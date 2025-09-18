Manchester City-Napoli: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Etihad Stadium di Manchester 18 Settembre 2025 ore 21:00
Manchester City
2
Napoli
0
Partita finita
Arbitro: Felix Zwayer
56'1-0Erling Haaland
65'2-0Jérémy Doku
0'
45'
90'
90'
92'
Il Manchester City batte il Napoli nella 1° giornata della fase campionato. Partita di grande sofferenza per il Napoli che, in 10 uomini dal 21° minuto, ha subito il palleggio dei CItizens ed è riuscitoin una sola occasione a calciare verso la porta difesa da Gigio Donnarumma.
La partita l'ha sbloccata il solito Erling Haaland che al 56° minuto, con un delizioso lob di testa, ha superato Milinkovic-Savic. Il raddoppio invece è un'autentica perla di Jérémy Doku che ha bucato il portiere del Napoli dopo aver superato ben 4 avversari in area di rigore.
Il City prende i 3 punti all'esordio e si porta al 5° posto in classifica a pari con Union Saint Gilloise, Bayern Monaco, Arsenal e Inter. Tour de force per i Citizens che dopo la sfida con il Napoli saranno di scena a Londra contro l'Arsenal. Il prossimo impegno di Champions invece si svolgerà nel Principato contro il Monaco.
TRIPLICE FISCHIO ALL'ETHIAD STADIUM!! Manchester City-Napoli 2-022:52
90'
2 minuti di recupero.22:51
90'
E' il Napoli in queste ultime battute di gioco a provare ad avanzare con il palleggio. Lewis riesce ad anticipare Neres su un'imbucata centrale e il City rientra in possesso.22:50
86'
Ritmo calato drasticamente in questa fase finale di partita. Il Manchester City controlla il possesso alla ricerca di spazi.22:47
83'
Il City gioca palla al limite dell'area ma sembra non voler affondare il colpo. Il Napoli può solo difendersi ordinatamente.22:44
80'
5° sostituzione Manchester City. Esce Erling Haaland ed entra Oscar Bobb.22:41
80'
4° sostituzione Manchester City. Esce Josko Gvardiol ed entra Nathan Aké.22:40
80'
3° sostituzione Manchester City. Esce Tijjani Reijnders ed entra Rico Lewis.22:40
79'
Triplice cambio anche per Pep Guardiola.22:40
78'
Savinho reclama un calcio di rigore su un contatto con Spinazzola. Zwayer lascia giustamente correre.22:39
78'
Il CIty stazione da qualche minuto all'esterno dell'area avversaria. Sempre attento Beukema a chiudere ogni linea di passaggio in area di rigore.22:38
74'
Azione prolungata del Napoli che con la freschezza dei nuovi entrati prova a spingersi nella metà campo avversaria. L'azione termina con il tentativo di cross Spinazzola, servito da McTominay, respinto in rimessa laterale.22:35
72'
5° sostituzione Napoli. Esce Stanislav Lobotka ed entra Billy Gilmour.22:32
72'
4° sostituzione Napoli. Esce Rasmus Højlund ed entra David Neres.22:32
71'
3° sostituzione Napoli. Esce Frank Anguissa ed entra Eljif Elmas.22:33
71'
Antonio Conte prepara un triplice cambio.22:31
71'
Intervento facile per Milinkovic-Savic che blocca un traversone telefonato arrivato dalla fascia destra del City.22:31
69'
2° sostituzione Manchester City. Esce Jérémy Doku ed entra Savinho.22:29
68'
Contropiede Napoli con Anguissa che approfitta di un buco lasciato da Gvardiol. In mezzo c'è solo Hojlund e Anguissa preferisce ripartire da dietro andando da Lobotka che gli restituisce il pallone. Stanchissimo Anguissa sbaglia l'appoggio e riparte il City.22:29
65'
GOOL!! MANCHESTER CITY-Napoli 2-0!! Gol di Jérémy Doku!! Gol senzazionale di Doku che riceve da Reijnders al limite, entra in area saltandone 4 e da sinistra incrocia sul secondo palo, sotto le gambe di Milinkovic-Savic.22:30
64'
Lancio lungo per Spinazzola, ora schierato alto a destra, che controlla benissimo eludento la copertura di O'Reilly. Il tocco con l'esterno verso il centro a cercare Hojlund è troppo verso la porta e Donnarumma fa suo il pallone.22:25
63'
Bella combinazione tra O'Reilly e Doku, servito all'interno dell'area di rigore. Ripiegamento perfetto di Lobotka che tocca palla e la mette in corner.22:23
61'
Buona palla in profondità per Doku che al volo mette palla a rimorchio. Allontana la difesa partenopea.22:21
60'
1° sostituzione Manchester City. Esce Rodri ed entra Nico González.22:20
59'
Altra azione lunghissima del City che fraseggia con qualità assoluta a ridosso dell'area del Napoli. Spinazzola riesce a trovare un break e ad allontare, anche se per poco.22:20
56'
GOOL!! MANCHESTER CITY-Napoli 1-0!! Gol di Erling Haaland!! Cade il muro del Napoli. Colpo di testa morbido del fuoriclasse norvege, su assist di Foden, che scavalca Milinkovic-Savic con un pallonetto delizioso.22:17
55'
Si copre Conte inserendo un altro difensore, Juan Jesus, al posto di Politano. Spinazzola avanza nello scacchiere disegnato dal tecnico del Napoli.22:16
55'
2° sostituzione Napoli. Esce Matteo Politano ed entra Juan Jesus.22:15
54'
Altro azione avvolgente del City. Il tiro da fuori di Gvardiol è debole e centrale.22:14
52'
Ammonito Matteo Politano che trattiene vistosamente Doku per fermare la ripartenza del City a seguito si un'azione offensiva sfumata del Napoli.22:12
51'
Occasione per Foden che dall'interno dell'area di rigore, defilato a sinistra, col mancino incrocia con la palla che termina fuori dallo specchio della porta.22:11
50'
Azione lunghissima del City che mantiene il possesso a ridosso dell'area di rigore. La difesa del Napoli riesce ad entrare in possesso ma allontana con affanno in rimessa laterale.22:10
48'
Ancora una volta Doku che questa volta, sempre da sinistra, cerca la traccia rasoterra per Reijnders, il cui tiro viene deviato in corner.22:09
48'
Ancora Doku sulla sinistra. Si oppone Politano a sporcare il traversone.22:08
47'
Doku sulla sinistra si libera sul destro per mettere al centro. Fa buona guardia Beukema.22:07
47'
Prova Hojlund a pressare sul giro palla difensivo del City ma non risulta efficace.22:07
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo.22:06
46'
SI RIPARTE!! Possesso palla Napoli.22:05
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita!21:53
Decisivo in 3 occasioni Milinkovic-Savic, grande protagonista di questi primi 45 minuti di gioco. Rejnders il più pericoloso in casa City.21:53
Termina a reti bianche il 1° tempo di Manchester City-Napoli. Un Napoli stoico mantiene la propria rete inviolata nonostante l'inferiorità numerica dovuta al cartellino rosso ricevuto da Di Lorenzo al 21° minuto a causa di un intervento falloso ai danni di Haaland lanciato a rete.21:52
45'+4'
TERMINA IL PRIMO TEMPO!! Manchester City-Napoli 0-021:50
45'+3'
Haaland anticipa tutti su una palla da destra e devia verso il primo palo. Palla a lato.21:50
45'+2'
BRIVIDO NAPOLI!! Bernardo Silva, dopo una serie di finta, mette una palla arretrata al centro. Politano interviene miracolosamente sul tiro a rimorchio di Reijnders e manda il pallone verso la porta dove Milinkovic blocca a terra.21:49
45'+1'
Costruisce bene il Napoli con la trama che si sviluppa sull'asse Politano-McTominay-Spinazzola. Purtroppo, Spinazzola sbaglia l'appoggio per Lobotka e sfuma una buonissima azione del Napoli.21:47
45'
4 minuti di recupero.21:46
45'
Foden da destra va al centro per Reijnders che colpisce con la nuca a cercare il lob su Milinkovic. La palla termina al di sopra della traversa.21:46
42'
Palla lunga su Hojlund che lotta contro la difesa del Manchester City ma si trova troppo isolato.21:45
41'
ANCORA MILINKOVIC!! 2 VOLTE!! Milinkovic-Savic miracoloso su un colpo di testa ravvicinato di O'Reilly! Angolo. Palla sul primo palo dove svetta Dias e ancora decisivo l'estremo difensore del Napoli sulla sua destra!21:44
40'
Giocata sontuosa di Reijnders che con un palleggio a centro area prova a liberarsi di Beukema. Ancora angolo per il City.21:44
38'
Prova a spingere in avanti il Napoli. Bel pallone disegnato per McTominay che non riesce a passare alle spalle della difesa.21:40
37'
RODRI!! Occasione City con Rodri che colpisce al volo da fuori area un pallone respinto dalla difesa del Napoli. La palla è vicinissima al palo ma Milinkovic-Savic si distenze e respinge! La palla poi la prende Doku, ma è in posizione irregolare.21:39
36'
Ruben Dias crossa dalla destra sul palo lontano. Haaland si allunga ma non riesce a raggiungere il pallone.21:37
35'
Milinkovic perde il pallone dalla mani! Rischio per il Napoli con la difesa che riesce a rimediare all'errore del suo portiere.21:36
33'
Ripartenza veloce del Napoli! Politano lanciato a destra riesce a superare O'Reilly e, involontariamente, lo colpisce. Politano si ferma con grande fair play per sincerarsi delle condizioni dell'avversario con al centro Hojlund che aspettava di essere servito. Angolo per il Napoli.21:36
32'
Azione avvolgente del City con la palla che gira molto veloce. Trova spazio Gvardiol per la conclusione che si infrange sul muro difensivo.21:38
31'
Altra offensiva del City. Cross di Khusanov respinto dalla difesa sui piedi di Foden che si coordina dai 20 metri e calcia col destro. Palla forte ma centrale, blocca a terra Milinkovic-Savic.21:32
30'
Momento di grande pressione da parte del Manchester City. Ancora un volta la difesa partenopea si rifugia in calcio d'angolo.21:30
27'
Palla morbida dalla trequarti a cercare O'Reilly, ingaggiato con Beukema. Risolve Milinkovic-Savic allontandando di pugno.21:28
26'
Finisce la partita di Kevin De Bruyne che esce tra gli applausi scroscianti dell'Ethiad Stadium.21:27
26'
1° sostituzione Napoli. Esce Kevin De Bruyne ed entra Mathías Olivera.21:26
24'
RISCHIA IL NAPOLI! Politano riesce a strappare palla a Doku ma nel tentativo di far ripartire l'azione regala la sfera a Reijnders che va ancora da Doku che da sinistra crossa e trova la testa di Haaland! Palla sopra la traversa.21:26
23'
Va Reijnders sul punto di battuta ma la sua conclusione si infrange sulla barriera. Ne esce un calcio d'angolo su cui svetta Milinkovic-Savic.21:24
22'
Il Napoli rimane in 10 al 21° del 1° tempo! Punizione dal limite per i padroni di casa.21:22
21'
Dopo un brevissimo consulto al monitor, Zwayer ritorna sulla sua decisione ed estrae il cartellino rosso ai danni di Giovanni Di Lorenzo.21:22
19'
Haaland lanciato in profondità punta l'area di rigore a tutta velocità. Di Lorenzo tenta la scivolata con l'attaccante norvegese che va a terra al limite dell'area. Zwayer lascia correre indicando il pallone, ma rimane qualche dubbio.21:21
17'
Donnarumma, complice il disturbo di Hojlund, non trova il tempo dell'uscita sul calcio d'angolo. La palla arriva a Beukema che schiaccia di testa dal limite dell'area piccola con Donnarumma che respinge miracolosamente. Gioco fermo per l'offside di Hojlund.21:19
16'
Situazione opposta dall'altra parte del campo con Politano che sfida Doku. Arriva il raddoppio di O'Reilly che argina il traversone in calcio d'angolo.21:17
15'
Doku sguscia a Politano e arriva sul fondo. Ci mette il piede l'esterno romano. Corner City.21:16
14'
Costantemente raddoppiato Doku riesce comunque a mettere in difficoltà la linea difensiva del Napoli. Micidiale nel 1vs1.21:15
14'
Doku sfida nuovamente Politano sulla fascia sinistra e riesce a crossare al centro. Beukema mette fuori di testa.21:15
12'
Giocata bellissima di Spinazzola che aggiancia un pallone complicato largo a sinistra e salta secco Khusanov, bravo poi a rientrare e ad opporsi sul tentativo di cross di Spinazzola.21:13
10'
Ancora rischio per il Napoli con Doku che si trova completamente libero in area sugli sviluppi di un corner. Tocco di punta del belga che sbatte sul muro difensivo del Napoli.21:11
9'
REIJNDERS DALLA DISTANZA! Il centrocampista ex Milan prova la botta dalla distanza. Primo intervento per Milinkovic-Savic che alza sopra la traversa.21:26
8'
Foden prova a servire Bernardo Silva sull'out di destra ma, complice la pressione molto forte della difesa partenopea, mette palla in rimessa laterale.21:09
5'
Rischio per il Napoli. Break di Doku che taglia fuori Di Lorenzo a centrocampo. L'esterno del City prova a servire Haaland ma Politano intercetta in ripiegamento.21:06
4'
Dopo una lunga azione manovrata il City riesce a raggiungere il fondo sulla sinistra. Passaggio arretrato di Doku che trova Dias fuori area che va al tiro col destro. Palla larga.21:05
3'
City in possesso del pallone con Donnarumma che temporeggia in quanto tutti i difendenti del Napoli giocano uomo su uomo sugli avversari.21:03
2'
Dias sbaglia un passaggio facile e regala palla a Politano che però non riesce a controllare e ad approfittare della situazione.21:02
1'
Subito palla a Donnarumma che va col lancio lungo. Anguissa mette in fallo laterale.21:01
INIZIA LA PARTITA!! Fischia Zwayer e il Manchester City muove il primo pallone del match.21:01
Risuona l'inno della Champions League, un breve saluto tra Guardiola e Conte e si parte.20:59
Le squadre escono dal tunnel e scendono in campo! E' tutto pronto per un'altra entusiasmante notte di calcio europeo! Tributo dei tifosi del City per Kevin De Bruyne!20:57
Le scelte di Conte. Milinkovic-Savic vince il ballottagio con Meret, appena rientrato dal piccolo problema al flessore. Beukema recupera dell'influenza e giocherà al fianco di Buongiorno. Confermati Di Lorenzo largo a destra e Spinazzola a sinistra nella linea a 4. Lobotka farà da schermo alla difesa. Il terminale offensivo è ancora Hojlund, con Lucca pronto a subentrare a partita in corso; alle sue spalle Politano, Anguissa, McTominay e il grande ex della sfida De Bruyne. Aria di derby per McTominay e Hojlund che in tempi recenti hanno indossato la maglia del Manchester United.20:28
Le scelte di Guardiola. Donnarumma tra i pali. Ruben Dias e Gvardiol agiscono al centro della difesa mentre sulle fasce giocheranno, un po' a sorpresa, Khusanov e O'Reilly. Rodri è la diga al centro del campo per permettere a Bernardo Silva, Reijnders, Foden e Doku di svariare alle spalle di Haaland.20:23
A disposizione. Meret, Ferrante, Ambrosino, Elmas, Gilmour, Gutierrez, Lang, Lucca, Neres, Juan Jesus, Olivera, Vergara.21:00
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI. 4-1-4-1. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. 20:18
FORMAZIONE UFFICIALE MANCHESTER CITY. 4-1-4-1. Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.20:15
PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI. 4-1-4-1. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. ConteGuaio muscolare smaltito per Meret, ma si va verso la conferma di Milinkovic-Savic tra i pali.Dovrebbe essere ancora Hojlund il terminale offensivo dell'11 partenopeo, con Lucca pronto a scattare dalla panchina.18:18
PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER CITY. 4-1-4-1. Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Stones, Aké; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Doku; Haaland. Non saranno della partita Marmoush, Cherki, Ait-Nouri e Kovacic fermi ai box per infortunio.Alle spalle di Haaland dovrebbero essere confermati i 4 visti nel derby contro lo United, cioè Foden, Bernardo Silva, Reijnders e Doku.18:15
La direzione di gara è affidata al tedesco Felix Zwayer.Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto ufficiale Florian Badstübner.Al var Christian Dingert, avar Bastian Dankert.18:08
