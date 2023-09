DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Feyenoord - Celtic? La gara tra Feyenoord e Celtic si giocherà martedì 19 settembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Feyenoord - Celtic? L'arbitro del match sarà Irfan Peljto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Feyenoord - Celtic sarà Ivan Bebek Dove si gioca Feyenoord - Celtic? La partita si gioca a Rotterdam In che stadio si gioca Feyenoord - Celtic? Stadio De Kuip Chi trasmette la partita Feyenoord - Celtic? La partita tra Feyenoord e Celtic verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity

Feyenoord - Celtic è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - Celtic sarà Irfan Peljto coadiuvato da Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Feyenoord-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Feyenoord e Celtic risale alla finale della Coppa dei Campioni del 1970, con i biancorossi che vinsero 2-1, diventando la prima squadra olandese a sollevare il trofeo.

Il Celtic ha perso tre delle ultime quattro trasferte contro squadre olandesi tra tutte le competizioni europee (1N), la sua ultima vittoria fuori casa contro queste formazioni è arrivata contro l'Ajax nell'agosto 2001 (3-1 nelle qualificazioni alla Champions League).

Questa è solo la sesta partecipazione del Feyenoord alla Champions League, la prima dalla stagione 2017/18. Il club di Rotterdam ha superato la prima fase a gironi solo una volta (1999-2000).

Dopo una serie di otto sconfitte consecutive in Champions League tra il 2002 e il 2017, il Feyenoord ha vinto l'ultima partita nella competizione: 2-1 contro il Napoli nel dicembre 2017.

Il Celtic ha vinto solo una delle ultime 21 partite di Champions League (5N, 15P) e non supera la fase a gironi nel torneo dal 2012-2013.

Il Feyenoord non ha mai vinto la prima partita stagionale in Champions League (3N, 2P), dopo essere rimasto imbattuto in tutte e otto le sue gare d’esordio stagionale nella Coppa dei Campioni tra il 1961/62 e il 1984/85 (6V, 2N).

Il Celtic ha perso il 58,3% delle partite in Champions League (42/72), la percentuale più alta tra le squadre con almeno 50 match nella competizione.

Questa sarà la prima partita di Brendan Rodgers da allenatore in Champions League a partire dal dicembre 2017 (0-1 contro l'Anderlecht - nel suo primo periodo con il Celtic). Da quando ha vinto la sua prima partita nel torneo con il Liverpool nel settembre 2014 (2-1 contro il Ludogorets), ha ottenuto un solo successo nelle successive 17 gare (5N, 11P).

Nella scorsa stagione di Europa League, il Feyenoord (104) è stata una delle sole tre squadre ad aver registrato almeno 100 recuperi offensivi, insieme alla Roma (120) e al Manchester United (112). Infatti, la Roma finalista (69) è stata l'unica formazione ad aver recuperato più volte il pallone nell’ultimo terzo di campo rispetto al Feyenoord (64).

James Forrest ha collezionato 23 presenze con il Celtic in Champions League, disputando cinque diverse edizioni della competizione con il club. Se dovesse giocare contro il Feyenoord, diventerebbe il 2° giocatore scozzese con più presenze in Champions League con il Celtic, dietro solo a Scott Brown (34).

Dove vedere Feyenoord-Celtic di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Feyenoord-Celtic si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 19 settembre.

Feyenoord-Celtic è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

