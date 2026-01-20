Non riesce l'impresa all'Inter, Arsenal che si impone per 3-1 a San Siro e continua la sua infermabile corsa in Champions League.
Gunners che passano in vantaggio con Juan Jesus, pareggia Sucic, ancora il brasiliano nel primo tempo per il 1-2. Nella ripresa Inter che ci prova, ma londinesi che colpiscono in contropiede con il neo entrato Gyökeres.
Da Inter - Arsenal é tutto, appuntamento alla prossima giornata di Champions League.
90'+3'
FINISCE INTER - ARSENAL! 1-3 il risultato finale.22:52
90'+2'
AMMONITO Declan Rice. Giallo in chiusura anche per il mediano inglese. 22:52
90'+1'
FRATTESI! Cross di Dimarco, velo di Thuram, arriva il centrocampista che calcia di prima intenzione ma alto.22:49
90'
Tre i minuti di recupero.22:48
89'
Fallo in attacco di Merino, punizione per l'Inter.22:47
88'
Acerbi chiude Rice sul fondo, altro angolo per l'Arsenal.22:47
86'
Gunners che hanno messo in ghiaccio il risultato, Inter che viene punita forse nel momento di massimo sforzo.22:44
84'
GOL! Inter - ARSENAL 1-3! Rete di Viktor Gyökeres. Contropiede Arsenal, la punta dopo un tocco sporco di Saka trova un destro a giro che si infila sotto il sette. 22:43
83'
Inter con le tre punte, Bonny guadagna un angolo: praticamente tutti i nerazzurri in area.22:42
82'
Sostituzione INTER: esce Piotr Zielinski, entra Andy Diouf.
82'
Sostituzione INTER: esce Luis Henrique, entra Andy Diouf.22:42
82'
AMMONITO Francesco Acerbi. Giallo anche al centrale dell'Inter. 22:42
80'
Martinelli batte in velocitá Akanji ma viene anticipato da Sommer in uscita.22:38
Bastoni chiude in scivolata Saka, che si era liberato in area: San Siro esplode come per un gol.22:21
61'
Spinge l'Arsenal, conclusione di Saka chiusa da Dimarco: buon momento per i londinesi.22:20
59'
Sponda di Thuram, Dimarco in fuorigioco: Inter sempre pericolosa quando ha spazio per ripartire in velocitá.22:17
57'
TROSSARD! Cross deviato di Saka, conclusione al volo della punta che finisce di poco a lato.22:15
55'
Check del VAR, convalidata la decisione di Joao Pinheiro, non é rigore.22:13
54'
Inter che protesta per un contrasto in area tra Saliba e Lautaro, l'arbitro lascia correre.22:12
52'
Arsenal con Eze molto vicino a Juan Jesus, 4-2-3-1 per i londinesi.22:09
51'
EZE! Conclusione dalla distanza, controlla Sommer in tuffo.22:09
49'
Corner di Eze, colpo di testa di Merino, palla a lato.22:07
48'
Risposta immediata dell'Arsenal, che trova l'angolo: salgono le torri dalla difesa londinese.22:06
47'
Subito un cross pericoloso di Dimarco, Raya non ci arriva, ma nessun interista é pronto sul secondo palo.22:04
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:04
Arsenal come sempre arrembrante e in attacco con tutti i suoi effettivi, Inter peró molto pericolosa quando ha lo spazio per lanciarsi in velocitá, soprattutto con i suoi esterni.21:48
Arsenal negli spogliatoi in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta di Gabriel Jesus, nel mezzo la rete del pareggio di Sucic.21:48
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! INTER - ARSENAL 1-2!21:47
45'
Un minuto di recupero.21:46
44'
DIMARCO! Ottima giocata di Susic che finta il tiro e serve il quinto: il suo tiro é respinto da Raya, il suo seguente cross messo in angolo.21:44
43'
Cross di Dimarco, deviazione che favorisce Lautaro: El Toro prova due volte la conclusione, ma il pallone alla fine arriva a Raya.21:42
41'
Altro angolo per l'Arsenal, in questo caso fallo in attacco di Gabriel Jesus su Sommer.21:41
39'
LUIS HENRIQUE! Lanciato in velocitá, l'ex Marsiglia entra in area e calcia di potenza: palla di poco a lato.21:39
37'
SAKA! L'esterno ha spazio e rientra per il sinistro: palla dal limite che esce di poco a lato.21:37
35'
Lautaro ha spazio e scarica sul suo destro, deviazione di Merino che mette in angolo.21:35
33'
Immediata la reazione dell'Inter, che si é ributtata in avanti dopo la rete subita.21:34
31'
GOL! Inter - ARSENAL 1-2! Rete di Gabriel Jesus. Angolo lungo per Trossard che, sul secondo palo, rimette in mezzo di testa: il brasiliano é il piú rapido in area piccola a trovare la deviazione vincente. 21:33
31'
Arsenal che si affida molto a Saka, il suo cross messo ancora in corner da Acerbi.21:31
29'
Controllo pazzesco di Lautaro che difende palla e subisce palla contro un Saliba decisamente aggressivo.21:29
28'
THURAM! Contropiede tre contro uno per l'Inter, Sucic porta palla e scarica sul francese che calcia alto: infuriato Barella libero sull'altro palo.21:28
26'
Angolo per l'Arsenal: Eze in mezzo, attento Acerbi sul primo palo. Londinesi sempre pericoloso da palla da fermo.21:26
24'
Corpo a corpo tra Eze e Lautaro, fallo dell'ex Crystal Palace.21:25
22'
Gara ora in equilibrio, Arsenal che continua a pressare, ma Inter che sta trovando la profonditá.21:23
20'
Inter che trova il pareggio dopo meno di otto minuti, Arsenal colpito in velocitá e dalla grande conclusione di Sucic.21:22
18'
GOL! INTER - Arsenal 1-1! Rete di Petar Sucic. Verticale per Thuram che vede il suo tiro respinto, ci prova anche Barella, anche lui respinto: la palla arriva alla mezzala che dal limite mette la sfera sotto il sette!
