Incontro terminato, FC Copenaghen 2, Bayer Leverkusen 2.
Secondo tempo terminato, FC Copenaghen 2, Bayer Leverkusen 2.20:38
Tentativo fallito. Gabriel Pereira (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lukas Lerager con suggerimento di testa.20:37
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).20:36
Rodrigo Huescas (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:36
Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Patrik Schick.20:35
Autorete di Pantelis Hatzidiakos, FC Copenaghen. FC Copenaghen 2, Bayer Leverkusen 2..
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo di mano.20:30
Fallo di mano di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).20:30
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Christian Kofane sostituisce Robert Andrich.20:30
Gol! FC Copenaghen 2, Bayer Leverkusen 1. Robert Silva (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Huescas con cross in seguito a un contropiede.20:28
Tentativo fallito. Yoram Zague (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Viktor Claesson in seguito a un contropiede.20:27
Tiro respinto. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Robert Andrich.20:26
Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Gabriel Pereira (FC Copenaghen).20:25
Gol! FC Copenaghen 1, Bayer Leverkusen 1. Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.20:24
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23
Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).20:23
Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).20:22
Robert Silva (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:22
Fallo di mano di Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen).20:22
Sostituzione, FC Copenaghen. Robert Silva sostituisce Elias Achouri.20:21
Sostituzione, FC Copenaghen. Yoram Zague sostituisce Jordan Larsson.20:21
Fallo di Aleix García (Bayer Leverkusen).20:18
Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:17
Tiro parato. Rodrigo Huescas (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Claesson.20:16
Tiro parato. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ernest Poku.20:16
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:12
Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Claesson sostituisce Youssoufa Moukoko.20:11
Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).20:11
Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Álex Grimaldo.20:10
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Claudio Echeverri sostituisce Loïc Badé.20:09
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ernest Poku sostituisce Eliesse Ben Seghir.20:09
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (FC Copenaghen).20:08
Tiro parato. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jarell Quansah.20:08
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).20:06
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).20:05
Tiro parato. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:04
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:03
Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).20:03
Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Lucas Vázquez in seguito a un contropiede.20:02
Tentativo fallito. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcos López.20:00
Tiro parato. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rodrigo Huescas.20:00
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59
Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).19:59
Sostituzione, FC Copenaghen. Mads Emil Madsen sostituisce Thomas Delaney.19:57
Tiro respinto. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area.19:56
Thomas Delaney (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.19:55
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Fallo di Thomas Delaney (FC Copenaghen).19:55
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Aleix García sostituisce Ezequiél Fernández.19:53
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ibrahim Maza sostituisce Malik Tillman.19:53
Fallo di Patrik Schick (Bayer Leverkusen).19:52
Thomas Delaney (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).19:51
Gara riprende.19:51
Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Pereira (FC Copenaghen) per infortunio.19:50
Tiro parato. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thomas Delaney.19:49
Inizia il Secondo tempo FC Copenaghen 1, Bayer Leverkusen 0.19:47
Primo tempo terminato, FC Copenaghen 1, Bayer Leverkusen 0.19:32
Tentativo fallito. Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:30
Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen) e' ammonito.19:29
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:28
Tiro respinto. Elias Achouri (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mohamed Elyounoussi.19:28
Tiro parato. Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jordan Larsson.19:28
Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).19:27
Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27
Tentativo fallito. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álex Grimaldo con cross da calcio d'angolo.19:26
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Jordan Larsson (FC Copenaghen).19:26
Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Rodrigo Huescas (FC Copenaghen).19:25
Tentativo fallito. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Álex Grimaldo con cross da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Huescas (FC Copenaghen).19:20
Marcos López (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.19:18
Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:18
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen).19:17
Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).19:16
Jordan Larsson (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Tentativo fallito. Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:15
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).19:12
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).19:07
Tentativo fallito. Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:05
Robert Andrich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen).19:04
Tiro parato. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álex Grimaldo con cross.19:02
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:02
Tiro respinto. Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Álex Grimaldo.19:00
Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen).18:59
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).18:57
Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Jordan Larsson (FC Copenaghen).18:56
Gol! FC Copenaghen 1, Bayer Leverkusen 0. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Elias Achouri con cross.18:54
Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).18:51
Thomas Delaney (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Tentativo fallito. Gabriel Pereira (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Rodrigo Huescas.18:50
Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).18:47
Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parken
Città: Copenhagen
Capienza: 38065 spettatori17:43
Copenaghen - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 18:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Copenaghen - Bayer Leverkusen sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Copenaghen si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Copenaghen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Bayer Leverkusen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
Copenaghen e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.
Copenaghen-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Copenaghen
|Bayer Leverkusen
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
