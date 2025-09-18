Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

Newcastle United - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.

Arbitro di Newcastle United - Barcellona sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Newcastle United si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Barcellona si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Newcastle United ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il Barcellona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Newcastle United e Barcellona si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Newcastle United ha vinto 1 volta, il Barcellona ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Newcastle United-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il quinto incontro ufficiale tra Newcastle United e Barcellona con i Magpies che vinsero il primo scontro per 3-2 nel settembre 1997, prima di perdere tutti i successivi tre incontri contro gli avversari spagnoli.

Il Barcellona ha vinto 12 delle ultime 16 partite di UEFA Champions League contro squadre inglesi (2N, 2P), segnando in media 2,1 gol a partita durante questa serie.

Il Newcastle conta 11 precedenti contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee ed ha vinto sei di questi (5P), compresi tutti gli ultimi tre.

Il Barcellona è stato sconfitto nell'ultima partita di UEFA Champions League in trasferta in terra inglese (4-0 contro il Liverpool) e in precedenza aveva perso due partite consecutive di questo tipo solo una volta (contro l'Arsenal nel 2011 e il Chelsea nel 2012).

Il Newcastle ha vinto solo una delle ultime otto partite di UEFA Champions League (3N, 4P), 4-1 in casa contro il Paris Saint-Germain durante la fase a gironi 2023-24.

Tra gli allenatori con almeno 10 partite alla guida di una squadra in UEFA Champions League, le due formazioni con la media più alta di gol a partita sono quelle di Hansi Flick: 3,2 con il Bayern Monaco (2019-2021) e 3,1 con l'attuale club, il Barcellona.

Raphinha del Barcellona è stato il giocatore che ha preso parte attiva a più gol rispetto a qualsiasi altro nella scorsa UEFA Champions League (21, 13 reti e otto assist). Tra i giocatori ad aver fornito almeno 10 passaggi vincenti in UEFA Champions League, il brasiliano ha la migliore media assist a partita nella storia della competizione (0,46, 12 in 26 presenze).

Solo tre giocatori attualmente del Newcastle hanno trovato la via della rete in UEFA Champions League con la maglia dei Magpies, due dei quali sono difensori (Dan Burn e Fabian Schär e Joelinton).

L'attaccante del Barcellona, Marcus Rashford, ha preso parte attiva a otto gol in 11 sfide da titolare contro il Newcastle (cinque reti, tre assist), di cui quattro in sei partite giocate dal 1˚ minuto al St. James' Park (due marcature, due passaggi vincenti).

Con la prossima partita con il Barcellona in UEFA Champions League, Lamine Yamal diventerà il giocatore con più partite disputate nella competizione a 18 o meno anni (attualmente è a quota 23, al pari di Warren Zaïre-Emery del Paris SG).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: