Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Kairat è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Kairat sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Sporting Lisbona si trova 4° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Kairat si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Sporting Lisbona ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; Kairat ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Sporting Lisbona e Kairat è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Kairat ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la terza partita in assoluto dello Sporting CP contro una squadra kazaka in una delle principali competizioni europee, dopo averne vinta una e pareggiato l'altra contro l'Astana durante i sedicesimi di finale di UEFA Europa League nel 2017-18.

Il Kairat Almaty affronterà per la prima volta in una competizione europea una squadra portoghese. L'ultima volta che ha affrontato una squadra proveniente da un paese che non aveva mai affrontato la squadra kazaka ha vinto 3-2 tra andata e ritorno contro i finlandesi del KuPS nel secondo turno delle qualificazioni alla UEFA Champions League di questa stagione.

Lo Sporting non è riuscito a vincere nessuna delle ultime sei partite di UEFA Champions League (2N, 4P) e non ha mai avuto una striscia più lunga senza successi nella competizione (escluse qualificazioni).

Il Kairat ha vinto solo tre delle ultime 16 partite nelle competizioni europee (5N, 8P), non trovando neanche la rete in otto di queste occasioni.

In tutte le competizioni europee, lo Sporting ha perso solo due delle ultime nove sfide casalinghe (4V, 3N), anche se entrambe le sconfitte sono arrivate nelle ultime tre partite di questo tipo.

Il Kairat non ha vinto in nessuna delle ultime otto trasferte europee (3N, 5P), segnando solo quattro gol in queste sfide.

Tra le 24 squadre che hanno superato la fase a gironi della scorsa UEFA Champions League, solo Juventus (12) e Brest (10) hanno segnato meno gol dello Sporting CP (13). La squadra portoghese ha anche registrato il quinto minor dato per quanto riguarda i tiri in porta tentati (43) e il quinto minor valore dell'indice xG (12,98) nello scorso torneo.

Il Kairat si è qualificato per la UEFA Champions League di questa stagione eliminando il Celtic ai rigori nei play-off (0-0 tra andata e ritorno). La formazione kazaka si è qualificata nonostante una media di possesso palla del 29% nelle due partite e meno della metà dei tocchi nell'area avversaria (25) rispetto agli avversari scozzesi (51).

Il 54% dei gol dello Sporting CP nella scorsa UEFA Champions League sono stati segnati (sei) o assistiti (uno) da Viktor Gyökeres (7/13), che nel frattempo è passato all'Arsenal. A parte l'attaccante svedese, nessun altro giocatore dello Sporting ha segnato più di una volta nella competizione la scorsa stagione.

Solo un giocatore del Kazakistan ha segnato in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Eduard Son, autore di tre gol per il Dnipro Dnipropetrovsk (due vs Swarovski Tirol e uno vs Linfield) nell'edizione 1989-90 della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: