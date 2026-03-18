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Tottenham-Atletico Madrid: 3-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tottenham Hotspur Stadium di Londra
18 Marzo 2026 ore 21:00
Tottenham
3
Atletico Madrid
2
Partita finita
Arbitro: Daniel Siebert
  1. 30' 1-0 Randal Kolo Muani
  2. 47' 1-1 Julián Alvarez
  3. 52' 2-1 Xavi Simons
  4. 75' 2-2 Dávid Hancko
  5. 90' 3-2 Xavi Simons (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Tottenham Hotspur 3, Atletico Madrid 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 3, Atletico Madrid 2.22:53

  3. 90'+5'

    Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).22:52

  4. 90'+5'

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  5. 90'+4'

    Tiro respinto. Djed Spence (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area.22:52

  6. 90'+3'

    Tiro respinto. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:51

  7. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:51

  9. 90'+3'

    Tentativo fallito. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.22:51

  10. 90'+3'

    Tiro respinto. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Conor Gallagher.22:50

  11. 90'+2'

    Alexander Sørloth (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:50

  12. 90'+2'

    Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  13. 90'+2'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:50

  15. 90'+2'

    Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  16. 90'+2'

    Fallo di Koke (Atletico Madrid).22:49

  17. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  18. 90'

    Gol! Tottenham Hotspur 3, Atletico Madrid 2. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:48

  19. 89'

    Rigore per Tottenham Hotspur. Xavi Simons e'stato atterrato in area di rigore.22:47

  21. 89'

    Rigore concesso da José María Giménez (Atletico Madrid) per un fallo in area.22:47

  22. 89'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:46

  23. 89'

    Kevin Danso (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  24. 87'

    Sostituzione, Atletico Madrid. José María Giménez sostituisce Giuliano Simeone.22:45

  25. 87'

    Fuorigioco. Callum Olusesi(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Randal Kolo Muani e' colto in fuorigioco.22:44

  27. 86'

    Tiro respinto. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area. Assist di Álex Baena con cross.22:44

  28. 85'

    Fallo di mano di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:43

  29. 84'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Álex Baena sostituisce Antoine Griezmann.22:42

  30. 84'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Nico González sostituisce Julián Alvarez.22:42

  31. 83'

    Fallo di Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:41

  33. 83'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  34. 81'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Kevin Danso sostituisce Cristian Romero.22:39

  35. 81'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Conor Gallagher sostituisce Archie Gray.22:39

  36. 81'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Callum Olusesi sostituisce Mathys Tel.22:39

  37. 78'

    Tiro respinto. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Koke.22:35

  39. 77'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).22:35

  40. 77'

    Tiro respinto. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Julián Alvarez.22:35

  41. 76'

    Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area.22:34

  42. 75'

    Gol! Tottenham Hotspur 2, Atletico Madrid 2. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Julián Alvarez con cross da calcio d'angolo.22:33

  43. 74'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).22:32

  45. 74'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:32

  46. 74'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Lucas Bergvall sostituisce Pedro Porro.22:31

  47. 73'

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  48. 73'

    Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:31

  49. 72'

    Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:30

  51. 72'

    Robin Le Normand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  52. 72'

    Fallo di Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:30

  53. 72'

    Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Koke con passaggio filtrante.22:29

  54. 70'

    Cristian Romero (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:27

  55. 69'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antoine Griezmann.22:27

  57. 66'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Destiny Udogie sostituisce Radu Dragusin.22:24

  58. 66'

    Fuorigioco. Alexander Sørloth(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Antoine Griezmann e' colto in fuorigioco.22:23

  59. 65'

    Tiro respinto. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:23

  60. 65'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:22

  61. 64'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Nahuel Molina.22:21

  63. 63'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Ademola Lookman.22:21

  64. 62'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Juan Musso (Atletico Madrid).22:20

  65. 62'

    Tiro parato. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:20

  66. 62'

    Tiro respinto. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area. Assist di Xavi Simons.22:20

  67. 61'

    Fuorigioco. Ademola Lookman(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Matteo Ruggeri e' colto in fuorigioco.22:19

  69. 60'

    Tiro parato. Radu Dragusin (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cristian Romero con suggerimento di testa.22:18

  70. 60'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Juan Musso (Atletico Madrid).22:17

  71. 60'

    Tiro parato. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xavi Simons.22:17

  72. 59'

    Gara riprende.22:16

  73. 58'

    Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) e' ammonito.22:16

  75. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Johnny Cardoso (Atletico Madrid) per infortunio.22:16

  76. 57'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) e' ammonito.22:15

  77. 56'

    Ademola Lookman (Atletico Madrid) e' ammonito.22:13

  78. 56'

    Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  79. 56'

    Fallo di Radu Dragusin (Tottenham Hotspur).22:13

  81. 55'

    Gara riprende.22:13

  82. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, (Atletico Madrid).22:13

  83. 52'

    Gol! Tottenham Hotspur 2, Atletico Madrid 1. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Archie Gray.22:10

  84. 47'

    Gol! Tottenham Hotspur 1, Atletico Madrid 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ademola Lookman in seguito a un contropiede.22:05

  85. 47'

    Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area.22:05

  87. Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 1, Atletico Madrid 0.22:03

  88. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, Atletico Madrid 0.21:48

  89. 45'+3'

    Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Robin Le Normand con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:48

  90. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:47

  91. 45'+2'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  93. 45'+2'

    Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:46

  94. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  95. 45'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).21:44

  96. 44'

    Tiro parato. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:44

  97. 44'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).21:43

  99. 44'

    Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matteo Ruggeri.21:43

  100. 42'

    Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Xavi Simons.21:42

  101. 41'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41

  102. 41'

    Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:41

  103. 40'

    Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  105. 40'

    Fallo di Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:40

  106. 40'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:40

  107. 40'

    Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  108. 37'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.21:37

  109. 35'

    Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Xavi Simons.21:35

  111. 33'

    Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:33

  112. 33'

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  113. 31'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).21:30

  114. 31'

    Tiro parato. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez.21:30

  115. 30'

    Gol! Tottenham Hotspur 1, Atletico Madrid 0. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mathys Tel con cross.21:29

  117. 28'

    Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.21:27

  118. 28'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27

  119. 28'

    Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:27

  120. 26'

    Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:26

  121. 26'

    Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  123. 24'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Juan Musso (Atletico Madrid).21:24

  124. 24'

    Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xavi Simons.21:24

  125. 23'

    Fallo di mano di Xavi Simons (Tottenham Hotspur).21:23

  126. 22'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  127. 22'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:22

  129. 22'

    Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Radu Dragusin.21:21

  130. 20'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20

  131. 20'

    Fallo di Nahuel Molina (Atletico Madrid).21:20

  132. 18'

    Fallo di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:17

  133. 18'

    Antoine Griezmann (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  135. 18'

    Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Archie Gray.21:17

  136. 15'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).21:15

  137. 12'

    Tiro respinto. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area.21:12

  138. 12'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:11

  139. 10'

    Tiro parato. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Djed Spence.21:09

  141. 8'

    Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

  142. 8'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:08

  143. 6'

    Fuorigioco. Giuliano Simeone(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Ademola Lookman e' colto in fuorigioco.21:06

  144. 6'

    Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:05

  145. 6'

    Tiro respinto. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ademola Lookman.21:05

  147. 4'

    Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).21:04

  148. 4'

    Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  149. 4'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:03

  150. 3'

    Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:02

  151. 3'

    Robin Le Normand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  153. Inizia il Primo tempo.21:00

  154. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

  156. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
    Città: Londra
    Capienza: 62850 spettatori19:47

Formazioni Tottenham - Atletico Madrid

Tottenham
Atletico Madrid
TITOLARI TOTTENHAM
  • (1) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (17) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (37) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (3) RADU DRAGUSIN (D)
  • (24) DJED SPENCE (D)
  • (14) ARCHIE GRAY (C)
  • (23) PEDRO PORRO (C)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (11) MATHYS TEL (C)
  • (29) PAPE MATAR SARR (C)
  • (39) RANDAL KOLO MUANI (A)
PANCHINA TOTTENHAM
  • (52) CALLUM OLUSESI (C)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (15) LUCAS BERGVALL (C)
  • (31) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (76) JAMES ROWSWELL (D)
  • (40) BRANDON AUSTIN (P)
  • (22) CONOR GALLAGHER (C)
  • (13) DESTINY UDOGIE (D)
  • (57) RIO KYEREMATEN (C)
ALLENATORE TOTTENHAM
  • Igor Tudor
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (3) MATTEO RUGGERI (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (16) NAHUEL MOLINA (D)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (22) ADEMOLA LOOKMAN (C)
  • (5) JOHNNY CARDOSO (C)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
  • (7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (11) THIAGO ALMADA (C)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (34) JULIO DÍAZ (C)
  • (23) NICO GONZÁLEZ (A)
  • (33) MARIO DE LUIS (P)
  • (2) JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ (D)
  • (6) KOKE (C)
  • (31) SALVI ESQUIVEL (P)
  • (21) OBED VARGAS (C)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (15) CLÉMENT LENGLET (D)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
PREPARTITA

Tottenham - Atletico Madrid è valevole per gli ottavi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 marzo alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Atletico Madrid sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente il Tottenham si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Tottenham ha segnato 17 gol e ne ha subiti 7; Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15.

In casa l'Avellino ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Virtus Entella e il Sudtirol ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol vincendo 3-2 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Pescara pareggiando 0-0.

Tottenham e Atletico Madrid è la prima che si affrontano in campionato.

Tottenham-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Tottenham ha vinto solo tre delle 16 sfide contro squadre spagnole in tutte le competizioni (5N 8P), la prima di queste proprio contro l'Atlético Madrid, 5-1 nella finale della Coppa delle Coppe UEFA del 1963.
  • Dopo aver perso solo una delle prime sei trasferte di UEFA Champions League contro squadre inglesi (2V 3N), l'Atlético Madrid ha perso cinque delle ultime sei sfide disputate in Inghilterra (1V). Tuttavia, tutte e tre le sue vittorie esterne contro squadre di Premier League nella competizione sono arrivate nelle fasi a eliminazione diretta (3-1 contro il Chelsea nel 2013-14, 3-2 contro il Liverpool nel 2019-20 e 1-0 contro il Manchester United nel 2021-22).
  • Prima degli ottavi di finale di questa stagione, ci sono state 51 occasioni in cui una squadra ha perso la gara d'andata di un match a eliminazione diretta di UEFA Champions League con 3 o più gol di scarto. Solo quattro di queste sono passate al turno successivo, la più recente il Liverpool contro il Barcellona nella semifinale del 2018-19 (0-3 in trasferta, 4-0 in casa).
  • Il Tottenham ha vinto tutte e quattro le partite casalinghe di UEFA Champions League in questa stagione con un punteggio complessivo di 10-0. Solo in tre occasioni una squadra ha vinto le prime cinque sfide disputate in una singola edizione del torneo senza subire gol: il Deportivo de La Coruña nel 2003-04 e il Real Madrid sia nel 2010-11 che nel 2015-16.
  • L'Atlético Madrid ha segnato 29 gol nelle 11 partite di UEFA Champions League in questa stagione, il suo massimo in una singola edizione nella competizione. La squadra spagnola si è portata sul 3-0 in 15 minuti contro gli Spurs nella gara di andata e nessun'altra formazione prima aveva mai segnato tre gol in una partita a eliminazione diretta di Champions League più velocemente.
  • Tra il 2008-09 e il 2021-22, l'Atlético Madrid ha registrato 47 clean sheet in 103 partite di UEFA Champions League, ovvero nel 46% delle sfide disputate nel torneo - la percentuale migliore di qualsiasi squadra che abbia disputato più di un'edizione della competizione. Dall'inizio del 2022-23 invece i Colchoneros hanno mantenuto solo cinque volte la porta inviolata in 37 partite in UCL, la percentuale più bassa rispetto a quella di qualsiasi squadra che abbia giocato 30 o più partite (14%).
  • Julián Alvarez è stato coinvolto in 10 gol in questa UEFA Champions League (sette reti, tre assist) e nessun'altro giocatore dell'Atlético Madrid aveva mai fatto meglio con questa maglia in una singola edizione della competizione. L'argentino ha segnato due gol e fornito un passaggio vincente nella gara di andata contro gli Spurs.
  • Nonostante sia partito solo una volta dal primo minuto, Dominic Solanke ha segnato in tutte e tre le sue presenze in UEFA Champions League con il Tottenham. L'unico giocatore ad aver segnato nelle sue prime quattro partite nella competizione con una squadra di Premier League è stato Gabriel Jesus con l'Arsenal, mentre l'unico inglese ad aver segnato nelle sue prime quattro presenze nel torneo con la maglia di uno stesso club è stato Jude Bellingham con il Real Madrid.
  • Antoine Griezmann ha sia segnato che fornito un assist per l'Atlético Madrid nella vittoria di settimana scorsa contro il Tottenham diventando il secondo giocatore più anziano a riuscire sia ad andare a segno che a servire un passaggio vincente in una singola partita a eliminazione diretta di UEFA Champions League (34 anni 354 giorni), dopo Karim Benzema con il Real Madrid a febbraio 2023 contro il Liverpool (35 anni 64 giorni).
  • Nonostante abbia compiuto 20 anni solo la settimana scorsa, se Archie Gray dovesse partire nell'undici titolare per questa partita, diventerebbe il giocatore under 21 con il maggior numero di presenze dal primo minuto in UEFA Champions League per il Tottenham (attualmente a quota sei, a pari merito con Dele Alli).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TottenhamAtletico Madrid
Partite giocate911
Numero di partite vinte56
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1929
Gol totali subiti1221
Media gol subiti per partita1.31.9
Percentuale possesso palla49.851.9
Numero totale di passaggi39095609
Numero totale di passaggi riusciti33174826
Tiri nello specchio della porta4367
Percentuale di tiri in porta50.053.2
Numero totale di cross143225
Numero medio di cross riusciti4150
Duelli per partita vinti449502
Duelli per partita persi439505
Corner subiti3246
Corner guadagnati4067
Numero di punizioni a favore10393
Numero di punizioni concesse105115
Tackle totali141184
Percentuale di successo nei tackle64.554.3
Fuorigiochi totali1014
Numero totale di cartellini gialli1918
Numero totale di cartellini rossi10

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