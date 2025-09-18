Virgilio Sport
Bruges-Monaco: 4-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Jan Breydelstadion di Brugge
18 Settembre 2025 ore 18:45
Bruges
4
Monaco
1
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 32' 1-0 Nicolò Tresoldi
  2. 39' 2-0 Raphael Onyedika
  3. 42' 3-0 Hans Vanaken
  4. 75' 4-0 Mamadou Diakhon
  5. 90+1' 4-1 Ansu Fati
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Bruges 4, Monaco 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Bruges 4, Monaco 1.20:38

  3. 90'+3'

    Fallo di Lamine Camara (Monaco).20:38

  4. 90'+3'

    Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38

  5. 90'+1'

    Gol! Bruges 4, Monaco 1. Ansu Fati (Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Takumi Minamino da calcio d'angolo.20:36

  6. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Stankovic (Bruges).20:36

  7. 90'+1'

    Tiro respinto. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Maghnes Akliouche.20:36

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35

  10. 89'

    Fallo di Vanderson (Monaco).20:34

  11. 89'

    Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34

  12. 89'

    Gara riprende.20:33

  13. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Vanderson (Monaco) per infortunio.20:32

  15. 86'

    Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ansu Fati.20:30

  16. 84'

    Tiro parato. Ansu Fati (Monaco) in seguito a una mischia da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Eric Dier.20:29

  17. 84'

    Tentativo fallito. Eric Dier (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vanderson con cross da calcio d'angolo.20:29

  18. 84'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Lynnt Audoor (Bruges).20:29

  19. 84'

    Tiro respinto. Vanderson (Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maghnes Akliouche.20:28

  21. 83'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Stankovic (Bruges).20:28

  22. 82'

    Tentativo fallito. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Maghnes Akliouche.20:27

  23. 81'

    Kassoum Ouattara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  24. 81'

    Fallo di Mamadou Diakhon (Bruges).20:26

  25. 81'

    Sostituzione, Bruges. Lynnt Audoor sostituisce Raphael Onyedika.20:26

  27. 81'

    Sostituzione, Bruges. Jorne Spileers sostituisce Joel Ordóñez.20:25

  28. 80'

    Fallo di Vanderson (Monaco).20:24

  29. 80'

    Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  30. 78'

    Sostituzione, Monaco. Kassoum Ouattara sostituisce Christian Mawissa per infortunio.20:23

  31. 75'

    Gol! Bruges 4, Monaco 0. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joaquin Seys.20:20

  33. 74'

    Gara riprende.20:18

  34. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Mamadou Coulibaly (Monaco) per infortunio.20:17

  35. 72'

    Mamadou Coulibaly (Monaco) e' ammonito per fallo.20:16

  36. 72'

    Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).20:16

  37. 72'

    Joaquin Seys (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  39. 71'

    Fuorigioco. Thilo Kehrer(Monaco) prova il lancio lungo, ma Ansu Fati e' colto in fuorigioco.20:15

  40. 70'

    Mamadou Coulibaly (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  41. 70'

    Fallo di Hans Vanaken (Bruges).20:15

  42. 69'

    Tiro respinto. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Kyriani Sabbe.20:14

  43. 69'

    Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Joaquin Seys.20:13

  45. 68'

    Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di George Ilenikhena.20:12

  46. 67'

    Hans Vanaken (Bruges) e' ammonito per fallo.20:12

  47. 67'

    Takumi Minamino (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  48. 67'

    Fallo di Hans Vanaken (Bruges).20:12

  49. 66'

    Tentativo fallito. Thilo Kehrer (Monaco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.20:11

  51. 66'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Kyriani Sabbe (Bruges).20:10

  52. 64'

    Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Takumi Minamino.20:09

  53. 63'

    Sostituzione, Monaco. George Ilenikhena sostituisce Mika Biereth.20:08

  54. 63'

    Sostituzione, Monaco. Ansu Fati sostituisce Folarin Balogun.20:08

  55. 63'

    Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kyriani Sabbe in seguito a un contropiede.20:07

  57. 62'

    Tiro parato. Mika Biereth (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:06

  58. 61'

    Vanderson (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  59. 61'

    Fallo di Christos Tzolis (Bruges).20:06

  60. 61'

    Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Carlos Forbs.20:05

  61. 61'

    Sostituzione, Bruges. Joaquin Seys sostituisce Bjorn Meijer.20:05

  63. 60'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).20:05

  64. 60'

