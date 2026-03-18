Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Tottenham - Atletico Madrid è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Arbitro di Tottenham - Atletico Madrid sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente il Tottenham si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Tottenham ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7; Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15.

In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.

Tottenham e Atletico Madrid è la prima che si affrontano in campionato.

Tottenham-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Tottenham ha vinto solo tre delle 16 sfide contro squadre spagnole in tutte le competizioni (5N 8P), la prima di queste proprio contro l'Atlético Madrid, 5-1 nella finale della Coppa delle Coppe UEFA del 1963.

Dopo aver perso solo una delle prime sei trasferte di UEFA Champions League contro squadre inglesi (2V 3N), l'Atlético Madrid ha perso cinque delle ultime sei sfide disputate in Inghilterra (1V). Tuttavia, tutte e tre le sue vittorie esterne contro squadre di Premier League nella competizione sono arrivate nelle fasi a eliminazione diretta (3-1 contro il Chelsea nel 2013-14, 3-2 contro il Liverpool nel 2019-20 e 1-0 contro il Manchester United nel 2021-22).

Prima degli ottavi di finale di questa stagione, ci sono state 51 occasioni in cui una squadra ha perso la gara d'andata di un match a eliminazione diretta di UEFA Champions League con 3 o più gol di scarto. Solo quattro di queste sono passate al turno successivo, la più recente il Liverpool contro il Barcellona nella semifinale del 2018-19 (0-3 in trasferta, 4-0 in casa).

Il Tottenham ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe di UEFA Champions League in questa stagione con un punteggio complessivo di 10-0. Solo in tre occasioni una squadra ha vinto le prime cinque sfide disputate in una singola edizione del torneo senza subire gol: il Deportivo de La Coruña nel 2003-04 e il Real Madrid sia nel 2010-11 che nel 2015-16.

L'Atlético Madrid ha segnato 29 gol nelle 11 partite di UEFA Champions League in questa stagione, il suo massimo in una singola edizione nella competizione. La squadra spagnola si è portata sul 3-0 in 15 minuti contro gli Spurs nella gara di andata e nessun'altra formazione prima aveva mai segnato tre gol in una partita a eliminazione diretta di Champions League più velocemente.

Tra il 2008-09 e il 2021-22, l'Atlético Madrid ha registrato 47 clean sheet in 103 partite di UEFA Champions League, ovvero nel 46% delle sfide disputate nel torneo - la percentuale migliore di qualsiasi squadra che abbia disputato più di un'edizione della competizione. Dall'inizio del 2022-23 invece i Colchoneros hanno mantenuto solo cinque volte la porta inviolata in 37 partite in UCL, la percentuale più bassa rispetto a quella di qualsiasi squadra che abbia giocato 30 o più partite (14%).

Julián Alvarez è stato coinvolto in 10 gol in questa UEFA Champions League (sette reti, tre assist) e nessun'altro giocatore dell'Atlético Madrid aveva mai fatto meglio con questa maglia in una singola edizione della competizione. L'argentino ha segnato due gol e fornito un passaggio vincente nella gara di andata contro gli Spurs.

Nonostante sia partito solo una volta dal primo minuto, Dominic Solanke ha segnato in tutte e tre le sue presenze in UEFA Champions League con il Tottenham. L'unico giocatore ad aver segnato nelle sue prime quattro partite nella competizione con una squadra di Premier League è stato Gabriel Jesus con l'Arsenal, mentre l'unico inglese ad aver segnato nelle sue prime quattro presenze nel torneo con la maglia di uno stesso club è stato Jude Bellingham con il Real Madrid.

Antoine Griezmann ha sia segnato che fornito un assist per l'Atlético Madrid nella vittoria di settimana scorsa contro il Tottenham diventando il secondo giocatore più anziano a riuscire sia ad andare a segno che a servire un passaggio vincente in una singola partita a eliminazione diretta di UEFA Champions League (34 anni 354 giorni), dopo Karim Benzema con il Real Madrid a febbraio 2023 contro il Liverpool (35 anni 64 giorni).

Nonostante abbia compiuto 20 anni solo la settimana scorsa, se Archie Gray dovesse partire nell'undici titolare per questa partita, diventerebbe il giocatore under 21 con il maggior numero di presenze dal primo minuto in UEFA Champions League per il Tottenham (attualmente a quota sei, a pari merito con Dele Alli).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: