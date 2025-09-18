Incontro terminato, Eintracht Francoforte 5, Galatasaray 1.
Incontro terminato, Eintracht Francoforte 5, Galatasaray 1.
Secondo tempo terminato, Eintracht Francoforte 5, Galatasaray 1.22:57
Tiro respinto. Ahmed Kutucu (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area.22:57
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).22:56
Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).22:54
Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53
Gara riprende.22:53
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.22:52
Fallo di Ahmed Kutucu (Galatasaray).22:51
Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:50
Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:49
Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Tentativo fallito. Mauro Icardi (Galatasaray) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ismail Jakobs con cross.22:49
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Michy Batshuayi sostituisce Ritsu Doan.22:46
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Aurèle Amenda sostituisce Robin Koch.22:42
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Ellyes Skhiri sostituisce Hugo Larsson.22:42
Fallo di Ahmed Kutucu (Galatasaray).22:41
Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Sostituzione, Galatasaray. Kaan Ayhan sostituisce Yunus Akgün.22:40
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39
Fallo di Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).22:39
Gol! Eintracht Francoforte 5, Galatasaray 1. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elye Wahi.22:37
Tentativo fallito. Davinson Sánchez (Galatasaray) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabriel Sara con cross da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte).22:34
Tiro respinto. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Baris Alper Yilmaz.22:34
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jean-Mattéo Bahoya sostituisce Can Uzun.22:34
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Elye Wahi sostituisce Jonathan Burkardt.22:34
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Arthur Theate (Eintracht Francoforte) per infortunio.22:32
Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Lucas Torreira (Galatasaray).22:30
Tiro respinto. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da centro area. Assist di Ansgar Knauff.22:30
Sostituzione, Galatasaray. Ahmed Kutucu sostituisce Leroy Sané.22:29
Sostituzione, Galatasaray. Ismail Jakobs sostituisce Eren Elmali.22:29
Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Ilkay Gündogan.22:29
Gol! Eintracht Francoforte 4, Galatasaray 1. Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nathaniel Brown.22:28
Tiro parato. Ilkay Gündogan (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Torreira.22:27
Tiro parato. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilkay Gündogan.22:27
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:25
Michael Zetterer (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).22:25
Tiro respinto. Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ritsu Doan.22:23
Tiro parato. Ilkay Gündogan (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz con cross.22:22
Tentativo fallito. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Farès Chaïbi.22:21
Tiro parato. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ansgar Knauff.22:19
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).22:17
Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Mario Lemina.22:17
Tentativo fallito. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:17
Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Wilfried Singo (Galatasaray).22:14
Tiro respinto. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jonathan Burkardt.22:14
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:09
Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Inizia il Secondo tempo Eintracht Francoforte 3, Galatasaray 1.22:07
Primo tempo terminato, Eintracht Francoforte 3, Galatasaray 1.21:52
Autorete di Wilfried Singo, Galatasaray. Eintracht Francoforte 3, Galatasaray 1..
Guarda la scheda del giocatore Wilfried Singo21:49
Fallo di Ilkay Gündogan (Galatasaray).21:48
Can Uzun (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:48
Gol! Eintracht Francoforte 2, Galatasaray 1. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jonathan Burkardt con cross in seguito a un contropiede.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Arthur Theate(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Jonathan Burkardt e' colto in fuorigioco.21:44
Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Mario Lemina (Galatasaray).21:43
Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).21:42
Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).21:40
Autorete di Davinson Sánchez, Galatasaray. Eintracht Francoforte 1, Galatasaray 1..21:37
Tentativo fallito. Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:37
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).21:37
Hugo Larsson (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Tentativo fallito. Wilfried Singo (Galatasaray) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilkay Gündogan con cross in seguito a un calcio da fermo.21:35
Ilkay Gündogan (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34
Fallo di Can Uzun (Eintracht Francoforte).21:34
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:33
Gara riprende.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Eren Elmali (Galatasaray) per infortunio.21:31
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:29
Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Tentativo fallito. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area di poco alto.21:28
Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).21:26
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte).21:24
Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ilkay Gündogan in seguito a un calcio da fermo.21:23
Fallo di mano di Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte).21:22
Tiro respinto. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ilkay Gündogan.21:22
Tiro parato. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wilfried Singo.21:22
Fallo di mano di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:21
Gara riprende.21:16
Gara momentaneamente sospesa, Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) per infortunio.21:15
Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).21:11
Arthur Theate (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Gol! Eintracht Francoforte 0, Galatasaray 1. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leroy Sané in seguito a un contropiede.21:08
Tiro respinto. Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jonathan Burkardt.21:08
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Eren Elmali (Galatasaray) per infortunio.21:05
Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.21:05
Eren Elmali (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte).21:05
Fallo di mano di Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).21:04
Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:02
Tiro parato. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nathaniel Brown.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Deutsche Bank Park
Città: Francoforte
Capienza: 51500 spettatori19:49
Eintracht Francoforte - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.
Arbitro di Eintracht Francoforte - Galatasaray sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente Eintracht Francoforte si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Galatasaray si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Eintracht Francoforte ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; Galatasaray ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.
Eintracht Francoforte e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.
Eintracht Francoforte-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Eintracht Francoforte
|Galatasaray
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND