Incontro terminato, Sporting Lisbona 4, FK Qairat Almaty 1.
Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 4, FK Qairat Almaty 1.22:52
Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) e' ammonito.22:50
Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) cade ma ha simulato.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Hidemasa Morita.22:48
Tiro respinto. Zeno Debast (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matheus Reis.22:47
Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).22:46
Gol! Sporting Lisbona 4, FK Qairat Almaty 1. Edmilson (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Ricardinho con cross.22:44
Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:43
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ricardinho sostituisce Aleksandr Mrynskiy.22:39
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Lev Kurgin sostituisce Luís Mata.22:39
Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Iván Fresneda.22:39
Zeno Debast (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.22:37
Fallo di Zeno Debast (Sporting Lisbona).22:37
Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Gara riprende.22:37
Gara momentaneamente sospesa, (Sporting Lisbona).22:37
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Adilet Sadybekov sostituisce Damir Kasabulat.22:34
Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).22:31
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Erkin Tapalov.22:29
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Edmilson sostituisce Ofri Arad.22:28
Sostituzione, Sporting Lisbona. Zeno Debast sostituisce Morten Hjulmand.22:28
Geovany Quenda (Sporting Lisbona) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:28
Gol! Sporting Lisbona 4, FK Qairat Almaty 0. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hidemasa Morita.22:27
Gol! Sporting Lisbona 3, FK Qairat Almaty 0. Alisson Santos (Sporting Lisbona) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Geovany Quenda.22:25
Fallo di Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:25
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Sostituzione, Sporting Lisbona. Matheus Reis sostituisce Maximiliano Araújo.22:24
Gol! Sporting Lisbona 2, FK Qairat Almaty 0. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:23
Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).22:22
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fotis Ioannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Fallo di Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).22:21
Sostituzione, Sporting Lisbona. Fotis Ioannidis sostituisce Luis Suárez.22:20
Sostituzione, Sporting Lisbona. Hidemasa Morita sostituisce Giorgi Kochorashvili.22:20
Sostituzione, Sporting Lisbona. Alisson Santos sostituisce Pote.22:20
Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).22:19
Ofri Arad (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).22:19
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).22:18
Gara riprende.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty) per infortunio.22:16
Fallo di Pote (Sporting Lisbona).22:15
Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).22:14
Tiro parato. Ofri Arad (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorginho.22:13
Fuorigioco. Valeri Gromyko(FK Qairat Almaty) prova il lancio lungo, ma Aleksandr Martynovich e' colto in fuorigioco.22:12
Fallo di Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona).22:11
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:10
Fallo di Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).22:10
Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Luís Mata (FK Qairat Almaty).22:09
Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dastan Satpaev in seguito a un contropiede.22:09
Tiro parato. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pote con cross.22:07
Tiro parato. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorginho.22:06
Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:06
Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 1, FK Qairat Almaty 0.22:04
Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 1, FK Qairat Almaty 0.21:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Gol! Sporting Lisbona 1, FK Qairat Almaty 0. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Kochorashvili.21:45
Gara riprende.21:44
Gara momentaneamente sospesa, Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) per infortunio.21:44
Tentativo fallito. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Iván Fresneda.21:41
Jorginho (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.21:40
Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Jorginho (FK Qairat Almaty).21:40
Tiro respinto. Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luís Mata.21:40
Luis Suárez (Sporting Lisbona) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Morten Hjulmand.21:38
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da João Virgínia (Sporting Lisbona).21:35
Tiro parato. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Ofri Arad.21:35
Tiro respinto. Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Erkin Tapalov.21:35
Fallo di mano di Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona).21:34
Gara riprende.21:33
Luis Suárez (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) per infortunio.21:32
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:32
Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Tentativo fallito. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Morten Hjulmand.21:30
Fallo di Geovany Quenda (Sporting Lisbona).21:28
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Maximiliano Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty).21:27
Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.21:26
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty).21:25
Tiro parato. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Morten Hjulmand.21:25
Fallo di Morten Hjulmand (Sporting Lisbona).21:23
Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).21:22
Rigore parato! Morten Hjulmand (Sporting Lisbona) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nel centro della porta.21:22
Rigore per Sporting Lisbona. Luis Suárez e'stato atterrato in area di rigore.21:21
Rigore concesso da Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty) per un fallo in area.21:21
Tiro respinto. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Trincão.21:20
Tentativo fallito. Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:18
Tiro respinto. Geovany Quenda (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Pote con cross.21:18
Tentativo fallito. Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Geovany Quenda con cross da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).21:16
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).21:16
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Luís Mata (FK Qairat Almaty).21:15
Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area. Assist di Trincão.21:15
Fallo di mano di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).21:14
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).21:12
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).21:09
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Eduardo Quaresma (Sporting Lisbona).21:08
Tiro respinto. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area. Assist di Erkin Tapalov con cross.21:08
Fallo di Maximiliano Araújo (Sporting Lisbona).21:07
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tiro respinto. Maximiliano Araújo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Luis Suárez.21:06
Tiro parato. Pote (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luis Suárez.21:06
Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:06
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona).21:05
Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Giorgi Kochorashvili (Sporting Lisbona).21:05
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio José Alvalade
Città: Lisbona
Capienza: 50044 spettatori19:54
Sporting Lisbona - Kairat è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Kairat sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente Sporting Lisbona si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Kairat si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Lisbona ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; Kairat ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.
Sporting Lisbona e Kairat è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Lisbona-Kairat ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Lisbona
|Kairat
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
