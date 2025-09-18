Virgilio Sport
Copenaghen-Bayer Leverkusen: 2-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Parken di Copenhagen
18 Settembre 2025 ore 18:45
Copenaghen
2
Bayer Leverkusen
2
Partita finita
Arbitro: Aliyar Aghayev
  1. 9' 1-0 Jordan Larsson
  2. 82' 1-1 Álex Grimaldo
  3. 86' 2-1 Robert Silva
  4. 0' 2-2 Pantelis Hatzidiakos (A)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, FC Copenaghen 2, Bayer Leverkusen 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, FC Copenaghen 2, Bayer Leverkusen 2.20:38

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Gabriel Pereira (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lukas Lerager con suggerimento di testa.20:37

  4. 90'+4'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).20:36

  5. 90'+4'

    Rodrigo Huescas (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:36

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Patrik Schick.20:35

  7. 90'+1'

    Autorete di Pantelis Hatzidiakos, FC Copenaghen. FC Copenaghen 2, Bayer Leverkusen 2..

    Guarda la scheda del giocatore Pantelis Hatzidiakos20:33

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  10. 89'

    Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo di mano.20:30

  11. 89'

    Fallo di mano di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).20:30

  12. 88'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Christian Kofane sostituisce Robert Andrich.20:30

  13. 86'

    Gol! FC Copenaghen 2, Bayer Leverkusen 1. Robert Silva (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Huescas con cross in seguito a un contropiede.20:28

  15. 85'

    Tentativo fallito. Yoram Zague (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Viktor Claesson in seguito a un contropiede.20:27

  16. 84'

    Tiro respinto. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Robert Andrich.20:26

  17. 83'

    Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  18. 83'

    Fallo di Gabriel Pereira (FC Copenaghen).20:25

  19. 82'

    Gol! FC Copenaghen 1, Bayer Leverkusen 1. Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a destra.20:24

  21. 81'

    Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23

  22. 81'

    Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).20:23

  23. 80'

    Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).20:22

  24. 80'

    Robert Silva (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:22

  25. 80'

    Fallo di mano di Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen).20:22

  27. 79'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Robert Silva sostituisce Elias Achouri.20:21

  28. 79'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Yoram Zague sostituisce Jordan Larsson.20:21

  29. 76'

    Fallo di Aleix García (Bayer Leverkusen).20:18

  30. 76'

    Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  31. 75'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  33. 75'

    Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:17

  34. 74'

    Tiro parato. Rodrigo Huescas (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Claesson.20:16

  35. 74'

    Tiro parato. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ernest Poku.20:16

  36. 70'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  37. 70'

    Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).20:12

  39. 69'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Claesson sostituisce Youssoufa Moukoko.20:11

  40. 69'

    Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).20:11

  41. 69'

    Elias Achouri (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  42. 68'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Álex Grimaldo.20:10

  43. 67'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Claudio Echeverri sostituisce Loïc Badé.20:09

  45. 67'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ernest Poku sostituisce Eliesse Ben Seghir.20:09

  46. 66'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Dominik Kotarski (FC Copenaghen).20:08

  47. 66'

    Tiro parato. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Jarell Quansah.20:08

  48. 65'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Mark Flekken (Bayer Leverkusen).20:06

  49. 63'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  51. 63'

    Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).20:05

  52. 62'

    Tiro parato. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:04

  53. 62'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.20:03

  54. 61'

    Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).20:03

  55. 61'

    Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  57. 60'

    Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Lucas Vázquez in seguito a un contropiede.20:02

  58. 58'

    Tentativo fallito. Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marcos López.20:00

  59. 58'

    Tiro parato. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rodrigo Huescas.20:00

  60. 57'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59

  61. 57'

    Fallo di Mads Emil Madsen (FC Copenaghen).19:59

  63. 55'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Mads Emil Madsen sostituisce Thomas Delaney.19:57

  64. 54'

    Tiro respinto. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area.19:56

  65. 53'

    Thomas Delaney (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.19:55

  66. 53'

    Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55

  67. 53'

    Fallo di Thomas Delaney (FC Copenaghen).19:55

  69. 51'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Aleix García sostituisce Ezequiél Fernández.19:53

  70. 51'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Ibrahim Maza sostituisce Malik Tillman.19:53

  71. 50'

    Fallo di Patrik Schick (Bayer Leverkusen).19:52

  72. 50'

    Thomas Delaney (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  73. 49'

    Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51

  75. 49'

    Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).19:51

  76. 49'

    Gara riprende.19:51

  77. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Pereira (FC Copenaghen) per infortunio.19:50

  78. 47'

    Tiro parato. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thomas Delaney.19:49

  79. Inizia il Secondo tempo FC Copenaghen 1, Bayer Leverkusen 0.19:47

  81. 45'+2'

    Primo tempo terminato, FC Copenaghen 1, Bayer Leverkusen 0.19:32

  82. 45'+2'

    Tentativo fallito. Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:31

  83. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  84. 45'

    Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  85. 45'

    Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:30

  87. 44'

    Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen) e' ammonito.19:29

  88. 44'

    Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  89. 44'

    Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:28

  90. 43'

    Tiro respinto. Elias Achouri (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mohamed Elyounoussi.19:28

  91. 43'

    Tiro parato. Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jordan Larsson.19:28

  93. 42'

    Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).19:27

  94. 42'

    Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27

  95. 42'

    Tentativo fallito. Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álex Grimaldo con cross da calcio d'angolo.19:26

  96. 41'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Jordan Larsson (FC Copenaghen).19:26

  97. 40'

    Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  99. 40'

    Fallo di Rodrigo Huescas (FC Copenaghen).19:25

  100. 36'

    Tentativo fallito. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Álex Grimaldo con cross da calcio d'angolo.19:21

  101. 36'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Huescas (FC Copenaghen).19:20

  102. 33'

    Marcos López (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.19:18

  103. 33'

    Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  105. 33'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).19:18

  106. 32'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen).19:17

  107. 31'

    Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).19:16

  108. 31'

    Jordan Larsson (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  109. 30'

    Tentativo fallito. Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:15

  111. 27'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).19:12

  112. 22'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).19:07

  113. 21'

    Tentativo fallito. Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:05

  114. 19'

    Robert Andrich (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  115. 19'

    Fallo di Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen).19:04

  117. 17'

    Tiro parato. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álex Grimaldo con cross.19:02

  118. 17'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).19:02

  119. 15'

    Tiro respinto. Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Álex Grimaldo.19:00

  120. 14'

    Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  121. 14'

    Fallo di Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen).18:59

  123. 12'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).18:57

  124. 12'

    Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  125. 11'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Jordan Larsson (FC Copenaghen).18:56

  126. 9'

    Gol! FC Copenaghen 1, Bayer Leverkusen 0. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Elias Achouri con cross.18:54

  127. 7'

    Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).18:51

  129. 7'

    Thomas Delaney (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  130. 5'

    Tentativo fallito. Gabriel Pereira (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Rodrigo Huescas.18:50

  131. 2'

    Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).18:47

  132. 2'

    Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  133. Inizia il Primo tempo.18:45

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Parken
    Città: Copenhagen
    Capienza: 38065 spettatori17:43

