Kairat-Bruges: 1-4 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

20 Gennaio 2026 ore 16:30
Kairat
1
Bruges
4
Partita finita
Arbitro: Donatas Rumsas
  1. 32' 0-1 Aleksandar Stankovic
  2. 38' 0-2 Hans Vanaken
  3. 74' 0-3 Romeo Vermant
  4. 84' 0-4 Brandon Mechele
  5. 90+2' 1-4 Adilet Sadybekov
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, FK Qairat Almaty 1, Bruges 4.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, FK Qairat Almaty 1, Bruges 4.18:20

  3. 90'+3'

    Adilet Sadybekov (FK Qairat Almaty) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.18:20

  4. 90'+2'

    Gol! FK Qairat Almaty 1, Bruges 4. Adilet Sadybekov (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aleksandr Mrynskiy con suggerimento di testa.18:19

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:17

  6. 90'

    Tiro respinto. Mansur Birkurmanov (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area.18:17

  7. 90'

    Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Shandre Campbell (Bruges).18:16

  9. 90'

    Tiro respinto. Mukhamedali Abish (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Valeri Gromyko.18:16

  10. 90'

    Tentativo fallito. Mansur Birkurmanov (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Aleksandr Mrynskiy con cross.18:16

  11. 89'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16

  12. 89'

    Fallo di Luís Mata (FK Qairat Almaty).18:16

  13. 88'

    Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15

  15. 88'

    Fallo di Mukhamedali Abish (FK Qairat Almaty).18:15

  16. 87'

    Tiro respinto. Ricardinho (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adilet Sadybekov.18:14

  17. 86'

    Fuorigioco. Brandon Mechele(Bruges) prova il lancio lungo, ma Nicolò Tresoldi e' colto in fuorigioco.18:12

  18. 85'

    Sostituzione, Bruges. Hugo Siquet sostituisce Kyriani Sabbe.18:12

  19. 84'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Bruges 4. Brandon Mechele (Bruges) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante da calcio d'angolo.18:11

  21. 84'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).18:10

  22. 82'

    Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Bjorn Meijer.18:08

  23. 80'

    Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.18:07

  24. 80'

    Shandre Campbell (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  25. 80'

    Fallo di Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).18:07

  27. 80'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Mukhamedali Abish sostituisce Damir Kasabulat.18:06

  28. 80'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Erkin Tapalov.18:06

  29. 78'

    Sostituzione, Bruges. Nicolò Tresoldi sostituisce Romeo Vermant.18:05

  30. 78'

    Sostituzione, Bruges. Shandre Campbell sostituisce Carlos Forbs.18:05

  31. 78'

    Sostituzione, Bruges. Bjorn Meijer sostituisce Joaquin Seys.18:05

  33. 78'

    Fallo di Brandon Mechele (Bruges).18:04

  34. 78'

    Mansur Birkurmanov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04

  35. 76'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ricardinho sostituisce Jorginho.18:03

  36. 76'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Mansur Birkurmanov sostituisce Edmilson.18:03

  37. 76'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Adilet Sadybekov sostituisce Dan Glazer.18:03

  39. 74'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Bruges 3. Romeo Vermant (Bruges) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.18:01

  40. 73'

    Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).18:00

  41. 73'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:00

  42. 69'

    Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:56

  43. 69'

    Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).17:56

  45. 65'

    Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Mamadou Diakhon.17:52

  46. 64'

    Sostituzione, Bruges. Cisse Sandra sostituisce Hugo Vetlesen.17:51

  47. 62'

    Tiro respinto. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kyriani Sabbe.17:49

  48. 58'

    Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:44

  49. 58'

    Fallo di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).17:44

  51. 57'

    Tiro respinto. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Carlos Forbs.17:43

  52. 56'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty).17:43

  53. 56'

    Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.17:43

  54. 53'

    Fallo di Brandon Mechele (Bruges).17:40

  55. 53'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:40

  57. 49'

    Fallo di Kyriani Sabbe (Bruges).17:36

  58. 49'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:36

  59. Inizia il Secondo tempo FK Qairat Almaty 0, Bruges 2.17:32

  60. 45'+3'

    Primo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Bruges 2.17:17

  61. 45'+2'

    Tentativo fallito. Romeo Vermant (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Carlos Forbs con cross.17:17

  63. 45'+1'

    Fallo di mano di Hugo Vetlesen (Bruges).17:16

  64. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.17:15

  65. 45'

    Fallo di Brandon Mechele (Bruges).17:15

  66. 45'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:15

  67. 45'

    Kyriani Sabbe (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:14

  69. 45'

    Fallo di Dan Glazer (FK Qairat Almaty).17:14

  70. 44'

    Fallo di Kyriani Sabbe (Bruges).17:14

  71. 44'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:14

  72. 44'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).17:13

  73. 44'

    Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13

  75. 43'

    Romeo Vermant (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13

  76. 43'

    Fallo di Dan Glazer (FK Qairat Almaty).17:13

  77. 42'

    Fallo di Joaquin Seys (Bruges).17:12

  78. 42'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:12

  79. 41'

    Fuorigioco. Aleksandar Stankovic(Bruges) prova il lancio lungo, ma Mamadou Diakhon e' colto in fuorigioco.17:11

  81. 41'

    Gara riprende.17:10

  82. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Jorginho (FK Qairat Almaty) per infortunio.17:09

  83. 38'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Bruges 2. Hans Vanaken (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joaquin Seys con suggerimento di testa.17:08

  84. 37'

    Tiro respinto. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Edmilson.17:07

  85. 32'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Bruges 1. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.17:02

  87. 31'

    Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:01

  88. 31'

    Fallo di Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).17:01

  89. 29'

    Tentativo fallito. Dan Glazer (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:58

  90. 28'

    Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).16:57

  91. 28'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:57

  93. 22'

    Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.16:51

  94. 21'

    Tentativo fallito. Romeo Vermant (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:50

  95. 20'

    Gara riprende.16:50

  96. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Edmilson (FK Qairat Almaty) per infortunio.16:49

  97. 19'

    Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:49

  99. 19'

    Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).16:49

  100. 18'

    Mamadou Diakhon (Bruges) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Hans Vanaken.16:48

  101. 17'

    Fallo di Hans Vanaken (Bruges).16:46

  102. 17'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:46

  103. 15'

    Tiro parato. Edmilson (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.16:45

  105. 12'

    Tentativo fallito. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Stankovic.16:42

  106. 9'

    Gara riprende.16:39

  107. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) per infortunio.16:38

  108. 8'

    Tentativo fallito. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.16:38

  109. 7'

    Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).16:37

  111. 7'

    Tiro respinto. Romeo Vermant (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Mamadou Diakhon.16:37

  112. 3'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:33

  113. 3'

    Fallo di Brandon Mechele (Bruges).16:33

  114. Tiro parato. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kyriani Sabbe.16:31

  115. Inizia il Primo tempo.16:30

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:40

Formazioni Kairat - Bruges

Kairat
Bruges
TITOLARI KAIRAT
  • (77) TEMIRLAN ANARBEKOV (P)
  • (3) LUÍS MATA (D)
  • (80) EGOR SOROKIN (D)
  • (20) ERKIN TAPALOV (D)
  • (14) ALEKSANDR MARTYNOVICH (D)
  • (4) DAMIR KASABULAT (C)
  • (18) DAN GLAZER (C)
  • (7) JORGINHO (C)
  • (55) VALERI GROMYKO (C)
  • (24) ALEKSANDR MRYNSKIY (C)
  • (26) EDMILSON (A)
PANCHINA KAIRAT
  • (82) SHERHAN KALMURZA (P)
  • (47) AMIRBEK BAZARBAYEV (D)
  • (41) DANILA BUCH (P)
  • (79) MANSUR BIRKURMANOV (A)
  • (99) RICARDINHO (A)
  • (89) RAMAZAN BAGDAT (A)
  • (25) ALEKSANDR SHIROBOKOV (D)
  • (6) ADILET SADYBEKOV (C)
  • (33) JUG STANOJEV (C)
  • (42) MUKHAMEDALI ABISH (C)
ALLENATORE KAIRAT
  • Rafael Urazbakhtin
TITOLARI BRUGES
  • (29) NORDIN JACKERS (P)
  • (64) KYRIANI SABBE (D)
  • (4) JOEL ORDÓÑEZ (D)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (65) JOAQUIN SEYS (C)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (25) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (17) ROMEO VERMANT (A)
  • (10) HUGO VETLESEN (A)
PANCHINA BRUGES
  • (11) CISSE SANDRA (C)
  • (41) HUGO SIQUET (D)
  • (81) ARGUS VANDEN DRIESSCHE (P)
  • (24) VINCE OSUJI (D)
  • (22) SIMON MIGNOLET (P)
  • (84) SHANDRE CAMPBELL (A)
  • (14) BJORN MEIJER (D)
  • (6) LUDOVIT REIS (C)
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
ALLENATORE BRUGES
  • Ivan Leko
PREPARTITA

Kairat - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 16:30 allo stadio Astana Arena di Astana.
Arbitro di Kairat - Bruges sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Kairat si trova 36° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece Bruges si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Kairat ha segnato 5 gol e ne ha subiti 19; Bruges ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17.

Kairat e Bruges è la prima che si affrontano in campionato.

Kairat-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro tra Kairat e Club Brugge e, più in generale, il primo in una delle principali competizioni europee tra una formazione del Kazakistan e una del Belgio.
  • Solo una partita al di fuori delle qualificazioni finora è stata giocata tra squadre del Kazakistan e del Belgio in competizioni europee: Tobol Kostanay contro K. Sint-Truidense VV, in cui la formazione kazaka vinse con un punteggio aggregato di 3-0 tra andata e ritorno nella Coppa Intertoto UEFA del 2003 (2-0 in trasferta, 1-0 in casa).
  • Il Kairat è ancora a caccia della sua prima vittoria in una delle principali competizioni europee, avendo registrato tre pareggi e nove sconfitte in 12 partite disputate. Tutti i 25 successi europei conquistati finora sono infatti arrivati nelle qualificazioni.
  • Il Club Brugge non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions League (1N, 4P) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga di gare consecutive senza successi in una singola edizione della Coppa Campioni/Champions League (sei sia nel 2016-17 che nel 2019-20).
  • Il Kairat non ha vinto in nessuna delle sei partite casalinghe disputate nelle principali competizioni europee (2N, 4P) e non è riuscito a segnare nelle tre interne di Champions League (1N, 2P). La formazione kazaka è una delle due, con l'Ajax, che non sono ancora andate a bersaglio in un incontro in casa nel torneo in corso.
  • Il Club Brugge è reduce da quattro sconfitte consecutive in trasferta in Champions League; solo una volta ha rimediato cinque gare di fila nella competizione (dal 1992-93): tra novembre 2005 e ottobre 2018.
  • Hans Vanaken, il giocatore di movimento più anziano ad essere sceso in campo con il Brugge in questa stagione (33) tra tutte le competizioni, è il migliore tra i compagni di squadra nella Champions League 2025-26 per occasioni create (14), palloni recuperati (29) e dribbling completati (otto).
  • Temirlan Anarbekov del Kairat è il portiere che ha evitato più gol nella Champions League in corso in base al modello degli xG dei tiri in porta concessi: +5.9 - sei gol incassati (autoreti escluse) a fronte di 11.9 xG in porta.
  • Carlos Forbs ha preso parte a quattro gol in questa Champions League (due reti e due assist), record per un giocatore del Club Brugge in una singola edizione del torneo, condiviso al momento con Ferran Jutglà nel 2022-23 (quattro).
  • Egor Sorokin ha effettuato 60 line-breaking passes in questa edizione di Champions League finora, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Kairat (30 per Aleksandr Martynovich).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

KairatBruges
Partite giocate66
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse54
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati48
Gol totali subiti1516
Media gol subiti per partita2.52.7
Percentuale possesso palla44.244.1
Numero totale di passaggi23162689
Numero totale di passaggi riusciti17662309
Tiri nello specchio della porta1828
Percentuale di tiri in porta35.349.1
Numero totale di cross7258
Numero medio di cross riusciti1812
Duelli per partita vinti306236
Duelli per partita persi309222
Corner subiti4033
Corner guadagnati1612
Numero di punizioni a favore7350
Numero di punizioni concesse6659
Tackle totali11498
Percentuale di successo nei tackle61.459.2
Fuorigiochi totali42
Numero totale di cartellini gialli138
Numero totale di cartellini rossi00

