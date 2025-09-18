Incontro terminato, Newcastle 1, Barcellona 2.
Secondo tempo terminato, Newcastle 1, Barcellona 2.22:58
Tiro parato. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:58
Tiro respinto. Sven Botman (Newcastle) un tiro di destro da centro area.22:58
Marc Casadó (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:57
Fallo di Marc Casadó (Barcellona).22:57
Malick Thiaw (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57
Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:57
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Sven Botman (Newcastle).22:56
Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Frenkie de Jong.22:56
Tiro parato. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Raphinha.22:55
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:54
Sostituzione, Barcellona. Marc Casadó sostituisce Fermín López.22:53
Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52
Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).22:52
Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:50
Gol! Newcastle 1, Barcellona 2. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jacob Murphy.22:50
Fallo di Ronald Araujo (Barcellona).22:48
Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Raphinha in seguito a un contropiede.22:48
Ferran Torres (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).22:45
Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Joe Willock (Newcastle).22:44
Frenkie de Jong (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:42
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:42
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Marcus Rashford.22:41
Sostituzione, Barcellona. Eric García sostituisce Gerard Martín.22:41
Marcus Rashford (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).22:41
Sostituzione, Newcastle. Sven Botman sostituisce Kieran Trippier per infortunio.22:36
Fermín López (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:35
Fallo di Fermín López (Barcellona).22:35
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Tiro parato. Bruno Guimarães (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nick Woltemade.22:34
Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marcus Rashford in seguito a un contropiede.22:32
Sostituzione, Barcellona. Andreas Christensen sostituisce Robert Lewandowski.22:30
Sostituzione, Barcellona. Ferran Torres sostituisce Pau Cubarsí per infortunio.22:29
Fuorigioco. Joe Willock(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Tino Livramento e' colto in fuorigioco.22:29
Gol! Newcastle 0, Barcellona 2. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.22:27
Fallo di Jules Koundé (Barcellona).22:23
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Elanga.22:22
Sostituzione, Newcastle. Malick Thiaw sostituisce Fabian Schär per infortunio.22:22
Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Joelinton.22:22
Sostituzione, Newcastle. Nick Woltemade sostituisce Harvey Barnes.22:22
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Fabian Schär (Newcastle) per infortunio.22:21
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Fabian Schär (Newcastle).22:19
Tiro respinto. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Rashford.22:19
Gol! Newcastle 0, Barcellona 1. Marcus Rashford (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jules Koundé con cross.22:18
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).22:16
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gerard Martín.22:15
Tiro parato. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Bruno Guimarães.22:14
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Fabian Schär (Newcastle) per infortunio.22:10
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Fabian Schär (Newcastle).22:10
Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da centro area.22:10
Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Dan Burn.22:08
Tentativo fallito. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Anthony Elanga con cross da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Ronald Araujo (Barcellona).22:07
Inizia il Secondo tempo Newcastle 0, Barcellona 0.22:05
Primo tempo terminato, Newcastle 0, Barcellona 0.21:49
Gara riprende.21:48
Gara momentaneamente sospesa, Jules Koundé (Barcellona) per infortunio.21:47
Dan Burn (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:47
Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Dan Burn (Newcastle).21:47
Gara riprende.21:46
Gara momentaneamente sospesa, Bruno Guimarães (Newcastle) per infortunio.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Gerard Martín (Barcellona) e' ammonito per fallo.21:45
Fallo di Gerard Martín (Barcellona).21:45
Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).21:43
Fuorigioco. Tino Livramento(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Joelinton e' colto in fuorigioco.21:42
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).21:41
Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:39
Raphinha (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).21:39
Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Frenkie de Jong.21:38
Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra.21:35
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedri.21:35
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Fermín López.21:35
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Fabian Schär (Newcastle).21:32
Joelinton (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:28
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Joelinton (Newcastle).21:28
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:27
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:27
Tino Livramento (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Tino Livramento (Newcastle).21:25
Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Fabian Schär (Newcastle).21:24
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Elanga.21:23
Tiro respinto. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sandro Tonali.21:22
Fallo di Marcus Rashford (Barcellona).21:21
Kieran Trippier (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).21:20
Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:19
Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tentativo fallito. Jules Koundé (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Robert Lewandowski.21:18
Tiro parato. Robert Lewandowski (Barcellona) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Raphinha con cross.21:18
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Raphinha (Barcellona).21:15
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).21:14
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Tino Livramento (Newcastle) per infortunio.21:12
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Joan García.21:09
Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sandro Tonali.21:08
Fuorigioco. Bruno Guimarães(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.21:07
Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:02
Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raphinha.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: St. James' Park
Città: Newcastle
Capienza: 52405 spettatori19:50
Newcastle United - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - Barcellona sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente Newcastle United si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Barcellona si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il Barcellona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
Newcastle United e Barcellona si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Newcastle United ha vinto 1 volta, il Barcellona ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Newcastle United-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Newcastle United
|Barcellona
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
