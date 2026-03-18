Incontro terminato, Liverpool 4, Galatasaray 0.
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Incontro terminato, Liverpool 4, Galatasaray 0.
Secondo tempo terminato, Liverpool 4, Galatasaray 0.22:56
Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Rio Ngumoha.22:56
Tiro respinto. Federico Chiesa (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rio Ngumoha.22:55
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rio Ngumoha in seguito a un contropiede.22:53
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:52
Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:51
Fuorigioco. Alisson Becker(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Rio Ngumoha e' colto in fuorigioco.22:51
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).22:49
Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Sostituzione, Liverpool. Rio Ngumoha sostituisce Florian Wirtz.22:49
Sostituzione, Liverpool. Federico Chiesa sostituisce Hugo Ekitiké.22:48
Sostituzione, Liverpool. Trey Nyoni sostituisce Ryan Gravenberch.22:48
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Hugo Ekitiké.22:48
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).22:48
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:47
Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:43
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Wilfried Singo (Galatasaray).22:42
Gara riprende.22:40
Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Noa Lang per infortunio.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Noa Lang (Galatasaray) per infortunio.22:36
Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Mohamed Salah.22:34
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Mohamed Salah (Liverpool) per infortunio.22:34
Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Abdülkerim Bardakci.22:33
Tentativo fallito. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Curtis Jones (Liverpool).22:32
Fallo di Mohamed Salah (Liverpool).22:31
Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:29
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto.22:27
Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mohamed Salah.22:27
Mohamed Salah (Liverpool) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hugo Ekitiké.22:27
Sostituzione, Liverpool. Curtis Jones sostituisce Jeremie Frimpong.22:27
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).22:25
Gol! Liverpool 4, Galatasaray 0. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:21
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.22:21
Sostituzione, Galatasaray. Yunus Akgün sostituisce Lucas Torreira.22:20
Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).22:20
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fuorigioco. Hugo Ekitiké(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.22:18
Decisione VAR: no gol Liverpool 3-0 Galatasaray.22:17
Autorete di Wilfried Singo, Galatasaray. Liverpool 3, Galatasaray 0..22:16
Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Jeremie Frimpong e' colto in fuorigioco.22:16
Gol! Liverpool 3, Galatasaray 0. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:13
Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz con passaggio filtrante.22:13
Gol! Liverpool 2, Galatasaray 0. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mohamed Salah.22:11
Jeremie Frimpong (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:11
Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Ekitiké con passaggio filtrante.22:10
Ibrahima Konaté (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:09
Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Florian Wirtz.22:08
Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:06
Inizia il Secondo tempo Liverpool 1, Galatasaray 0.22:05
Sostituzione, Galatasaray. Noa Lang sostituisce Sacha Boey.22:04
Sostituzione, Galatasaray. Leroy Sané sostituisce Victor Osimhen per infortunio.22:04
Primo tempo terminato, Liverpool 1, Galatasaray 0.21:50
Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alexis Mac Allister.21:50
Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:50
Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:50
Tiro parato. Roland Sallai (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ismail Jakobs con cross.21:50
Rigore parato! Mohamed Salah (Liverpool) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.21:48
Rigore per Liverpool. Dominik Szoboszlai e'stato atterrato in area di rigore.21:47
Rigore concesso da Ismail Jakobs (Galatasaray) per un fallo in area.21:47
Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).21:45
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:44
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:41
Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).21:40
Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Baris Alper Yilmaz con cross.21:39
Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).21:38
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Dominik Szoboszlai (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).21:37
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:35
Sacha Boey (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Dominik Szoboszlai (Liverpool).21:34
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Florian Wirtz.21:32
Ibrahima Konaté (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).21:32
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:31
Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sacha Boey (Galatasaray).21:30
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da centro area.21:30
Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:30
Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:28
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:26
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Gol! Liverpool 1, Galatasaray 0. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexis Mac Allister da calcio d'angolo.21:25
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sacha Boey (Galatasaray).21:24
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:24
Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.21:24
Tentativo fallito. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alexis Mac Allister.21:21
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.21:20
Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).21:16
Sacha Boey (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Mario Lemina (Galatasaray) per infortunio.21:13
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:12
Sacha Boey (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexis Mac Allister.21:11
Gara riprende.21:09
Gara momentaneamente sospesa, Victor Osimhen (Galatasaray) per infortunio.21:08
Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).21:07
Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tiro respinto. Mario Lemina (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gabriel Sara.21:06
Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).21:05
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).21:03
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Milos Kerkez.21:02
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Anfield
Città: Liverpool
Capienza: 61276 spettatori19:47
Liverpool - Galatasaray è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Galatasaray sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Galatasaray si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8; Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11.
In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.
Liverpool e Galatasaray si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 1 volta, Galatasaray ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Liverpool-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Liverpool
|Galatasaray
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|6
|5
|Numero di partite perse
|3
|5
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|20
|17
|Gol totali subiti
|9
|16
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|54.6
|51.4
|Numero totale di passaggi
|4566
|5077
|Numero totale di passaggi riusciti
|3975
|4248
|Tiri nello specchio della porta
|69
|60
|Percentuale di tiri in porta
|56.6
|50.8
|Numero totale di cross
|176
|202
|Numero medio di cross riusciti
|52
|61
|Duelli per partita vinti
|391
|567
|Duelli per partita persi
|407
|531
|Corner subiti
|38
|60
|Corner guadagnati
|64
|46
|Numero di punizioni a favore
|80
|129
|Numero di punizioni concesse
|105
|128
|Tackle totali
|119
|188
|Percentuale di successo nei tackle
|55.5
|60.1
|Fuorigiochi totali
|16
|27
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|21
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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