I PRECEDENTI. City e Napoli si sfidano per la 5° volta nel corso della loro gloriosa storia. Il bilancio pende dalla parte dei Citizens che si sono imposti sia a Manchester che a Napoli nella stagione 2017/18, mentre nel 2011/12 il Napoli riusci a strappare un pareggio per 1-1 all'Ethiad e ad avere la meglio al San Paolo trascinati dal Matador Cavani.18:06
De Bruyne torna all'Ethiad da rivale dopo pochissimi mesi dal suo addio al Manchester City. In 10 stagioni il fuoriclasse belga ha disputato 285 gare andando in gol per 72 volte e mettendo a referto ben 170 assist! 18:04
All'Ethiad arrivano i campioni d'Italia in carica! Il Napoli di Antonio Conte è partito a 1000 vincendo i primi 3 match della stagione subendo solamente un gol e attualmente guida il campionato di Serie A assieme alla Juventus, unica altra squadra a punteggio pieno. 17:59
Il Manchester City arriva dalla stagione più complicata, e fallimentare, dell'era Guardiola. L'unico trofeo alzato dai Citizens è stato quello del Community Shield ottenuto ad inizio stagione ai danni del Manchester United. Il 3° posto in Premier League, l'eliminazone al 4° turno nella Carabao Cup, la sconfitta in finale della FA Cup e il non raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League hanno oscurato le stelle degli Sky Blues. Sono già 2 le sconfitte subite in questo avvio di stagione in cui il City ha conquistato soltanto 6 punti nelle prime 4 giornate di Premier League. Nell'ultima giornata di campionato la formazione di Pep Guardiola ha rialzato la testa imponendosi con un netto 3-0 sui rivali del Manchester United, grazie anche alla buonissima prova del nuovo acquisto Donnarumma.17:54
Ci troviamo al Ethiad Stadium! Il Manchester City di Pep Guardiola ospita il Napoli di Antonio Conte.17:42
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Manchester City e Napoli, gara valida per la 1° giornata della fase campionato della UEFA Champions League!17:42
Dove si gioca la partita:
Stadio: Etihad Stadium Città: Manchester Capienza: 55000 spettatori17:42
Formazioni Manchester City - Napoli
Manchester City
Napoli
TITOLARI MANCHESTER CITY
(25) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
(33) NICO O'REILLY (D)
(24) JOSKO GVARDIOL (D)
(45) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
(3) RÚBEN DIAS (D)
(4) TIJJANI REIJNDERS (C)
(20) BERNARDO SILVA (C)
(47) PHIL FODEN (C)
(16) RODRI (C)
(11) JÉRÉMY DOKU (C)
(9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
(27) MATHEUS NUNES (C)
(14) NICO GONZÁLEZ (C)
(82) RICO LEWIS (D)
(52) OSCAR BOBB (C)
(13) MARCUS BETTINELLI (P)
(26) SAVINHO (A)
(6) NATHAN AKÉ (D)
(91) STEPHEN MFUNI (D)
(63) DIVINE MUKASA (C)
(1) JAMES TRAFFORD (P)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
Pep Guardiola
TITOLARI NAPOLI
(32) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
(4) ALESSANDRO BUONGIORNO (D)
(31) SAM BEUKEMA (D)
(37) LEONARDO SPINAZZOLA (D)
(22) GIOVANNI DI LORENZO (D)
(8) SCOTT MCTOMINAY (C)
(99) FRANK ANGUISSA (C)
(11) KEVIN DE BRUYNE (C)
(68) STANISLAV LOBOTKA (C)
(21) MATTEO POLITANO (C)
(19) RASMUS HØJLUND (A)
PANCHINA NAPOLI
(1) ALEX MERET (P)
(25) MATHIAS FERRANTE (P)
(17) MATHÍAS OLIVERA (D)
(20) ELJIF ELMAS (C)
(7) DAVID NERES (A)
(6) BILLY GILMOUR (C)
(3) MIGUEL GUTIÉRREZ (D)
(70) NOA LANG (A)
(27) LORENZO LUCCA (A)
(5) JUAN JESUS (D)
(69) GIUSEPPE AMBROSINO (A)
(26) ANTONIO VERGARA (C)
ALLENATORE NAPOLI
Antonio Conte
PREPARTITA
Manchester City - Napoli è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester. Arbitro di Manchester City - Napoli sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente Manchester City si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Napoli si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Manchester City ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0; il Napoli ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.
Manchester City e Napoli si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Manchester City ha vinto 2 volte, il Napoli ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Manchester City-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tutti i quattro precedenti incontri tra Manchester City e Napoli in Europa si sono giocati nella fase a gironi della Champions League. I Citizens non hanno vinto nel 2011-12 (1N, 1P), prima di trovare il successo in casa e in trasferta contro i partenopei nel 2017-18.
Il Napoli non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese in nessuna competizione europea (P12 - 0V, 3N, 9P), perdendo almeno una volta contro sei delle sette squadre diverse affrontate (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool e Manchester City), con l'unica eccezione del Leicester (2-2 in Europa League nel 2021-22).
L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha affrontato il suo omologo del Napoli, Antonio Conte, in sette occasioni in tutte le competizioni, perdendo più incontri (4) rispetto a quelli vinti (3). Tra gli allenatori con almeno due successi contro Guardiola, Conte è soltanto uno dei tre ad aver vinto più spesso di quante volte abbia perso, assieme a Jürgen Klopp (11 vittorie, 10 sconfitte) e Luis Enrique (tre vittorie, due sconfitte).
Per Pep Guardiola, del Manchester City, questa sarà la 17ª partecipazione alla Champions League da allenatore, raggiungendo così José Mourinho. Solo tre allenatori hanno partecipato a più di 17 edizioni della competizione (dal rebranding del 1992-93): Carlo Ancelotti (22), Arsène Wenger (20) e Alex Ferguson (18).
Il Napoli sarà la quinta squadra diversa allenata da Antonio Conte in Champions Legue (oltre a Juventus, Chelsea, Internazionale e Tottenham): gli unici italiani ad aver allenato altrettanti club nella competizione (dal 1992/93) sono Carlo Ancelotti (8) e Claudia Ranieri (6).
Il Manchester City ha perso cinque delle ultime sette partite disputate nella Champions League 2024-25 (1V, 1N), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 61 partite della competizione (43V, 13N, 5P).
L'ex centrocampista del Manchester City, ora al Napoli, Kevin De Bruyne potrebbe affrontare i Citizens per la prima volta dal suo addio al club; in Champions League il belga ha servito 25 assist con la maglia del City, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore del club nella competizione.
Erling Haaland è a una sola rete dal traguardo delle 50 reti realizzate in Champions League (in 48 presenze) e sarà quasi certamente il giocatore più veloce a realizzare almeno 50 reti nella competizione: il record attuale è di 62 partite, raggiunto da Ruud van Nistelrooij nel 2007.
Nella fase a gironi della scorsa Champions League, solo due giocatori - Vinícius Júnior (8,3) e Bradley Barcola (7,5) - hanno registrato in media più movimenti palla al piede terminati in area di rigore ogni 90 minuti rispetto a Noa Lang del Napoli (7 - min. 300 minuti giocati).
Considerando tutte le principali competizioni europee del 2024-25 (Champions, Europa League e Conference League), Rayan Cherki del Manchester City si è classificato al primo posto per occasioni create (46) e assist previsti (5,85), mentre risulta primo a pari merito per assist totali (8), insieme a Raphinha e Svit Seslar.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: