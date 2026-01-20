Incontro terminato, FK Qairat Almaty 1, Bruges 4.
Incontro terminato, FK Qairat Almaty 1, Bruges 4.
Secondo tempo terminato, FK Qairat Almaty 1, Bruges 4.18:20
Adilet Sadybekov (FK Qairat Almaty) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.18:20
Gol! FK Qairat Almaty 1, Bruges 4. Adilet Sadybekov (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aleksandr Mrynskiy con suggerimento di testa.18:19
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:17
Tiro respinto. Mansur Birkurmanov (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area.18:17
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Shandre Campbell (Bruges).18:16
Tiro respinto. Mukhamedali Abish (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Valeri Gromyko.18:16
Tentativo fallito. Mansur Birkurmanov (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Aleksandr Mrynskiy con cross.18:16
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16
Fallo di Luís Mata (FK Qairat Almaty).18:16
Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:15
Fallo di Mukhamedali Abish (FK Qairat Almaty).18:15
Tiro respinto. Ricardinho (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adilet Sadybekov.18:14
Fuorigioco. Brandon Mechele(Bruges) prova il lancio lungo, ma Nicolò Tresoldi e' colto in fuorigioco.18:12
Sostituzione, Bruges. Hugo Siquet sostituisce Kyriani Sabbe.18:12
Gol! FK Qairat Almaty 0, Bruges 4. Brandon Mechele (Bruges) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante da calcio d'angolo.18:11
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).18:10
Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Bjorn Meijer.18:08
Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.18:07
Shandre Campbell (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Fallo di Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).18:07
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Mukhamedali Abish sostituisce Damir Kasabulat.18:06
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Erkin Tapalov.18:06
Sostituzione, Bruges. Nicolò Tresoldi sostituisce Romeo Vermant.18:05
Sostituzione, Bruges. Shandre Campbell sostituisce Carlos Forbs.18:05
Sostituzione, Bruges. Bjorn Meijer sostituisce Joaquin Seys.18:05
Fallo di Brandon Mechele (Bruges).18:04
Mansur Birkurmanov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ricardinho sostituisce Jorginho.18:03
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Mansur Birkurmanov sostituisce Edmilson.18:03
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Adilet Sadybekov sostituisce Dan Glazer.18:03
Gol! FK Qairat Almaty 0, Bruges 3. Romeo Vermant (Bruges) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.18:01
Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).18:00
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:00
Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:56
Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).17:56
Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Mamadou Diakhon.17:52
Sostituzione, Bruges. Cisse Sandra sostituisce Hugo Vetlesen.17:51
Tiro respinto. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kyriani Sabbe.17:49
Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:44
Fallo di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).17:44
Tiro respinto. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da centro area. Assist di Carlos Forbs.17:43
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Temirlan Anarbekov (FK Qairat Almaty).17:43
Tiro parato. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.17:43
Fallo di Brandon Mechele (Bruges).17:40
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:40
Fallo di Kyriani Sabbe (Bruges).17:36
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:36
Inizia il Secondo tempo FK Qairat Almaty 0, Bruges 2.17:32
Primo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Bruges 2.17:17
Tentativo fallito. Romeo Vermant (Bruges) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Carlos Forbs con cross.17:17
Fallo di mano di Hugo Vetlesen (Bruges).17:16
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.17:15
Fallo di Brandon Mechele (Bruges).17:15
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:15
Kyriani Sabbe (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:14
Fallo di Dan Glazer (FK Qairat Almaty).17:14
Fallo di Kyriani Sabbe (Bruges).17:14
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:14
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).17:13
Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13
Romeo Vermant (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13
Fallo di Dan Glazer (FK Qairat Almaty).17:13
Fallo di Joaquin Seys (Bruges).17:12
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:12
Fuorigioco. Aleksandar Stankovic(Bruges) prova il lancio lungo, ma Mamadou Diakhon e' colto in fuorigioco.17:11
Gara riprende.17:10
Gara momentaneamente sospesa, Jorginho (FK Qairat Almaty) per infortunio.17:09
Gol! FK Qairat Almaty 0, Bruges 2. Hans Vanaken (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joaquin Seys con suggerimento di testa.17:08
Tiro respinto. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area. Assist di Edmilson.17:07
Gol! FK Qairat Almaty 0, Bruges 1. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.17:02
Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.17:01
Fallo di Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).17:01
Tentativo fallito. Dan Glazer (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:58
Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).16:57
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:57
Tentativo fallito. Aleksandar Stankovic (Bruges) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.16:51
Tentativo fallito. Romeo Vermant (Bruges) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:50
Gara riprende.16:50
Gara momentaneamente sospesa, Edmilson (FK Qairat Almaty) per infortunio.16:49
Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:49
Fallo di Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty).16:49
Mamadou Diakhon (Bruges) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Hans Vanaken.16:48
Fallo di Hans Vanaken (Bruges).16:46
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:46
Tiro parato. Edmilson (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa.16:45
Tentativo fallito. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Stankovic.16:42
Gara riprende.16:39
Gara momentaneamente sospesa, Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) per infortunio.16:38
Tentativo fallito. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.16:38
Calcio d'angolo,Bruges. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).16:37
Tiro respinto. Romeo Vermant (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Mamadou Diakhon.16:37
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:33
Fallo di Brandon Mechele (Bruges).16:33
Tiro parato. Hugo Vetlesen (Bruges) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kyriani Sabbe.16:31
Inizia il Primo tempo.16:30
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:40
Kairat - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 16:30 allo stadio Astana Arena di Astana.
Arbitro di Kairat - Bruges sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente Kairat si trova 36° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece Bruges si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Kairat ha segnato 5 gol e ne ha subiti 19; Bruges ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17.
Kairat e Bruges è la prima che si affrontano in campionato.
Kairat-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Kairat
|Bruges
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|5
|4
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|4
|8
|Gol totali subiti
|15
|16
|Media gol subiti per partita
|2.5
|2.7
|Percentuale possesso palla
|44.2
|44.1
|Numero totale di passaggi
|2316
|2689
|Numero totale di passaggi riusciti
|1766
|2309
|Tiri nello specchio della porta
|18
|28
|Percentuale di tiri in porta
|35.3
|49.1
|Numero totale di cross
|72
|58
|Numero medio di cross riusciti
|18
|12
|Duelli per partita vinti
|306
|236
|Duelli per partita persi
|309
|222
|Corner subiti
|40
|33
|Corner guadagnati
|16
|12
|Numero di punizioni a favore
|73
|50
|Numero di punizioni concesse
|66
|59
|Tackle totali
|114
|98
|Percentuale di successo nei tackle
|61.4
|59.2
|Fuorigiochi totali
|4
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND