Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Bodø/Glimt - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 18:45 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - Manchester City sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Bodø/Glimt si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Manchester City si trova 4° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Bodø/Glimt ha segnato 12 gol e ne ha subiti 14; Manchester City ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.

Bodø/Glimt e Manchester City è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bodø/Glimt non ha vinto nessuno dei sei incontri contro squadre inglesi in competizioni europee (1N, 5P), ma ha evitato la sconfitta nell’unico di questi disputato in Champions League: 2-2 contro il Tottenham nella seconda giornata del torneo in corso.

Questa sarà la prima partita in assoluto del Manchester City contro una squadra norvegese. Nessuna delle ultime nove squadre inglesi che hanno affrontato un’avversaria di questa nazione in trasferta in una delle principali competizioni europee ha perso (sei vittorie e tre pareggi); l'ultima a rimediare un ko in esterna è stato il Chelsea nell'ottobre 2002 (4-2 contro il Viking in Coppa UEFA).

Il Bodø/Glimt ha subito almeno due gol in cinque delle sei partite contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (14 in totale), comprese le ultime quattro.

Dopo aver perso le ultime quattro trasferte nella Champions League 2024-25, il Manchester City è rimasto imbattuto nelle tre disputate in questa edizione (2V, 1N). Pep Guardiola potrebbe centrare il suo 25° successo in esterna alla guida dei Citizens nella competizione (24 al momento), cosa che solo altri due allenatori hanno fatto con una singola squadra (39 per Alex Ferguson con il Manchester United e 30 per Arsène Wenger con l’Arsenal).

Il Bodø/Glimt è la squadra con il più alto indice di Expected Goals subiti in questa Champions League: (17.2). La formazione norvegese ha inoltre registrato un valore di xG Against pari o superiore a 3 in quattro delle sei partite disputate finora, più di qualsiasi altra formazione del torneo.

Il Manchester City ha completato l'85.9% dei suoi passaggi su pressing ad alta intensità in questa Champions League, la percentuale più alta nel torneo in corso. La formazione di Guardiola vanta anche la più alta percentuale di passaggi riusciti in generale in questa competizione (91%).

Erling Haaland ha segnato in ciascuna delle sue ultime sei presenze da titolare in Champions League con il Manchester City. Solo un giocatore finora ha registrato una striscia più lunga con un club inglese nella competizione: Ruud van Nistelrooy in otto gol consecutivi con il Manchester United, tra settembre 2002 e aprile 2003.

Erling Haaland ha segnato più gol in UEFA Champions League (55 in 54 partite) di tutte le squadre norvegesi messe insieme dalla stagione 2000-01 (48 in 42 partite). L'attaccante del Manchester City potrebbe diventare il primo norvegese ad andare a bersaglio contro una squadra della sua stessa nazionalità nella competizione.

Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt è uno dei soli due giocatori con almeno 15 dribbling completati (23) e almeno 15 occasioni create (15) nella Champions League in corso, insieme a Michael Olise del Bayern Monaco.

Savinho (4.4) e Jérémy Doku (4.4) hanno entrambi una media di almeno quattro dribbling completati ogni 90 minuti nella Champions League in corso; è la prima volta che il Manchester City conta più di un giocatore con una media di questo tipo in una singola edizione del torneo (min. 300 minuti disputati) dal 2017-18 in avanti, in cui c’erano stati Raheem Sterling (4.4) e Leroy Sané (4.1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: