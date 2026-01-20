Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:40

PREPARTITA

Kairat - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 16:30 allo stadio Astana Arena di Astana.

Arbitro di Kairat - Bruges sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Kairat si trova 36° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece Bruges si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Kairat ha segnato 5 gol e ne ha subiti 19; Bruges ha segnato 12 gol e ne ha subiti 17.

Kairat e Bruges è la prima che si affrontano in campionato.

Kairat-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Kairat e Club Brugge e, più in generale, il primo in una delle principali competizioni europee tra una formazione del Kazakistan e una del Belgio.

Solo una partita al di fuori delle qualificazioni finora è stata giocata tra squadre del Kazakistan e del Belgio in competizioni europee: Tobol Kostanay contro K. Sint-Truidense VV, in cui la formazione kazaka vinse con un punteggio aggregato di 3-0 tra andata e ritorno nella Coppa Intertoto UEFA del 2003 (2-0 in trasferta, 1-0 in casa).

Il Kairat è ancora a caccia della sua prima vittoria in una delle principali competizioni europee, avendo registrato tre pareggi e nove sconfitte in 12 partite disputate. Tutti i 25 successi europei conquistati finora sono infatti arrivati nelle qualificazioni.

Il Club Brugge non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions League (1N, 4P) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga di gare consecutive senza successi in una singola edizione della Coppa Campioni/Champions League (sei sia nel 2016-17 che nel 2019-20).

Il Kairat non ha vinto in nessuna delle sei partite casalinghe disputate nelle principali competizioni europee (2N, 4P) e non è riuscito a segnare nelle tre interne di Champions League (1N, 2P). La formazione kazaka è una delle due, con l'Ajax, che non sono ancora andate a bersaglio in un incontro in casa nel torneo in corso.

Il Club Brugge è reduce da quattro sconfitte consecutive in trasferta in Champions League; solo una volta ha rimediato cinque gare di fila nella competizione (dal 1992-93): tra novembre 2005 e ottobre 2018.

Hans Vanaken, il giocatore di movimento più anziano ad essere sceso in campo con il Brugge in questa stagione (33) tra tutte le competizioni, è il migliore tra i compagni di squadra nella Champions League 2025-26 per occasioni create (14), palloni recuperati (29) e dribbling completati (otto).

Temirlan Anarbekov del Kairat è il portiere che ha evitato più gol nella Champions League in corso in base al modello degli xG dei tiri in porta concessi: +5.9 - sei gol incassati (autoreti escluse) a fronte di 11.9 xG in porta.

Carlos Forbs ha preso parte a quattro gol in questa Champions League (due reti e due assist), record per un giocatore del Club Brugge in una singola edizione del torneo, condiviso al momento con Ferran Jutglà nel 2022-23 (quattro).

Egor Sorokin ha effettuato 60 line-breaking passes in questa edizione di Champions League finora, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del Kairat (30 per Aleksandr Martynovich).

