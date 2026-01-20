Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03

GOL CANCELLATO DAL VAR: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:30

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Paris Saint-Germain sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Sporting Lisbona si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Sporting Lisbona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 9; Paris Saint-Germain ha segnato 20 gol e ne ha subiti 10.

Sporting Lisbona e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto in Europa tra lo Sporting CP e il Paris Saint-Germain FC. Quella transalpina sarà la 12ª squadra francese che i portoghesi affronteranno in totale in Europa, e la prima da quando hanno battuto l'Olympique Marsiglia per 2-1 alla 3ª giornata di questa stagione in UEFA Champions League.

Il Paris Saint-Germain ha vinto solo una delle otto trasferte nelle grandi competizioni europee in Portogallo (2N 5P), ovvero quella per 1-0 contro lo Sporting Braga in Coppa UEFA nel marzo 2009 con un gol di Guillaume Hoarau.

Questa sarà la quinta partita dello Sporting CP in UEFA Champions League contro i campioni in carica; le quattro precedenti sono state contro il Real Madrid nel 2000-01 (1N 1P) e nel 2016-17 (2P).

Il Paris Saint-Germain non è riuscito a segnare nel pareggio per 0-0 contro l'Athletic Club alla 6ª giornata di UEFA Champions League, nonostante 18 tiri e cinque grandi occasioni create. Il club parigino non rimane senza segnare in due gare consecutive nella competizione dalle semifinali 2023/24 contro il Borussia Dortmund, mentre nella fase a gironi/campionato l'ultima volta risale al 2015/16 in due match di fila contro il Real Madrid.

Lo Sporting CP ha vinto le ultime tre partite casalinghe di UEFA Champions League, tutte in questa stagione contro Kairat, Marsiglia e Club Brugge, e potrebbe infilare quattro successi interni di fila per la prima volta tra UCL e Coppa dei Campioni.

Il Paris SG è la squadra che vanta il maggior numero di marcatori diversi (11) rispetto a qualsiasi altra avversaria in questa edizione della UEFA Champions League (esclusi gli autogol).

Solo quattro squadre in questa UEFA Champions League vantano un XI iniziale con un'età media inferiore ai 25 anni; due di queste si affronteranno in questa partita: Sporting CP (24 anni e 207 giorni) e Paris Saint-Germain FC (24 anni e 87 giorni).

Il Paris Saint-Germain non perde una partita di UEFA Champions League contro una squadra che non fa parte dei cinque maggiori campionati europei dal dicembre 2013, ovvero dalla sconfitta per 2-1 contro il Benfica. Da allora, i francesi sono rimasti imbattuti per 32 incontri (26V 6N).

Geovany Quenda dello Sporting CP ha preso parte a cinque gol (due reti, tre assist) nelle ultime sette partite casalinghe di UEFA Champions League e nella prossima sfida eguaglierà Rúben Neves a quota 16 partite tra gli Under 20 portoghesi nella storia della competizione.

Vitinha del Paris Saint-Germain è il giocatore che vanta più 'line-breaking passes' (97) in questa UEFA Champions League. Inoltre, Frenkie de Jong (92.8%) è l'unico centrocampista con una percentuale di passaggi riusciti sotto pressione ad alta intensità superiore a quella di Vitinha (92.4% - 278/301) nella competizione in questa stagione (min. 100 tentati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: