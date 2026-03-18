Incontro terminato, Tottenham Hotspur 3, Atletico Madrid 2.
Mobilità elettrica sostenibile
Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusiveLEGGI
Incontro terminato, Tottenham Hotspur 3, Atletico Madrid 2.
Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 3, Atletico Madrid 2.22:53
Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).22:52
Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Tiro respinto. Djed Spence (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area.22:52
Tiro respinto. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:51
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:51
Tentativo fallito. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:51
Tiro respinto. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Conor Gallagher.22:50
Alexander Sørloth (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:50
Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:50
Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Koke (Atletico Madrid).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Gol! Tottenham Hotspur 3, Atletico Madrid 2. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:48
Rigore per Tottenham Hotspur. Xavi Simons e'stato atterrato in area di rigore.22:47
Rigore concesso da José María Giménez (Atletico Madrid) per un fallo in area.22:47
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:46
Kevin Danso (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Sostituzione, Atletico Madrid. José María Giménez sostituisce Giuliano Simeone.22:45
Fuorigioco. Callum Olusesi(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Randal Kolo Muani e' colto in fuorigioco.22:44
Tiro respinto. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area. Assist di Álex Baena con cross.22:44
Fallo di mano di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:43
Sostituzione, Atletico Madrid. Álex Baena sostituisce Antoine Griezmann.22:42
Sostituzione, Atletico Madrid. Nico González sostituisce Julián Alvarez.22:42
Fallo di Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:41
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Kevin Danso sostituisce Cristian Romero.22:39
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Conor Gallagher sostituisce Archie Gray.22:39
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Callum Olusesi sostituisce Mathys Tel.22:39
Tiro respinto. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Koke.22:35
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).22:35
Tiro respinto. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Julián Alvarez.22:35
Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area.22:34
Gol! Tottenham Hotspur 2, Atletico Madrid 2. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez con cross da calcio d'angolo.22:33
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).22:32
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:32
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Lucas Bergvall sostituisce Pedro Porro.22:31
Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:31
Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:30
Robin Le Normand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:30
Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Koke con passaggio filtrante.22:29
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:27
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antoine Griezmann.22:27
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Destiny Udogie sostituisce Radu Dragusin.22:24
Fuorigioco. Alexander Sørloth(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Antoine Griezmann e' colto in fuorigioco.22:23
Tiro respinto. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:23
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:22
Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Nahuel Molina.22:21
Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Ademola Lookman.22:21
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Juan Musso (Atletico Madrid).22:20
Tiro parato. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:20
Tiro respinto. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area. Assist di Xavi Simons.22:20
Fuorigioco. Ademola Lookman(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Matteo Ruggeri e' colto in fuorigioco.22:19
Tiro parato. Radu Dragusin (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cristian Romero con suggerimento di testa.22:18
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Juan Musso (Atletico Madrid).22:17
Tiro parato. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xavi Simons.22:17
Gara riprende.22:16
Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) e' ammonito.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Johnny Cardoso (Atletico Madrid) per infortunio.22:16
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) e' ammonito.22:15
Ademola Lookman (Atletico Madrid) e' ammonito.22:13
Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Radu Dragusin (Tottenham Hotspur).22:13
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, (Atletico Madrid).22:13
Gol! Tottenham Hotspur 2, Atletico Madrid 1. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Archie Gray.22:10
Gol! Tottenham Hotspur 1, Atletico Madrid 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ademola Lookman in seguito a un contropiede.22:05
Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area.22:05
Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 1, Atletico Madrid 0.22:03
Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, Atletico Madrid 0.21:48
Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Robin Le Normand con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:48
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:47
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).21:44
Tiro parato. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:44
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).21:43
Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matteo Ruggeri.21:43
Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Xavi Simons.21:42
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41
Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:41
Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:40
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:40
Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:37
Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Xavi Simons.21:35
Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:33
Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).21:30
Tiro parato. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez.21:30
Gol! Tottenham Hotspur 1, Atletico Madrid 0. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mathys Tel con cross.21:29
Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.21:27
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:27
Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:26
Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Juan Musso (Atletico Madrid).21:24
Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xavi Simons.21:24
Fallo di mano di Xavi Simons (Tottenham Hotspur).21:23
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:22
Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Radu Dragusin.21:21
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20
Fallo di Nahuel Molina (Atletico Madrid).21:20
Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:17
Antoine Griezmann (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Archie Gray.21:17
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).21:15
Tiro respinto. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area.21:12
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:11
Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Djed Spence.21:09
Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:08
Fuorigioco. Giuliano Simeone(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Ademola Lookman e' colto in fuorigioco.21:06
Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:05
Tiro respinto. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ademola Lookman.21:05
Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).21:04
Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:03
Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:02
Robin Le Normand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
Città: Londra
Capienza: 62850 spettatori19:47
Tottenham - Atletico Madrid è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Atletico Madrid sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente il Tottenham si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Tottenham ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7; Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15.
In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.
Tottenham e Atletico Madrid è la prima che si affrontano in campionato.
Tottenham-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Tottenham
|Atletico Madrid
|Partite giocate
|9
|11
|Numero di partite vinte
|5
|6
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|19
|29
|Gol totali subiti
|12
|21
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.9
|Percentuale possesso palla
|49.8
|51.9
|Numero totale di passaggi
|3909
|5609
|Numero totale di passaggi riusciti
|3317
|4826
|Tiri nello specchio della porta
|43
|67
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|53.2
|Numero totale di cross
|143
|225
|Numero medio di cross riusciti
|41
|50
|Duelli per partita vinti
|449
|502
|Duelli per partita persi
|439
|505
|Corner subiti
|32
|46
|Corner guadagnati
|40
|67
|Numero di punizioni a favore
|103
|93
|Numero di punizioni concesse
|105
|115
|Tackle totali
|141
|184
|Percentuale di successo nei tackle
|64.5
|54.3
|Fuorigiochi totali
|10
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|19
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusiveLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND