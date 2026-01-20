Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Real Madrid-Monaco: 6-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Santiago Bernabéu di Madrid
20 Gennaio 2026 ore 21:00
Real Madrid
6
Monaco
1
Partita finita
Arbitro: Espen Eskås
  1. 5' 1-0 Kylian Mbappé
  2. 26' 2-0 Kylian Mbappé
  3. 51' 3-0 Franco Mastantuono
  4. 55' 4-0 Thilo Kehrer (A)
  5. 63' 5-0 Vinícius Júnior
  6. 72' 5-1 Jordan Teze
  7. 80' 6-1 Jude Bellingham
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Real Madrid 6, Monaco 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Real Madrid 6, Monaco 1.22:54

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:53

  4. 90'+3'

    Tiro respinto. Lucas Michal (Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di George Ilenikhena.22:53

  5. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Kassoum Ouattara (Monaco).22:52

  6. 90'+2'

    Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Jude Bellingham.22:52

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:51

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  10. 90'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Lucas Michal (Monaco).22:50

  11. 90'

    Tentativo fallito. Dani Carvajal (Real Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vinícius Júnior con cross da calcio d'angolo.22:50

  12. 89'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Thilo Kehrer (Monaco).22:50

  13. 89'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vinícius Júnior.22:49

  15. 89'

    Tiro respinto. Gonzalo García (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jude Bellingham.22:49

  16. 85'

    Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:45

  17. 85'

    Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  18. 84'

    Sostituzione, Monaco. Lucas Michal sostituisce Aleksandr Golovin.22:44

  19. 83'

    Sostituzione, Real Madrid. Dani Meso sostituisce Federico Valverde.22:44

  21. 83'

    Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:43

  22. 80'

    Gol! Real Madrid 6, Monaco 1. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Federico Valverde con passaggio filtrante.22:41

  23. 80'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area.22:41

  24. 79'

    Dani Ceballos (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  25. 79'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:40

  27. 79'

    Tiro respinto. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vinícius Júnior.22:40

  28. 78'

    Tentativo fallito. George Ilenikhena (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.22:39

  29. 77'

    Tentativo fallito. Kassoum Ouattara (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Aladji Bamba.22:38

  30. 77'

    Sostituzione, Real Madrid. Fran García sostituisce Eduardo Camavinga.22:37

  31. 76'

    Sostituzione, Real Madrid. Dani Carvajal sostituisce Arda Güler.22:37

  33. 76'

    Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).22:36

  34. 76'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  35. 76'

    Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:36

  36. 76'

    Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  37. 75'

    Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aleksandr Golovin.22:36

  39. 74'

    Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  40. 74'

    Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).22:35

  41. 73'

    Sostituzione, Monaco. George Ilenikhena sostituisce Folarin Balogun.22:33

  42. 73'

    Sostituzione, Monaco. Aladji Bamba sostituisce Denis Zakaria.22:33

  43. 72'

    Gol! Real Madrid 5, Monaco 1. Jordan Teze (Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.22:32

  45. 71'

    Sostituzione, Real Madrid. Gonzalo García sostituisce Franco Mastantuono.22:31

  46. 69'

    Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandr Golovin.22:30

  47. 68'

    Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandr Golovin.22:28

  48. 67'

    Tentativo fallito. Thilo Kehrer (Monaco) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Caio Henrique con cross da calcio d'angolo.22:27

  49. 66'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:26

  51. 66'

    Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mamadou Coulibaly.22:26

  52. 64'

    Tentativo fallito. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kylian Mbappé.22:25

  53. 63'

    Gol! Real Madrid 5, Monaco 0. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Arda Güler.22:23

  54. 61'

    Sostituzione, Monaco. Kassoum Ouattara sostituisce Vanderson.22:21

  55. 61'

    Sostituzione, Monaco. Mamadou Coulibaly sostituisce Ansu Fati.22:21

  57. 60'

    Tentativo fallito. Dean Huijsen (Real Madrid) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.22:20

  58. 60'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Vanderson (Monaco).22:20

  59. 60'

    Tiro respinto. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:20

  60. 59'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Golovin (Monaco).22:19

  61. 59'

    Tiro respinto. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dani Ceballos.22:19

  63. 59'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Eric Dier (Monaco).22:19

  64. 59'

    Tiro respinto. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Vinícius Júnior.22:19

  65. 57'

    Tiro parato. Aleksandr Golovin (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maghnes Akliouche.22:18

  66. 57'

    Tiro respinto. Ansu Fati (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aleksandr Golovin.22:17

  67. 55'

    Autorete di Thilo Kehrer, Monaco. Real Madrid 4, Monaco 0..22:15

  69. 55'

    Gara riprende.22:15

  70. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Jude Bellingham (Real Madrid) per infortunio.22:14

  71. 53'

    Tiro parato. Jordan Teze (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandr Golovin.22:13

  72. 51'

    Gol! Real Madrid 3, Monaco 0. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vinícius Júnior in seguito a un contropiede.22:12

  73. 50'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Vanderson (Monaco).22:11

  75. 49'

    Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  76. 49'

    Fallo di Vanderson (Monaco).22:09

  77. 47'

    Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).22:07

  78. 47'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  79. 46'

    Fallo di Kylian Mbappé (Real Madrid).22:06

  81. 46'

    Caio Henrique (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  82. 45'

    Sostituzione, Real Madrid. Dani Ceballos sostituisce Raúl Asencio.22:05

  83. Inizia il Secondo tempo Real Madrid 2, Monaco 0.22:06

  84. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Real Madrid 2, Monaco 0.21:49

  85. 45'+2'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Caio Henrique.21:48

  87. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47

  88. 45'+1'

    Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Franco Mastantuono.21:47

  89. 44'

    Jude Bellingham (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:45

  90. 44'

    Fallo di Jude Bellingham (Real Madrid).21:45

  91. 44'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  93. 43'

    Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).21:44

  94. 43'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  95. 43'

    Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).21:44

  96. 43'

    Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  97. 42'

    Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aurélien Tchouaméni.21:43

  99. 42'

    Tiro parato. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ansu Fati.21:43

  100. 40'

    Tentativo fallito. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vinícius Júnior in seguito a un contropiede.21:41

  101. 36'

    Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Thilo Kehrer.21:37

  102. 35'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:36

  103. 33'

    Denis Zakaria (Monaco) e' ammonito per fallo.21:34

  105. 33'

    Franco Mastantuono (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  106. 33'

    Fallo di Denis Zakaria (Monaco).21:34

  107. 31'

    Jordan Teze (Monaco) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Folarin Balogun.21:32

  108. 30'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Denis Zakaria (Monaco).21:31

  109. 30'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Jordan Teze (Monaco).21:31

  111. 30'

    Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jude Bellingham.21:31

  112. 28'

    Tentativo fallito. Franco Mastantuono (Real Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.21:29

  113. 28'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).21:29

  114. 26'

    Gol! Real Madrid 2, Monaco 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vinícius Júnior in seguito a un contropiede.21:27

  115. 25'

    Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  117. 25'

    Fallo di Vanderson (Monaco).21:26

  118. 23'

    Tiro respinto. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area.21:24

  119. 22'

    Franco Mastantuono (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  120. 22'

    Fallo di Thilo Kehrer (Monaco).21:23

  121. 20'

    Franco Mastantuono (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  123. 20'

    Fallo di Jordan Teze (Monaco).21:21

  124. 19'

    Tentativo fallito. Ansu Fati (Monaco) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Caio Henrique.21:20

  125. 18'

    Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).21:19

  126. 18'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  127. 16'

    Tentativo fallito. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Franco Mastantuono.21:17

  129. 15'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16

  130. 15'

    Fallo di Vanderson (Monaco).21:16

  131. 14'

    Tentativo fallito. Eric Dier (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandr Golovin con cross da calcio d'angolo.21:15

  132. 13'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:14

  133. 13'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:14

  135. 12'

    Fallo di Raúl Asencio (Real Madrid).21:13

  136. 12'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13

  137. 9'

    Tentativo fallito. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Federico Valverde.21:10

  138. 8'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ansu Fati in seguito a un contropiede.21:09

  139. 7'

    Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Franco Mastantuono in seguito a un contropiede.21:08

  141. 5'

    Gol! Real Madrid 1, Monaco 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Federico Valverde.21:06

  142. 5'

    Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06

  143. 5'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).21:06

  144. 2'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  145. 2'

    Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).21:03

  147. Inizia il Primo tempo.21:01

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

  150. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Santiago Bernabéu
    Città: Madrid
    Capienza: 83186 spettatori20:00

Formazioni Real Madrid - Monaco

Real Madrid
Monaco
TITOLARI REAL MADRID
  • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
  • (17) RAÚL ASENCIO (D)
  • (24) DEAN HUIJSEN (D)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (D)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (D)
  • (15) ARDA GÜLER (C)
  • (14) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (5) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
  • (30) FRANCO MASTANTUONO (A)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (A)
PANCHINA REAL MADRID
  • (2) DANI CARVAJAL (D)
  • (16) GONZALO GARCÍA (A)
  • (19) DANI CEBALLOS (C)
  • (33) POL FORTUNY (A)
  • (13) ANDRII LUNIN (P)
  • (47) DANI MESO (C)
  • (20) FRAN GARCÍA (D)
  • (26) FRAN GONZÁLEZ (P)
  • (4) DAVID ALABA (D)
ALLENATORE REAL MADRID
  • Álvaro Arbeloa
TITOLARI MONACO
  • (16) PHILIPP KÖHN (P)
  • (2) VANDERSON (D)
  • (3) ERIC DIER (D)
  • (5) THILO KEHRER (D)
  • (12) CAIO HENRIQUE (D)
  • (10) ALEKSANDR GOLOVIN (C)
  • (11) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
  • (6) DENIS ZAKARIA (C)
  • (4) JORDAN TEZE (C)
  • (31) ANSU FATI (C)
  • (9) FOLARIN BALOGUN (A)
PANCHINA MONACO
  • (41) ILANE TOURÉ (C)
  • (40) JULES STAWIECKI (P)
  • (50) YANN LIENARD (P)
  • (17) STANIS IDUMBO (C)
  • (20) KASSOUM OUATTARA (D)
  • (28) MAMADOU COULIBALY (C)
  • (21) LUCAS MICHAL (A)
  • (19) GEORGE ILENIKHENA (A)
  • (44) SAMUEL NIBOMBÉ (C)
  • (14) MIKA BIERETH (A)
  • (23) ALADJI BAMBA (C)
ALLENATORE MONACO
  • Sébastien Pocognoli
PREPARTITA

Real Madrid - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.
Arbitro di Real Madrid - Monaco sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente il Real Madrid si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Monaco si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Il Real Madrid ha segnato 19 gol e ne ha subiti 8; Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14.

Real Madrid e Monaco si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 1 volta, Monaco ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Real Madrid-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti tra Real Madrid e Monaco risalgono ai quarti di finale della UEFA Champions League 2003/04: dopo aver vinto l'andata in casa (4-2), la squadra spagnola fu eliminata per la regola dei gol in trasferta in seguito a una sconfitta per 3-1 nella gara di ritorno (5-5 il punteggio complessivo).
  • Il Real Madrid ha perso solo una delle 18 partite casalinghe contro squadre francesi nelle principali competizioni europee (13V, 4N) rimanendo imbattuto in tutte le 14 più recenti; l'unica sconfitta contro il Paris SG nel marzo 1994 (0-1 in Coppa delle Coppe).
  • Il Monaco ha vinto cinque delle ultime otto partite di UEFA Champions League contro squadre spagnole (3P); la vittoria più recente è arrivata contro il Barcellona nella fase a campionato della scorsa stagione (2-1 alla 1ª giornata nell'edizione 2024-25).
  • Il Real Madrid ha perso due delle ultime tre partite di UEFA Champions League (1V), incluso l'incontro casalingo più recente (1-2 contro il Manchester City). Il Real Madrid non perde due gare casalinghe consecutive in una singola edizione della competizione dal 2018/19 (0-3 contro il CSKA Mosca e 1-4 contro l'Ajax).
  • Il Monaco è imbattuto nelle ultime cinque partite di UEFA Champions League (2V 3N); la sua più lunga serie senza sconfitte nella competizione da una striscia di sei gare tra l'aprile 2015 e il novembre 2016.
  • Il Monaco è la squadra con la più alta velocità di verticalizzazione in questa stagione di UEFA Champions League (2.06 metri al secondo); i francesi quindi, portano la palla in avanti su azione più velocemente, in media, rispetto a qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.
  • Kylian Mbappé del Real Madrid è il giocatore con più gol realizzati (nove), partecipazioni attive (nove) e occasioni create (20) in questa stagione in UEFA Champions League.
  • Folarin Balogun ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre partite di UEFA Champions League (tre reti) e potrebbe eguagliare la striscia di gol più lunga per un giocatore del Monaco nella competizione (quattro, Fernando Morientes nel 2004 e Kylian Mbappé nel 2017).
  • Kylian Mbappé del Real Madrid ha preso parte a 15 gol (11 reti, 4 assist) in 14 presenze contro il Monaco, suo ex club; in carriera il francese conta più partecipazioni attive solo contro il Montpellier (21) e il Lille (17).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, Maghnes Akliouche del Monaco è uno degli otto giocatori con almeno 20 occasioni create (23), almeno 20 dribbling completati (29) ed almeno 20 passaggi che rompono la linea difensiva avversaria (20) in UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real MadridMonaco
Partite giocate66
Numero di partite vinte42
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate03
Gol totali segnati137
Gol totali subiti78
Media gol subiti per partita1.21.3
Percentuale possesso palla58.044.3
Numero totale di passaggi31852394
Numero totale di passaggi riusciti27831964
Tiri nello specchio della porta4729
Percentuale di tiri in porta56.645.3
Numero totale di cross7490
Numero medio di cross riusciti1821
Duelli per partita vinti293307
Duelli per partita persi277285
Corner subiti2423
Corner guadagnati3932
Numero di punizioni a favore7976
Numero di punizioni concesse6068
Tackle totali86110
Percentuale di successo nei tackle64.060.0
Fuorigiochi totali67
Numero totale di cartellini gialli1311
Numero totale di cartellini rossi10

Real Madrid - Monaco Live

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio