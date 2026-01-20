Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

Real Madrid - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Monaco sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente il Real Madrid si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Monaco si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Real Madrid ha segnato 19 gol e ne ha subiti 8; Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14.

Real Madrid e Monaco si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 1 volta, Monaco ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Real Madrid-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Real Madrid e Monaco risalgono ai quarti di finale della UEFA Champions League 2003/04: dopo aver vinto l'andata in casa (4-2), la squadra spagnola fu eliminata per la regola dei gol in trasferta in seguito a una sconfitta per 3-1 nella gara di ritorno (5-5 il punteggio complessivo).

Il Real Madrid ha perso solo una delle 18 partite casalinghe contro squadre francesi nelle principali competizioni europee (13V, 4N) rimanendo imbattuto in tutte le 14 più recenti; l'unica sconfitta contro il Paris SG nel marzo 1994 (0-1 in Coppa delle Coppe).

Il Monaco ha vinto cinque delle ultime otto partite di UEFA Champions League contro squadre spagnole (3P); la vittoria più recente è arrivata contro il Barcellona nella fase a campionato della scorsa stagione (2-1 alla 1ª giornata nell'edizione 2024-25).

Il Real Madrid ha perso due delle ultime tre partite di UEFA Champions League (1V), incluso l'incontro casalingo più recente (1-2 contro il Manchester City). Il Real Madrid non perde due gare casalinghe consecutive in una singola edizione della competizione dal 2018/19 (0-3 contro il CSKA Mosca e 1-4 contro l'Ajax).

Il Monaco è imbattuto nelle ultime cinque partite di UEFA Champions League (2V 3N); la sua più lunga serie senza sconfitte nella competizione da una striscia di sei gare tra l'aprile 2015 e il novembre 2016.

Il Monaco è la squadra con la più alta velocità di verticalizzazione in questa stagione di UEFA Champions League (2.06 metri al secondo); i francesi quindi, portano la palla in avanti su azione più velocemente, in media, rispetto a qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.

Kylian Mbappé del Real Madrid è il giocatore con più gol realizzati (nove), partecipazioni attive (nove) e occasioni create (20) in questa stagione in UEFA Champions League.

Folarin Balogun ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre partite di UEFA Champions League (tre reti) e potrebbe eguagliare la striscia di gol più lunga per un giocatore del Monaco nella competizione (quattro, Fernando Morientes nel 2004 e Kylian Mbappé nel 2017).

Kylian Mbappé del Real Madrid ha preso parte a 15 gol (11 reti, 4 assist) in 14 presenze contro il Monaco, suo ex club; in carriera il francese conta più partecipazioni attive solo contro il Montpellier (21) e il Lille (17).

Dall'inizio della scorsa stagione, Maghnes Akliouche del Monaco è uno degli otto giocatori con almeno 20 occasioni create (23), almeno 20 dribbling completati (29) ed almeno 20 passaggi che rompono la linea difensiva avversaria (20) in UEFA Champions League.