Dimarco soffia il pallone a Timber, Lautaro trova Thuram che conclude di prima: Saliba chiude ancora.21:17
16'
Luis Enrique trova spazio sulla destra, il suo cross per Thuram é respinto da Saliba.21:16
15'
Percussione di Thuram che trova il fondo, il suo cross per Lautaro é preda di Raya.21:15
14'
Inter che imbastisce la reazione, possesso palla ora dei nerazzurri di fronte ad un Arsenal sempre aggressivo.21:14
12'
Il forcing iniziale dell'Arsenal viene premiato dal gol anche fortunoso di Juan Jesus, abile nel mettere in porta la conclusione sporca di Timber, con Luis Henrique colpevolmente troppo staccato dalla linea di difesa.21:12
10'
GOL! Inter - ARSENAL 0-1! Rete di Gabriel Jesus. Azione tutta di prima dei Gunners, conclusione sporca di Timber che viene deviata in porta dal brasiliano in spaccata, tenuto in gioco da Luis Henrique. 21:11
9'
Tanta aggressivitá in campo, Joao Pinheiro non vuole perdere il controllo della partita, fischiando molto.21:09
8'
Saka difende il pallone con forza, colpendo Dimarco che si era lanciato in pressing: punizione per l'Inter.21:08
6'
Saka sul primo palo, Sucic sul primo palo allontanando di testa e subendo anche fallo.21:06
5'
Cross di Garbiel Jesus, deviazione di Acerbi: angolo per gli inglesi.21:06
4'
Sinistro deviato di Saka, attento Sommer in presa alta.21:04
3'
Inter ora con il possesso palla, Arsenal con il pressing alto.21:04
2'
Ritmi subito altissimi, Arsenal in avanti a testa bassa.21:02
1'
Subito due conclusioni dell'Arsenal, primo Zubimendi, poi Merino, entrambe respinte dalla difesa nerazzurra.21:01
1'
INIZIA INTER - ARSENAL! Primo pallone per i Gunners.21:01
Dirige il match l'arbitro portoghese Joao Pinheiro.20:22
Arteta con il tridente Saka - Gabriel Jesus - Trossard, a centrocampo Eze con Rice e Odegaard out dall'undici titolare. Mosquera centrale con Saliba.20:21
Chivu opta per Thuram - Lautaro in avanti, a centrocampo Zielinski in regia con Sucic mezzala, Luis Henrique da quinto di destra. In difesa Acerbi e non Bisseck.20:20
La formazione dell'ARSENAL (4-3-3) Raya - Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly - Eze, Zubimendi, Merino - Saka, Gabriel Jesus, Trossard.20:19
Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2) Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez.20:18
I Gunners, primatisti in Inghilterra, vengono a San Siro da leader del girone di Champions; nerazzurri sesti, ma in piena bagarre play off.20:16
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, valevole per la settima giornata di Champions League.20:15
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori20:15
Formazioni Inter - Arsenal
Inter
Arsenal
TITOLARI INTER
(1) YANN SOMMER (P)
(25) MANUEL AKANJI (D)
(95) ALESSANDRO BASTONI (D)
(15) FRANCESCO ACERBI (D)
(23) NICOLÒ BARELLA (C)
(8) PETAR SUCIC (C)
(7) PIOTR ZIELINSKI (C)
(11) LUIS HENRIQUE (C)
(32) FEDERICO DIMARCO (C)
(9) MARCUS THURAM (A)
(10) LAUTARO MARTÍNEZ (A)
PANCHINA INTER
(14) ANGE-YOAN BONNY (A)
(40) ALESSANDRO CALLIGARIS (P)
(94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
(43) MATTEO COCCHI (D)
(36) MATTEO DARMIAN (D)
(30) CARLOS AUGUSTO (D)
(22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
(13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
(6) STEFAN DE VRIJ (D)
(16) DAVIDE FRATTESI (C)
(31) YANN BISSECK (D)
(17) ANDY DIOUF (C)
ALLENATORE INTER
Cristian Chivu
TITOLARI ARSENAL
(1) DAVID RAYA (P)
(12) JURRIËN TIMBER (D)
(2) WILLIAM SALIBA (D)
(49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
(3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
(23) MIKEL MERINO (C)
(36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
(10) EBERECHI EZE (C)
(9) GABRIEL JESUS (A)
(7) BUKAYO SAKA (A)
(19) LEANDRO TROSSARD (A)
PANCHINA ARSENAL
(8) MARTIN ØDEGAARD (C)
(11) GABRIEL MARTINELLI (A)
(4) BEN WHITE (D)
(41) DECLAN RICE (C)
(29) KAI HAVERTZ (A)
(22) ETHAN NWANERI (C)
(13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
(14) VIKTOR GYÖKERES (A)
(35) TOMMY SETFORD (P)
(6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
(16) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
(20) NONI MADUEKE (A)
ALLENATORE ARSENAL
Mikel Arteta
PREPARTITA
Inter - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Arsenal sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente l'Inter si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Inter ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Arsenal ha segnato 20 gol e ne ha subiti 2.
Inter e Arsenal si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 2 volte, Arsenal ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Inter-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter e l'Arsenal si incontreranno per la quarta volta in UEFA Champions League; i nerazzurri hanno vinto due dei tre precedenti (1P), di cui uno nella fase a gironi della scorsa edizione del torneo (1-0 a novembre 2024).
L'ultimo successo dell'Arsenal in trasferta contro una squadra italiana nella UEFA Champions League risale al marzo 2008 (2-0 contro il Milan). Da allora, i Gunners non sono riusciti a vincere le cinque trasferte successive (1N, 4P) e non hanno mai trovato la rete.
L'Inter ha perso due delle ultime tre partite casalinghe contro squadre inglesi (entrambe contro il Liverpool, nel 2022 e nel 2025), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti dieci gare interne contro queste formazioni in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (5V, 3N, 2P).
In caso di successo, l'Arsenal stabilirà la sua più lunga serie di vittorie consecutive in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (sette). I Gunners hanno vinto le ultime sei partite con un punteggio totale di 17-1, mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.
L'Inter ha vinto le prime quattro partite di UEFA Champions League in questa stagione, ma ha poi perso le ultime due (contro l'Atletico Madrid e il Liverpool). L'ultima volta che i nerazzurri hanno subito tre sconfitte consecutive nella competizione è stata tra aprile e settembre 2011, quando Christian Chivu era ancora un giocatore del club.
L'Arsenal ha una differenza reti di +16 in questa UEFA Champions League (17 gol segnati, uno subito). Solo una squadra inglese ha avuto un dato migliore nelle prime sei partite di una singola edizione del torneo (dal 1992/93): il Liverpool di Jürgen Klopp nel 2017/18 (+17 – 23 gol fatti, sei subiti).
Dall'inizio del 2025, nessun giocatore ha segnato più gol di Lautaro Martínez in casa in Champions League (otto, come Serhou Guirassy). Nel periodo considerato, ha realizzato tanti gol quanti tutti gli altri giocatori dell'Inter messi insieme nelle gare interne del torneo (otto reti, da sette giocatori diversi).
Gabriel Martinelli ha segnato in tutte le cinque gare di questa UEFA Champions League (cinque reti), e potrebbe registrare la più lunga striscia di gare consecutive in gol da parte di un giocatore brasiliano nella competizione (sei), superando le serie di cinque match di Neymar (in due occasioni, 2015 e 2017) e Jardel nel 1999.
Dall'inizio della scorsa stagione, David Raya è il portiere che ha evitato più gol in UEFA Champions League (+7.3), secondo il modello degli expected goals e considerando i tiri nello specchio subiti (10 reti concesse e 17.3 xGoT). Dall'altra parte, dall'inizio della stagione 2023/24, il portiere che primeggia in questa particolare classifica è Yann Sommer (+7.9 - 23 subiti su 30.9 xGoT).
Martín Zubimendi è il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato più line-breaking passes (46, passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) e più passaggi che superano la linea difensiva (sette) in questa UEFA Champions League, inoltre è anche primo tra i Gunners per possessi guadagnati (22) nel torneo in corso.
