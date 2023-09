(23) EMRE CAN (C)

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund sarà Jesús Gil Manzano coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente in Champions League tra PSG e Borussia Dortmund risale agli ottavi di finale del 2019/20: i parigini superarono quel turno (sconfitta 2-1 in trasferta all'andata e vittoria al ritorno 2-0 in casa) e raggiunsero poi la finale in quella stagione.

Nessuna delle 14 partite del Borussia Dortmund in Champions League contro squadre francesi è finita in pareggio: otto vittorie e sei sconfitte.

Questa sarà la 16ª stagione del PSG in Champions League, nessuna squadra francese ne conta di più, al pari del Lione.

Questa è la 12ª edizione consecutiva del PSG in Champions League, i parigini hanno sempre raggiunto la fase a eliminazione diretta in ciascuna delle precedenti 11 (dal 2012-13). L'ultima volta che sono usciti in questa prima fase del torneo risale al 2004-05. Dall’altra parte, il Borussia Dortmund ha raggiunto gli ottavi di finale della Champions League in otto delle ultime 10 partecipazioni, non riuscendoci solo nel 2017-18 e nel 2021-22.

Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle sei partite della fase a gironi della scorsa stagione di Champions League: 2-1 contro il Manchester City. Il club tedesco ha però pareggiato ciascuna delle ultime tre gare del girone.

Il PSG ha perso solo una delle ultime 33 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League (26V, 6N): contro il Manchester United nell'ottobre 2020. Da allora, i parigini sono rimasti imbattuti nelle successive otto gare interne della fase a gironi (7V, 1N).

Luis Enrique ha vinto il 73% delle partite da tecnico in Champions League (24/33): percentuale record tra gli allenatori con almeno 20 gare nella competizione.

Con 21 reti e otto assist, Kylian Mbappé ha preso parte a 29 gol nelle ultime 22 presenze in Champions League. Con 40 gol totali fin qui, Mbappé è il 3° giocatore francese con più reti nel torneo, dopo Karim Benzema (90) e Thierry Henry (50).

L'attaccante del Borussia Dortmund Sébastien Haller ha segnato 11 gol in 10 presenze in Champions League, trovando la rete in tutte e sei le partite nella fase a gironi della competizione (10 gol con l'Ajax nel 2021/22).

Marco Asensio potrebbe diventare l'11° calciatore diverso a giocare sia con il Real Madrid che con il PSG in Champions League, e solo il 3° a segnare per entrambe le squadre nella competizione, dopo Nicolas Anelka e Ángel Di María.

Dove vedere Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 19 settembre.

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

