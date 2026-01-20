Virgilio Sport
Sporting Lisbona-Paris Saint-Germain: 2-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio José Alvalade di Lisbona
20 Gennaio 2026 ore 21:00
Sporting Lisbona
2
Paris Saint-Germain
1
Partita finita
Arbitro: Anthony Taylor
  1. 74' 1-0 Luis Suárez
  2. 79' 1-1 Khvicha Kvaratskhelia
  3. 90' 2-1 Luis Suárez
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Sporting Lisbona 2, Paris Saint Germain 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 2, Paris Saint Germain 1.22:57

  3. 90'+6'

    Rui Silva (Sporting Lisbona) e' ammonito.22:56

  4. 90'+6'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Giorgi Kochorashvili sostituisce Trincão.22:56

  5. 90'+5'

    Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) e' ammonito.22:55

  6. 90'+5'

    Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).22:55

  7. 90'+5'

    Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55

  9. 90'+4'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.22:54

  10. 90'+4'

    Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  11. 90'+4'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:54

  12. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:54

  13. 90'+3'

    Fuorigioco. Nuno Mendes(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.22:53

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50

  16. 90'

    Gol! Sporting Lisbona 2, Paris Saint Germain 1. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:50

  17. 90'

    Tiro parato. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alisson Santos.22:50

  18. 89'

    Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:49

  19. 89'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  21. 88'

    Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hidemasa Morita.22:48

  22. 87'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Alisson Santos sostituisce Geny Catamo.22:47

  23. 87'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Daniel Bragança sostituisce João Simões.22:47

  24. 86'

    Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:46

  25. 86'

    Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  27. 86'

    Tiro respinto. Marquinhos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area. Assist di Ousmane Dembélé con cross.22:46

  28. 85'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da João Simões (Sporting Lisbona).22:45

  29. 85'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Désiré Doué.22:45

  30. 85'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:45

  31. 84'

    Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Désiré Doué.22:44

  33. 83'

    Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nuno Mendes.22:43

  34. 81'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  35. 81'

    Fallo di Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona).22:41

  36. 80'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Illia Zabarnyi sostituisce Fabián Ruiz per infortunio.22:40

  37. 79'

    Gol! Sporting Lisbona 1, Paris Saint Germain 1. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ousmane Dembélé.22:39

  39. 79'

    Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39

  40. 79'

    Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:39

  41. 77'

    Gara riprende.22:37

  42. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Hidemasa Morita (Sporting Lisbona) per infortunio.22:36

  43. 74'

    Gol! Sporting Lisbona 1, Paris Saint Germain 0. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Georgios Vagiannidis da calcio d'angolo.22:34

  45. 74'

    Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area.22:34

  46. 73'

    Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).22:33

  47. 71'

    Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31

  48. 71'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:31

  49. 71'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Bradley Barcola.22:31

  51. 69'

    Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  52. 69'

    Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:29

  53. 68'

    Tentativo fallito. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.22:28

  54. 67'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:27

  55. 66'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Khvicha Kvaratskhelia sostituisce Senny Mayulu.22:26

  57. 66'

    Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).22:26

  58. 66'

    Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  59. 65'

    Tiro respinto. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabián Ruiz.22:25

  60. 65'

    Tiro parato. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Trincão.22:25

  61. 65'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:25

  63. 65'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  64. 64'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:24

  65. 64'

    Tentativo fallito. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ousmane Dembélé con cross da calcio d'angolo.22:24

  66. 64'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:24

  67. 63'

    Sostituzione, Sporting Lisbona. Georgios Vagiannidis sostituisce Ricardo Mangas.22:23

  69. 61'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Rui Silva (Sporting Lisbona).22:21

  70. 61'

    Tiro parato. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fabián Ruiz.22:21

  71. 60'

    Tentativo fallito. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.22:20

  72. 59'

    Ricardo Mangas (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.22:19

  73. 59'

    Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  75. 59'

    Fallo di Ricardo Mangas (Sporting Lisbona).22:19

  76. 57'

    Fuorigioco. Désiré Doué(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.22:17

  77. 56'

    Gara riprende.22:16

  78. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, João Simões (Sporting Lisbona) per infortunio.22:14

  79. 54'

    Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Désiré Doué.22:14

  81. 53'

    Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geny Catamo.22:13

  82. 51'

    Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Désiré Doué.22:11

  83. 49'

    Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:09

  84. 49'

    Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  85. 48'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:08

  87. 48'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fabián Ruiz.22:08

  88. 46'

    Fuorigioco. Bradley Barcola(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Fabián Ruiz e' colto in fuorigioco.22:06

  89. Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 0, Paris Saint Germain 0.22:05

  90. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 0, Paris Saint Germain 0.21:49

  91. 45'+3'

    Tentativo fallito. Hidemasa Morita (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:48

  93. 45'+2'

    Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).21:47

  94. 45'+2'

    Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:47

  95. 45'+1'

    Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:46

  96. 45'+1'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  97. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  99. 43'

    Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Désiré Doué.21:43

  100. 42'

    Fuorigioco. Warren Zaïre-Emery(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.21:42

  101. 41'

    Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:41

  102. 40'

    Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hidemasa Morita.21:41

  103. 38'

    Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:38

  105. 36'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  106. 36'

    Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).21:36

  107. 35'

    Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).21:35

  108. 35'

    Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  109. 31'

    Decisione VAR: no gol Sporting Lisbona 0-0 Paris Saint Germain.21:32

  111. 30'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:30

  112. 30'

    Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).21:30

  113. 30'

    Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  114. 29'

    Fuorigioco. Matheus Reis(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Maxi Araújo e' colto in fuorigioco.21:29

  115. 28'

    Tentativo fallito. Marquinhos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Désiré Doué con cross da calcio d'angolo.21:28

  117. 28'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da João Simões (Sporting Lisbona).21:28

  118. 28'

    Tiro respinto. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:28

  119. 25'

    Tiro respinto. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabián Ruiz.21:25

  120. 22'

    Tentativo fallito. Marquinhos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ousmane Dembélé con cross da calcio d'angolo.21:22

  121. 21'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da João Simões (Sporting Lisbona).21:21

  123. 21'

    Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  124. 21'

    Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).21:21

  125. 20'

    Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:20

  126. 17'

    Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  127. 17'

    Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).21:17

  129. 15'

    Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bradley Barcola con cross.21:15

  130. 14'

    Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  131. 14'

    Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:14

  132. 14'

    Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Iván Fresneda.21:14

  133. 13'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:13

  135. 13'

    Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  136. 13'

    Tiro parato. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:13

  137. 13'

    Tiro respinto. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nuno Mendes.21:13

  138. 9'

    Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Senny Mayulu.21:09

  139. 8'

    Tentativo fallito. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Désiré Doué.21:08

  141. 6'

    Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Mendes.21:06

  142. 4'

    Tentativo fallito. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:04

  143. 4'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).21:04

  144. Inizia il Primo tempo.21:01

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03

  147. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio José Alvalade
    Città: Lisbona
    Capienza: 50044 spettatori20:03

Formazioni Sporting Lisbona - Paris Saint-Germain

Sporting Lisbona
Paris Saint-Germain
TITOLARI SPORTING LISBONA
  • (1) RUI SILVA (P)
  • (25) GONÇALO INÁCIO (D)
  • (2) MATHEUS REIS (D)
  • (22) IVÁN FRESNEDA (D)
  • (91) RICARDO MANGAS (C)
  • (5) HIDEMASA MORITA (C)
  • (52) JOÃO SIMÕES (C)
  • (10) GENY CATAMO (C)
  • (17) TRINCÃO (A)
  • (97) LUIS SUÁREZ (A)
  • (20) MAXI ARAÚJO (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
  • (6) ZENO DEBAST (D)
  • (27) ALISSON SANTOS (A)
  • (90) RAFAEL NEL (A)
  • (13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
  • (41) DIEGO CALLAI (P)
  • (58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
  • (23) DANIEL BRAGANÇA (C)
  • (78) MAURO COUTO (A)
  • (12) JOÃO VIRGÍNIA (P)
  • (73) EDUARDO FELICÍSSIMO (C)
  • (14) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
  • (45) DAVID MOREIRA (D)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
  • Rui Manuel Gomes Borges
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (25) NUNO MENDES (D)
  • (5) MARQUINHOS (D)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (D)
  • (24) SENNY MAYULU (C)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (17) VITINHA (C)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
  • (14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
  • (89) RENATO MARIN (P)
  • (45) NOAH NSOKI (C)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (60) MARTIN JAMES (P)
  • (6) ILLIA ZABARNYI (D)
  • (4) BERALDO (D)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
PREPARTITA

Sporting Lisbona - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Paris Saint-Germain sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Sporting Lisbona si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Sporting Lisbona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 9; Paris Saint-Germain ha segnato 20 gol e ne ha subiti 10.

