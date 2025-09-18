Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Newcastle United-Barcellona: 1-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio St. James' Park di Newcastle
18 Settembre 2025 ore 21:00
Newcastle United
1
Barcellona
2
Partita finita
Arbitro: Glenn Nyberg
  1. 58' 0-1 Marcus Rashford
  2. 67' 0-2 Marcus Rashford
  3. 90' 1-2 Anthony Gordon
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Newcastle 1, Barcellona 2.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Newcastle 1, Barcellona 2.22:58

  3. 90'+8'

    Tiro parato. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:58

  4. 90'+8'

    Tiro respinto. Sven Botman (Newcastle) un tiro di destro da centro area.22:58

  5. 90'+7'

    Marc Casadó (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:57

  6. 90'+7'

    Fallo di Marc Casadó (Barcellona).22:57

  7. 90'+7'

    Malick Thiaw (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57

  9. 90'+7'

    Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:57

  10. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Sven Botman (Newcastle).22:56

  11. 90'+6'

    Tiro respinto. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Frenkie de Jong.22:56

  12. 90'+5'

    Tiro parato. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Raphinha.22:55

  13. 90'+5'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  15. 90'+5'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:54

  16. 90'+3'

    Sostituzione, Barcellona. Marc Casadó sostituisce Fermín López.22:53

  17. 90'+2'

    Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52

  18. 90'+2'

    Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).22:52

  19. 90'+1'

    Dani Olmo (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51

  21. 90'+1'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:51

  22. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:50

  23. 90'

    Gol! Newcastle 1, Barcellona 2. Anthony Gordon (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jacob Murphy.22:50

  24. 88'

    Fallo di Ronald Araujo (Barcellona).22:48

  25. 88'

    Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  27. 88'

    Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Raphinha in seguito a un contropiede.22:48

  28. 86'

    Ferran Torres (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  29. 86'

    Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).22:45

  30. 85'

    Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  31. 85'

    Fallo di Joe Willock (Newcastle).22:44

  33. 82'

    Frenkie de Jong (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:42

  34. 82'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).22:42

  35. 82'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  36. 82'

    Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Marcus Rashford.22:41

  37. 81'

    Sostituzione, Barcellona. Eric García sostituisce Gerard Martín.22:41

  39. 81'

    Marcus Rashford (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  40. 81'

    Fallo di Malick Thiaw (Newcastle).22:41

  41. 76'

    Sostituzione, Newcastle. Sven Botman sostituisce Kieran Trippier per infortunio.22:36

  42. 75'

    Fermín López (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:35

  43. 75'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).22:35

  45. 75'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  46. 74'

    Tiro parato. Bruno Guimarães (Newcastle) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nick Woltemade.22:34

  47. 72'

    Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marcus Rashford in seguito a un contropiede.22:32

  48. 70'

    Sostituzione, Barcellona. Andreas Christensen sostituisce Robert Lewandowski.22:30

  49. 69'

    Sostituzione, Barcellona. Ferran Torres sostituisce Pau Cubarsí per infortunio.22:29

  51. 69'

    Fuorigioco. Joe Willock(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Tino Livramento e' colto in fuorigioco.22:29

  52. 67'

    Gol! Newcastle 0, Barcellona 2. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.22:27

  53. 63'

    Fallo di Jules Koundé (Barcellona).22:23

  54. 63'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

  55. 63'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Elanga.22:22

  57. 63'

    Sostituzione, Newcastle. Malick Thiaw sostituisce Fabian Schär per infortunio.22:22

  58. 62'

    Sostituzione, Newcastle. Joe Willock sostituisce Joelinton.22:22

  59. 62'

    Sostituzione, Newcastle. Nick Woltemade sostituisce Harvey Barnes.22:22

  60. 62'

    Gara riprende.22:22

  61. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Fabian Schär (Newcastle) per infortunio.22:21

  63. 60'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Fabian Schär (Newcastle).22:19

  64. 60'

    Tiro respinto. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Rashford.22:19

  65. 58'

    Gol! Newcastle 0, Barcellona 1. Marcus Rashford (Barcellona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jules Koundé con cross.22:18

  66. 56'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).22:16

  67. 55'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gerard Martín.22:15

  69. 54'

    Tiro parato. Sandro Tonali (Newcastle) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Bruno Guimarães.22:14

  70. 52'

    Gara riprende.22:12

  71. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Fabian Schär (Newcastle) per infortunio.22:10

  72. 50'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Fabian Schär (Newcastle).22:10

  73. 50'

    Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da centro area.22:10

  75. 48'

    Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Dan Burn.22:08

  76. 48'

    Tentativo fallito. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Anthony Elanga con cross da calcio d'angolo.22:07

  77. 47'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Ronald Araujo (Barcellona).22:07

  78. Inizia il Secondo tempo Newcastle 0, Barcellona 0.22:05

  79. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Newcastle 0, Barcellona 0.21:49

  81. 45'+3'

    Gara riprende.21:48

  82. 45'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Jules Koundé (Barcellona) per infortunio.21:47

  83. 45'+2'

    Dan Burn (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:47

  84. 45'+2'

    Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  85. 45'+2'

    Fallo di Dan Burn (Newcastle).21:47

  87. 45'+2'

    Gara riprende.21:46

  88. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Bruno Guimarães (Newcastle) per infortunio.21:46

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  90. 45'

    Gerard Martín (Barcellona) e' ammonito per fallo.21:45

  91. 45'

    Fallo di Gerard Martín (Barcellona).21:45

  93. 45'

    Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  94. 43'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).21:43

  95. 42'

    Fuorigioco. Tino Livramento(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Joelinton e' colto in fuorigioco.21:42

  96. 41'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).21:41

  97. 40'

    Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:39

  99. 39'

    Raphinha (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  100. 39'

    Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).21:39

  101. 38'

    Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Frenkie de Jong.21:38

  102. 35'

    Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra.21:35

  103. 35'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Pedri.21:35

  105. 35'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Fermín López.21:35

  106. 32'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  107. 32'

    Fallo di Fabian Schär (Newcastle).21:32

  108. 28'

    Joelinton (Newcastle) e' ammonito per fallo.21:28

  109. 28'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  111. 28'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).21:28

  112. 27'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).21:27

  113. 27'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  114. 27'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).21:27

  115. 27'

    Tino Livramento (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  117. 25'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Tino Livramento (Newcastle).21:25

  118. 25'

    Pedri (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  119. 25'

    Fallo di Fabian Schär (Newcastle).21:24

  120. 24'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Elanga.21:23

  121. 22'

    Tiro respinto. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sandro Tonali.21:22

  123. 21'

    Fallo di Marcus Rashford (Barcellona).21:21

  124. 21'

    Kieran Trippier (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  125. 20'

    Fallo di Pau Cubarsí (Barcellona).21:20

  126. 20'

    Anthony Gordon (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  127. 19'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:19

  129. 19'

    Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  130. 18'

    Tentativo fallito. Jules Koundé (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Robert Lewandowski.21:18

  131. 18'

    Tiro parato. Robert Lewandowski (Barcellona) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Raphinha con cross.21:18

  132. 15'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Raphinha (Barcellona).21:15

  133. 14'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Jules Koundé (Barcellona).21:14

  135. 13'

    Gara riprende.21:13

  136. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Tino Livramento (Newcastle) per infortunio.21:12

  137. 9'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Joan García.21:09

  138. 9'

    Tiro parato. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sandro Tonali.21:08

  139. 7'

    Fuorigioco. Bruno Guimarães(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Harvey Barnes e' colto in fuorigioco.21:07

  141. 3'

    Fallo di Frenkie de Jong (Barcellona).21:02

  142. 3'

    Joelinton (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  143. 2'

    Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raphinha.21:02

  144. Inizia il Primo tempo.21:00

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

  147. Dove si gioca la partita:

    Stadio: St. James' Park
    Città: Newcastle
    Capienza: 52405 spettatori19:50

Formazioni Newcastle United - Barcellona

Newcastle United
Barcellona
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (1) NICK POPE (P)
  • (21) TINO LIVRAMENTO (D)
  • (2) KIERAN TRIPPIER (D)
  • (33) DAN BURN (D)
  • (5) FABIAN SCHÄR (D)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (39) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
  • (20) ANTHONY ELANGA (A)
  • (11) HARVEY BARNES (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (4) SVEN BOTMAN (D)
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
  • (12) MALICK THIAW (D)
  • (27) NICK WOLTEMADE (A)
  • (31) MAX THOMPSON (P)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (17) EMIL KRAFTH (D)
  • (18) WILLIAM OSULA (A)
  • (23) JACOB MURPHY (C)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (67) LEWIS MILEY (C)
  • (28) JOE WILLOCK (C)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
TITOLARI BARCELLONA
  • (13) JOAN GARCÍA (P)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (23) JULES KOUNDÉ (D)
  • (4) RONALD ARAUJO (D)
  • (16) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (14) MARCUS RASHFORD (C)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (11) RAPHINHA (C)
  • (8) PEDRI (C)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (31) DIEGO KOCHEN (P)
  • (28) ROONY BARDGHJI (A)
  • (25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (15) ANDREAS CHRISTENSEN (D)
  • (29) TONI FERNÁNDEZ (A)
  • (22) MARC BERNAL (C)
  • (20) DANI OLMO (C)
  • (26) JOFRE TORRENTS (D)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
  • (24) ERIC GARCÍA (D)
  • (17) MARC CASADÓ (C)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
PREPARTITA

Newcastle United - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - Barcellona sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Newcastle United si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Barcellona si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il Barcellona ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Newcastle United e Barcellona si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Newcastle United ha vinto 1 volta, il Barcellona ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Newcastle United-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il quinto incontro ufficiale tra Newcastle United e Barcellona con i Magpies che vinsero il primo scontro per 3-2 nel settembre 1997, prima di perdere tutti i successivi tre incontri contro gli avversari spagnoli.
  • Il Barcellona ha vinto 12 delle ultime 16 partite di UEFA Champions League contro squadre inglesi (2N, 2P), segnando in media 2,1 gol a partita durante questa serie.
  • Il Newcastle conta 11 precedenti contro squadre spagnole nelle principali competizioni europee ed ha vinto sei di questi (5P), compresi tutti gli ultimi tre.
  • Il Barcellona è stato sconfitto nell'ultima partita di UEFA Champions League in trasferta in terra inglese (4-0 contro il Liverpool) e in precedenza aveva perso due partite consecutive di questo tipo solo una volta (contro l'Arsenal nel 2011 e il Chelsea nel 2012).
  • Il Newcastle ha vinto solo una delle ultime otto partite di UEFA Champions League (3N, 4P), 4-1 in casa contro il Paris Saint-Germain durante la fase a gironi 2023-24.
  • Tra gli allenatori con almeno 10 partite alla guida di una squadra in UEFA Champions League, le due formazioni con la media più alta di gol a partita sono quelle di Hansi Flick: 3,2 con il Bayern Monaco (2019-2021) e 3,1 con l'attuale club, il Barcellona.
  • Raphinha del Barcellona è stato il giocatore che ha preso parte attiva a più gol rispetto a qualsiasi altro nella scorsa UEFA Champions League (21, 13 reti e otto assist). Tra i giocatori ad aver fornito almeno 10 passaggi vincenti in UEFA Champions League, il brasiliano ha la migliore media assist a partita nella storia della competizione (0,46, 12 in 26 presenze).
  • Solo tre giocatori attualmente del Newcastle hanno trovato la via della rete in UEFA Champions League con la maglia dei Magpies, due dei quali sono difensori (Dan Burn e Fabian Schär e Joelinton).
  • L'attaccante del Barcellona, Marcus Rashford, ha preso parte attiva a otto gol in 11 sfide da titolare contro il Newcastle (cinque reti, tre assist), di cui quattro in sei partite giocate dal 1˚ minuto al St. James' Park (due marcature, due passaggi vincenti).
  • Con la prossima partita con il Barcellona in UEFA Champions League, Lamine Yamal diventerà il giocatore con più partite disputate nella competizione a 18 o meno anni (attualmente è a quota 23, al pari di Warren Zaïre-Emery del Paris SG).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Newcastle UnitedBarcellona
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Newcastle United - Barcellona Live

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio