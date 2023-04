Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Allianz Arena

Città: München

Capienza: 75000 spettatori20:38

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bayern Monaco-Manchester City, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.20:38

All'Allianz Arena si riparte dal 3-0 in favore della squadra di Pep Guardiola, maturato nella sfida d'andata all'Etihad Stadium. I bavaresi cercano un'impresa che appare molto complessa visto anche il loro stato di forma: dall'arrivo in panchina di Thomas Tuchel, infatti, hanno collezionato soltanto due vittorie, a fronte di altrettante sconfitte (oltre a quella all'andata, anche il ko che è costato l'eliminazione dal Dfb Pokal per mano del Friburgo) e un pareggio. Dalla sua, il Bayern avrà il fattore campo, visto che in questa edizione della Champions League ha vinto tutte le partite giocate a Monaco.20:43

Momento radicalmente differente quello dei citizens, che sono reduci da dieci vittorie consecutive in tutte le competizioni e stasera avranno una motivazione in più: raggiungere il Real Madrid in semifinale per vendicare l'eliminazione della scorsa stagione, arrivata in modo clamoroso allo stadio Santiago Bernabeu, dove i Blancos ribaltarono il risultato dell'andata segnando tre gol tra il 90' e il 95'.20:47

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bayern Monaco si schiera in campo con un 4-2-3-1: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Choupo-Moting. A disposizione: Ulreich, Mazraoui, Sarr, Blind, Stanisic, Davies, Gravenberch, Ibrahimovic, Gnabry, Muller, Tel, Mané.20:50

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Manchester City si schiera in campo con un 3-2-4-1: Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. A disposizione: Ortega, Carson, Laporte, Walker, Lewis, S. Gomez, Phillips, Palmer, Perrone, Foden, Mahrez, Alvarez.20:51

Tuchel cambia due uomini rispetto alla formazione vista nella gara d'andata. Parte titolare l'ex Joao Cancelo, che viene preferito a Davies, messo in netta difficoltà da Bernardo Silva all'Etihad. Spazio dall'inizio anche per Choupo-Moting, assente sette giorni fa per infortunio e scelto oggi al posto di Gnabry, poco convincente nel ruolo di falso nueve. C'è ancora Musiala sulla trequarti, con Muller che parte dalla panchina. Panchina in cui siede anche Sadio Mané, che torna a disposizione dopo la sospensione per il pugno rifilato a Sané negli spogliatoi proprio dopo la sfida d'andata.20:54

Stessi identici undici, invece, per Guardiola, che conferma interamente la squadra vista all'andata. Il catalano schiera nuovamente i suoi con un 3-2-4-1 in fase di possesso, nel quale Stones abbandona la sua posizione di difensore centrale per affiancare Rodri in mezzo al campo. Molto larghi Bernardo Silva e Grealish con Gundogan e De Bruyne pronti a fare la spola tra centrocampo e attacco, affidato ad Haaland. L'assetto dei citizens cambia, però, in fase di non possesso, quando Stones torna dietro formando la linea a quattro, con Gundogan più basso vicino a Rodri e De Bruyne a dietro Haaland.21:01

Quasi tutto pronto all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tra poco l'arbitro francese Clement Turpin darà il via al match.20:58

CALCIO D'INIZIO! Comincia Bayern Monaco-Manchester City. Il primo pallone della partita è giocato dai padroni di casa.21:04

4' Pressione di Bernardo Silva su Sommer, il cui rinvio viene sporcato dal portoghese, prima di terminare in fallo di fondo.21:07

7' Colpo al volto subito da De Bruyne, rimasto a terra dopo un contrasto aereo con de Ligt.21:11

8' Coman scende sulla destra e crossa in mezzo alla ricerca di Choupo-Moting, sbagliando la misura del traversone, che finisce sull'altro lato del campo.21:13

10' Altra sgroppata di Coman, che scappa di nuovo ad Aké e stavolta cerca la palla a rimorchio, non trovando però né Choupo-Moting né Musiala.21:15

11' AMMONITO João Cancelo, in ritardo su Bernardo Silva.21:15

13' Proteste da parte di tutta l'Allianz Arena per un presunto fallo di Ruben Dias su Coman sulla trequarti. Per Turpin, però, è tutto regolare.21:17

15' De Bruyne riceve sul lato destro dell'area di rigore e cerca un cross basso in mezzo. Sommer esce e blocca in presa bassa.21:19

17' CHE OCCASIONE PER SANÉ! Musiala imbuca benissimo per il numero 10 del Bayern, che scappa a Ruben Dias, si sposta il pallone sul sinistro e cerca di superare Ederson con un tocco morbido dall'interno dell'area, ma non trova la porta per centimetri21:21

18' Sospiro di sollievo per Upamecano, che era stato espulso da Turpin per fallo da ultimo uomo su Haaland, segnalato però in posizione di fuorigioco dall'assistente dell'arbitro, il quale è tornato così sui suoi passi e ha fischiato calcio di punizione per i padroni di casa.21:23

21' EDERSON SU SANÉ! Calcio di punizione dall'esterno battuto dall'ex della partita, che cerca l'angolino sul primo palo, ma trova la risposta reattiva del portiere brasiliano.21:25

24' Occasione sprecata da Goretkza che, servito a rimorchio da Sané, calcia malissimo di prima da ottima posizione, mandando il pallone in curva.21:28

26' Splendida giocata personale di Bernardo Silva, che salta due uomini sulla destra e cerca un traversone basso in mezzo. De Ligt è ben piazzato e libera.21:30

27' Tiro-cross dal limite dell'area di Aké, sul quale però non riesce ad arrivare Haaland.21:31