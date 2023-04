DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Chelsea - Real madrid? La gara tra Chelsea e Real madrid si giocherà martedì 18 aprile 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Chelsea - Real madrid? L'arbitro del match sarà Daniele Orsato Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Chelsea - Real madrid sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Chelsea - Real madrid? La partita si gioca a London In che stadio si gioca Chelsea - Real madrid? Stadio Stamford Bridge Chi trasmette la partita Chelsea - Real madrid? La partita tra Chelsea e Real madrid verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport Football

PREPARTITA

Chelsea-Real Madrid è valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di Londra. La terna arbitrale di Chelsea-Real Madrid sarà tutta italiana: arbitro sarà Daniele Orsato coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini mentre al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

La partita di andata ha visto vincere i Blancos del Real Madrid per 2-0 grazie alle reti di Benzema ed Asensio. Il Real Madrid stasera cerca di raggiungere la sua ennesima semifinale di Champions. Di fronte il Chelsea che non viene da un momento molto positivo: nell’ultima giornata di Premier League il Chelsea ha perso 2-1 in casa contro il Brighton di De Zerbi. Modric alla vigilia del match teme non solo i Blues ma anche l’arbitro Orsato: “Orsato è uno dei peggiori che conosco e non mi riferisco solo alla partita di oggi, perché ha arbitrato molte volte i miei incontri e non ho mai avuto un buon ricordo di lui. È un disastro”.

Dove vedere Chelsea-Real Madrid in diretta TV e streaming

Chelsea-Real Madrid si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 18 aprile. In TV il match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport canale Sky Sport Football. In streaming la partita sarà disponibile su Now TV e Mediaset Infinity Plus.