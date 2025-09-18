Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Eintracht Francoforte - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio Deutsche Bank Park di Frankfurt.

Arbitro di Eintracht Francoforte - Galatasaray sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Eintracht Francoforte si trova 1° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Galatasaray si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Eintracht Francoforte ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; Galatasaray ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

Eintracht Francoforte e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.

Eintracht Francoforte-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Eintracht Francoforte e il Galatasaray si sono già incontrati due volte nelle competizioni europee: la squadra turca si è qualificata dopo un pareggio nei sedicesimi di finale con un punteggio complessivo di 1-0 nella stagione 1992-93.

L'Eintracht Francoforte ha perso solo una delle otto precedenti partite europee contro squadre turche (3V, 4N), anche se l'unica sconfitta è arrivata proprio contro il Galatasaray nel novembre 1992 (1-0).

Il Galatasaray ha vinto solo due delle 12 partite di Champions League contro squadre tedesche (3N, 7P): una vittoria per 4-1 contro l'Hertha Berlino nell'ottobre 1999 e una vittoria per 3-2 contro lo Schalke nel marzo 2013.

Questa sarà solo la seconda stagione in cui l'Eintracht Francoforte parteciperà alla Champions League, dopo quella del 2022-23, quando raggiunse gli ottavi di finale. In quella stagione, vinse solo una delle quattro partite casalinghe disputate (1N, 2P).

Il Galatasaray ha vinto solo tre delle ultime 32 partite disputate in Champions League (9N, 20P), segnando più di un gol solo in sette di questi incontri.

Il Galatasaray ha perso 16 delle ultime 20 partite in trasferta disputate in Champions League: l'unico successo in questo periodo è arrivato contro il Manchester United all'Old Trafford nell'ottobre 2023 (3-2).

Dino Toppmöller ha vinto metà delle sue partite alla guida dell'Eintracht Francoforte nelle principali competizioni europee (P20 - V10 P3 S7), anche se la sua unica precedente esperienza come allenatore in Champions League lo ha visto non vincere nessuna delle sue sei partite di qualificazione alla guida dell'F91 Dudelange tra il 2016-17 e il 2018-19 (2N, 4P).

Durante l'ultima stagione dell'Eintracht Francoforte in Champions League nel 2022-23, Mario Götze ha fornitodue assist, portando le sue partecipazioni nella competizione a 26 (12 gol, 14 assist), il decimo miglior risultato di qualsiasi giocatore tedesco nella storia della competizione, subito dietro a Ilkay Gündogan del Galatasaray con 27.

Victor Osimhen del Galatasaray ha segnato nove gol in Champions League e nessun giocatore nigeriano ne ha mai realizzati di più nella competizione (nove anche Obafemi Martins).

Leroy Sané ha preso parte a 39 gol (23 reti, 16 assist) in 73 partite di Champions League, segnando o fornendo un passaggio vincente ogni 125 minuti. L'unico giocatore tedesco ad aver preso parte a più marcature nella storia della Champions League è Thomas Müller (82 - 57 gol, 25 assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: