PREPARTITA

Manchester City - Stella Rossa è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Stella Rossa sarà João Pinheiro coadiuvato da Bruno Miguel Alves Jesus e Luciano Maia. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Manchester City-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester City non ha mai affrontato la Stella Rossa in competizioni europee – in particolare, questa sarà la sua prima sfida contro una squadra serba.

La Stella Rossa ha vinto solo una delle sue 11 trasferte contro squadre inglesi in tutte le competizioni (4N, 6P), battendo il Liverpool 2-1 nella Coppa dei Campioni 1973-74.

Questa è la prima volta che la Stella Rossa affronta i campioni d'Europa in carica in Coppa dei Campioni/Champions League. Tuttavia, ha affrontato i futuri vincitori della competizione nelle sue due precedenti stagioni in Champions League (Liverpool nel 2018-19, Bayern Monaco nel 2019-20).

I campioni in carica del Manchester City non hanno mai perso nella Champions League 2022-23 (8V, 5N). Solo una volta nelle ultime 28 stagioni i detentori del trofeo hanno perso la gara di apertura della fase a gironi, con il Liverpool che ha perso 2-0 in casa del Napoli nel 2019-20.

Questa è la 13ª stagione consecutiva del Manchester City in Champions League. Dopo essere stato eliminato nella fase a gironi in ciascuna delle sue prime due partecipazioni, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in tutte le successive 10 stagioni.

La Stella Rossa ha perso tutte le sue sei trasferte in Champions League, subendo 22 gol e segnandone solo due. Due di queste sconfitte sono arrivate in Inghilterra, perdendo 4-0 contro il Liverpool nel 2018-19 e 5-0 contro il Tottenham nel 2019-20.

Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 13 partite di Champions League (8V, 5N), tutte disputate nella scorsa stagione. Solo una volta nella sua carriera da allenatore Pep Guardiola è rimasto senza sconfitta più a lungo nella competizione, arrivando a 16 alla guida del Barcellona tra marzo 2011 e aprile 2012.

La Stella Rossa non ha segnato in alcuna delle sue ultime quattro gare in questa competizione (nel 2019-20): la sua striscia più lunga di sempre senza reti in Coppa dei Campioni/Champions League.

Erling Haaland ha segnato 12 gol in Champions League la scorsa stagione, più di ogni altro giocatore. Tuttavia, l'attaccante del Manchester City non è riuscito a segnare nelle ultime tre presenze, la sua striscia più lunga senza reti nella competizione.

Jack Grealish del Manchester City è stato il giocatore a creare più occasioni da gol sotto il pressing avversario nella scorsa Champions League (28); in totale, ha creato 35 occasioni per i compagni, record assoluto per un giocatore inglese in una edizione del torneo (dal 2003-04).

