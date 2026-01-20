Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, valevole per la settima giornata di Champions League.20:15

Lautaro ha spazio e scarica sul suo destro, deviazione di Merino che mette in angolo.21:35

SAKA! L'esterno ha spazio e rientra per il sinistro: palla dal limite che esce di poco a lato.21:37

DIMARCO! Ottima giocata di Susic che finta il tiro e serve il quinto: il suo tiro é respinto da Raya, il suo seguente cross messo in angolo.21:44

Arsenal come sempre arrembrante e in attacco con tutti i suoi effettivi, Inter peró molto pericolosa quando ha lo spazio per lanciarsi in velocitá, soprattutto con i suoi esterni.21:48

Due cambi per squadra, ruolo per ruolo, anche se Arteta ha scelto con Rice piú palleggio e meno inserimenti.22:23

PREPARTITA

Inter - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Arsenal sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente l'Inter si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Arsenal ha segnato 20 gol e ne ha subiti 2.

Inter e Arsenal si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 2 volte, Arsenal ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Inter-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter e l'Arsenal si incontreranno per la quarta volta in UEFA Champions League; i nerazzurri hanno vinto due dei tre precedenti (1P), di cui uno nella fase a gironi della scorsa edizione del torneo (1-0 a novembre 2024).

L'ultimo successo dell'Arsenal in trasferta contro una squadra italiana nella UEFA Champions League risale al marzo 2008 (2-0 contro il Milan). Da allora, i Gunners non sono riusciti a vincere le cinque trasferte successive (1N, 4P) e non hanno mai trovato la rete.

L'Inter ha perso due delle ultime tre partite casalinghe contro squadre inglesi (entrambe contro il Liverpool, nel 2022 e nel 2025), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti dieci gare interne contro queste formazioni in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (5V, 3N, 2P).

In caso di successo, l'Arsenal stabilirà la sua più lunga serie di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (sette). I Gunners hanno vinto le ultime sei partite con un punteggio totale di 17-1, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.

L'Inter ha vinto le prime quattro partite di UEFA Champions League in questa stagione, ma ha poi perso le ultime due (contro l'Atletico Madrid e il Liverpool). L'ultima volta che i nerazzurri hanno subito tre sconfitte consecutive nella competizione è stata tra aprile e settembre 2011, quando Christian Chivu era ancora un giocatore del club.

L'Arsenal ha una differenza reti di +16 in questa UEFA Champions League (17 gol segnati, uno subito). Solo una squadra inglese ha avuto un dato migliore nelle prime sei partite di una singola edizione del torneo (dal 1992/93): il Liverpool di Jürgen Klopp nel 2017/18 (+17 – 23 gol fatti, sei subiti).

Dall'inizio del 2025, nessun giocatore ha segnato più gol di Lautaro Martínez in casa in Champions League (otto, come Serhou Guirassy). Nel periodo considerato, ha realizzato tanti gol quanti tutti gli altri giocatori dell'Inter messi insieme nelle gare interne del torneo (otto reti, da sette giocatori diversi).

Gabriel Martinelli ha segnato in tutte le cinque gare di questa UEFA Champions League (cinque reti), e potrebbe registrare la più lunga striscia di gare consecutive in gol da parte di un giocatore brasiliano nella competizione (sei), superando le serie di cinque match di Neymar (in due occasioni, 2015 e 2017) e Jardel nel 1999.

Dall'inizio della scorsa stagione, David Raya è il portiere che ha evitato più gol in UEFA Champions League (+7.3), secondo il modello degli expected goals e considerando i tiri nello specchio subiti (10 reti concesse e 17.3 xGoT). Dall'altra parte, dall'inizio della stagione 2023/24, il portiere che primeggia in questa particolare classifica è Yann Sommer (+7.9 - 23 subiti su 30.9 xGoT).

Martín Zubimendi è il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato più line-breaking passes (46, passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) e più passaggi che superano la linea difensiva (sette) in questa UEFA Champions League, inoltre è anche primo tra i Gunners per possessi guadagnati (22) nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: