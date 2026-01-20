Incontro terminato, Real Madrid 6, Monaco 1.
Secondo tempo terminato, Real Madrid 6, Monaco 1.22:54
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:53
Tiro respinto. Lucas Michal (Monaco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di George Ilenikhena.22:53
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Kassoum Ouattara (Monaco).22:52
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Jude Bellingham.22:52
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Lucas Michal (Monaco).22:50
Tentativo fallito. Dani Carvajal (Real Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vinícius Júnior con cross da calcio d'angolo.22:50
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Thilo Kehrer (Monaco).22:50
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vinícius Júnior.22:49
Tiro respinto. Gonzalo García (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Jude Bellingham.22:49
Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:45
Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Sostituzione, Monaco. Lucas Michal sostituisce Aleksandr Golovin.22:44
Sostituzione, Real Madrid. Dani Meso sostituisce Federico Valverde.22:44
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:43
Gol! Real Madrid 6, Monaco 1. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Federico Valverde con passaggio filtrante.22:41
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area.22:41
Dani Ceballos (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).22:40
Tiro respinto. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vinícius Júnior.22:40
Tentativo fallito. George Ilenikhena (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.22:39
Tentativo fallito. Kassoum Ouattara (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Aladji Bamba.22:38
Sostituzione, Real Madrid. Fran García sostituisce Eduardo Camavinga.22:37
Sostituzione, Real Madrid. Dani Carvajal sostituisce Arda Güler.22:37
Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).22:36
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:36
Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aleksandr Golovin.22:36
Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).22:35
Sostituzione, Monaco. George Ilenikhena sostituisce Folarin Balogun.22:33
Sostituzione, Monaco. Aladji Bamba sostituisce Denis Zakaria.22:33
Gol! Real Madrid 5, Monaco 1. Jordan Teze (Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.22:32
Sostituzione, Real Madrid. Gonzalo García sostituisce Franco Mastantuono.22:31
Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandr Golovin.22:30
Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandr Golovin.22:28
Tentativo fallito. Thilo Kehrer (Monaco) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Caio Henrique con cross da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Eduardo Camavinga (Real Madrid).22:26
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mamadou Coulibaly.22:26
Tentativo fallito. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kylian Mbappé.22:25
Gol! Real Madrid 5, Monaco 0. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Arda Güler.22:23
Sostituzione, Monaco. Kassoum Ouattara sostituisce Vanderson.22:21
Sostituzione, Monaco. Mamadou Coulibaly sostituisce Ansu Fati.22:21
Tentativo fallito. Dean Huijsen (Real Madrid) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.22:20
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Vanderson (Monaco).22:20
Tiro respinto. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:20
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Golovin (Monaco).22:19
Tiro respinto. Federico Valverde (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dani Ceballos.22:19
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Eric Dier (Monaco).22:19
Tiro respinto. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di destro da centro area. Assist di Vinícius Júnior.22:19
Tiro parato. Aleksandr Golovin (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maghnes Akliouche.22:18
Tiro respinto. Ansu Fati (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aleksandr Golovin.22:17
Autorete di Thilo Kehrer, Monaco. Real Madrid 4, Monaco 0..22:15
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Jude Bellingham (Real Madrid) per infortunio.22:14
Tiro parato. Jordan Teze (Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandr Golovin.22:13
Gol! Real Madrid 3, Monaco 0. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vinícius Júnior in seguito a un contropiede.22:12
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Vanderson (Monaco).22:11
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Fallo di Vanderson (Monaco).22:09
Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).22:07
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Kylian Mbappé (Real Madrid).22:06
Caio Henrique (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Sostituzione, Real Madrid. Dani Ceballos sostituisce Raúl Asencio.22:05
Inizia il Secondo tempo Real Madrid 2, Monaco 0.22:06
Primo tempo terminato, Real Madrid 2, Monaco 0.21:49
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Caio Henrique.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Tentativo fallito. Jude Bellingham (Real Madrid) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Franco Mastantuono.21:47
Jude Bellingham (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:45
Fallo di Jude Bellingham (Real Madrid).21:45
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).21:44
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).21:44
Ansu Fati (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aurélien Tchouaméni.21:43
Tiro parato. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ansu Fati.21:43
Tentativo fallito. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vinícius Júnior in seguito a un contropiede.21:41
Tiro parato. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Thilo Kehrer.21:37
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:36
Denis Zakaria (Monaco) e' ammonito per fallo.21:34
Franco Mastantuono (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Denis Zakaria (Monaco).21:34
Jordan Teze (Monaco) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Folarin Balogun.21:32
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Denis Zakaria (Monaco).21:31
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Jordan Teze (Monaco).21:31
Tiro respinto. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jude Bellingham.21:31
Tentativo fallito. Franco Mastantuono (Real Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.21:29
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).21:29
Gol! Real Madrid 2, Monaco 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vinícius Júnior in seguito a un contropiede.21:27
Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Vanderson (Monaco).21:26
Tiro respinto. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da centro area.21:24
Franco Mastantuono (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Thilo Kehrer (Monaco).21:23
Franco Mastantuono (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Jordan Teze (Monaco).21:21
Tentativo fallito. Ansu Fati (Monaco) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Caio Henrique.21:20
Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).21:19
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Tentativo fallito. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Franco Mastantuono.21:17
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16
Fallo di Vanderson (Monaco).21:16
Tentativo fallito. Eric Dier (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksandr Golovin con cross da calcio d'angolo.21:15
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:14
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:14
Fallo di Raúl Asencio (Real Madrid).21:13
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Tentativo fallito. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Federico Valverde.21:10
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ansu Fati in seguito a un contropiede.21:09
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Franco Mastantuono in seguito a un contropiede.21:08
Gol! Real Madrid 1, Monaco 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Federico Valverde.21:06
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:06
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).21:06
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Dove si gioca la partita:
Stadio: Santiago Bernabéu
Città: Madrid
Capienza: 83186 spettatori20:00
Real Madrid - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.
Arbitro di Real Madrid - Monaco sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente il Real Madrid si trova 2° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Monaco si trova 20° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Il Real Madrid ha segnato 19 gol e ne ha subiti 8; Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14.
Real Madrid e Monaco si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 1 volta, Monaco ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Real Madrid-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Madrid
|Monaco
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|4
|2
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|3
|Gol totali segnati
|13
|7
|Gol totali subiti
|7
|8
|Media gol subiti per partita
|1.2
|1.3
|Percentuale possesso palla
|58.0
|44.3
|Numero totale di passaggi
|3185
|2394
|Numero totale di passaggi riusciti
|2783
|1964
|Tiri nello specchio della porta
|47
|29
|Percentuale di tiri in porta
|56.6
|45.3
|Numero totale di cross
|74
|90
|Numero medio di cross riusciti
|18
|21
|Duelli per partita vinti
|293
|307
|Duelli per partita persi
|277
|285
|Corner subiti
|24
|23
|Corner guadagnati
|39
|32
|Numero di punizioni a favore
|79
|76
|Numero di punizioni concesse
|60
|68
|Tackle totali
|86
|110
|Percentuale di successo nei tackle
|64.0
|60.0
|Fuorigiochi totali
|6
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
