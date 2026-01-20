Il Napoli non perde in trasferta in Champions, quest'anno aveva sempre rimediato un ko lontano dal Maradona, ma questo 1-1 è davvero un brutto colpo per la squadra di Conte. Napoli che sperava di centrare i tre punti prima di ospitare il Chelsea all'ultima giornata. E dire che le cose si erano messe bene tra l'espulsione di Delaney, col Copenaghen in 10 dal 35', e il gol di McTominay. Nel secondo tempo, però, gli azzurri hanno smesso di giocare con convinzione e i danesi hanno pareggiato con Larsson (dopo il rigore sbagliato da Milinkovic Savic). A nulla è servito il forcing finale con occasioni per Olivera e Lucca che non hanno bucato però la porta di Kotarsi.
E, con questo risultato, il Napoli è 23° a quota 8 punti (Copenaghen 24° con gli stessi punti). I Campioni d'Italia, per ora, sarebbero dentro per un punto tra le squadre qualificate agli spareggi, ma tutto dipenderà dall'ultima gara in programma il 28 gennaio.
Napoli che tornerà in campo, in Champions, mercoledì 28 gennaio al Maradona contro il Chelsea (alle 21). Ma prima di affrontare i Blues, c'è un'altra gara determinante per il futuro della squadra di Conte: domenica 25 gennaio alle 18 c'è Juventus-Napoli allo Stadium. Copenaghen che chiuderà, invece, la sua League Phase contro il Barcellona al Camp Nou (sempre il 28 gennaio).
90'+9'
E FINISCE QUI!!! Brutta serata per il Napoli che, in superiorità numerica, non va oltre l'1-1 contro il Copenaghen. Al gol di McTominay, risponde Larsson dopo il rigore sbagliato.23:02
90'+8'
Palla dentro, ma Garananga spazza via l'area di rigore23:01
90'+7'
Clem da dietro su Lang. Arriva il giallo per il giocatore del Copenaghen e calcio di punizione per un ultimo affondo del Napoli23:00
90'+6'
Cross verso uno tra Hojlund, Lucca e McTominay, ma il servizio è impreciso. Napoli che attacca, ma senza troppa convinzione. Manca giusto un ultimo giro d'orologio22:59
90'+3'
Colpo di testa di Lucca che gira però altissimo sopra la traversa. L'ex Udinese era comunque in fuorigioco22:57
90'+1'
Suzuki in anticipo su Hojlund, il giapponese guadagna anche un fallo e fa scorrere i secondi22:55
90'+1'
6 minuti di recupero...22:53
90'
CI PROVA LUCCA!!! Palla che finisce sul secondo palo dove c'è Lucca solissimo, ma il suo destro di contro balzo finisce alto sopra la traversa. Era defilato, anche se solissimo22:53
89'
Ambrosino attacca sulla destra, guadagna un angolo. Napoli che attacca alla ricerca del 2-122:53
88'
Lucca su Hatzidiakos, ma commette fallo sull'ex difensore del Cagliari. Passano i minuti, manca pochissimo22:51
85'
OLIVERA VICINO AL GOL!!! Questa volta è Olivera a toccarla di testa e Kotarsi deve fare un gran intervento in tuffo per mandarla in angolo22:47
84'
McTOMINAY schiaccia a terra di testa, ma Kotarsi ci arriva senza troppi problemi23:43
83'
OCCHIO A SUZUKI!!! Sugli sviluppi del calcio di punizione, arriva il colpo di testa di Suzuki che inquadra la porta ma c'è Milinkovic Savic.22:46
82'
Claesson messo a terra da Di Lorenzo che si prende anche il cartellino giallo22:45
82'
Mentre Garananga prende il posto del terzino Meling che si è fatto vedere spesso nel secondo tempo22:44
81'
Nel Copenaghen dentro Viktor Claesson per Madsen. Claesson è un attaccante, quindi Clem retrocederà di qualche metro il proprio raggio d'azione22:44
80'
DENTRO LUCCA!!! Conte lancia per questi ultimi 10 minuti Lorenzo Lucca. Fuori Elmas. Anche per Lucca potrebbe essere l'ultima partita con la maglia del Napoli22:43
79'
Buon movimento di Ambrosino che prende palla in area, ma il suo cross non trova nessuno sul secondo palo22:43
79'
A terra Di Lorenzo in area, ma non è stato toccato da nessuno. Sulla panchina del Napoli c'è subito un sussulto ogni volta che un proprio giocatore va a terra: ci sono troppi elementi in infermeria. Dovrebbe essere solo scivolato il capitano degli azzurri23:42
78'
McTominay attacca da sinistra dopo il servizio di Olivera, lo scozzese cerca un filtrante che viene chiuso in angolo22:41
77'
Larsson va giù sul contatto con Olivera, ma l'arbitro fa cenno di continuare. Il pubblico di casa rumoreggia22:41
76'
Terzo cambio per il Napoli. Dentro Giuseppe Ambrosino per Gutierrez: un giocatore offensivo in più per Conte22:38
75'
Rimane a terra Buongiorno dopo un colpo subito nel contrasto con Larsson. Buongiorno che aveva sbagliato però il tempo dell'intervento22:38
73'
Terzo gol in questa Champions per Jordan Larsson che aveva segnato a Bayer Leverkusen e Kairat22:36
72'
GOL! FC COPENAGHEN-Napoli 1-1. Rete di Jordan Larsson. Milinkovic Savic para il rigore di Larsson, ma lo svedese ribadisce in rete in tap-in, realizzando il pareggio per i padroni di casa che, ricordiamo, sono in 10 contro 11.22:36
70'
Rigore confermato: va a battere Jordan Larsson22:34
70'
C'è comunque un check del VAR per rivedere l'episodio Buongiorno-Elyounoussi22:33
69'
RIGORE PER IL COPENAGHEN!!! E sulla ripartenza dei padroni di casa, Elyounoussi va giù sul contatto con Buongiorno che gli dà un colpo d'anca. L'arbitro indica il dischetto del rigore22:33
68'
Elmas cerca Noa Lang sullo stretto, ma arriva la chiusura di Meling sull'ex PSV e riparte il Copenaghen22:32
66'
Noa Lang ne salta due sulla fascia sinistra, palla dentro per Olivera che si inserisce ma la sua conclusione è debole e para Kotarsi.22:29
64'
Ci crede un pelo di più il Copenaghen dopo questo sussulto. Jordan Larsson è un attaccante, Clem una mezza punta, quindi danesi un po' più d'attacco in questa mezz'ora finale22:28
64'
E fuori anche l'ex Parma e Atalanta Cornelius che lascia il posto a Clem22:27
64'
Cambia anche il Copenaghen con l'ingresso di Jordan Larsson, figlio di Henrik, ex giocatore di Feyenoord, Celtic e Barcellona22:27
63'
FUORI SPINAZZOLA!!! E Conte toglie anche Spinazzola per precauzione dopo la botta di poco fa. Dentro Olivera22:26
62'
FUORI VERGARA!!! Primi cambi per il Napoli con Conte che lancia Noa Lang al posto di Vergara. L'ex PSV potrebbe essere alla sua ultima partita con la maglia del Napoli: è vicinissimo al Galatasaray22:26
61'
OCCASIONE COPENAGHEN!!! Sugli sviluppi del corner, girata mancina di Madsen, ma Milinkovic Savic salva tutto. I danesi sfiorano il pareggio.22:24
60'
Spinge il Copenaghen sulla destra. Prima cross respinto dalla difesa, poi Elmas viene trattenuto da Meling. Mini rischio per il Napoli che ne è uscito comunque bene23:40