    Hans Vanaken (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  65. 59'

    Fallo di Christian Mawissa (Monaco).20:04

  66. 59'

    Carlos Forbs (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  67. 55'

    Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Carlos Forbs.20:00

  69. 53'

    Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Christos Tzolis.19:57

  70. 52'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

  71. 52'

    Fallo di Bjorn Meijer (Bruges).19:56

  72. 51'

    Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Christos Tzolis con cross da calcio d'angolo.19:55

  73. 50'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Vanderson (Monaco).19:55

  75. 50'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di sinistro da centro area.19:55

  76. 50'

    Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Hans Vanaken.19:55

  77. 48'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  78. 48'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).19:52

  79. 47'

    Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mika Biereth.19:51

  81. Inizia il Secondo tempo Bruges 3, Monaco 0.19:50

  82. 45'

    Sostituzione, Monaco. Mamadou Coulibaly sostituisce Aladji Bamba.19:50

  83. 45'

    Sostituzione, Monaco. Thilo Kehrer sostituisce Caio Henrique.19:50

  84. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Bruges 3, Monaco 0.19:34

  85. 45'+4'

    Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:34

  87. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30

  88. 42'

    Gol! Bruges 3, Monaco 0. Hans Vanaken (Bruges) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un calcio da fermo.19:27

  89. 42'

    Tiro respinto. Joel Ordóñez (Bruges) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Christos Tzolis con cross.19:27

  90. 42'

    Christian Mawissa (Monaco) e' ammonito.19:26

  91. 41'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26

  93. 41'

    Fallo di Christian Mawissa (Monaco).19:26

  94. 39'

    Gol! Bruges 2, Monaco 0. Raphael Onyedika (Bruges) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Carlos Forbs da calcio d'angolo.19:23

  95. 39'

    Tiro parato. Aleksandar Stankovic (Bruges) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Hans Vanaken con cross.19:23

  96. 38'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).19:23

  97. 38'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Carlos Forbs.19:23

  99. 37'

    Fallo di Brandon Mechele (Bruges).19:22

  100. 37'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:22

  101. 36'

    Fallo di Hans Vanaken (Bruges).19:21

  102. 36'

    Vanderson (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  103. 32'

    Gol! Bruges 1, Monaco 0. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante.19:16

  105. 30'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Eric Dier (Monaco).19:14

  106. 30'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area.19:14

  107. 28'

    Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  108. 28'

    Fallo di Vanderson (Monaco).19:12

  109. 27'

    Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.19:11

  111. 26'

    Raphael Onyedika (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  112. 26'

    Fallo di Lamine Camara (Monaco).19:11

  113. 25'

    Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kyriani Sabbe.19:10

  114. 25'

    Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolò Tresoldi.19:09

  115. 24'

    Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kyriani Sabbe con cross.19:08

  117. 23'

    Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Aleksandar Stankovic.19:08

  118. 22'

    Tiro parato. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:06

  119. 21'

    Tentativo fallito. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.19:05

  120. 19'

    Gara riprende.19:03

  121. 19'

    Sostituzione, Bruges. Nordin Jackers sostituisce Simon Mignolet per infortunio.19:03

  123. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Simon Mignolet (Bruges) per infortunio.19:01

  124. 15'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).18:59

  125. 15'

    Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  126. 10'

    Simon Mignolet (Bruges) e' ammonito.18:55

  127. 10'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Simon Mignolet (Bruges).18:55

  129. 10'

    Rigore parato! Maghnes Akliouche (Monaco) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:55

  130. 8'

    Rigore concesso da Simon Mignolet (Bruges) per un fallo in area.18:53

  131. 8'

    Rigore per Monaco. Mika Biereth e'stato atterrato in area di rigore.18:53

  132. 8'

    Tiro respinto. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area. Assist di Raphael Onyedika.18:52

  133. 7'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).18:52

  135. 5'

    Fallo di Nicolò Tresoldi (Bruges).18:50

  136. 5'

    Lamine Camara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  137. 4'

    Tentativo fallito. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Carlos Forbs.18:49

  138. Inizia il Primo tempo.18:45

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Jan Breydelstadion
    Città: Brugge
    Capienza: 29975 spettatori17:44

