Olympiakos-Bayer Leverkusen: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo
20 Gennaio 2026 ore 21:00
Olympiakos
2
Bayer Leverkusen
0
Partita finita
Arbitro: Maurizio Mariani
  1. 2' 1-0 Costinha
  2. 45+1' 2-0 Mehdi Taremi
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0.22:54

  3. 90'+5'

    Fuorigioco. Dani García(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.22:54

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  5. 90'

    Tentativo fallito. Aleix García (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:49

  6. 89'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Santiago Hezze (Olympiacos).22:48

  7. 88'

    Gara riprende.22:46

  9. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) per infortunio.22:46

  10. 86'

    Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45

  11. 86'

    Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).22:45

  12. 85'

    Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  13. 85'

    Fallo di Bruno Onyemaechi (Olympiacos).22:44

  15. 84'

    Tiro respinto. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Montrell Culbreath.22:43

  16. 82'

    Sostituzione, Olympiacos. Lorenzo Scipioni sostituisce Chiquinho per infortunio.22:41

  17. 81'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Montrell Culbreath sostituisce Ernest Poku.22:40

  18. 81'

    Gara riprende.22:40

  19. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Chiquinho (Olympiacos) per infortunio.22:39

  21. 80'

    Tiro parato. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arthur.22:39

  22. 79'

    Sostituzione, Olympiacos. Bruno Onyemaechi sostituisce Gelson Martins.22:38

  23. 74'

    Sostituzione, Olympiacos. Ayoub El Kaabi sostituisce Mehdi Taremi.22:33

  24. 74'

    Sostituzione, Olympiacos. Giulian Biancone sostituisce Lorenzo Pirola.22:32

  25. 73'

    Sostituzione, Olympiacos. Dani García sostituisce Christos Mouzakitis.22:32

  27. 73'

    Mehdi Taremi (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:31

  28. 73'

    Aleix García (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  29. 73'

    Fallo di Mehdi Taremi (Olympiacos).22:31

  30. 71'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Costinha (Olympiacos).22:30

  31. 70'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Patrik Schick sostituisce Christian Kofane.22:29

  33. 70'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Arthur sostituisce Ibrahim Maza.22:29

  34. 69'

    Fallo di Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen).22:28

  35. 69'

    Costinha (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  36. 69'

    Tiro respinto. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ezequiél Fernández.22:28

  37. 69'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area.22:28

  39. 63'

    Fuorigioco. Alejandro Grimaldo(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Maza e' colto in fuorigioco.22:22

  40. 63'

    Tentativo fallito. Francisco Ortega (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:22

  41. 60'

    Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  42. 60'

    Fallo di Chiquinho (Olympiacos).22:19

  43. 58'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Malik Tillman sostituisce Lucas Vázquez.22:17

  45. 58'

    Fallo di Ernest Poku (Bayer Leverkusen).22:16

  46. 58'

    Costinha (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:16

  47. 57'

    Tentativo fallito. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:16

  48. 56'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:15

  49. 56'

    Rodinei (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  51. 54'

    Gara riprende.22:13

  52. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Santiago Hezze (Olympiacos) per infortunio.22:12

  53. 53'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Loïc Badé.22:12

  54. 53'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:12

  55. 50'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Costinha (Olympiacos).22:08

  57. 49'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Panagiotis Retsos (Olympiacos).22:08

  58. 48'

    Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  59. 48'

    Fallo di Panagiotis Retsos (Olympiacos).22:06

  60. 47'

    Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ezequiél Fernández con passaggio filtrante.22:06

  61. Inizia il Secondo tempo Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0.22:04

  63. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0.21:49

  64. 45'+1'

    Gol! Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa. Assist di Rodinei con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:47

  65. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  66. 45'

    Tiro parato. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lucas Vázquez.21:46

  67. 45'

    Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ernest Poku.21:46

  69. 44'

    Tentativo fallito. Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:44

  70. 42'

    Gara riprende.21:43

  71. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bayer Leverkusen).21:43

  72. 38'

    Tiro respinto. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area. Assist di Alejandro Grimaldo.21:39

  73. 37'

    Tentativo fallito. Mehdi Taremi (Olympiacos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Costinha con cross.21:38

  75. 36'

    Tiro parato. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Loïc Badé.21:37

  76. 36'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Costinha (Olympiacos).21:37

  77. 36'

    Tiro respinto. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lucas Vázquez.21:37

  78. 33'

    Ernest Poku (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  79. 33'

    Fallo di Costinha (Olympiacos).21:34

  81. 33'

    Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  82. 33'

    Fallo di Chiquinho (Olympiacos).21:34

  83. 32'

    Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:33

  84. 32'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33

  85. 30'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:31

  87. 30'

    Rodinei (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  88. 28'

    Christian Kofane (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.21:29

  89. 28'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).21:29

  90. 28'

    Panagiotis Retsos (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  91. 27'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).21:28

  93. 27'

    Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  94. 26'

    Fallo di mano di Costinha (Olympiacos).21:27

  95. 25'

    Tentativo fallito. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Loïc Badé con cross.21:26

  96. 21'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:22

  97. 20'

    Fallo di Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:21

  99. 20'

    Rodinei (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  100. 19'

    Fallo di Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen).21:20

  101. 19'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20

  102. 19'

    Ezequiél Fernández (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  103. 19'

    Fallo di Chiquinho (Olympiacos).21:20

  105. 18'

    Tentativo fallito. Robert Andrich (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:19

  106. 18'

    Gara riprende.21:19

  107. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) per infortunio.21:18

  108. 16'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Tzolakis (Olympiacos).21:17

  109. 16'

    Tiro parato. Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Ezequiél Fernández con passaggio filtrante.21:17

  111. 15'

    Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho.21:16

  112. 11'

    Ernest Poku (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  113. 11'

    Fallo di Santiago Hezze (Olympiacos).21:12

  114. 10'

    Tiro parato. Loïc Badé (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:11

  115. 10'

    Calcio d'angolo,Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo causato da Santiago Hezze (Olympiacos).21:11

  117. 7'

    Christian Kofane (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  118. 7'

    Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).21:08

  119. 5'

    Panagiotis Retsos (Olympiacos) e' ammonito per fallo.21:06

  120. 5'

    Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  121. 5'

    Fallo di Panagiotis Retsos (Olympiacos).21:06

  123. 4'

    Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  124. 4'

    Fallo di Gelson Martins (Olympiacos).21:05

  125. 2'

    Gol! Olympiacos 1, Bayer Leverkusen 0. Costinha (Olympiacos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodinei con cross da calcio d'angolo.21:03

  126. 2'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:03

  127. Inizia il Primo tempo.21:01

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

  131. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
    Città: Pireo
    Capienza: 33296 spettatori20:00

Formazioni Olympiakos - Bayer Leverkusen

Olympiakos
Bayer Leverkusen
TITOLARI OLYMPIAKOS
  • (88) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (20) COSTINHA (D)
  • (3) FRANCISCO ORTEGA (D)
  • (45) PANAGIOTIS RETSOS (D)
  • (5) LORENZO PIROLA (D)
  • (22) CHIQUINHO (C)
  • (23) RODINEI (C)
  • (96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (10) GELSON MARTINS (C)
  • (32) SANTIAGO HEZZE (C)
  • (99) MEHDI TAREMI (A)
PANCHINA OLYMPIAKOS
  • (11) ROMAN YAREMCHUK (A)
  • (56) DANIEL PODENCE (A)
  • (16) LORENZO SCIPIONI (C)
  • (14) DANI GARCÍA (C)
  • (31) NIKOLAOS BOTIS (P)
  • (9) AYOUB EL KAABI (A)
  • (6) ALEXIS KALOGEROPOULOS (D)
  • (8) DIOGO NASCIMENTO (C)
  • (4) GIULIAN BIANCONE (D)
  • (27) GABRIEL STREFEZZA (A)
  • (70) BRUNO ONYEMAECHI (D)
ALLENATORE OLYMPIAKOS
  • José Luis Mendilibar
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (28) JANIS BLASWICH (P)
  • (5) LOÏC BADÉ (D)
  • (8) ROBERT ANDRICH (D)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (20) ALEJANDRO GRIMALDO (C)
  • (21) LUCAS VÁZQUEZ (C)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (6) EZEQUIÉL FERNÁNDEZ (C)
  • (19) ERNEST POKU (A)
  • (30) IBRAHIM MAZA (A)
  • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (44) JEANUËL BELOCIAN (D)
  • (13) ARTHUR (D)
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
  • (40) JESPER SCHLICH (P)
  • (42) MONTRELL CULBREATH (C)
  • (14) PATRIK SCHICK (A)
  • (16) AXEL TAPE (D)
  • (10) MALIK TILLMAN (C)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Kasper Hjulmand
PREPARTITA

Olympiakos - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Olympiakos - Bayer Leverkusen sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani

Statistiche Stagionali
Partite dirette8
Falli fischiati193
Fuorigioco30
Rigori assegnati5
Ammonizioni31
Espulsioni1
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino6.0

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 8 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1
01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1
06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1
15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3

Attualmente Olympiakos si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Olympiakos ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13; Bayer Leverkusen ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.

Olympiakos e Bayer Leverkusen si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Olympiakos ha vinto 1 volta, Bayer Leverkusen ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Olympiakos-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Olympiakos e il Bayer Leverkusen si sono incontrati due volte nella prima fase a gironi della UEFA Champions League 2002/03: la squadra greca ha vinto 6-2 in casa prima del successo per 2-0 del Leverkusen alla BayArena.
  • Il Bayer Leverkusen non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte delle principali competizioni europee in Grecia (1N, 2P) dopo il 4-1 contro il Panathinaikos in Coppa delle Coppe nell'ottobre 1993.
  • L'incontro in cui l'Olympiakos ha segnato il maggior numero di gol e la sua vittoria con il più alto margine in UEFA Champions League è stata in un 6-2 contro il Bayer Leverkusen nel settembre 2002. Da allora, la squadra greca ha una media di 1.1 gol a partita (110 gol in 101 gare), realizzando più di tre centri solamente in un'occasione (4-2 contro il Malmö FF nel dicembre 2014).
  • Dopo 10 partite senza successi in UEFA Champions League (2N, 8P), l'Olympiakos ha vinto 1-0 alla sesta giornata contro il Kairat. L'ultima volta che il club greco ha interrotto una serie di 10 o più partite senza vittoria nella competizione (13, tra novembre 2015 e novembre 2019), ha trovato due successi consecutivi, superando Crvena Zvezda e Marsiglia per 1-0.
  • Il Bayer Leverkusen è imbattuto negli ultimi 19 match nelle principali competizioni europee contro squadre al di fuori dei cinque maggiori campionati europei (14V, 5N) dalla sconfitta per 3-0 subita contro il Porto nell'ottobre 2022.
  • L'Olympiakos ha effettuato 89 tiri in sei partite in questa UEFA Champions League, una media di 14.8 a gara, il dato più alto per i greci da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2003/04 in avanti); inoltre, la loro media di tiri nello specchio è di 4.7 a partita (28 in sei gare), la migliore dal 2014/15 (33 in 6 gare, 5.5 a incontro).
  • Considerando la quarta, la quinta e la sesta giornata di questa UEFA Champions League, solo tre squadre hanno subito meno gol del Bayer 04 Leverkusen (due). Tuttavia, in queste partite gli avversari del Bayer 04 Leverkusen hanno sottoperformato di 3.5 gol rispetto ai loro expected goals (5.5 xG), con solo gli avversari del Galatasaray che hanno registrato un dato più ampio (-4.2). Al contrario, nello stesso periodo gli avversari dell'Olympiakos sono quelli che hanno overperformato maggiormente i loro Expected Goals (2.2 xG, 5 gol, +2.8).
  • Solo due giocatori – Vitinha (97) e Joey Veerman (95) – hanno effettuato più line-breaking passes rispetto ad Aleix García (85) del Bayer Leverkusen in questa UEFA Champions League. Se il giocatore spagnolo scenderà in campo in questa partita, affronterà il suo ex allenatore José Luis Mendilibar, che lo ha allenato durante la sua esperienza all'Eibar.
  • Sulla base degli xG dei tiri nello specchio subiti (esclusi gli autogol), Konstantinos Tzolakis dell'Olympiakos è il portiere con il peggior rendimento in questa UEFA Champions League, avendo subito quattro gol più del previsto (13 subiti da 9 xG nello specchio).
  • Malik Tillman ha registrato in media 71.4 pressioni ad alta intensità per 90 minuti in questa UEFA Champions League, il dato più alto tra tutti i giocatori con almeno 300 minuti all'attivo. Allo stesso tempo, il compagno di squadra Christian Kofane ha la media nei 90 minuti più alta tra gli attaccanti nel torneo in corso (68.6).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

OlympiakosBayer Leverkusen
Partite giocate66
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate23
Gol totali segnati610
Gol totali subiti1312
Media gol subiti per partita2.22.0
Percentuale possesso palla45.046.9
Numero totale di passaggi22172861
Numero totale di passaggi riusciti17162495
Tiri nello specchio della porta2823
Percentuale di tiri in porta45.248.9
Numero totale di cross16367
Numero medio di cross riusciti3415
Duelli per partita vinti307227
Duelli per partita persi307260
Corner subiti2233
Corner guadagnati3027
Numero di punizioni a favore5951
Numero di punizioni concesse7555
Tackle totali10587
Percentuale di successo nei tackle61.959.8
Fuorigiochi totali158
Numero totale di cartellini gialli1011
Numero totale di cartellini rossi11