Formazioni Copenaghen - Bayer Leverkusen

Copenaghen
Bayer Leverkusen
TITOLARI COPENAGHEN
  • (1) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (6) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
  • (5) GABRIEL PEREIRA (D)
  • (13) RODRIGO HUESCAS (D)
  • (15) MARCOS LÓPEZ (D)
  • (12) LUKAS LERAGER (C)
  • (27) THOMAS DELANEY (C)
  • (30) ELIAS ACHOURI (C)
  • (11) JORDAN LARSSON (C)
  • (9) YOUSSOUFA MOUKOKO (A)
  • (10) MOHAMED ELYOUNOUSSI (A)
PANCHINA COPENAGHEN
  • (31) RÚNAR RÚNARSSON (P)
  • (22) YORAM ZAGUE (D)
  • (36) WILLIAM CLEM (C)
  • (20) JUNNOSUKE SUZUKI (D)
  • (24) BIRGER MELING (D)
  • (21) MADS EMIL MADSEN (C)
  • (7) VIKTOR CLAESSON (C)
  • (61) OSCAR BUUR (P)
  • (16) ROBERT SILVA (C)
  • (4) MUNASHE GARAN'ANGA (D)
ALLENATORE COPENAGHEN
  • Jacob Neestrup
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (1) MARK FLEKKEN (P)
  • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (5) LOÏC BADÉ (D)
  • (21) LUCAS VÁZQUEZ (C)
  • (8) ROBERT ANDRICH (C)
  • (6) EZEQUIÉL FERNÁNDEZ (C)
  • (20) ÁLEX GRIMALDO (C)
  • (17) ELIESSE BEN SEGHIR (A)
  • (14) PATRIK SCHICK (A)
  • (10) MALIK TILLMAN (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (16) AXEL TAPE (D)
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
  • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (19) ERNEST POKU (A)
  • (44) JEANUËL BELOCIAN (D)
  • (13) ARTHUR (D)
  • (28) JANIS BLASWICH (P)
  • (30) IBRAHIM MAZA (A)
  • (9) CLAUDIO ECHEVERRI (C)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Kasper Hjulmand
PREPARTITA

Copenaghen - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 18:45 allo stadio Parken di Copenhagen.
Arbitro di Copenaghen - Bayer Leverkusen sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Copenaghen si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Copenaghen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Bayer Leverkusen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Copenaghen e Bayer Leverkusen è la prima che si affrontano in campionato.

Copenaghen-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Copenaghen ha incontrato il Bayer Leverkusen solo due volte in competizioni europee, perdendo entrambi gli incroci durante le qualificazioni nel 2014-15 con un punteggio complessivo di 7-2.
  • Il Copenaghen ha vinto solo una delle 14 partite disputate in una tra le maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (5N, 8P), la più recente contro l'Heidenheim nella scorsa UEFA Conference League a febbraio.
  • Il Bayer Leverkusen ha affrontato avversari danesi solo due volte in una tra le principali competizioni europee, perdendo 3-0 tra andata e ritorno contro il Brøndby negli ottavi di finale di Coppa UEFA 1990-91.
  • Il Copenaghen ha vinto solo due delle ultime 12 partite di UEFA Champions League (5N, 7P), anche se entrambe le vittorie nel periodo sono arrivate proprio in casa (4-3 contro il Manchester United nel novembre 2023 e 1-0 contro il Galatasaray nel dicembre 2023).
  • Il Bayer Leverkusen giocherà la sua seconda stagione consecutiva di UEFA Champions League, ed è la prima volta che riesce in questa impresa da quando ha partecipato alla competizione per quattro stagioni consecutive tra il 2013-14 e il 2016-17.
  • Il Copenaghen ha segnato solo 34 gol nelle 40 partite di UEFA Champions League, con una media di 0,85 gol a partita. Tra le altre 57 squadre ad aver giocato almeno 40 partite nella competizione, solo tre hanno una media gol a partita inferiore.
  • Il Bayer Leverkusen ha vinto cinque delle 10 sfide di UEFA Champions League la scorsa stagione (1N, 4P) ed ha ottenuto più successi nella competizione solo nella stagione 2001-02, quando vinse otto partite fino alla finale.
  • Thomas Delaney del Copenaghen ha collezionato 38 presenze in UEFA Champions League nel corso della sua carriera, il quinto ad averne disputate di più nella storia della competizione tra i giocatori danesi.
  • Florian Wirtz, che nel frattempo è passato al Liverpool, ha segnato sei gol del Bayer Leverkusen nella UEFA Champions League della scorsa stagione, solo due in meno rispetto al resto dei suoi compagni di squadra messi insieme (otto) nello scorso torneo.
  • Nessun giocatore ha preso parte a più gol per il Copenaghen in UEFA Champions League di Lukas Lerager: quattro, frutto di tre reti e un assist nell'ultima partecipazione al torneo nel 2023-24.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CopenaghenBayer Leverkusen
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

