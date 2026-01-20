Incontro terminato, Sporting Lisbona 2, Paris Saint Germain 1.
Secondo tempo terminato, Sporting Lisbona 2, Paris Saint Germain 1.22:57
Rui Silva (Sporting Lisbona) e' ammonito.22:56
Sostituzione, Sporting Lisbona. Giorgi Kochorashvili sostituisce Trincão.22:56
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) e' ammonito.22:55
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).22:55
Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Luis Suárez (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.22:54
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).22:54
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:54
Fuorigioco. Nuno Mendes(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Gol! Sporting Lisbona 2, Paris Saint Germain 1. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:50
Tiro parato. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alisson Santos.22:50
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:49
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Tiro respinto. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hidemasa Morita.22:48
Sostituzione, Sporting Lisbona. Alisson Santos sostituisce Geny Catamo.22:47
Sostituzione, Sporting Lisbona. Daniel Bragança sostituisce João Simões.22:47
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:46
Maxi Araújo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Tiro respinto. Marquinhos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area. Assist di Ousmane Dembélé con cross.22:46
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da João Simões (Sporting Lisbona).22:45
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Désiré Doué.22:45
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:45
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Désiré Doué.22:44
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nuno Mendes.22:43
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona).22:41
Sostituzione, Paris Saint Germain. Illia Zabarnyi sostituisce Fabián Ruiz per infortunio.22:40
Gol! Sporting Lisbona 1, Paris Saint Germain 1. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ousmane Dembélé.22:39
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39
Fallo di Iván Fresneda (Sporting Lisbona).22:39
Gara riprende.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Hidemasa Morita (Sporting Lisbona) per infortunio.22:36
Gol! Sporting Lisbona 1, Paris Saint Germain 0. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Georgios Vagiannidis da calcio d'angolo.22:34
Tiro respinto. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area.22:34
Calcio d'angolo,Sporting Lisbona. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).22:33
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).22:31
Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Bradley Barcola.22:31
Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Hidemasa Morita (Sporting Lisbona).22:29
Tentativo fallito. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.22:28
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:27
Sostituzione, Paris Saint Germain. Khvicha Kvaratskhelia sostituisce Senny Mayulu.22:26
Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).22:26
Georgios Vagiannidis (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Tiro respinto. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabián Ruiz.22:25
Tiro parato. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Trincão.22:25
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:25
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:24
Tentativo fallito. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ousmane Dembélé con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:24
Sostituzione, Sporting Lisbona. Georgios Vagiannidis sostituisce Ricardo Mangas.22:23
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Rui Silva (Sporting Lisbona).22:21
Tiro parato. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fabián Ruiz.22:21
Tentativo fallito. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.22:20
Ricardo Mangas (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.22:19
Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Fallo di Ricardo Mangas (Sporting Lisbona).22:19
Fuorigioco. Désiré Doué(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.22:17
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, João Simões (Sporting Lisbona) per infortunio.22:14
Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Désiré Doué.22:14
Tentativo fallito. Trincão (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Geny Catamo.22:13
Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Désiré Doué.22:11
Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:09
Luis Suárez (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).22:08
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fabián Ruiz.22:08
Fuorigioco. Bradley Barcola(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Fabián Ruiz e' colto in fuorigioco.22:06
Inizia il Secondo tempo Sporting Lisbona 0, Paris Saint Germain 0.22:05
Primo tempo terminato, Sporting Lisbona 0, Paris Saint Germain 0.21:49
Tentativo fallito. Hidemasa Morita (Sporting Lisbona) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:48
Fallo di Bradley Barcola (Paris Saint Germain).21:47
Iván Fresneda (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:47
Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:46
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Désiré Doué.21:43
Fuorigioco. Warren Zaïre-Emery(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.21:42
Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:41
Tiro respinto. Luis Suárez (Sporting Lisbona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Hidemasa Morita.21:41
Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:38
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).21:36
Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).21:35
Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Decisione VAR: no gol Sporting Lisbona 0-0 Paris Saint Germain.21:32
GOL CANCELLATO DAL VAR: Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:30
Fallo di Senny Mayulu (Paris Saint Germain).21:30
Geny Catamo (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fuorigioco. Matheus Reis(Sporting Lisbona) prova il lancio lungo, ma Maxi Araújo e' colto in fuorigioco.21:29
Tentativo fallito. Marquinhos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Désiré Doué con cross da calcio d'angolo.21:28
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da João Simões (Sporting Lisbona).21:28
Tiro respinto. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.21:28
Tiro respinto. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Fabián Ruiz.21:25
Tentativo fallito. Marquinhos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ousmane Dembélé con cross da calcio d'angolo.21:22
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da João Simões (Sporting Lisbona).21:21
Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Geny Catamo (Sporting Lisbona).21:21
Tentativo fallito. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:20
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Maxi Araújo (Sporting Lisbona).21:17
Tiro parato. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bradley Barcola con cross.21:15
Vitinha (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Luis Suárez (Sporting Lisbona).21:14
Tentativo fallito. Geny Catamo (Sporting Lisbona) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Iván Fresneda.21:14
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).21:13
Trincão (Sporting Lisbona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Tiro parato. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:13
Tiro respinto. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nuno Mendes.21:13
Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Senny Mayulu.21:09
Tentativo fallito. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Désiré Doué.21:08
Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nuno Mendes.21:06
Tentativo fallito. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.21:04
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Matheus Reis (Sporting Lisbona).21:04
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:03
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio José Alvalade
Città: Lisbona
Capienza: 50044 spettatori20:03
Sporting Lisbona - Paris Saint-Germain è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.
Arbitro di Sporting Lisbona - Paris Saint-Germain sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Attualmente Sporting Lisbona si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Paris Saint-Germain si trova 5° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Sporting Lisbona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 9; Paris Saint-Germain ha segnato 20 gol e ne ha subiti 10.
Sporting Lisbona e Paris Saint-Germain è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Lisbona-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Lisbona
|Paris Saint-Germain
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|12
|19
|Gol totali subiti
|8
|8
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.3
|Percentuale possesso palla
|49.9
|66.9
|Numero totale di passaggi
|2947
|3966
|Numero totale di passaggi riusciti
|2571
|3591
|Tiri nello specchio della porta
|29
|48
|Percentuale di tiri in porta
|52.7
|55.2
|Numero totale di cross
|65
|84
|Numero medio di cross riusciti
|14
|19
|Duelli per partita vinti
|277
|275
|Duelli per partita persi
|261
|251
|Corner subiti
|26
|18
|Corner guadagnati
|19
|39
|Numero di punizioni a favore
|76
|75
|Numero di punizioni concesse
|61
|46
|Tackle totali
|84
|102
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|56.9
|Fuorigiochi totali
|5
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|2
