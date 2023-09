DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Young boys - Lipsia? La gara tra Young boys e Lipsia si giocherà martedì 19 settembre 2023 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Young boys - Lipsia? L'arbitro del match sarà Enea Jorgji Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Young boys - Lipsia sarà Marco Guida Dove si gioca Young boys - Lipsia? La partita si gioca a Bern In che stadio si gioca Young boys - Lipsia? Stadio Wankdorf Chi trasmette la partita Young boys - Lipsia? La partita tra Young boys e Lipsia verrà trasmessa da Sky, Sky Sport Arena e Mediaset Infinity

Young Boys - Lipsia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 18:45 allo stadio Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - Lipsia sarà Enea Jorgji coadiuvato da Denis Rexha e Ridiger Çokaj. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Young Boys-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro ufficiale tra Young Boys e Lipsia, nonché il primo in assoluto tra il Lipsia e una squadra svizzera.

Lo Young Boys ha vinto le sue ultime due partite contro squadre tedesche in tutte le competizioni (entrambe contro il Bayer Leverkusen nell’Europa League 2020-21), più che nelle precedenti 10 sfide di questo tipo (1V, 3N, 6P).

Entrambe le vittorie dello Young Boys in Champions League sono state casalinghe (3N, 7P); gli svizzeri hanno perso cinque delle loro sei partite fuori casa, con l'unico punto ottenuto arrivato nell'1-1 sul campo del Man United nel dicembre 2021.

Lo Young Boys non ha mai mantenuto la porta inviolata in Champions League, subendo 24 gol in 12 partite.

Questa sarà la sesta partecipazione del Lipsia alla Champions League, avendo raggiunto la fase a eliminazione diretta in tre delle cinque precedenti apparizioni nella competizione.

Il Lipsia ha vinto le sue ultime quattro partite nella fase a gironi di Champions League, la sua serie di successi più lunga in questa fase nella competizione.

Raphaël Wicky guiderà lo Young Boys per la prima volta in Champions League: avendo allenato il Basilea nella competizione, sarà il secondo allenatore ad allenare due diverse squadre svizzere in Champions League, insiem a Christian Gross (Basilea e Grasshopper Club Zurigo).

Il Lipsia ha segnato in media di 2.4 gol a partita nella fase a gironi in Champions League sotto la guida di Marco Rose (12 gol in cinque match), segnando almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro gare. Solo una volta in precedenza ha segnato almeno due reti in più partite consecutive nella fase a gironi della competizione (una serie di cinque, con Julian Nagelsmann tra il 2019 e il 2020).

Sandro Lauper ha giocato in due precedenti stagioni in Champions League con lo Young Boys (2018-19 e 2021-22) e potrebbe eguagliare in questa partita Moumi Ngamaleu (12 presenze) come giocatore più presente nella storia del club nella competizione.

Se Benjamin Sesko dovesse giocare e segnare in questa partita, diventerebbe il più giovane marcatore di sempre del Lipsia in Champions League (20 anni e 111 giorni il giorno del match), battendo il record attualmente detenuto da Jean-Kévin Augustin (20 anni e 123 giorni contro il Porto nell'ottobre 2017).

Dove vedere Young Boys-Lipsia di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Young Boys-Lipsia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 19 settembre.

Young Boys-Lipsia è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League