Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Sporting Lisbona-Kairat: 4-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio José Alvalade di Lisbona
18 Settembre 2025 ore 21:00
Sporting Lisbona
4
Kairat
1
Partita finita
Arbitro: Damian Sylwestrzak
  1. 44' 1-0 Trincão
  2. 65' 2-0 Trincão
  3. 67' 3-0 Alisson Santos
  4. 68' 4-0 Geovany Quenda
  5. 86' 4-1 Edmilson
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Sporting Lisbona 4, FK Qairat Almaty 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 4, FK Qairat Almaty 1.22:52

  3. 90'+2'

    Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) e' ammonito.22:50

  4. 90'+2'

    Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) cade ma ha simulato.22:50

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

  6. 90'

    Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Hidemasa Morita.22:48

  7. 88'

    Tiro respinto. Zeno Debast (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matheus Reis.22:47

  9. 87'

    Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

  10. 87'

    Fallo di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).22:46

  11. 86'

    Gol! Sporting Lisbona 4, FK Qairat Almaty 1. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Ricardinho con cross.22:44

  12. 84'

    Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:43

  13. 84'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43

  15. 81'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ricardinho sostituisce Aleksandr Mrynskiy.22:39

  16. 80'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Lev Kurgin sostituisce Luís Mata.22:39

  17. 80'

    Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Iván Fresneda.22:39

  18. 79'

    Zeno Debast (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.22:37

  19. 79'

    Fallo di Zeno Debast (Sporting Lisbona).22:37

  21. 79'

    Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  22. 78'

    Gara riprende.22:37

  23. 78'

    Gara momentaneamente sospesa, (Sporting Lisbona).22:37

  24. 75'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Adilet Sadybekov sostituisce Damir Kasabulat.22:34

  25. 72'

    Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  27. 72'

    Fallo di Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).22:31

  28. 70'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Erkin Tapalov.22:29

  29. 70'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Edmilson sostituisce Ofri Arad.22:28

  30. 70'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Zeno Debast sostituisce Morten Hjulmand.22:28

  31. 69'

    Geovany Quenda (Sporting Lisbona) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:28

  33. 68'

    Gol! Sporting Lisbona 4, FK Qairat Almaty 0. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hidemasa Morita.22:27

  34. 67'

    Gol! Sporting Lisbona 3, FK Qairat Almaty 0. Alisson Santos (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Geovany Quenda.22:25

  35. 66'

    Fallo di Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:25

  36. 66'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  37. 66'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Matheus Reis sostituisce Maximiliano Araújo.22:24

  39. 65'

    Gol! Sporting Lisbona 2, FK Qairat Almaty 0. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:23

  40. 63'

    Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).22:22

  41. 63'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  42. 62'

    Fotis Ioannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21

  43. 62'

    Fallo di Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).22:21

  45. 61'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Luis Suárez.22:20

  46. 61'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Hidemasa Morita sostituisce Giorgi Kochorashvili.22:20

  47. 61'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Alisson Santos sostituisce Pote.22:20

  48. 60'

    Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).22:19

  49. 60'

    Ofri Arad (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  51. 60'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).22:19

  52. 59'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).22:18

  53. 58'

    Gara riprende.22:17

  54. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty) per infortunio.22:16

  55. 56'

    Fallo di Pote (Sporting Lisbona).22:15

  57. 56'

    Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  58. 56'

    Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  59. 56'

    Fallo di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).22:14

  60. 54'

    Tiro parato. Ofri Arad (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorginho.22:13

  61. 53'

    Fuorigioco. Valeri Gromyko(FK Qairat Almaty) prova il lancio lungo, ma Aleksandr Martynovich e' colto in fuorigioco.22:12

  63. 52'

    Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).22:11

  64. 52'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  65. 51'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10

  66. 51'

    Fallo di Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).22:10

  67. 50'

    Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  69. 50'

    Fallo di Luís Mata (FK Qairat Almaty).22:09

  70. 50'

    Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dastan Satpaev in seguito a un contropiede.22:09

  71. 48'

    Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pote con cross.22:07

  72. 47'

    Tiro parato. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorginho.22:06

  73. 47'

    Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:06

  75. Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 1, FK Qairat Almaty 0.22:04

  76. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 1, FK Qairat Almaty 0.21:49

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47

  78. 44'

    Gol! Sporting Lisbona 1, FK Qairat Almaty 0. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Kochorashvili.21:45

  79. 42'

    Gara riprende.21:44

  81. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) per infortunio.21:44

  82. 40'

    Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Iván Fresneda.21:41

  83. 39'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.21:40

  84. 39'

    Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  85. 39'

    Fallo di Jorginho (FK Qairat Almaty).21:40

  87. 39'

    Tiro respinto. Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luís Mata.21:40

  88. 37'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Morten Hjulmand.21:38

  89. 34'

    Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da João Virgínia (Sporting Lisbona).21:35

  90. 34'

    Tiro parato. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Ofri Arad.21:35

  91. 33'

    Tiro respinto. Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Erkin Tapalov.21:35

  93. 33'

    Fallo di mano di Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona).21:34

  94. 31'

    Gara riprende.21:33

  95. 31'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:32

  96. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) per infortunio.21:32

  97. 31'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:32

  99. 31'

    Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32

  100. 29'

    Tentativo fallito. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Morten Hjulmand.21:30

  101. 27'

    Fallo di Geovany Quenda (Sporting Lisbona).21:28

  102. 27'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  103. 26'

    Maximiliano Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  105. 26'

    Fallo di Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty).21:27

  106. 24'

    Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.21:26

  107. 24'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty).21:25

  108. 24'

    Tiro parato. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morten Hjulmand.21:25

  109. 22'

    Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).21:23

  111. 22'

    Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  112. 21'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).21:22

  113. 21'

    Rigore parato! Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.21:22

  114. 20'

    Rigore per Sporting Lisbona. Luis Suárez e'stato atterrato in area di rigore.21:21

  115. 20'

    Rigore concesso da Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) per un fallo in area.21:21

  117. 19'

    Tiro respinto. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Trincão.21:20

  118. 17'

    Tentativo fallito. Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:18

  119. 17'

    Tiro respinto. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pote con cross.21:18

  120. 15'

    Tentativo fallito. Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Geovany Quenda con cross da calcio d'angolo.21:17

  121. 15'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).21:16

  123. 15'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).21:16

  124. 14'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Luís Mata (FK Qairat Almaty).21:15

  125. 14'

    Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area. Assist di Trincão.21:15

  126. 13'

    Fallo di mano di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).21:14

  127. 11'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).21:12

  129. 8'

    Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).21:09

  130. 7'

    Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).21:08

  131. 7'

    Tiro respinto. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area. Assist di Erkin Tapalov con cross.21:08

  132. 6'

    Fallo di Maximiliano Araújo (Sporting Lisbona).21:07

  133. 6'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  135. 5'

    Tiro respinto. Maximiliano Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Luis Suárez.21:06

  136. 5'

    Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luis Suárez.21:06

  137. 4'

    Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:06

  138. 4'

    Fallo di Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona).21:05

  139. 4'

    Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  141. 4'

    Fallo di Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona).21:05

  142. 4'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05

  143. Inizia il Primo tempo.21:02

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  146. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio José Alvalade
    Città: Lisbona
    Capienza: 50044 spettatori19:54

Formazioni Sporting Lisbona - Kairat

Sporting Lisbona
Kairat
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (12) JOÃO VIRGÍNIA (P)
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (20) MAXIMILIANO ARAÚJO (D)
  • (72) EDUARDO QUARESMA (D)
  • (14) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
  • (8) POTE (C)
  • (17) TRINCÃO (C)
  • (7) GEOVANY QUENDA (C)
  • (42) MORTEN HJULMAND (C)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (41) DIEGO CALLAI (P)
  • (89) FOTIS IOANNIDIS (A)
  • (2) MATHEUS REIS (D)
  • (28) RODRIGO RIBEIRO (A)
  • (5) HIDEMASA MORITA (C)
  • (67) LUCAS ANJOS (A)
  • (27) ALISSON SANTOS (A)
  • (13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (6) ZENO DEBAST (D)
  • (60) RAYAN LUCAS (C)
  • (91) RICARDO MANGAS (D)
  • (52) JOÃO SIMÕES (C)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Rui Manuel Gomes Borges
TITOLARI KAIRAT
  • (82) SHERKHAN KALMURZA (P)
  • (80) EGOR SOROKIN (D)
  • (14) ALEKSANDR MARTYNOVICH (D)
  • (20) ERKIN TAPALOV (D)
  • (3) LUÍS MATA (D)
  • (4) DAMIR KASABULAT (C)
  • (24) ALEKSANDR MRYNSKIY (C)
  • (15) OFRI ARAD (C)
  • (7) JORGINHO (C)
  • (55) VALERI GROMYKO (C)
  • (9) DASTAN SATPAEV (A)
PANCHINA KAIRAT
  • (98) BAKHTIYAR ALDASHEV (P)
  • (33) JUG STANOJEV (C)
  • (5) LEV KURGIN (D)
  • (6) ADILET SADYBEKOV (C)
  • (17) OLZHAS BAYBEK (C)
  • (25) ALEKSANDR SHIROBOKOV (D)
  • (99) RICARDINHO (A)
  • (26) EDMILSON (A)
  • (31) DIAS REYMOV (P)
ALLENATORE KAIRAT
  • Rafael Urazbakhtin
PREPARTITA

Sporting Lisbona - Kairat è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Kairat sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Sporting Lisbona si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Kairat si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Lisbona ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; Kairat ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Sporting Lisbona e Kairat è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Kairat ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la terza partita in assoluto dello Sporting CP contro una squadra kazaka in una delle principali competizioni europee, dopo averne vinta una e pareggiato l'altra contro l'Astana durante i sedicesimi di finale di UEFA Europa League nel 2017-18.
  • Il Kairat Almaty affronterà per la prima volta in una competizione europea una squadra portoghese. L'ultima volta che ha affrontato una squadra proveniente da un paese che non aveva mai affrontato la squadra kazaka ha vinto 3-2 tra andata e ritorno contro i finlandesi del KuPS nel secondo turno delle qualificazioni alla UEFA Champions League di questa stagione.
  • Lo Sporting non è riuscito a vincere nessuna delle ultime sei partite di UEFA Champions League (2N, 4P) e non ha mai avuto una striscia più lunga senza successi nella competizione (escluse qualificazioni).
  • Il Kairat ha vinto solo tre delle ultime 16 partite nelle competizioni europee (5N, 8P), non trovando neanche la rete in otto di queste occasioni.
  • In tutte le competizioni europee, lo Sporting ha perso solo due delle ultime nove sfide casalinghe (4V, 3N), anche se entrambe le sconfitte sono arrivate nelle ultime tre partite di questo tipo.
  • Il Kairat non ha vinto in nessuna delle ultime otto trasferte europee (3N, 5P), segnando solo quattro gol in queste sfide.
  • Tra le 24 squadre che hanno superato la fase a gironi della scorsa UEFA Champions League, solo Juventus (12) e Brest (10) hanno segnato meno gol dello Sporting CP (13). La squadra portoghese ha anche registrato il quinto minor dato per quanto riguarda i tiri in porta tentati (43) e il quinto minor valore dell'indice xG (12,98) nello scorso torneo.
  • Il Kairat si è qualificato per la UEFA Champions League di questa stagione eliminando il Celtic ai rigori nei play-off (0-0 tra andata e ritorno). La formazione kazaka si è qualificata nonostante una media di possesso palla del 29% nelle due partite e meno della metà dei tocchi nell'area avversaria (25) rispetto agli avversari scozzesi (51).
  • Il 54% dei gol dello Sporting CP nella scorsa UEFA Champions League sono stati segnati (sei) o assistiti (uno) da Viktor Gyökeres (7/13), che nel frattempo è passato all'Arsenal. A parte l'attaccante svedese, nessun altro giocatore dello Sporting ha segnato più di una volta nella competizione la scorsa stagione.
  • Solo un giocatore del Kazakistan ha segnato in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Eduard Son, autore di tre gol per il Dnipro Dnipropetrovsk (due vs Swarovski Tirol e uno vs Linfield) nell'edizione 1989-90 della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting LisbonaKairat
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio