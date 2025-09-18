Virgilio Sport
Eintracht Francoforte-Galatasaray: 5-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Deutsche Bank Park di Francoforte
18 Settembre 2025 ore 21:00
Eintracht Francoforte
5
Galatasaray
1
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 8' 0-1 Yunus Akgün
  2. 37' 1-1 Davinson Sánchez (A)
  3. 45+2' 2-1 Can Uzun
  4. 45+4' 3-1 Wilfried Singo (A)
  5. 66' 4-1 Jonathan Burkardt
  6. 75' 5-1 Ansgar Knauff
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Eintracht Francoforte 5, Galatasaray 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Eintracht Francoforte 5, Galatasaray 1.22:57

  3. 90'+5'

    Tiro respinto. Ahmed Kutucu (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area.22:57

  4. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).22:56

  5. 90'+2'

    Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).22:54

  6. 90'+2'

    Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53

  9. 90'+1'

    Gara riprende.22:53

  10. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.22:52

  11. 89'

    Fallo di Ahmed Kutucu (Galatasaray).22:51

  12. 89'

    Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  13. 88'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:50

  15. 88'

    Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  16. 87'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:49

  17. 87'

    Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  18. 87'

    Tentativo fallito. Mauro Icardi (Galatasaray) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ismail Jakobs con cross.22:49

  19. 84'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Michy Batshuayi sostituisce Ritsu Doan.22:46

  21. 80'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Aurèle Amenda sostituisce Robin Koch.22:42

  22. 80'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Ellyes Skhiri sostituisce Hugo Larsson.22:42

  23. 79'

    Fallo di Ahmed Kutucu (Galatasaray).22:41

  24. 79'

    Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  25. 78'

    Sostituzione, Galatasaray. Kaan Ayhan sostituisce Yunus Akgün.22:40

  27. 77'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39

  28. 77'

    Fallo di Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).22:39

  29. 75'

    Gol! Eintracht Francoforte 5, Galatasaray 1. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elye Wahi.22:37

  30. 73'

    Tentativo fallito. Davinson Sánchez (Galatasaray) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabriel Sara con cross da calcio d'angolo.22:35

  31. 72'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte).22:34

  33. 72'

    Tiro respinto. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Baris Alper Yilmaz.22:34

  34. 72'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jean-Mattéo Bahoya sostituisce Can Uzun.22:34

  35. 72'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Elye Wahi sostituisce Jonathan Burkardt.22:34

  36. 71'

    Gara riprende.22:33

  37. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Arthur Theate (Eintracht Francoforte) per infortunio.22:32

  39. 68'

    Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Lucas Torreira (Galatasaray).22:30

  40. 68'

    Tiro respinto. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da centro area. Assist di Ansgar Knauff.22:30

  41. 67'

    Sostituzione, Galatasaray. Ahmed Kutucu sostituisce Leroy Sané.22:29

  42. 67'

    Sostituzione, Galatasaray. Ismail Jakobs sostituisce Eren Elmali.22:29

  43. 67'

    Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Ilkay Gündogan.22:29

  45. 66'

    Gol! Eintracht Francoforte 4, Galatasaray 1. Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nathaniel Brown.22:28

  46. 65'

    Tiro parato. Ilkay Gündogan (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Torreira.22:27

  47. 65'

    Tiro parato. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilkay Gündogan.22:27

  48. 63'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:25

  49. 63'

    Michael Zetterer (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  51. 63'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).22:25

  52. 61'

    Tiro respinto. Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ritsu Doan.22:23

  53. 60'

    Tiro parato. Ilkay Gündogan (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Baris Alper Yilmaz con cross.22:22

  54. 59'

    Tentativo fallito. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Farès Chaïbi.22:21

  55. 57'

    Tiro parato. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ansgar Knauff.22:19

  57. 55'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).22:17

  58. 55'

    Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  59. 55'

    Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Mario Lemina.22:17

  60. 55'

    Tentativo fallito. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:17

  61. 52'

    Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Wilfried Singo (Galatasaray).22:14

  63. 52'

    Tiro respinto. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Jonathan Burkardt.22:14

  64. 47'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:09

  65. 47'

    Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  66. Inizia il Secondo tempo Eintracht Francoforte 3, Galatasaray 1.22:07

  67. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Eintracht Francoforte 3, Galatasaray 1.21:52

  69. 45'+4'

    Autorete di Wilfried Singo, Galatasaray. Eintracht Francoforte 3, Galatasaray 1..

  70. 45'+4'

    Fallo di Ilkay Gündogan (Galatasaray).21:48

  71. 45'+4'

    Can Uzun (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:48

  72. 45'+2'

    Gol! Eintracht Francoforte 2, Galatasaray 1. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Jonathan Burkardt con cross in seguito a un contropiede.21:47

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  75. 44'

    Fuorigioco. Arthur Theate(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Jonathan Burkardt e' colto in fuorigioco.21:44

  76. 43'

    Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Mario Lemina (Galatasaray).21:43

  77. 42'

    Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).21:42

  78. 42'

    Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  79. 41'

    Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  81. 41'

    Fallo di Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).21:40

  82. 37'

    Autorete di Davinson Sánchez, Galatasaray. Eintracht Francoforte 1, Galatasaray 1..21:37

  83. 37'

    Tentativo fallito. Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:37

  84. 37'

    Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).21:37

  85. 37'

    Hugo Larsson (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

  87. 35'

    Tentativo fallito. Wilfried Singo (Galatasaray) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilkay Gündogan con cross in seguito a un calcio da fermo.21:35

  88. 34'

    Ilkay Gündogan (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:34

  89. 34'

    Fallo di Can Uzun (Eintracht Francoforte).21:34

  90. 33'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

  91. 33'

    Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:33

  93. 32'

    Gara riprende.21:32

  94. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Eren Elmali (Galatasaray) per infortunio.21:31

  95. 29'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:29

  96. 29'

    Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  97. 28'

    Tentativo fallito. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area di poco alto.21:28

  99. 26'

    Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  100. 26'

    Fallo di Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).21:26

  101. 24'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  102. 24'

    Fallo di Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte).21:24

  103. 24'

    Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ilkay Gündogan in seguito a un calcio da fermo.21:23

  105. 22'

    Fallo di mano di Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte).21:22

  106. 22'

    Tiro respinto. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ilkay Gündogan.21:22

  107. 22'

    Tiro parato. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wilfried Singo.21:22

  108. 21'

    Fallo di mano di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:21

  109. 16'

    Gara riprende.21:16

  111. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) per infortunio.21:15

  112. 11'

    Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).21:11

  113. 11'

    Arthur Theate (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  114. 8'

    Gol! Eintracht Francoforte 0, Galatasaray 1. Yunus Akgün (Galatasaray) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leroy Sané in seguito a un contropiede.21:08

  115. 8'

    Tiro respinto. Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jonathan Burkardt.21:08

  117. 6'

    Gara riprende.21:06

  118. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Eren Elmali (Galatasaray) per infortunio.21:05

  119. 5'

    Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.21:05

  120. 5'

    Eren Elmali (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  121. 5'

    Fallo di Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte).21:05

  123. 4'

    Fallo di mano di Ritsu Doan (Eintracht Francoforte).21:04

  124. 2'

    Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:02

  125. 2'

    Tiro parato. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nathaniel Brown.21:02

  126. Inizia il Primo tempo.21:00

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  129. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Deutsche Bank Park
    Città: Francoforte
    Capienza: 51500 spettatori19:49

Formazioni Eintracht Francoforte - Galatasaray

Eintracht Francoforte
Galatasaray
TITOLARI EINTRACHT FRANCOFORTE
  • (23) MICHAEL ZETTERER (P)
  • (4) ROBIN KOCH (D)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (34) NNAMDI COLLINS (D)
  • (21) NATHANIEL BROWN (D)
  • (20) RITSU DOAN (C)
  • (7) ANSGAR KNAUFF (C)
  • (16) HUGO LARSSON (C)
  • (42) CAN UZUN (C)
  • (8) FARÈS CHAÏBI (C)
  • (9) JONATHAN BURKARDT (A)
PANCHINA EINTRACHT FRANCOFORTE
  • (19) JEAN-MATTÉO BAHOYA (A)
  • (15) ELLYES SKHIRI (C)
  • (17) ELYE WAHI (A)
  • (5) AURÈLE AMENDA (D)
  • (2) ELIAS BAUM (D)
  • (33) JENS GRAHL (P)
  • (22) TIMOTHY CHANDLER (C)
  • (30) MICHY BATSHUAYI (A)
  • (40) KAUÃ SANTOS (P)
  • (18) MAHMOUD DAHOUD (C)
  • (6) OSCAR HØJLUND (C)
  • (24) AURÉLIO BUTA (D)
ALLENATORE EINTRACHT FRANCOFORTE
  • Dino Toppmöller
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (7) ROLAND SALLAI (D)
  • (90) WILFRIED SINGO (D)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (10) LEROY SANÉ (C)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (11) YUNUS AKGÜN (C)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (99) MARIO LEMINA (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (91) ARDA ÜNYAY (D)
  • (12) BATUHAN SEN (P)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (21) AHMED KUTUCU (A)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (3) METEHAN BALTACI (D)
  • (9) MAURO ICARDI (A)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
  • (30) YUSUF DEMIR (A)
  • (18) BERKAN KUTLU (C)
  • (23) KAAN AYHAN (D)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.
Arbitro di Eintracht Francoforte - Galatasaray sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Eintracht Francoforte si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Galatasaray si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Eintracht Francoforte ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; Galatasaray ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

Eintracht Francoforte e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.

Eintracht Francoforte-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Eintracht Francoforte e il Galatasaray si sono già incontrati due volte nelle competizioni europee: la squadra turca si è qualificata dopo un pareggio nei sedicesimi di finale con un punteggio complessivo di 1-0 nella stagione 1992-93.
  • L'Eintracht Francoforte ha perso solo una delle otto precedenti partite europee contro squadre turche (3V, 4N), anche se l'unica sconfitta è arrivata proprio contro il Galatasaray nel novembre 1992 (1-0).
  • Il Galatasaray ha vinto solo due delle 12 partite di Champions League contro squadre tedesche (3N, 7P): una vittoria per 4-1 contro l'Hertha Berlino nell'ottobre 1999 e una vittoria per 3-2 contro lo Schalke nel marzo 2013.
  • Questa sarà solo la seconda stagione in cui l'Eintracht Francoforte parteciperà alla Champions League, dopo quella del 2022-23, quando raggiunse gli ottavi di finale. In quella stagione, vinse solo una delle quattro partite casalinghe disputate (1N, 2P).
  • Il Galatasaray ha vinto solo tre delle ultime 32 partite disputate in Champions League (9N, 20P), segnando più di un gol solo in sette di questi incontri.
  • Il Galatasaray ha perso 16 delle ultime 20 partite in trasferta disputate in Champions League: l'unico successo in questo periodo è arrivato contro il Manchester United all'Old Trafford nell'ottobre 2023 (3-2).
  • Dino Toppmöller ha vinto metà delle sue partite alla guida dell'Eintracht Francoforte nelle principali competizioni europee (P20 - V10 P3 S7), anche se la sua unica precedente esperienza come allenatore in Champions League lo ha visto non vincere nessuna delle sue sei partite di qualificazione alla guida dell'F91 Dudelange tra il 2016-17 e il 2018-19 (2N, 4P).
  • Durante l'ultima stagione dell'Eintracht Francoforte in Champions League nel 2022-23, Mario Götze ha fornitodue assist, portando le sue partecipazioni nella competizione a 26 (12 gol, 14 assist), il decimo miglior risultato di qualsiasi giocatore tedesco nella storia della competizione, subito dietro a Ilkay Gündogan del Galatasaray con 27.
  • Victor Osimhen del Galatasaray ha segnato nove gol  in Champions League e nessun giocatore nigeriano ne ha mai realizzati di più nella competizione (nove anche Obafemi Martins).
  • Leroy Sané ha preso parte a 39 gol (23 reti, 16 assist) in 73 partite di Champions League, segnando o fornendo un passaggio vincente ogni 125 minuti. L'unico giocatore tedesco ad aver preso parte a più marcature nella storia della Champions League è Thomas Müller (82 - 57 gol, 25 assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Eintracht FrancoforteGalatasaray
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

