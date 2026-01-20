Virgilio Sport
Bodø/Glimt-Manchester City: 3-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt
20 Gennaio 2026 ore 18:45
Bodø/Glimt
3
Manchester City
1
Partita finita
Arbitro: Sven Jablonski
  1. 22' 1-0 Kasper Høgh
  2. 24' 2-0 Kasper Høgh
  3. 58' 3-0 Jens Petter Hauge
  4. 60' 3-1 Rayan Cherki
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Bodø / Glimt 3, Manchester City 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 3, Manchester City 1.20:35

  3. 90'+3'

    Rayan Cherki (Manchester City) e' ammonito per fallo.20:34

  4. 90'+3'

    Fallo di Rayan Cherki (Manchester City).20:34

  5. 90'+3'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  6. 90'+1'

    Tiro parato. Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Petter Hauge.20:32

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:31

  9. 87'

    Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rayan Cherki.20:28

  10. 86'

    Fuorigioco. Ulrik Saltnes(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Andreas Helmersen e' colto in fuorigioco.20:26

  11. 85'

    Tiro respinto. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Erling Haaland.20:26

  12. 82'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Sondre Fet per infortunio.20:23

  13. 82'

    Gara riprende.20:23

  15. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Sondre Fet (Bodø / Glimt) per infortunio.20:22

  16. 80'

    Fallo di Tijjani Reijnders (Manchester City).20:21

  17. 80'

    Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  18. 79'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdukodir Khusanov con cross.20:20

  19. 79'

    Nico O'Reilly (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  21. 79'

    Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).20:20

  22. 78'

    Fallo di Rayan Aït-Nouri (Manchester City).20:19

  23. 78'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  24. 76'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).20:17

  25. 76'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Ulrik Saltnes sostituisce Håkon Evjen per infortunio.20:17

  27. 75'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Sondre Auklend sostituisce Ole Didrik Blomberg.20:16

  28. 75'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.20:16

  29. 75'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Max Alleyne (Manchester City).20:15

  30. 72'

    Fallo di Rayan Aït-Nouri (Manchester City).20:13

  31. 72'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  33. 71'

    Fuorigioco. Fredrik Sjøvold(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.20:12

  34. 70'

    Tentativo fallito. Max Alleyne (Manchester City) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayan Cherki con cross da calcio d'angolo.20:11

  35. 70'

    Sostituzione, Manchester City. Omar Marmoush sostituisce Phil Foden.20:11

  36. 69'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).20:10

  37. 68'

    Tiro parato. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:09

  39. 65'

    Fuorigioco. Patrick Berg(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Fredrik Bjørkan e' colto in fuorigioco.20:05

  40. 64'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Max Alleyne (Manchester City).20:05

  41. 63'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Håkon Evjen.20:04

  42. 62'

    Secondo cartellino giallo per Rodri (Manchester City) per fallo.20:03

  43. 62'

    Fallo di Rodri (Manchester City).20:03

  45. 62'

    Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  46. 61'

    Rodri (Manchester City) e' ammonito per fallo.20:02

  47. 61'

    Fallo di Rodri (Manchester City).20:02

  48. 61'

    Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02

  49. 60'

    Gol! Bodø / Glimt 3, Manchester City 1. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nico O'Reilly.20:01

  51. 60'

    Tentativo fallito. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rico Lewis con cross.20:01

  52. 58'

    Gol! Bodø / Glimt 3, Manchester City 0. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sondre Fet in seguito a un contropiede.19:59

  53. 57'

    Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Rico Lewis.19:58

  54. 56'

    Fallo di Max Alleyne (Manchester City).19:57

  55. 56'

    Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  57. 55'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).19:56

  58. 52'

    Fuorigioco. Fredrik Bjørkan(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.19:53

  59. 50'

    Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  60. 50'

    Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).19:51

  61. 49'

    Tiro parato. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.19:50

  63. 48'

    Tiro parato. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nico O'Reilly.19:49

  64. Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 2, Manchester City 0.19:46

  65. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 2, Manchester City 0.19:31

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  67. 45'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nico O'Reilly.19:30

  69. 43'

    Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rayan Aït-Nouri.19:28

  70. 42'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:27

  71. 41'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).19:26

  72. 39'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).19:24

  73. 39'

    Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24

  75. 39'

    Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jens Petter Hauge.19:23

  76. 35'

    Tentativo fallito. Rodri (Manchester City) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayan Cherki con cross da calcio d'angolo.19:19

  77. 34'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:19

  78. 34'

    Tiro respinto. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area.19:19

  79. 34'

    Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18

  81. 34'

    Fallo di Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).19:18

  82. 30'

    Fuorigioco. Ole Didrik Blomberg(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Fredrik Sjøvold e' colto in fuorigioco.19:14

  83. 29'

    Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  84. 29'

    Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:13

  85. 25'

    Fallo di Rayan Cherki (Manchester City).19:10

  87. 25'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  88. 25'

    Fallo di mano di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).19:09

  89. 24'

    Gol! Bodø / Glimt 2, Manchester City 0. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ole Didrik Blomberg in seguito a un contropiede.19:08

  90. 22'

    Gol! Bodø / Glimt 1, Manchester City 0. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ole Didrik Blomberg in seguito a un contropiede.19:06

  91. 20'

    Fuorigioco. Nico O'Reilly(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Rico Lewis e' colto in fuorigioco.19:05

  93. 19'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).19:03

  94. 16'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).19:01

  95. 10'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayan Cherki con passaggio filtrante.18:55

  96. 6'

    Tentativo fallito. Max Alleyne (Manchester City) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Phil Foden con cross da calcio d'angolo.18:51

  97. 6'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Nikita Haikin (Bodø / Glimt).18:50

  99. 6'

    Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rayan Aït-Nouri.18:50

  100. 3'

    Fuorigioco. Kasper Høgh(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Ole Didrik Blomberg e' colto in fuorigioco.18:47

  101. 2'

    Tiro respinto. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area.18:47

  102. Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:45

  103. Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).18:45

  105. Inizia il Primo tempo.18:45

  106. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Aspmyra Stadion
    Città: Bodø/Glimt
    Capienza: 7800 spettatori17:45

Formazioni Bodø/Glimt - Manchester City

Bodø/Glimt
Manchester City
TITOLARI BODø/GLIMT
  • (12) NIKITA HAIKIN (P)
  • (4) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (6) JOSTEIN GUNDERSEN (D)
  • (10) JENS PETTER HAUGE (C)
  • (19) SONDRE FET (C)
  • (26) HÅKON EVJEN (C)
  • (7) PATRICK BERG (C)
  • (11) OLE DIDRIK BLOMBERG (A)
  • (9) KASPER HØGH (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
  • (22) ANDERS KLYNGE (C)
  • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
  • (2) VILLADS NIELSEN (D)
  • (21) ANDREAS HELMERSEN (A)
  • (45) ISAK SJONG (P)
  • (23) MAGNUS RIISNÆS (C)
  • (5) HAITAM ALEESAMI (D)
  • (31) HINDRIN CHOOLY (A)
  • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
  • (14) ULRIK SALTNES (C)
  • (8) SONDRE AUKLEND (C)
ALLENATORE BODø/GLIMT
  • Kjetil Knutsen
TITOLARI MANCHESTER CITY
  • (25) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (45) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
  • (21) RAYAN AÏT-NOURI (D)
  • (33) NICO O'REILLY (D)
  • (68) MAX ALLEYNE (D)
  • (16) RODRI (C)
  • (4) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (82) RICO LEWIS (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
  • (10) RAYAN CHERKI (A)
  • (47) PHIL FODEN (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
  • (59) CHARLIE GRAY (C)
  • (90) KIAN NOBLE (D)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (A)
  • (91) STEPHEN MFUNI (D)
  • (1) JAMES TRAFFORD (P)
  • (97) TYRONE SAMBA (A)
  • (7) OMAR MARMOUSH (A)
  • (63) DIVINE MUKASA (C)
  • (13) MARCUS BETTINELLI (P)
  • (6) NATHAN AKÉ (D)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
  • Pep Guardiola
PREPARTITA

Bodø/Glimt - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Manchester City sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Bodø/Glimt si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Manchester City si trova 4° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Bodø/Glimt ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14; Manchester City ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.

Bodø/Glimt e Manchester City è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bodø/Glimt non ha vinto nessuno dei sei incontri contro squadre inglesi in competizioni europee (1N, 5P), ma ha evitato la sconfitta nell’unico di questi disputato in Champions League: 2-2 contro il Tottenham nella seconda giornata del torneo in corso.
  • Questa sarà la prima partita in assoluto del Manchester City contro una squadra norvegese. Nessuna delle ultime nove squadre inglesi che hanno affrontato un’avversaria di questa nazione in trasferta in una delle principali competizioni europee ha perso (sei vittorie e tre pareggi); l'ultima a rimediare un ko in esterna è stato il Chelsea nell'ottobre 2002 (4-2 contro il Viking in Coppa UEFA).
  • Il Bodø/Glimt ha subito almeno due gol in cinque delle sei partite contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (14 in totale), comprese le ultime quattro.
  • Dopo aver perso le ultime quattro trasferte nella Champions League 2024-25, il Manchester City è rimasto imbattuto nelle tre disputate in questa edizione (2V, 1N). Pep Guardiola potrebbe centrare il suo 25° successo in esterna alla guida dei Citizens nella competizione (24 al momento), cosa che solo altri due allenatori hanno fatto con una singola squadra (39 per Alex Ferguson con il Manchester United e 30 per Arsène Wenger con l’Arsenal).
  • Il Bodø/Glimt è la squadra con il più alto indice di Expected Goals subiti in questa Champions League: (17.2). La formazione norvegese ha inoltre registrato un valore di xG Against pari o superiore a 3 in quattro delle sei partite disputate finora, più di qualsiasi altra formazione del torneo.
  • Il Manchester City ha completato l'85.9% dei suoi passaggi su pressing ad alta intensità in questa Champions League, la percentuale più alta nel torneo in corso. La formazione di Guardiola vanta anche la più alta percentuale di passaggi riusciti in generale in questa competizione (91%).
  • Erling Haaland ha segnato in ciascuna delle sue ultime sei presenze da titolare in Champions League con il Manchester City. Solo un giocatore finora ha registrato una striscia più lunga con un club inglese nella competizione: Ruud van Nistelrooy in otto gol consecutivi con il Manchester United, tra settembre 2002 e aprile 2003.
  • Erling Haaland ha segnato più gol in UEFA Champions League (55 in 54 partite) di tutte le squadre norvegesi messe insieme dalla stagione 2000-01 (48 in 42 partite). L'attaccante del Manchester City potrebbe diventare il primo norvegese ad andare a bersaglio contro una squadra della sua stessa nazionalità nella competizione.
  • Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt è uno dei soli due giocatori con almeno 15 dribbling completati (23) e almeno 15 occasioni create (15) nella Champions League in corso, insieme a Michael Olise del Bayern Monaco.
  • Savinho (4.4) e Jérémy Doku (4.4) hanno entrambi una media di almeno quattro dribbling completati ogni 90 minuti nella Champions League in corso; è la prima volta che il Manchester City conta più di un giocatore con una media di questo tipo in una singola edizione del torneo (min. 300 minuti disputati) dal 2017-18 in avanti, in cui c’erano stati Raheem Sterling (4.4) e Leroy Sané (4.1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bodø/GlimtManchester City
Partite giocate66
Numero di partite vinte04
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati912
Gol totali subiti136
Media gol subiti per partita2.21.0
Percentuale possesso palla54.360.7
Numero totale di passaggi30483737
Numero totale di passaggi riusciti25743401
Tiri nello specchio della porta2947
Percentuale di tiri in porta55.861.0
Numero totale di cross8594
Numero medio di cross riusciti2324
Duelli per partita vinti285281
Duelli per partita persi303231
Corner subiti4220
Corner guadagnati2631
Numero di punizioni a favore6768
Numero di punizioni concesse5563
Tackle totali10288
Percentuale di successo nei tackle53.959.1
Fuorigiochi totali58
Numero totale di cartellini gialli712
Numero totale di cartellini rossi10