Formazioni Bruges - Monaco

Bruges
Monaco
TITOLARI BRUGES
  • (22) SIMON MIGNOLET (P)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (4) JOEL ORDÓÑEZ (D)
  • (14) BJORN MEIJER (D)
  • (64) KYRIANI SABBE (D)
  • (8) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (15) RAPHAEL ONYEDIKA (C)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (25) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
PANCHINA BRUGES
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (11) CISSE SANDRA (C)
  • (62) LYNNT AUDOOR (C)
  • (65) JOAQUIN SEYS (D)
  • (41) HUGO SIQUET (D)
  • (10) HUGO VETLESEN (C)
  • (84) SHANDRE CAMPBELL (A)
  • (58) JORNE SPILEERS (D)
  • (87) KAYE FURO (A)
  • (19) GUSTAF NILSSON (A)
  • (29) NORDIN JACKERS (P)
ALLENATORE BRUGES
  • Nicky Hayen
TITOLARI MONACO
  • (16) PHILIPP KÖHN (P)
  • (2) VANDERSON (D)
  • (13) CHRISTIAN MAWISSA (D)
  • (3) ERIC DIER (D)
  • (12) CAIO HENRIQUE (D)
  • (11) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (15) LAMINE CAMARA (C)
  • (18) TAKUMI MINAMINO (C)
  • (23) ALADJI BAMBA (C)
  • (14) MIKA BIERETH (A)
  • (9) FOLARIN BALOGUN (A)
PANCHINA MONACO
  • (31) ANSU FATI (A)
  • (50) YANN LIENARD (P)
  • (17) STANIS IDUMBO (C)
  • (20) KASSOUM OUATTARA (D)
  • (60) YANIS BENCHAOUCH (P)
  • (28) MAMADOU COULIBALY (C)
  • (19) GEORGE ILENIKHENA (A)
  • (5) THILO KEHRER (D)
  • (4) JORDAN TEZE (D)
ALLENATORE MONACO
  • Adi Hütter
Bruges - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 18:45 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Monaco sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente Bruges si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Monaco si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Bruges ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; Monaco ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Bruges e Monaco si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bruges ha vinto 1 volta, Monaco non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bruges-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Club Brugge ha giocato contro il Monaco quattro volte in una delle principali competizioni europee, subendo una sconfitta per 6-2 tra l'andate e il ritorno degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1988-89 prima di restare imbattuto contro di loro durante la fase a gironi della UEFA Champions League 2018-19 (1V, 1N).
  • Il Monaco ha vinto solo una delle quattro trasferte nelle principali competizioni europee contro squadre belghe (2N, 1P), 1-0 sul K. Lierse SK durante la fase a gironi della UEFA Champions League 1997-98.
  • Il Club Brugge ha vinto solo una delle otto partite di UEFA Champions League contro squadre francesi (2N, 5P), 4-0 sul Monaco nel novembre 2018.
  • Il Monaco ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte di UEFA Champions League (5N, 6P), 1-0 sul Bologna nella fase a gironi della scorsa stagione.
  • Il Club Brugge è la squadra che ha apportato il minor numero di cambiamenti alla propria formazione titolare nella scorsa UEFA Champions League, 10 appena in 12 partite disputate nella competizione e ben sei giocatori sono partiti titolari in ogni sfida della competizione la scorsa stagione: Brandon Mechele, Simon Mignolet, Joel Ordóñez, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken e Christos Tzolis.
  • Il Monaco ha raggiunto la fase play-off della scorsa UEFA Champions League, perdendo 4-3 tra andata e ritorno contro il Benfica ed è la prima volta che partecipa alla competizione per due stagioni consecutive da quando ci riuscì tra il 2016/17 e il 2018/19.
  • Hans Vanaken ha collezionato 50 presenze con il Club Brugge in questa competizione ed è il giocatore belga che ha totalizzato più presenze nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.
  • Nella UEFA Champions League 2024-25, il Monaco ha segnato in totale 33 gol, più che in qualsiasi altra stagione nella competizione dal 2016-17 (42 in quel caso).
  • Christos Tzolis ha creato 27 occasioni da gol nella scorsa stagione di UEFA Champions League, il massimo mai fatto registrare da un giocatore del Club Brugge in una singola edizione della competizione (dal 2003-04).
  • Tra i giocatori con almeno 8 presenze nella scorsa stagione in UEFA Champions League, Lamine Camara del Monaco ha recuperato il possesso palla in media 7,1 volte ogni 90 minuti, il quarto dato più alto nello scorso torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BrugesMonaco
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Bruges - Monaco Live

