Il City prende i 3 punti all'esordio e si porta al 5° posto in classifica a pari con Union Saint Gilloise, Bayern Monaco, Arsenal e Inter. Tour de force per i Citizens che dopo la sfida con il Napoli saranno di scena a Londra contro l'Arsenal. Il prossimo impegno di Champions invece si svolgerà nel Principato contro il Monaco.

La partita l'ha sbloccata il solito Erling Haaland che al 56° minuto, con un delizioso lob di testa, ha superato Milinkovic-Savic. Il raddoppio invece è un'autentica perla di Jérémy Doku che ha bucato il portiere del Napoli dopo aver superato ben 4 avversari in area di rigore.

Il Manchester City batte il Napoli nella 1° giornata della fase campionato. Partita di grande sofferenza per il Napoli che, in 10 uomini dal 21° minuto, ha subito il palleggio dei CItizens ed è riuscitoin una sola occasione a calciare verso la porta difesa da Gigio Donnarumma.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Manchester City e Napoli, gara valida per la 1° giornata della fase campionato della UEFA Champions League!17:42

Il Manchester City arriva dalla stagione più complicata, e fallimentare, dell'era Guardiola. L'unico trofeo alzato dai Citizens è stato quello del Community Shield ottenuto ad inizio stagione ai danni del Manchester United. Il 3° posto in Premier League, l'eliminazone al 4° turno nella Carabao Cup, la sconfitta in finale della FA Cup e il non raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League hanno oscurato le stelle degli Sky Blues. Sono già 2 le sconfitte subite in questo avvio di stagione in cui il City ha conquistato soltanto 6 punti nelle prime 4 giornate di Premier League. Nell'ultima giornata di campionato la formazione di Pep Guardiola ha rialzato la testa imponendosi con un netto 3-0 sui rivali del Manchester United, grazie anche alla buonissima prova del nuovo acquisto Donnarumma.17:54

All'Ethiad arrivano i campioni d'Italia in carica! Il Napoli di Antonio Conte è partito a 1000 vincendo i primi 3 match della stagione subendo solamente un gol e attualmente guida il campionato di Serie A assieme alla Juventus, unica altra squadra a punteggio pieno. 17:59

De Bruyne torna all'Ethiad da rivale dopo pochissimi mesi dal suo addio al Manchester City. In 10 stagioni il fuoriclasse belga ha disputato 285 gare andando in gol per 72 volte e mettendo a referto ben 170 assist! 18:04

I PRECEDENTI. City e Napoli si sfidano per la 5° volta nel corso della loro gloriosa storia. Il bilancio pende dalla parte dei Citizens che si sono imposti sia a Manchester che a Napoli nella stagione 2017/18, mentre nel 2011/12 il Napoli riusci a strappare un pareggio per 1-1 all'Ethiad e ad avere la meglio al San Paolo trascinati dal Matador Cavani.18:06

La direzione di gara è affidata al tedesco Felix Zwayer.Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner.Al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert.18:08

PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY. 4-1-4-1. Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Stones, Aké; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland. Non saranno della partita Marmoush, Cherki, Ait-Nouri e Kovacic fermi ai box per infortunio.Alle spalle di Haaland dovrebbero essere confermati i 4 visti nel derby contro lo United, cioè Foden, Bernardo Silva, Reijnders e Doku.18:15

Le scelte di Guardiola. Donnarumma tra i pali. Ruben Dias e Gvardiol agiscono al centro della difesa mentre sulle fasce giocheranno, un po' a sorpresa, Khusanov e O'Reilly. Rodri è la diga al centro del campo per permettere a Bernardo Silva, Reijnders, Foden e Doku di svariare alle spalle di Haaland.20:23

Le scelte di Conte. Milinkovic-Savic vince il ballottagio con Meret, appena rientrato dal piccolo problema al flessore. Beukema recupera dell'influenza e giocherà al fianco di Buongiorno. Confermati Di Lorenzo largo a destra e Spinazzola a sinistra nella linea a 4. Lobotka farà da schermo alla difesa. Il terminale offensivo è ancora Hojlund, con Lucca pronto a subentrare a partita in corso; alle sue spalle Politano, Anguissa, McTominay e il grande ex della sfida De Bruyne. Aria di derby per McTominay e Hojlund che in tempi recenti hanno indossato la maglia del Manchester United.20:28

Le squadre escono dal tunnel e scendono in campo! E' tutto pronto per un'altra entusiasmante notte di calcio europeo! Tributo dei tifosi del City per Kevin De Bruyne!20:57

Risuona l'inno della Champions League, un breve saluto tra Guardiola e Conte e si parte.20:59

Dias sbaglia un passaggio facile e regala palla a Politano che però non riesce a controllare e ad approfittare della situazione.21:02

Giocata bellissima di Spinazzola che aggiancia un pallone complicato largo a sinistra e salta secco Khusanov, bravo poi a rientrare e ad opporsi sul tentativo di cross di Spinazzola.21:13

RODRI!! Occasione City con Rodri che colpisce al volo da fuori area un pallone respinto dalla difesa del Napoli. La palla è vicinissima al palo ma Milinkovic-Savic si distenze e respinge! La palla poi la prende Doku, ma è in posizione irregolare.21:39

Altro azione avvolgente del City. Il tiro da fuori di Gvardiol è debole e centrale.22:14

Bella combinazione tra O'Reilly e Doku, servito all'interno dell'area di rigore. Ripiegamento perfetto di Lobotka che tocca palla e la mette in corner.22:23

Lancio lungo per Spinazzola, ora schierato alto a destra, che controlla benissimo eludento la copertura di O'Reilly. Il tocco con l'esterno verso il centro a cercare Hojlund è troppo verso la porta e Donnarumma fa suo il pallone.22:25

Contropiede Napoli con Anguissa che approfitta di un buco lasciato da Gvardiol. In mezzo c'è solo Hojlund e Anguissa preferisce ripartire da dietro andando da Lobotka che gli restituisce il pallone. Stanchissimo Anguissa sbaglia l'appoggio e riparte il City.22:29

E' il Napoli in queste ultime battute di gioco a provare ad avanzare con il palleggio. Lewis riesce ad anticipare Neres su un'imbucata centrale e il City rientra in possesso.22:50

PREPARTITA

Manchester City - Napoli è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Napoli sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Manchester City si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Napoli si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Manchester City ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0; il Napoli ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

Manchester City e Napoli si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Manchester City ha vinto 2 volte, il Napoli ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Manchester City-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tutti i quattro precedenti incontri tra Manchester City e Napoli in Europa si sono giocati nella fase a gironi della Champions League. I Citizens non hanno vinto nel 2011-12 (1N, 1P), prima di trovare il successo in casa e in trasferta contro i partenopei nel 2017-18.

Il Napoli non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese in nessuna competizione europea (P12 - 0V, 3N, 9P), perdendo almeno una volta contro sei delle sette squadre diverse affrontate (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool e Manchester City), con l'unica eccezione del Leicester (2-2 in Europa League nel 2021-22).

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha affrontato il suo omologo del Napoli, Antonio Conte, in sette occasioni in tutte le competizioni, perdendo più incontri (4) rispetto a quelli vinti (3). Tra gli allenatori con almeno due successi contro Guardiola, Conte è soltanto uno dei tre ad aver vinto più spesso di quante volte abbia perso, assieme a Jürgen Klopp (11 vittorie, 10 sconfitte) e Luis Enrique (tre vittorie, due sconfitte).

Per Pep Guardiola, del Manchester City, questa sarà la 17ª partecipazione alla Champions League da allenatore, raggiungendo così José Mourinho. Solo tre allenatori hanno partecipato a più di 17 edizioni della competizione (dal rebranding del 1992-93): Carlo Ancelotti (22), Arsène Wenger (20) e Alex Ferguson (18).

Il Napoli sarà la quinta squadra diversa allenata da Antonio Conte in Champions Legue (oltre a Juventus, Chelsea, Internazionale e Tottenham): gli unici italiani ad aver allenato altrettanti club nella competizione (dal 1992/93) sono Carlo Ancelotti (8) e Claudia Ranieri (6).

Il Manchester City ha perso cinque delle ultime sette partite disputate nella Champions League 2024-25 (1V, 1N), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 61 partite della competizione (43V, 13N, 5P).

L'ex centrocampista del Manchester City, ora al Napoli, Kevin De Bruyne potrebbe affrontare i Citizens per la prima volta dal suo addio al club; in Champions League il belga ha servito 25 assist con la maglia del City, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore del club nella competizione.

Erling Haaland è a una sola rete dal traguardo delle 50 reti realizzate in Champions League (in 48 presenze) e sarà quasi certamente il giocatore più veloce a realizzare almeno 50 reti nella competizione: il record attuale è di 62 partite, raggiunto da Ruud van Nistelrooij nel 2007.

Nella fase a gironi della scorsa Champions League, solo due giocatori - Vinícius Júnior (8,3) e Bradley Barcola (7,5) - hanno registrato in media più movimenti palla al piede terminati in area di rigore ogni 90 minuti rispetto a Noa Lang del Napoli (7 - min. 300 minuti giocati).

Considerando tutte le principali competizioni europee del 2024-25 (Champions, Europa League e Conference League), Rayan Cherki del Manchester City si è classificato al primo posto per occasioni create (46) e assist previsti (5,85), mentre risulta primo a pari merito per assist totali (8), insieme a Raphinha e Svit Seslar.