58'
Si scontrano Cornelius e il portiere Kotarsi sul calcio d'angolo del Napoli, salva tutto Gabriel Pereira che spazza via22:21
57'
CI PROVA HOJLUND!!! Prima vera chance per il raddoppio con Hojlund che si gira e fa partire il destro, da dentro l'area, ma devia in corner Hatzidiakos.22:21
57'
Gutierrez cerca il cross da destra, solo Vergara taglia sul primo palo ma recupera Kotarsi in uscita22:18
56'
Tutto ok per Spinazzola che rientra in campo. Napoli di nuovo in 11. Intanto a bordo campo, c'è Lukaku a scaldarsi23:39
54'
Spinazzola si rialza solo adesso. Conte può tirare un sospiro di sollievo, considerando anche la situazione infortunati in casa Napoli22:17
52'
Pressione del Copenaghen con Meling che si scontra con Spinazzola. Il laterale del Napoli resta a terra dolorante toccandosi il ginocchio22:16
50'
Vergara ci prova col mancino da dentro l'area, ma palla troppo lenta e ci arriva Kotarsi22:13
49'
Elmas cerca Hojlund in area, ma i due non si capiscono facendo due movimenti diversi22:12
47'
Non cambiano i due allenatori. Neestrup ha già fatto una sostituzione nel primo tempo, trasformando il Copenaghen in un 5-3-1 con Cornelius unica punta22:09
46'
SI RIPARTE A COPENAGHEN!!!22:09
Adesso il Napoli non deve rischiare. Cercare il secondo gol, certo, ma senza lasciare spazi ai danesi che risalgono il campo con velocità con palle lunghe. E, soprattutto, il Napoli dovrà stare attento a non cadere in trappole 'nervose'. Più volte Hojlund è stato provocato, quasi a cercare la sua di espulsione. Gli azzurri dovranno evitare di rimettere in partita il Copenaghen, insomma.21:57
Si è messa molto bene per il Napoli che, a Copenaghen, è avanti nel punteggio ed è anche in superiorità numerica. Dopo l'espulsione di Delaney, uno dei più esperti della squadra danese, è arrivato infatti il 4° gol in questa Champions di McTominay. Un Napoli che si era reso pericoloso già con Hojlund e Vergara. La squadra di Conte è meritatamente in vantaggio dopo i primi 45'.21:55
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avanti il Napoli per 1-0 grazie al gol del solito McTominay.21:53
45'+3'
Colpo di testa di VERGARA sugli sviluppi del corner, ma palla tra le braccia di Kotarsi21:51
45'+2'
Palla dentro per Di Lorenzo che non riesce a controllare, ma trova comunque l'angolo sull'opposizione di Suzuki21:50
45'+1'
4 minuti di recupero in questo primo tempo...21:49
45'
Elmas se la porta sul destro e cerca la conclusione da fuori, ma non inquadra la porta di Kotarsi21:48
44'
Si sta giocando poco adesso. Tanti falli, tante interruzioni. Suzuki ferma Vergara prima che parta in contropiede21:47
42'
Elyounoussi in ritardo su Spinazzola e arriva il giallo per il laterale del Copenaghen23:37
40'
Giallo per Hojlund per fallo su Hatzidiakos. Spallata del danese contro il difensore del Copenaghen21:43
40'
4° gol in Champions per McTominay che aveva segnato già contro PSV (doppietta) e Qarabag21:44
39'
GOL! FC Copenaghen-NAPOLI 0-1. Rete di Scott McTominay. E dopo la superiorità numerica, arriva anche il vantaggio del Napoli col colpo di testa di McTominay che salta incontrastato, battendo Kotarsi sull'assist di Elmas da angolo.
Elmas ci prova addirittura in rovesciata, ma non trova la palla. Anzi centra in pieno il neo entrato Hatzidiakos21:40
36'
SUBITO UN CAMBIO!!! E l'allenatore del Copenaghen mette subito mano alla squadra, non volendo più giocarsela con due punte. Dentro l'ex Cagliari Hatzidiakos al posto di Dadason. Si passa al 5-3-123:36
35'
ROSSO PER DELANEY!!! Cambia il colore del cartellino e viene espulso il capitano del Copenaghen. Napoli in superiorità numerica21:38
34'
L'ARBITRO VIENE RICHIAMATO!!! Delaney a rischio rosso: ora sarà Peljto a decidere rivedendo le immagini a bordo campo21:37
34'
I giocatori del Napoli protestano chiedendo addirittura il rosso per Delaney21:37
33'
Vedendo Lobotka a terra, i giocatori del Napoli si fermano. L'arbitro ne approfitta per estrarre il giallo ai danni di Delaney per questo intervento21:38
32'
Lobotka resta a terra dopo aver subito un fallo di Delaney, l'arbitro lascia continuare perché la palla resta in favore della squadra di Conte21:36
31'
69% di possesso palla per il Napoli dopo la prima mezz'ora di gioco21:33
30'
Risale il campo il Copenaghen e Vergara spende un fallo tattico su Marcos Lopez per non lasciare spazio ai danesi. L'arbitro non estrae cartellini23:35
28'
Palla lunga per Dadason, ma capisce tutto Di Lorenzo che rientra e chiude in diagonale il 17enne attaccante del Copenaghen21:31
27'
Lobotka allarga per Di Lorenzo che va col tiro cross da dentro l'area di rigore, con i guanti respinge Kotarsi21:30
26'
Rischia qualcosa Di Lorenzo con un passaggio orizzontale per Lobotka al limite della propria area di rigore, ma bravo lo slovacco a prendersi il fallo di Delaney che era andato in pressione21:30
24'
Gutierrez rientra sul sinistro e cerca Hojlund in area, ma l'ex Manchester United viene anticipato da Madsen. Poi Buongiorno non riesce a prolungare l'azione per il Napoli che resta comunque nella metà campo avversaria21:27
22'
Palla lunga per Achouri, ma il tunisino viene chiuso bene da Gutierrez21:25
20'
OCCASIONE NAPOLI!!! Vergara riceve al limite dell'area, si gira per liberarsi dell'avversario e fa partire il destro a incrociare che sfiora il palo alla destra del portiere.23:34
18'
Buon uno-due Vergara-Di Lorenzo, palla di ritorno per il capitano del Napoli che entra in area e calcia ma viene murato da Suzuki21:21
16'
Bella giocata di Elmas che in dribbling ne salta due, ma non riesce a servire Hojlund in area. Sporcato il suo passaggio e palla che arriva dalle parti di Kotarsi21:19
15'
MILINKOVIC SAVIC IN USCITA!!! E qui il Copenaghen cerca un contropiede ripartendo dall'angolo del Napoli, ma Milinkovic-Savic è attento in uscita ad anticipare - di testa - Dadason21:18
14'
Vergara molto attivo finora, il giovane attaccante del Napoli guadagna l'angolo sull'opposizione di Suzuki21:17
12'
Lobotka cerca la conclusione al volo sugli sviluppi del corner ma cicca il pallone, ma niente ripartenza del Copenaghen. Recupera Gutierrez21:16
10'
OCCASIONE NAPOLI!!! Prima vera chance per la squadra di Conte con Hojlund che si accentra sul destro e sfiora di pochissimo la traversa della porta di Kotarsi. Napoli che chiede l'angolo, ma non c'è stata deviazione di Meling21:14
9'
Cornelius cerca il cambio di campo verso Achouri, ma capisce tutto Lobotka che recupera21:13
7'
Occhio a Cornelius, con Milinkovic Savic che esce e poi ci ripensa. Palla per Elyounoussi che non trova però nessuno col suo cross23:33
6'
L'indicazione tattica di questi primi minuti è che Spinazzola gioca normalmente sulla fascia sinistra, è Gutierrez a stazionare sulla fascia destra21:08
5'
Spinazzola risale il campo a sinistra e crossa in mezzo, ma Gutierrez non riesce nell'appoggio per Hojlund in area21:08
2'
Subito grande pressione del Napoli nell'area avversaria, Suzuki deve già spazzare per evitare ogni rischio21:05
2'
Palla sul secondo palo in direzione di Buongiorno, il difensore del Napoli viene anticipato ma ci sarà comunque corner per il Napoli23:33
1'
SI PARTE A COPENAGHEN!!! Primo possesso per il Napoli...21:03
Il direttore di gara sarà il sig. Irfan Peljto, alla sua seconda presenza in Champions quest'anno dopo aver arbitrato Real Madrid-Marsiglia. Non senza polemiche: al Bernabéu 2 rigori in favore dei padroni di casa e proteste di De Zerbi. Il fischietto bosniaco sarà coadiuvato dagli assistenti Ibrisimbegovic e Beljo e dal quarto ufficiale, il sig. Milos Gigovic. Tutti e quattro bosniaci. In sala VAR ci saranno il croato Ivan Bebek (VAR) e lo sloveno Matej Jug (AVAR).19:49
Per il Napoli è la primissima sfida, nella propria storia, contro il Copenaghen, ma sono due i precedenti in Danimarca. Il primo nella Coppa delle Fiere '66/'67 con successo dei partenopei 4-1 in casa dell'Odense (andata dei sedicesimi). Doppietta di Sivori, in gol anche Altafini e Canè. E poi in Europa League, con Sarri alla guida del Napoli, con vittoria sul Midtjylland per 4-1 grazie ai gol di Callejon, doppietta Gabbiadini e Higuain. Era la stagione 2025-2016, con 6 vittorie su 6 per il Napoli nel girone.19:49
Conte fa di necessità virtù, considerando le tante assenze e fa giocare il giovane Vergara anche in Champions. Il Napoli si presenta senza Meret, Zambo Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku oltre a Politano e Rrahmani che si sono aggiunti, proprio in questi giorni, alla lista degli indisponibili. Da non dimenticare anche Neres, alle prese con un problema alla caviglia. Non sono presenti nella lista Champions, inoltre, Marianucci e Mazzocchi. La sorpresa, però, è Beukema lasciato in panchina. C'è Di Lorenzo nei tre di difesa, con Spinazzola che passa sulla fascia destra.20:12
Neestrup si presenta con 4 cambi rispetto alla vittoria col Villarreal. C'è Meling come terzino destro al posto di Zague, col giocatore di proprietà del PSG che non è stato nemmeno convocato. In panchina Clem, Larsson e Robert sostituiti da Delaney, Achouri e Cornelius. Cornelius visto in Italia con le maglie di Atalanta e Parma.20:23
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: V.Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus - Spinazzola, Lobotka, McTominay, M.Gutiérrez - Vergara, Elmas - Hojlund. All. Antonio Conte. A disposizione: Contini, Ferrante - Beukema, M.Olivera - Prisco, De Chiara - Ambrosino, Noa Lang, Lucca, Lukaku.20:14
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Copenaghen si schiera con un 4-4-2 in cui figurano: Kotarsi - Meling, Gabriel Pereira, J.Suzuki, Marcos López - Elyounoussi, Madsen, Delaney, Achouri - Dadason, Cornelius. All. Jacob Neestrup. A disposizione: Buur, Runarsson - Ankamafio, Garananga, Hatzidiakos - Clem, Hojer, Sarapata - Robert, J.Larsson, Claesson, Moukoko.20:17
Napoli che arriva invece dalla sconfitta contro il Benfica nell'ultima di Champions. Uno 0-2 pesantissimo in casa di Mourinho, con la squadra di Conte naufragata al 24° posto con soli 7 punti in 6 giornate. Serve vincere assolutamente questa sera considerando che, alla prossima, il Napoli affronterà il Chelsea.19:48
FC Copenaghen che non gioca una partita ufficiale dal 13 dicembre scorso, in Coppa di Danimarca peraltro. L'ultima di Champions, però, l'ha vinta: i danesi hanno espugnato Villarreal, vincendo 3-2 in trasferta. La squadra di Neestrup tallona proprio il Napoli, nelle ultime posizioni, per accedere agli spareggi di febbraio. Sarà importantissimo per i partenopei non farsi superare in classifica questa sera.19:47
Benvenuti alla diretta scritta di FC Copenaghen-Napoli, gara valida per la Giornata 7 della League Phase della UEFA Champions League 2025/2026. Si gioca allo Parken Stadium di Copenaghen.19:47
Copenaghen - Napoli è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Parken di Copenhagen. Arbitro di Copenaghen - Napoli sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.
Attualmente Copenaghen si trova 24° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Napoli si trova 23° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Copenaghen ha segnato 11 gol e ne ha subiti 17; il Napoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 12.
Copenaghen e Napoli è la prima che si affrontano in campionato.
Copenaghen-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Copenaghen affronterà il Napoli per la prima volta; questo sarà il primo match in UEFA Champions League tra una squadra danese e una italiana dalla stagione 2020/21, quando l'Atalanta rimase imbattuta contro il Midtjylland: 1-1 in casa e 4-0 in trasferta.
Il Napoli ha vinto le quattro precedenti partite contro avversarie danesi nelle competizioni europee, superando l'Odense nella Coppa delle Fiere 1966/67 (al secondo turno) e il Midtjylland nella UEFA Europa League 2015/16 (fase a gironi).
Il Copenaghen non ha vinto le quattro partite contro avversarie italiane nelle maggiori competizioni europee (1N, 3P), perdendo le ultime tre. La più recente di queste sconfitte è stata un 1-5 in casa contro il Torino in UEFA Europa League nel dicembre 2014.
Il Copenhagen, dopo i successi contro Kairat e Villarreal – entrambi per 3-2 – cercherà di vincere tre partite consecutive in una singola edizione della UEFA Champions League per la prima volta.
Il Napoli ha perso ciascuna delle ultime cinque trasferte di UEFA Champions League, subendo sempre almeno due gol (17 in totale). Questa è già la serie di sconfitte esterne più lunga nelle maggiori competizioni europee.
Il Copenhagen è la squadra che ha subito più gol su azione (14) in questa UEFA Champions League, dall'altra parte solo il Pafos (uno) ha segnato meno reti del Napoli (due) in questo modo nel torneo in corso.
La metà dei gol segnati dal Copenaghen nella UEFA Champions League in corso è arrivata da cross (5/10). Tra le squadre con più di due reti all'attivo, nessuna ha una percentuale più alta di marcature realizzate in questo modo (50%, al pari di Napoli e Pafos).
Scott McTominay (tre) e Rasmus Højlund (due) sono gli unici due giocatori del Napoli ad aver segnato in questa UEFA Champions League – solo lo Slavia Praga (uno) conta meno marcatori (autogol esclusi) rispetto ai partenopei (due) nel torneo in corso.
Il diciassettenne Viktor Dadason ha segnato due gol con il Copenaghen in questa UEFA Champions League, solo due giocatori hanno fatto meglio prima di compiere 18 anni in una singola edizione del torneo: Lamine Yamal nel 2024/25 (cinque centri) e Lennart Karl in questa stagione (tre).
Stanislav Lobotka ha completato il 91.6% dei passaggi effettuati sotto pressione ad alta intensità in questa UEFA Champions League. Tra i centrocampisti con almeno 100 passaggi, solo Frenkie de Jong (92.8%), Vitinha (92.4%) e Curtis Jones (92%) hanno una percentuale superiore.
