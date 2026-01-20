Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

Olympiakos - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Bayer Leverkusen sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 193 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 31 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3

Attualmente Olympiakos si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Olympiakos ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13; Bayer Leverkusen ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.

Olympiakos e Bayer Leverkusen si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Olympiakos ha vinto 1 volta, Bayer Leverkusen ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Olympiakos-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Olympiakos e il Bayer Leverkusen si sono incontrati due volte nella prima fase a gironi della UEFA Champions League 2002/03: la squadra greca ha vinto 6-2 in casa prima del successo per 2-0 del Leverkusen alla BayArena.

Il Bayer Leverkusen non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte delle principali competizioni europee in Grecia (1N, 2P) dopo il 4-1 contro il Panathinaikos in Coppa delle Coppe nell'ottobre 1993.

L'incontro in cui l'Olympiakos ha segnato il maggior numero di gol e la sua vittoria con il più alto margine in UEFA Champions League è stata in un 6-2 contro il Bayer Leverkusen nel settembre 2002. Da allora, la squadra greca ha una media di 1.1 gol a partita (110 gol in 101 gare), realizzando più di tre centri solamente in un'occasione (4-2 contro il Malmö FF nel dicembre 2014).

Dopo 10 partite senza successi in UEFA Champions League (2N, 8P), l'Olympiakos ha vinto 1-0 alla sesta giornata contro il Kairat. L'ultima volta che il club greco ha interrotto una serie di 10 o più partite senza vittoria nella competizione (13, tra novembre 2015 e novembre 2019), ha trovato due successi consecutivi, superando Crvena Zvezda e Marsiglia per 1-0.

Il Bayer Leverkusen è imbattuto negli ultimi 19 match nelle principali competizioni europee contro squadre al di fuori dei cinque maggiori campionati europei (14V, 5N) dalla sconfitta per 3-0 subita contro il Porto nell'ottobre 2022.

L'Olympiakos ha effettuato 89 tiri in sei partite in questa UEFA Champions League, una media di 14.8 a gara, il dato più alto per i greci da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2003/04 in avanti); inoltre, la loro media di tiri nello specchio è di 4.7 a partita (28 in sei gare), la migliore dal 2014/15 (33 in 6 gare, 5.5 a incontro).

Considerando la quarta, la quinta e la sesta giornata di questa UEFA Champions League, solo tre squadre hanno subito meno gol del Bayer 04 Leverkusen (due). Tuttavia, in queste partite gli avversari del Bayer 04 Leverkusen hanno sottoperformato di 3.5 gol rispetto ai loro expected goals (5.5 xG), con solo gli avversari del Galatasaray che hanno registrato un dato più ampio (-4.2). Al contrario, nello stesso periodo gli avversari dell'Olympiakos sono quelli che hanno overperformato maggiormente i loro Expected Goals (2.2 xG, 5 gol, +2.8).

Solo due giocatori – Vitinha (97) e Joey Veerman (95) – hanno effettuato più line-breaking passes rispetto ad Aleix García (85) del Bayer Leverkusen in questa UEFA Champions League. Se il giocatore spagnolo scenderà in campo in questa partita, affronterà il suo ex allenatore José Luis Mendilibar, che lo ha allenato durante la sua esperienza all'Eibar.

Sulla base degli xG dei tiri nello specchio subiti (esclusi gli autogol), Konstantinos Tzolakis dell'Olympiakos è il portiere con il peggior rendimento in questa UEFA Champions League, avendo subito quattro gol più del previsto (13 subiti da 9 xG nello specchio).

Malik Tillman ha registrato in media 71.4 pressioni ad alta intensità per 90 minuti in questa UEFA Champions League, il dato più alto tra tutti i giocatori con almeno 300 minuti all'attivo. Allo stesso tempo, il compagno di squadra Christian Kofane ha la media nei 90 minuti più alta tra gli attaccanti nel torneo in corso (68.6).

