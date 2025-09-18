Incontro terminato, Bruges 4, Monaco 1.
Secondo tempo terminato, Bruges 4, Monaco 1.20:38
Fallo di Lamine Camara (Monaco).20:38
Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38
Gol! Bruges 4, Monaco 1. Ansu Fati (Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Takumi Minamino da calcio d'angolo.20:36
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Stankovic (Bruges).20:36
Tiro respinto. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35
Fallo di Vanderson (Monaco).20:34
Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Gara riprende.20:33
Gara momentaneamente sospesa, Vanderson (Monaco) per infortunio.20:32
Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ansu Fati.20:30
Tiro parato. Ansu Fati (Monaco) in seguito a una mischia da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Eric Dier.20:29
Tentativo fallito. Eric Dier (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vanderson con cross da calcio d'angolo.20:29
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Lynnt Audoor (Bruges).20:29
Tiro respinto. Vanderson (Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maghnes Akliouche.20:28
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Stankovic (Bruges).20:28
Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Maghnes Akliouche.20:27
Kassoum Ouattara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Mamadou Diakhon (Bruges).20:26
Sostituzione, Bruges. Lynnt Audoor sostituisce Raphael Onyedika.20:26
Sostituzione, Bruges. Jorne Spileers sostituisce Joel Ordóñez.20:25
Fallo di Vanderson (Monaco).20:24
Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Sostituzione, Monaco. Kassoum Ouattara sostituisce Christian Mawissa per infortunio.20:23
Gol! Bruges 4, Monaco 0. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joaquin Seys.20:20
Gara riprende.20:18
Gara momentaneamente sospesa, Mamadou Coulibaly (Monaco) per infortunio.20:17
Mamadou Coulibaly (Monaco) e' ammonito per fallo.20:16
Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).20:16
Joaquin Seys (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fuorigioco. Thilo Kehrer(Monaco) prova il lancio lungo, ma Ansu Fati e' colto in fuorigioco.20:15
Mamadou Coulibaly (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Hans Vanaken (Bruges).20:15
Tiro respinto. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Kyriani Sabbe.20:14
Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Joaquin Seys.20:13
Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di George Ilenikhena.20:12
Hans Vanaken (Bruges) e' ammonito per fallo.20:12
Takumi Minamino (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Fallo di Hans Vanaken (Bruges).20:12
Tentativo fallito. Thilo Kehrer (Monaco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.20:11
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Kyriani Sabbe (Bruges).20:10
Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Takumi Minamino.20:09
Sostituzione, Monaco. George Ilenikhena sostituisce Mika Biereth.20:08
Sostituzione, Monaco. Ansu Fati sostituisce Folarin Balogun.20:08
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kyriani Sabbe in seguito a un contropiede.20:07
Tiro parato. Mika Biereth (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:06
Vanderson (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Christos Tzolis (Bruges).20:06
Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Carlos Forbs.20:05
Sostituzione, Bruges. Joaquin Seys sostituisce Bjorn Meijer.20:05
Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).20:05
Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Christian Mawissa (Monaco).20:04
Carlos Forbs (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Carlos Forbs.20:00
Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Christos Tzolis.19:57
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Bjorn Meijer (Bruges).19:56
Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Christos Tzolis con cross da calcio d'angolo.19:55
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Vanderson (Monaco).19:55
Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di sinistro da centro area.19:55
Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Hans Vanaken.19:55
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).19:52
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mika Biereth.19:51
Inizia il Secondo tempo Bruges 3, Monaco 0.19:50
Sostituzione, Monaco. Mamadou Coulibaly sostituisce Aladji Bamba.19:50
Sostituzione, Monaco. Thilo Kehrer sostituisce Caio Henrique.19:50
Primo tempo terminato, Bruges 3, Monaco 0.19:34
Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
Gol! Bruges 3, Monaco 0. Hans Vanaken (Bruges) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un calcio da fermo.19:27
Tiro respinto. Joel Ordóñez (Bruges) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Christos Tzolis con cross.19:27
Christian Mawissa (Monaco) e' ammonito.19:26
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26
Fallo di Christian Mawissa (Monaco).19:26
Gol! Bruges 2, Monaco 0. Raphael Onyedika (Bruges) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Carlos Forbs da calcio d'angolo.19:23
Tiro parato. Aleksandar Stankovic (Bruges) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Hans Vanaken con cross.19:23
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).19:23
Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Carlos Forbs.19:23
Fallo di Brandon Mechele (Bruges).19:22
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:22
Fallo di Hans Vanaken (Bruges).19:21
Vanderson (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Gol! Bruges 1, Monaco 0. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante.19:16
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Eric Dier (Monaco).19:14
Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area.19:14
Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Vanderson (Monaco).19:12
Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.19:11
Raphael Onyedika (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Lamine Camara (Monaco).19:11
Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kyriani Sabbe.19:10
Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolò Tresoldi.19:09
Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kyriani Sabbe con cross.19:08
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Aleksandar Stankovic.19:08
Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:06
Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:05
Gara riprende.19:03
Sostituzione, Bruges. Nordin Jackers sostituisce Simon Mignolet per infortunio.19:03
Gara momentaneamente sospesa, Simon Mignolet (Bruges) per infortunio.19:01
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).18:59
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Simon Mignolet (Bruges) e' ammonito.18:55
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Simon Mignolet (Bruges).18:55
Rigore parato! Maghnes Akliouche (Monaco) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:55
Rigore concesso da Simon Mignolet (Bruges) per un fallo in area.18:53
Rigore per Monaco. Mika Biereth e'stato atterrato in area di rigore.18:53
Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Raphael Onyedika.18:52
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).18:52
Fallo di Nicolò Tresoldi (Bruges).18:50
Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Carlos Forbs.18:49
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: Jan Breydelstadion
Città: Brugge
Capienza: 29975 spettatori17:44
Bruges - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 18:45 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Monaco sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente Bruges si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Monaco si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Bruges ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; Monaco ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.
Bruges e Monaco si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bruges ha vinto 1 volta, Monaco non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Bruges-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bruges
|Monaco
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