Sporting Lisbona e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro in assoluto in Europa tra lo Sporting CP e il Paris Saint-Germain FC. Quella transalpina sarà la 12ª squadra francese che i portoghesi affronteranno in totale in Europa, e la prima da quando hanno battuto l'Olympique Marsiglia per 2-1 alla 3ª giornata di questa stagione in UEFA Champions League.
  • Il Paris Saint-Germain ha vinto solo una delle otto trasferte nelle grandi competizioni europee in Portogallo (2N 5P), ovvero quella per 1-0 contro lo Sporting Braga in Coppa UEFA nel marzo 2009 con un gol di Guillaume Hoarau.
  • Questa sarà la quinta partita dello Sporting CP in UEFA Champions League contro i campioni in carica; le quattro precedenti sono state contro il Real Madrid nel 2000-01 (1N 1P) e nel 2016-17 (2P).
  • Il Paris Saint-Germain non è riuscito a segnare nel pareggio per 0-0 contro l'Athletic Club alla 6ª giornata di UEFA Champions League, nonostante 18 tiri e cinque grandi occasioni create. Il club parigino non rimane senza segnare in due gare consecutive nella competizione dalle semifinali 2023/24 contro il Borussia Dortmund, mentre nella fase a gironi/campionato l'ultima volta risale al 2015/16 in due match di fila contro il Real Madrid.
  • Lo Sporting CP ha vinto le ultime tre partite casalinghe di UEFA Champions League, tutte in questa stagione contro Kairat, Marsiglia e Club Brugge, e potrebbe infilare quattro successi interni di fila per la prima volta tra UCL e Coppa dei Campioni.
  • Il Paris SG è la squadra che vanta il maggior numero di marcatori diversi (11) rispetto a qualsiasi altra avversaria in questa edizione della UEFA Champions League (esclusi gli autogol).
  • Solo quattro squadre in questa UEFA Champions League vantano un XI iniziale con un'età media inferiore ai 25 anni; due di queste si affronteranno in questa partita: Sporting CP (24 anni e 207 giorni) e Paris Saint-Germain FC (24 anni e 87 giorni).
  • Il Paris Saint-Germain non perde una partita di UEFA Champions League contro una squadra che non fa parte dei cinque maggiori campionati europei dal dicembre 2013, ovvero dalla sconfitta per 2-1 contro il Benfica. Da allora, i francesi sono rimasti imbattuti per 32 incontri (26V 6N).
  • Geovany Quenda dello Sporting CP ha preso parte a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime sette partite casalinghe di UEFA Champions League e nella prossima sfida eguaglierà Rúben Neves a quota 16 partite tra gli Under 20 portoghesi nella storia della competizione.
  • Vitinha del Paris Saint-Germain è il giocatore che vanta più 'line-breaking passes' (97) in questa UEFA Champions League. Inoltre, Frenkie de Jong (92.8%) è l'unico centrocampista con una percentuale di passaggi riusciti sotto pressione ad alta intensità superiore a quella di Vitinha (92.4% - 278/301) nella competizione in questa stagione (min. 100 tentati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting LisbonaParis Saint-Germain
Partite giocate66
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati1219
Gol totali subiti88
Media gol subiti per partita1.31.3
Percentuale possesso palla49.966.9
Numero totale di passaggi29473966
Numero totale di passaggi riusciti25713591
Tiri nello specchio della porta2948
Percentuale di tiri in porta52.755.2
Numero totale di cross6584
Numero medio di cross riusciti1419
Duelli per partita vinti277275
Duelli per partita persi261251
Corner subiti2618
Corner guadagnati1939
Numero di punizioni a favore7675
Numero di punizioni concesse6146
Tackle totali84102
Percentuale di successo nei tackle57.156.9
Fuorigiochi totali510
Numero totale di cartellini gialli115
Numero totale di cartellini rossi02

Sporting Lisbona - Paris Saint-Germain Live

