Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

Copenaghen - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 18:45 allo stadio Parken di Copenhagen.

Arbitro di Copenaghen - Bayer Leverkusen sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Copenaghen si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Copenaghen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Bayer Leverkusen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Copenaghen e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.

Copenaghen-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Copenaghen ha incontrato il Bayer Leverkusen solo due volte in competizioni europee, perdendo entrambi gli incroci durante le qualificazioni nel 2014-15 con un punteggio complessivo di 7-2.

Il Copenaghen ha vinto solo una delle 14 partite disputate in una tra le maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (5N, 8P), la più recente contro l'Heidenheim nella scorsa UEFA Conference League a febbraio.

Il Bayer Leverkusen ha affrontato avversari danesi solo due volte in una tra le principali competizioni europee, perdendo 3-0 tra andata e ritorno contro il Brøndby negli ottavi di finale di Coppa UEFA 1990-91.

Il Copenaghen ha vinto solo due delle ultime 12 partite di UEFA Champions League (5N, 7P), anche se entrambe le vittorie nel periodo sono arrivate proprio in casa (4-3 contro il Manchester United nel novembre 2023 e 1-0 contro il Galatasaray nel dicembre 2023).

Il Bayer Leverkusen giocherà la sua seconda stagione consecutiva di UEFA Champions League, ed è la prima volta che riesce in questa impresa da quando ha partecipato alla competizione per quattro stagioni consecutive tra il 2013-14 e il 2016-17.

Il Copenaghen ha segnato solo 34 gol nelle 40 partite di UEFA Champions League, con una media di 0,85 gol a partita. Tra le altre 57 squadre ad aver giocato almeno 40 partite nella competizione, solo tre hanno una media gol a partita inferiore.

Il Bayer Leverkusen ha vinto cinque delle 10 sfide di UEFA Champions League la scorsa stagione (1N, 4P) ed ha ottenuto più successi nella competizione solo nella stagione 2001-02, quando vinse otto partite fino alla finale.

Thomas Delaney del Copenaghen ha collezionato 38 presenze in UEFA Champions League nel corso della sua carriera, il quinto ad averne disputate di più nella storia della competizione tra i giocatori danesi.

Florian Wirtz, che nel frattempo è passato al Liverpool, ha segnato sei gol del Bayer Leverkusen nella UEFA Champions League della scorsa stagione, solo due in meno rispetto al resto dei suoi compagni di squadra messi insieme (otto) nello scorso torneo.

Nessun giocatore ha preso parte a più gol per il Copenaghen in UEFA Champions League di Lukas Lerager: quattro, frutto di tre reti e un assist nell'ultima partecipazione al torneo nel 2023-24.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: