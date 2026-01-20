Incontro terminato, Bodø / Glimt 3, Manchester City 1.
Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 3, Manchester City 1.20:35
Rayan Cherki (Manchester City) e' ammonito per fallo.20:34
Fallo di Rayan Cherki (Manchester City).20:34
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Tiro parato. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Petter Hauge.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:31
Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayan Cherki.20:28
Fuorigioco. Ulrik Saltnes(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Andreas Helmersen e' colto in fuorigioco.20:26
Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Erling Haaland.20:26
Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Sondre Fet per infortunio.20:23
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Sondre Fet (Bodø / Glimt) per infortunio.20:22
Fallo di Tijjani Reijnders (Manchester City).20:21
Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdukodir Khusanov con cross.20:20
Nico O'Reilly (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).20:20
Fallo di Rayan Aït-Nouri (Manchester City).20:19
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).20:17
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Håkon Evjen per infortunio.20:17
Sostituzione, Bodø / Glimt. Sondre Auklend sostituisce Ole Didrik Blomberg.20:16
Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.20:16
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Max Alleyne (Manchester City).20:15
Fallo di Rayan Aït-Nouri (Manchester City).20:13
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fuorigioco. Fredrik Sjøvold(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.20:12
Tentativo fallito. Max Alleyne (Manchester City) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayan Cherki con cross da calcio d'angolo.20:11
Sostituzione, Manchester City. Omar Marmoush sostituisce Phil Foden.20:11
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).20:10
Tiro parato. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:09
Fuorigioco. Patrick Berg(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Fredrik Bjørkan e' colto in fuorigioco.20:05
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Max Alleyne (Manchester City).20:05
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Håkon Evjen.20:04
Secondo cartellino giallo per Rodri (Manchester City) per fallo.20:03
Fallo di Rodri (Manchester City).20:03
Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Rodri (Manchester City) e' ammonito per fallo.20:02
Fallo di Rodri (Manchester City).20:02
Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Gol! Bodø / Glimt 3, Manchester City 1. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nico O'Reilly.20:01
Tentativo fallito. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rico Lewis con cross.20:01
Gol! Bodø / Glimt 3, Manchester City 0. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sondre Fet in seguito a un contropiede.19:59
Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Rico Lewis.19:58
Fallo di Max Alleyne (Manchester City).19:57
Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).19:56
Fuorigioco. Fredrik Bjørkan(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.19:53
Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).19:51
Tiro parato. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.19:50
Tiro parato. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nico O'Reilly.19:49
Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 2, Manchester City 0.19:46
Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 2, Manchester City 0.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nico O'Reilly.19:30
Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rayan Aït-Nouri.19:28
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:27
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:26
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).19:24
Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24
Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jens Petter Hauge.19:23
Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayan Cherki con cross da calcio d'angolo.19:19
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:19
Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area.19:19
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18
Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).19:18
Fuorigioco. Ole Didrik Blomberg(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Fredrik Sjøvold e' colto in fuorigioco.19:14
Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:13
Fallo di Rayan Cherki (Manchester City).19:10
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di mano di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).19:09
Gol! Bodø / Glimt 2, Manchester City 0. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ole Didrik Blomberg in seguito a un contropiede.19:08
Gol! Bodø / Glimt 1, Manchester City 0. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ole Didrik Blomberg in seguito a un contropiede.19:06
Fuorigioco. Nico O'Reilly(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Rico Lewis e' colto in fuorigioco.19:05
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:03
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:01
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayan Cherki con passaggio filtrante.18:55
Tentativo fallito. Max Alleyne (Manchester City) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Phil Foden con cross da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).18:50
Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rayan Aït-Nouri.18:50
Fuorigioco. Kasper Høgh(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.18:47
Tiro respinto. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area.18:47
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:45
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: Aspmyra Stadion
Città: Bodø/Glimt
Capienza: 7800 spettatori17:45
Bodø/Glimt - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Manchester City sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente Bodø/Glimt si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Manchester City si trova 4° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Bodø/Glimt ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14; Manchester City ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.
Bodø/Glimt e Manchester City è la prima che si affrontano in campionato.
Bodø/Glimt-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bodø/Glimt
|Manchester City
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|0
|4
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|3
|1
|Gol totali segnati
|9
|12
|Gol totali subiti
|13
|6
|Media gol subiti per partita
|2.2
|1.0
|Percentuale possesso palla
|54.3
|60.7
|Numero totale di passaggi
|3048
|3737
|Numero totale di passaggi riusciti
|2574
|3401
|Tiri nello specchio della porta
|29
|47
|Percentuale di tiri in porta
|55.8
|61.0
|Numero totale di cross
|85
|94
|Numero medio di cross riusciti
|23
|24
|Duelli per partita vinti
|285
|281
|Duelli per partita persi
|303
|231
|Corner subiti
|42
|20
|Corner guadagnati
|26
|31
|Numero di punizioni a favore
|67
|68
|Numero di punizioni concesse
|55
|63
|Tackle totali
|102
|88
|Percentuale di successo nei tackle
|53.9
|59.1
|Fuorigiochi totali
|5
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
