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Liverpool-Galatasaray: 4-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Anfield di Liverpool
18 Marzo 2026 ore 21:00
Liverpool
4
Galatasaray
0
Partita finita
Arbitro: Pawel Raczkowski
  1. 25' 1-0 Dominik Szoboszlai
  2. 51' 2-0 Hugo Ekitiké
  3. 53' 3-0 Ryan Gravenberch
  4. 62' 4-0 Mohamed Salah
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Liverpool 4, Galatasaray 0.

Le Pagelle

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Liverpool 4, Galatasaray 0.22:56

  3. 90'+6'

    Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Rio Ngumoha.22:56

  4. 90'+5'

    Tiro respinto. Federico Chiesa (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Rio Ngumoha.22:55

  5. 90'+3'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rio Ngumoha in seguito a un contropiede.22:53

  6. 90'+2'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:52

  7. 90'+2'

    Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:51

  10. 90'+1'

    Fuorigioco. Alisson Becker(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Rio Ngumoha e' colto in fuorigioco.22:51

  11. 89'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).22:49

  12. 89'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  13. 89'

    Sostituzione, Liverpool. Rio Ngumoha sostituisce Florian Wirtz.22:49

  15. 89'

    Sostituzione, Liverpool. Federico Chiesa sostituisce Hugo Ekitiké.22:48

  16. 89'

    Sostituzione, Liverpool. Trey Nyoni sostituisce Ryan Gravenberch.22:48

  17. 88'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da centro area. Assist di Hugo Ekitiké.22:48

  18. 88'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).22:48

  19. 87'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:47

  21. 83'

    Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.22:43

  22. 82'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Wilfried Singo (Galatasaray).22:42

  23. 80'

    Gara riprende.22:40

  24. 80'

    Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Noa Lang per infortunio.22:40

  25. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Noa Lang (Galatasaray) per infortunio.22:36

  27. 74'

    Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Mohamed Salah.22:34

  28. 74'

    Gara riprende.22:34

  29. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Mohamed Salah (Liverpool) per infortunio.22:34

  30. 73'

    Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Abdülkerim Bardakci.22:33

  31. 73'

    Tentativo fallito. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:32

  33. 72'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Curtis Jones (Liverpool).22:32

  34. 71'

    Fallo di Mohamed Salah (Liverpool).22:31

  35. 71'

    Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  36. 69'

    Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:29

  37. 68'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto.22:27

  39. 68'

    Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mohamed Salah.22:27

  40. 67'

    Mohamed Salah (Liverpool) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hugo Ekitiké.22:27

  41. 67'

    Sostituzione, Liverpool. Curtis Jones sostituisce Jeremie Frimpong.22:27

  42. 65'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).22:25

  43. 62'

    Gol! Liverpool 4, Galatasaray 0. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Florian Wirtz.22:21

  45. 61'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Florian Wirtz.22:21

  46. 60'

    Sostituzione, Galatasaray. Yunus Akgün sostituisce Lucas Torreira.22:20

  47. 60'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).22:20

  48. 60'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  49. 58'

    Fuorigioco. Hugo Ekitiké(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.22:18

  51. 57'

    Decisione VAR: no gol Liverpool 3-0 Galatasaray.22:17

  52. 56'

    Autorete di Wilfried Singo, Galatasaray. Liverpool 3, Galatasaray 0..22:16

  53. 56'

    Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Jeremie Frimpong e' colto in fuorigioco.22:16

  54. 53'

    Gol! Liverpool 3, Galatasaray 0. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:13

  55. 53'

    Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz con passaggio filtrante.22:13

  57. 51'

    Gol! Liverpool 2, Galatasaray 0. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mohamed Salah.22:11

  58. 51'

    Jeremie Frimpong (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  59. 51'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:11

  60. 50'

    Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hugo Ekitiké con passaggio filtrante.22:10

  61. 49'

    Ibrahima Konaté (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  63. 49'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:09

  64. 48'

    Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Florian Wirtz.22:08

  65. 46'

    Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06

  66. 46'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:06

  67. Inizia il Secondo tempo Liverpool 1, Galatasaray 0.22:05

  69. 45'

    Sostituzione, Galatasaray. Noa Lang sostituisce Sacha Boey.22:04

  70. 45'

    Sostituzione, Galatasaray. Leroy Sané sostituisce Victor Osimhen per infortunio.22:04

  71. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Liverpool 1, Galatasaray 0.21:50

  72. 45'+6'

    Tiro respinto. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alexis Mac Allister.21:50

  73. 45'+6'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:50

  75. 45'+6'

    Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:50

  76. 45'+5'

    Tiro parato. Roland Sallai (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ismail Jakobs con cross.21:50

  77. 45'+4'

    Rigore parato! Mohamed Salah (Liverpool) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.21:48

  78. 45'+2'

    Rigore per Liverpool. Dominik Szoboszlai e'stato atterrato in area di rigore.21:47

  79. 45'+2'

    Rigore concesso da Ismail Jakobs (Galatasaray) per un fallo in area.21:47

  81. 45'+1'

    Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).21:45

  82. 45'+1'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.21:45

  84. 45'

    Tentativo fallito. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:44

  85. 42'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:41

  87. 42'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  88. 41'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).21:40

  89. 40'

    Tentativo fallito. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Baris Alper Yilmaz con cross.21:39

  90. 39'

    Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).21:38

  91. 39'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  93. 38'

    Dominik Szoboszlai (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37

  94. 38'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).21:37

  95. 36'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:35

  96. 36'

    Sacha Boey (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:35

  97. 35'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Dominik Szoboszlai (Liverpool).21:34

  99. 33'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Florian Wirtz.21:32

  100. 33'

    Ibrahima Konaté (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  101. 33'

    Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).21:32

  102. 32'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:31

  103. 32'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  105. 31'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sacha Boey (Galatasaray).21:30

  106. 31'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da centro area.21:30

  107. 31'

    Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:30

  108. 29'

    Tiro parato. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:28

  109. 27'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:26

  111. 27'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  112. 25'

    Gol! Liverpool 1, Galatasaray 0. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexis Mac Allister da calcio d'angolo.21:25

  113. 25'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sacha Boey (Galatasaray).21:24

  114. 25'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:24

  115. 25'

    Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dominik Szoboszlai.21:24

  117. 21'

    Tentativo fallito. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Alexis Mac Allister.21:21

  118. 21'

    Gara riprende.21:21

  119. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.21:20

  120. 16'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).21:16

  121. 16'

    Sacha Boey (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  123. 15'

    Gara riprende.21:14

  124. 14'

    Gara momentaneamente sospesa, Mario Lemina (Galatasaray) per infortunio.21:13

  125. 13'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).21:12

  126. 13'

    Sacha Boey (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  127. 12'

    Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexis Mac Allister.21:11

  129. 10'

    Gara riprende.21:09

  130. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, Victor Osimhen (Galatasaray) per infortunio.21:08

  131. 8'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).21:07

  132. 8'

    Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  133. 7'

    Tiro respinto. Mario Lemina (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gabriel Sara.21:06

  135. 6'

    Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).21:05

  136. 6'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  137. 4'

    Milos Kerkez (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  138. 4'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).21:03

  139. 3'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Milos Kerkez.21:02

  141. 2'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  142. 2'

    Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).21:01

  143. Inizia il Primo tempo.21:00

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Anfield
    Città: Liverpool
    Capienza: 61276 spettatori19:47

Formazioni Liverpool - Galatasaray

Liverpool
Galatasaray
TITOLARI LIVERPOOL
  • (1) ALISSON BECKER (P)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (30) JEREMIE FRIMPONG (D)
  • (5) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (7) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (38) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (11) MOHAMED SALAH (A)
  • (22) HUGO EKITIKÉ (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (2) JOE GOMEZ (D)
  • (26) ANDY ROBERTSON (D)
  • (42) TREY NYONI (C)
  • (65) AMARA NALLO (D)
  • (73) RIO NGUMOHA (A)
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (14) FEDERICO CHIESA (A)
  • (17) CURTIS JONES (C)
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
  • (68) KIERAN MORRISON (C)
  • (18) CODY GAKPO (A)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Arne Slot
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (93) SACHA BOEY (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (90) WILFRIED SINGO (D)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (99) MARIO LEMINA (C)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (7) ROLAND SALLAI (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (10) LEROY SANÉ (A)
  • (23) KAAN AYHAN (D)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
  • (11) YUNUS AKGÜN (A)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (77) NOA LANG (A)
  • (12) BATUHAN SEN (P)
  • (21) AHMED KUTUCU (A)
  • (33) GÖKDENIZ GÜRPÜZ (C)
  • (22) YÁSER ASPRILLA (A)
  • (9) MAURO ICARDI (A)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
PREPARTITA

Liverpool - Galatasaray è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Galatasaray sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente il Liverpool si trova 3° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Galatasaray si trova 20° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Il Liverpool ha segnato 20 gol e ne ha subiti 8; Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 11.

In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.

Liverpool e Galatasaray si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 1 volta, Galatasaray ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Liverpool-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo essere rimasto imbattuto nei primi tre incontri di UEFA Champions League contro il Galatasaray (1V 2N), il Liverpool ha perso le ultime tre sfide contro la squadra turca nella competizione, anche se tutte e tre le sconfitte sono arrivate in trasferta.
  • Il Galatasaray ha vinto solo una delle 12 trasferte disputate contro squadre inglesi tra tutte le competizioni (3N 8P), 3-2 contro il Manchester United nell'ottobre 2023.
  • Solo in due occasioni il Liverpool ha perso l'andata di una fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League riuscendo poi a qualificarsi al turno successivo, entrambe nelle semifinali della competizione (contro il Chelsea nel 2006-07 e contro il Barcellona nel 2018-19).
  • In questa stagione il Liverpool ha perso due volte contro il Galatasaray – l'ultima squadra a battere i Reds tre volte nella stessa stagione è stato il West Ham United nel 2015-16 (due volte in Premier League, una volta in FA Cup).
  • Nessuna delle ultime 30 partite del Liverpool in UEFA Champions League è terminata con un pareggio (21V 9P); solo il Marsiglia ha avuto una serie di sfide senza pareggi nella competizione più lunga (a quota 32 ad ora ma ancora aperta).
  • Il Galatasaray ha perso 20 delle sue ultime 25 trasferte in UEFA Champions League (2V 3N), mentre nelle fasi a eliminazione diretta ha vinto solo una delle cinque partite disputate fuori casa - 3-2 contro lo Schalke nel marzo 2013.
  • Mohamed Salah ha segnato 49 gol in UEFA Champions League (due per il Basilea, uno per la Roma, 46 per il Liverpool) e potrebbe diventare il primo giocatore africano a realizzarne 50 nella competizione.
  • L'assist di Victor Osimhen per il gol vittoria del Galatasaray contro il Liverpool nella gara di andata è stato il suo primo passaggio vincente in UEFA Champions League (16 reti). Un gol o un assist in questa partita lo farebbe diventare il giocatore nigeriano con più coinvolgimenti in rete nella storia della competizione (attualmente a pari merito con Kanu a quota 17).
  • Virgil van Dijk è stato direttamente coinvolto in cinque gol in questa UEFA Champions League (due reti, tre assist), meglio di qualsiasi altro difensore centrale in una singola edizione della competizione da Jérôme Boateng nel 2014-15 (sei in quel caso) - già il massimo in assoluto invece per un difensore centrale del Liverpool in una stagione del torneo.
  • Hugo Ekitiké ha completato sei dribbling nella gara di andata contro il Galatasaray, il dato più alto per un giocatore del Liverpool in una partita della fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League da Mohamed Salah nel marzo 2020 contro l'Atlético Madrid (sette in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LiverpoolGalatasaray
Partite giocate911
Numero di partite vinte65
Numero di partite perse35
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati2017
Gol totali subiti916
Media gol subiti per partita1.01.5
Percentuale possesso palla54.651.4
Numero totale di passaggi45665077
Numero totale di passaggi riusciti39754248
Tiri nello specchio della porta6960
Percentuale di tiri in porta56.650.8
Numero totale di cross176202
Numero medio di cross riusciti5261
Duelli per partita vinti391567
Duelli per partita persi407531
Corner subiti3860
Corner guadagnati6446
Numero di punizioni a favore80129
Numero di punizioni concesse105128
Tackle totali119188
Percentuale di successo nei tackle55.560.1
Fuorigiochi totali1627
Numero totale di cartellini gialli1221
Numero totale di cartellini rossi01

Liverpool - Galatasaray Live

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