a Sulemane e al rientrante De Ketelaere di supportare l'azione offensiva di Scamacca.21:00
Le scelte di Kompany. Cambi, anche, costretti per il tecnico belga che non avrà a disposizione Olise e Kimmich in quanto squalificati per somma di ammonizioni. In porta confermato Urbig come nella gara di andata mentre, in difesa, Kim va a prendere il posto di Upamecano ad affiancare Tah. Rotazione anche a sinistra dove Bischof ottiene una maglia da titolare a discapito di Laimer, a destra gioca Stanisic. Al fianco di Pavlovic, al centro del campo, Kompany sceglie Goretzka per rimpiazzare Joshua Kimmich. Torna titolare Kane come terminale offensivo; alle sue spalle giocano Diaz, Guerreiro e Karl, solo panchina per Gnabry.20:33
A disposizione Atalanta. Carnesecchi, Rossi, Ahanor, Bakker, Djimsiti, Kolasinac, Krstovic, Raspadori, Samardzic, Zalewski, Zappacosta, De Roon.20:24
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA. 3-4-2-1. Sportiello, Kossonou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca.20:23
FORMAZIONE UFFICIALE BAYERN MONACO. 4-2-3-1. Urbig; Stanisic, Kim, Tah, Bischof; Goretzka, Pavlovic; Karl, Guerreiro, Diaz; Kane.20:20
Dirige la gara il fischietto francese Benoît Bastien.18:54
Dopo la batosta subita, l'Atalanta è stata in grado di ricomporsi e di fermare l'Inter a San Siro sull'1-1 grazie al gol di Krstovic. La Dea si trova 7° in Serie A e continua la rincorsa ad un posto in Europa, lontano solamente 4 punti.18:53
Il Bayern Monaco è 1° in Bundesliga con ben 9 punti di distacco dal Borussia Dortmund. Una sola sconfitta per i bavaresi nel 2026, quella maturata all'Allianz contro l'Augsburg il 24 Gennaio. Da quel momento solo due pareggi per il Bayern, ultimo dei quali arrivato nell'ultima partita disputata in campionato contro il Bayer Leverkusen.18:50
Mai, nella storia della Champions League, si è assistito ad una rimonta con 5 gol di scarto.18:45
Sfida al limite dell'impossibile quella che aspetta l'Atalanta questa sera. Il Bayern ha praticamente chiuso il discorso qualificazione con il netto 1-6 maturato alla New Balance Arena. Olise mattatore della serata con due reti ed un assist; di Pasalic il gol della bandiera siglato nei minuti di recupero. 18:43
Siamo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera! Il Bayern di Vincent Kompany ospita l'Atalanta di Raffaele Palladino.18:34
Buonasera alla diretta scritta della sfida tra Bayern Monaco e Atalanta, ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League.18:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Arena Città: Monaco di Baviera Capienza: 75000 spettatori18:31
Formazioni Bayern Monaco - Atalanta
Bayern Monaco
Atalanta
TITOLARI BAYERN MONACO
(40) JONAS URBIG (P)
(20) TOM BISCHOF (D)
(44) JOSIP STANISIC (D)
(3) MIN-JAE KIM (D)
(4) JONATHAN TAH (D)
(45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
(42) LENNART KARL (C)
(14) LUIS DÍAZ (C)
(8) LEON GORETZKA (C)
(22) RAPHAËL GUERREIRO (C)
(9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
(11) NICOLAS JACKSON (A)
(43) FILIP PAVIC (D)
(34) DENIZ OFLI (D)
(27) KONRAD LAIMER (C)
(35) JANNIS BÄRTL (P)
(7) SERGE GNABRY (A)
(37) LEONARD PRESCOTT (P)
(41) VINCENT MANUBA (D)
(21) HIROKI ITO (D)
(2) DAYOT UPAMECANO (D)
ALLENATORE BAYERN MONACO
Vincent Kompany
TITOLARI ATALANTA
(57) MARCO SPORTIELLO (P)
(42) GIORGIO SCALVINI (D)
(4) ISAK HIEN (D)
(3) ODILON KOSSOUNOU (D)
(16) RAOUL BELLANOVA (C)
(47) LORENZO BERNASCONI (C)
(8) MARIO PASALIC (C)
(13) ÉDERSON (C)
(7) KAMALDEEN SULEMANA (A)
(17) CHARLES DE KETELAERE (A)
(9) GIANLUCA SCAMACCA (A)
PANCHINA ATALANTA
(10) LAZAR SAMARDZIC (C)
(23) SEAD KOLASINAC (D)
(15) MARTEN DE ROON (C)
(29) MARCO CARNESECCHI (P)
(5) MITCHEL BAKKER (D)
(90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
(31) FRANCESCO ROSSI (P)
(77) DAVIDE ZAPPACOSTA (D)
(18) GIACOMO RASPADORI (A)
(19) BERAT DJIMSITI (D)
(69) HONEST AHANOR (D)
(59) NICOLA ZALEWSKI (C)
ALLENATORE ATALANTA
Raffaele Palladino
PREPARTITA
Bayern Monaco - Atalanta è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München. Arbitro di Bayern Monaco - Atalanta sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.
Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 15° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8; l'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.
In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.
Bayern Monaco e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.
Bayern Monaco-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo che il Bayern Monaco ha perso 2-1 in casa contro l'Inter nei quarti di finale di UEFA Champions League della scorsa stagione, i bavaresi potrebbero perdere due partite casalinghe consecutive contro squadre italiane in questa competizione solo per la seconda volta nel torneo, la prima tra ottobre 2002 e novembre 2004 contro Milan e Juventus in quel caso.
L'Atalanta ha perso solo due delle sette trasferte contro squadre tedesche in tutte le competizioni (3V 2N 2P), entrambe contro il Borussia Dortmund (febbraio 2018 e febbraio 2026). Questa sarà la sua prima trasferta contro il Bayern Monaco.
La sconfitta per 6-1 dell'Atalanta all'andata è stata la più pesante per una squadra italiana in una fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League. Nella storia delle maggiori competizioni europee, nessuna squadra ha mai superato il turno dopo aver perso la gara d'andata di una fase a eliminazione diretta subendo 5 o più reti.
Il Bayern Monaco ha vinto otto delle nove partite di UEFA Champions League in questa stagione, segnando 28 gol (3.1 a partita). L'unica eccezione è stata la sconfitta per 3-1 contro l'Arsenal a novembre.
L'Atalanta ha segnato solo quattro gol in trasferta in UEFA Champions League in questa stagione, meno di qualsiasi altra tra le squadre negli ottavi di finale. In due di questi era stato coinvolto Ademola Lookman, che però ha lasciato la Dea per trasferirsi all'Atlético Madrid.
Due dei gol del Bayern Monaco nella gara d'andata sono stati segnati in seguito a sequenze di almeno 10 passaggi su azione (il primo di Serge Gnabry e il secondo di Michael Olise); questa è stata la prima volta che i bavaresi sono riusciti a segnare almeno due gol in seguito a questo tipo di situazioni in una partita della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League dall'agosto 2020 contro il Barcellona (due in quel caso nei quarti di finale).
Nessun giocatore del Bayern Monaco è stato coinvolto in più gol in UEFA Champions League in questa stagione di Michael Olise (otto – tre gol, cinque assist). Solo Hasan Salihamidzic (sei nel 2000-01) e Leroy Sané (sei nel 2021-22) hanno fornito più passaggi vincenti per la squadra tedesca in una singola edizione della competizione.
Mario Pasalic è stato coinvolto in più gol di qualsiasi altro giocatore dell'Atalanta nella storia della UEFA Champions League (15 – 10 reti, cinque assist). I suoi tre gol in questa stagione sono il suo massimo in una singola edizione del torneo, a pari merito con il 2019-20 e il 2024-25.
Il Bayern Monaco è l'unica squadra in questa UEFA Champions League con due centrocampisti che registrano in media 10 o più passaggi che rompono la linea avversaria ogni 90 minuti (minimo 500 disputati), ovvero Aleksandar Pavlovic (13.9) e Joshua Kimmich (13.8). Kimmich (20) e Pavlovic (13) sono anche i due giocatori ad aver realizzato il maggior numero di passaggi a rompere la linea avversaria nella gara d'andata di questa sfida tra Bayern e Atalanta.
Michael Olise ha prodotto il più alto dato in termini di xG in questa UEFA Champions League (12.9) ed in particolare tra i giocatori del Bayern Monaco è quello che è stato coinvolto in più sequenze terminate in gol nel torneo in corso (12).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: