Barcellona - Royal Antwerp è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Royal Antwerp sarà Radu Marian Petrescu coadiuvato da Radu Adrian Ghinguleac e Mircea Grigoriu. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Barcellona-Royal Antwerp ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Barcellona e Anversa risale alla Coppa delle Fiere 1964-65, quando gli spagnoli passarono al secondo turno con un punteggio complessivo di 3-2 (sconfitta per 1-2 in trasferta, vittoria per 2-0 in casa).

L’Anversa ha perso tutte le sue tre trasferte contro squadre spagnole, con un punteggio complessivo di 10-0. Dall’altro lato, il Barcellona non ha mai perso una partita casalinga contro una squadra belga (7V, 1N), con questa che sarà la sua prima partita del genere dal 3-2 sul Brugge nel settembre 2002.

L’Anversa torna a disputare la Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dal 1957, dopo 65 anni, il divario più lungo di sempre tra due partecipazioni per una squadra nella competizione.

Questa sarà la 28ª partecipazione del Barcellona alla Champions League, record insieme al Real Madrid. È anche la sua 20ª presenza di fila, avendo sempre preso parte al torneo dal 2004-05 in poi.

Dopo aver superato la fase a gironi per 19 stagioni consecutive in Champions League tra il 2001-02 e il 2020-21, il Barcellona non ha superato questa fase in ciascuna delle ultime due stagioni.

L’Anversa sarà la settima squadra belga a partecipare alla Champions League e una delle due squadre a fare il debutto assoluto in Champions League quest'anno insieme all'Union Berlino. Solo una delle sei precedenti squadre belghe ha vinto la prima partita nella competizione (3N, 2P), con il Brugge che ha battuto il CSKA Mosca nel novembre 1992.

Il Barcellona ha perso otto delle ultime 15 partite di Champions League (4V, 3N), tante sconfitte quante nelle precedenti 67 partite disputate nella competizione (47V, 12N).

Il tecnico dell’Anversa, Mark van Bommel, non ha mai vinto nelle sue nove partite di Champions League da allenatore (4N, 5P): sei con il PSV nel 2018-19 e tre con il Wolfsburg nel 2021-22. Solo tre allenatori hanno collezionato più panchine senza mai vincere nella competizione (Frantisek Straka, Giorgos Donis e Stanimir Stoilov, tutti 12).

Dall'inizio della stagione 2011-12, solo Cristiano Ronaldo (112) e Lionel Messi (92) hanno segnato più gol in Champions League dell'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski: 91, di cui 60 nelle ultime 60 presenze nella competizione.

Lamine Yamal del Barcellona potrebbe diventare il giocatore più giovane nella storia della Champions League a giocare una gara titolare, a 16 anni e 68 giorni. In generale, solo Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund ha giocato una partita nella competizione ad un'età inferiore di quella che avrà Yamal il giorno di questa gara (16 anni e 18 giorni vs Zenit San Pietroburgo a dicembre 2020).

Dove vedere Barcellona-Royal Antwerp di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Barcellona-Royal Antwerp si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 19 settembre.

Barcellona-Royal Antwerp è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

