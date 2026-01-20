Il Napoli non perde in trasferta in Champions, quest'anno aveva sempre rimediato un ko lontano dal Maradona, ma questo 1-1 è davvero un brutto colpo per la squadra di Conte. Napoli che sperava di centrare i tre punti prima di ospitare il Chelsea all'ultima giornata. E dire che le cose si erano messe bene tra l'espulsione di Delaney, col Copenaghen in 10 dal 35', e il gol di McTominay. Nel secondo tempo, però, gli azzurri hanno smesso di giocare con convinzione e i danesi hanno pareggiato con Larsson (dopo il rigore sbagliato da Milinkovic Savic). A nulla è servito il forcing finale con occasioni per Olivera e Lucca che non hanno bucato però la porta di Kotarsi.

E, con questo risultato, il Napoli è 23° a quota 8 punti (Copenaghen 24° con gli stessi punti). I Campioni d'Italia, per ora, sarebbero dentro per un punto tra le squadre qualificate agli spareggi, ma tutto dipenderà dall'ultima gara in programma il 28 gennaio.

Napoli che tornerà in campo, in Champions, mercoledì 28 gennaio al Maradona contro il Chelsea (alle 21). Ma prima di affrontare i Blues, c'è un'altra gara determinante per il futuro della squadra di Conte: domenica 25 gennaio alle 18 c'è Juventus-Napoli allo Stadium. Copenaghen che chiuderà, invece, la sua League Phase contro il Barcellona al Camp Nou (sempre il 28 gennaio).