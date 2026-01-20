Incontro terminato, Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0.
Secondo tempo terminato, Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0.22:54
Fuorigioco. Dani García(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:49
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Santiago Hezze (Olympiacos).22:48
Gara riprende.22:46
Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) per infortunio.22:46
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:45
Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).22:44
Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Montrell Culbreath.22:43
Sostituzione, Olympiacos. Lorenzo Scipioni sostituisce Chiquinho per infortunio.22:41
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Montrell Culbreath sostituisce Ernest Poku.22:40
Gara riprende.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Chiquinho (Olympiacos) per infortunio.22:39
Tiro parato. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arthur.22:39
Sostituzione, Olympiacos. Bruno Onyemaechi sostituisce Gelson Martins.22:38
Sostituzione, Olympiacos. Ayoub El Kaabi sostituisce Mehdi Taremi.22:33
Sostituzione, Olympiacos. Giulian Biancone sostituisce Lorenzo Pirola.22:32
Sostituzione, Olympiacos. Dani García sostituisce Christos Mouzakitis.22:32
Mehdi Taremi (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:31
Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Mehdi Taremi (Olympiacos).22:31
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Costinha (Olympiacos).22:30
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Patrik Schick sostituisce Christian Kofane.22:29
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Arthur sostituisce Ibrahim Maza.22:29
Fallo di Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen).22:28
Costinha (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Tiro respinto. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ezequiél Fernández.22:28
Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area.22:28
Fuorigioco. Alejandro Grimaldo(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Maza e' colto in fuorigioco.22:22
Tentativo fallito. Francisco Ortega (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:22
Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Chiquinho (Olympiacos).22:19
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Malik Tillman sostituisce Lucas Vázquez.22:17
Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).22:16
Costinha (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16
Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:16
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:15
Rodinei (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Santiago Hezze (Olympiacos) per infortunio.22:12
Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Loïc Badé.22:12
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:12
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Costinha (Olympiacos).22:08
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).22:08
Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Fallo di Panagiotis Retsos (Olympiacos).22:06
Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ezequiél Fernández con passaggio filtrante.22:06
Inizia il Secondo tempo Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0.22:04
Primo tempo terminato, Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0.21:49
Gol! Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa. Assist di Rodinei con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Tiro parato. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lucas Vázquez.21:46
Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ernest Poku.21:46
Tentativo fallito. Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:44
Gara riprende.21:43
Gara momentaneamente sospesa, (Bayer Leverkusen).21:43
Tiro respinto. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Alejandro Grimaldo.21:39
Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Costinha con cross.21:38
Tiro parato. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Loïc Badé.21:37
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Costinha (Olympiacos).21:37
Tiro respinto. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lucas Vázquez.21:37
Ernest Poku (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Costinha (Olympiacos).21:34
Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Chiquinho (Olympiacos).21:34
Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:33
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:31
Rodinei (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Christian Kofane (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.21:29
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).21:29
Panagiotis Retsos (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).21:28
Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di mano di Costinha (Olympiacos).21:27
Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Loïc Badé con cross.21:26
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:22
Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:21
Rodinei (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:20
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20
Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Chiquinho (Olympiacos).21:20
Tentativo fallito. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:19
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) per infortunio.21:18
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Tzolakis (Olympiacos).21:17
Tiro parato. Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Ezequiél Fernández con passaggio filtrante.21:17
Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho.21:16
Ernest Poku (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).21:12
Tiro parato. Loïc Badé (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:11
Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Santiago Hezze (Olympiacos).21:11
Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).21:08
Panagiotis Retsos (Olympiacos) e' ammonito per fallo.21:06
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Fallo di Panagiotis Retsos (Olympiacos).21:06
Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).21:05
Gol! Olympiacos 1, Bayer Leverkusen 0. Costinha (Olympiacos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodinei con cross da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Dove si gioca la partita:
Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
Città: Pireo
Capienza: 33296 spettatori20:00
Olympiakos - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Olympiakos - Bayer Leverkusen sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Maurizio Mariani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|8
|Falli fischiati
|193
|Fuorigioco
|30
|Rigori assegnati
|5
|Ammonizioni
|31
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|6.0
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2025
|Serie A
|Parma-Atalanta 1-1
|13-09-2025
|Serie B
|Sampdoria-Cesena 1-2
|25-10-2025
|Serie A
|Napoli-Inter 3-1
|01-11-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Empoli 1-0
|30-11-2025
|Serie A
|Lecce-Torino 2-1
|06-12-2025
|Serie A
|Verona-Atalanta 3-1
|21-12-2025
|Serie A
|Fiorentina-Udinese 5-1
|28-12-2025
|Serie A
|Cremonese-Napoli 0-2
|08-01-2026
|Serie A
|Milan-Genoa 1-1
|15-01-2026
|Serie A
|Verona-Bologna 2-3
Attualmente Olympiakos si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Olympiakos ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13; Bayer Leverkusen ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.
Olympiakos e Bayer Leverkusen si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Olympiakos ha vinto 1 volta, Bayer Leverkusen ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Olympiakos-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Olympiakos
|Bayer Leverkusen
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|3
|Gol totali segnati
|6
|10
|Gol totali subiti
|13
|12
|Media gol subiti per partita
|2.2
|2.0
|Percentuale possesso palla
|45.0
|46.9
|Numero totale di passaggi
|2217
|2861
|Numero totale di passaggi riusciti
|1716
|2495
|Tiri nello specchio della porta
|28
|23
|Percentuale di tiri in porta
|45.2
|48.9
|Numero totale di cross
|163
|67
|Numero medio di cross riusciti
|34
|15
|Duelli per partita vinti
|307
|227
|Duelli per partita persi
|307
|260
|Corner subiti
|22
|33
|Corner guadagnati
|30
|27
|Numero di punizioni a favore
|59
|51
|Numero di punizioni concesse
|75
|55
|Tackle totali
|105
|87
|Percentuale di successo nei tackle
|61.9
|59.8
|Fuorigiochi totali
|15
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
