Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

PREPARTITA

Bruges - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 18:45 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.

Arbitro di Bruges - Monaco sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente Bruges si trova 2° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Monaco si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Bruges ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; Monaco ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Bruges e Monaco si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bruges ha vinto 1 volta, Monaco non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Bruges-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Club Brugge ha giocato contro il Monaco quattro volte in una delle principali competizioni europee, subendo una sconfitta per 6-2 tra l'andate e il ritorno degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1988-89 prima di restare imbattuto contro di loro durante la fase a gironi della UEFA Champions League 2018-19 (1V, 1N).

Il Monaco ha vinto solo una delle quattro trasferte nelle principali competizioni europee contro squadre belghe (2N, 1P), 1-0 sul K. Lierse SK durante la fase a gironi della UEFA Champions League 1997-98.

Il Club Brugge ha vinto solo una delle otto partite di UEFA Champions League contro squadre francesi (2N, 5P), 4-0 sul Monaco nel novembre 2018.

Il Monaco ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte di UEFA Champions League (5N, 6P), 1-0 sul Bologna nella fase a gironi della scorsa stagione.

Il Club Brugge è la squadra che ha apportato il minor numero di cambiamenti alla propria formazione titolare nella scorsa UEFA Champions League, 10 appena in 12 partite disputate nella competizione e ben sei giocatori sono partiti titolari in ogni sfida della competizione la scorsa stagione: Brandon Mechele, Simon Mignolet, Joel Ordóñez, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken e Christos Tzolis.

Il Monaco ha raggiunto la fase play-off della scorsa UEFA Champions League, perdendo 4-3 tra andata e ritorno contro il Benfica ed è la prima volta che partecipa alla competizione per due stagioni consecutive da quando ci riuscì tra il 2016/17 e il 2018/19.

Hans Vanaken ha collezionato 50 presenze con il Club Brugge in questa competizione ed è il giocatore belga che ha totalizzato più presenze nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Nella UEFA Champions League 2024-25, il Monaco ha segnato in totale 33 gol, più che in qualsiasi altra stagione nella competizione dal 2016-17 (42 in quel caso).

Christos Tzolis ha creato 27 occasioni da gol nella scorsa stagione di UEFA Champions League, il massimo mai fatto registrare da un giocatore del Club Brugge in una singola edizione della competizione (dal 2003-04).

Tra i giocatori con almeno 8 presenze nella scorsa stagione in UEFA Champions League, Lamine Camara del Monaco ha recuperato il possesso palla in media 7,1 volte ogni 90 minuti, il quarto dato più alto nello scorso torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: