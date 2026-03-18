Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Liverpool - Galatasaray è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Galatasaray sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Galatasaray si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8; Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11.

In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.

Liverpool e Galatasaray si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 1 volta, Galatasaray ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Liverpool-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo essere rimasto imbattuto nei primi tre incontri di UEFA Champions League contro il Galatasaray (1V 2N), il Liverpool ha perso le ultime tre sfide contro la squadra turca nella competizione, anche se tutte e tre le sconfitte sono arrivate in trasferta.

Il Galatasaray ha vinto solo una delle 12 trasferte disputate contro squadre inglesi tra tutte le competizioni (3N 8P), 3-2 contro il Manchester United nell'ottobre 2023.

Solo in due occasioni il Liverpool ha perso l'andata di una fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League riuscendo poi a qualificarsi al turno successivo, entrambe nelle semifinali della competizione (contro il Chelsea nel 2006-07 e contro il Barcellona nel 2018-19).

In questa stagione il Liverpool ha perso due volte contro il Galatasaray – l'ultima squadra a battere i Reds tre volte nella stessa stagione è stato il West Ham United nel 2015-16 (due volte in Premier League, una volta in FA Cup).

Nessuna delle ultime 30 partite del Liverpool in UEFA Champions League è terminata con un pareggio (21V 9P); solo il Marsiglia ha avuto una serie di sfide senza pareggi nella competizione più lunga (a quota 32 ad ora ma ancora aperta).

Il Galatasaray ha perso 20 delle sue ultime 25 trasferte in UEFA Champions League (2V 3N), mentre nelle fasi a eliminazione diretta ha vinto solo una delle cinque partite disputate fuori casa - 3-2 contro lo Schalke nel marzo 2013.

Mohamed Salah ha segnato 49 gol in UEFA Champions League (due per il Basilea, uno per la Roma, 46 per il Liverpool) e potrebbe diventare il primo giocatore africano a realizzarne 50 nella competizione.

L'assist di Victor Osimhen per il gol vittoria del Galatasaray contro il Liverpool nella gara di andata è stato il suo primo passaggio vincente in UEFA Champions League (16 reti). Un gol o un assist in questa partita lo farebbe diventare il giocatore nigeriano con più coinvolgimenti in rete nella storia della competizione (attualmente a pari merito con Kanu a quota 17).

Virgil van Dijk è stato direttamente coinvolto in cinque gol in questa UEFA Champions League (due reti, tre assist), meglio di qualsiasi altro difensore centrale in una singola edizione della competizione da Jérôme Boateng nel 2014-15 (sei in quel caso) - già il massimo in assoluto invece per un difensore centrale del Liverpool in una stagione del torneo.

Hugo Ekitiké ha completato sei dribbling nella gara di andata contro il Galatasaray, il dato più alto per un giocatore del Liverpool in una partita della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League da Mohamed Salah nel marzo 2020 contro l'Atlético Madrid (sette in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: