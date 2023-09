PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - FC Porto è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 21:00 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - FC Porto sarà Davide Massa coadiuvato da Filippo Meli e Stefano Alassio. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Shakhtar Donetsk-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Shakhtar Donetsk non ha mai battuto il Porto in quattro precedenti in ​​Champions League (2N, 2P), contro nessuna squadra ha giocato più volte senza mai vincere nella competizione (al pari di Inter e Milan), mentre il Porto ha affrontato più volte solo il Marsiglia senza mai perdere (6).

In tutte le competizioni europee, il Porto non ha mai perso una trasferta contro squadre ucraine (3V, 4N). Le ultime tre partite di questo tipo sono finite tutte in parità, di cui l’ultima 2-2 in casa della Dinamo Kiev nel settembre 2015.

Questa è la 18ª partecipazione dello Shakhtar Donetsk alla Champions League, record per una squadra ucraina insieme alla Dinamo Kiev.

Questa è la settima presenza consecutiva dello Shakhtar Donetsk in Champions League. Ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2017-18, ma non è riuscita a superare la fase a gironi in nessuna delle cinque stagioni successive.

Il Porto partecipa alla 27ª edizione della Champions League, con solo Barcellona e Real Madrid (28 ciascuna) presenti nella competizione più volte.

Con 212 partite in Champions League il Porto è la sesta squadra con più gare giocate nella competizione, mentre le sue 71 sconfitte rappresentano il record negativo per una squadra nel torneo.

Il Porto ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite nella fase a gironi nella Champions League 2022-23. Solo una volta ha avuto una serie di vittorie più lunga nella fase a gironi della competizione, vincendo cinque gare di fila nella stagione 2018-19.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto solo tre delle ultime 22 partite di Champions League (10N, 9P), di cui due contro il Real Madrid nella stagione 2020-21.

Taras Stepanenko ha giocato finora 11 diverse edizioni della Champions League e potrebbe eguagliare Andrii Pyatov (12) per numero di stagioni disputate nella competizione con lo Shakhtar Donetsk se sarà presente in questa partita.

Mehdi Taremi è stato coinvolto in sette gol in cinque presenze nella fase a gironi con il Porto in Champions League la scorsa stagione (5 gol e 2 assist). In particolare, gli unici giocatori con più partecipazioni tra gol e assist nella fase a gironi nella scorsa stagione sono stati Kylian Mbappé (10), Lionel Messi (8) e Mohamed Salah (8).

Dove vedere Shakhtar Donetsk-FC Porto di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk-FC Porto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 19 settembre.

Shakhtar Donetsk-FC Porto è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

