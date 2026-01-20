Virgilio Sport
Tottenham-Borussia Dortmund: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tottenham Hotspur Stadium di Londra
20 Gennaio 2026 ore 21:00
Tottenham
2
Borussia Dortmund
0
Partita finita
Arbitro: Glenn Nyberg
  1. 14' 1-0 Cristian Romero
  2. 37' 2-0 Dominic Solanke
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0.22:53

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:51

  4. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).22:49

  5. 90'+1'

    Tiro parato. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.22:49

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  7. 90'

    Fallo di Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:48

  9. 90'

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48

  10. 87'

    Fallo di Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:45

  11. 87'

    Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  12. 86'

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e' ammonito.22:44

  13. 86'

    Archie Gray (Tottenham Hotspur) e' ammonito.22:44

  15. 86'

    Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  16. 86'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:44

  17. 85'

    Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julian Ryerson con cross da calcio d'angolo.22:43

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:42

  19. 84'

    Fallo di Jun'ai Byfield (Tottenham Hotspur).22:41

  21. 84'

    Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41

  22. 81'

    Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Wilson Odobert.22:38

  23. 78'

    Tiro parato. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Xavi Simons con passaggio filtrante.22:36

  24. 76'

    Gara riprende.22:34

  25. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, (Tottenham Hotspur).22:34

  27. 76'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Maximilian Beier sostituisce Yan Couto.22:34

  28. 73'

    Tentativo fallito. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.22:31

  29. 73'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:30

  30. 73'

    Tiro parato. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Destiny Udogie.22:30

  31. 72'

    Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:29

  33. 72'

    Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

  34. 70'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Randal Kolo Muani sostituisce Dominic Solanke.22:28

  35. 68'

    Fallo di Wilson Odobert (Tottenham Hotspur).22:25

  36. 68'

    Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  37. 66'

    Kevin Danso (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  39. 66'

    Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).22:24

  40. 64'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Felix Nmecha.22:22

  41. 64'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Karim Adeyemi.22:22

  42. 64'

    Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  43. 64'

    Fallo di Felix Nmecha (Borussia Dortmund).22:22

  45. 63'

    Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).22:21

  46. 63'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  47. 62'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Jun'ai Byfield sostituisce Lucas Bergvall per infortunio.22:20

  48. 62'

    Tentativo fallito. Waldemar Anton (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:20

  49. 62'

    Tiro respinto. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Julian Ryerson.22:20

  51. 60'

    Gara riprende.22:18

  52. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) per infortunio.22:17

  53. 58'

    Fallo di Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).22:16

  54. 58'

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  55. 57'

    Gara riprende.22:15

  57. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:14

  58. 55'

    Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).22:13

  59. 55'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  60. 54'

    Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Djed Spence.22:12

  61. 54'

    Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  63. 54'

    Fallo di Emre Can (Borussia Dortmund).22:11

  64. 50'

    Tentativo fallito. Julian Ryerson (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:07

  65. 48'

    Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:06

  66. 48'

    Felix Nmecha (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  67. 48'

    Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  69. 48'

    Fallo di Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).22:05

  70. 46'

    Fuorigioco. Destiny Udogie(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Dominic Solanke e' colto in fuorigioco.22:04

  71. Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0.22:03

  72. 45'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Emre Can sostituisce Serhou Guirassy.22:03

  73. 45'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Julian Ryerson sostituisce Julian Brandt.22:03

  75. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0.21:48

  76. 45'+1'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  77. 45'+1'

    Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).21:46

  78. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  79. 45'

    Fallo di mano di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:45

  81. 43'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  82. 43'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:43

  83. 42'

    Tiro parato. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:42

  84. 39'

    Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area tira alto.21:39

  85. 37'

    Gol! Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Wilson Odobert.21:37

  87. 36'

    Tentativo fallito. Djed Spence (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Cristian Romero.21:35

  88. 35'

    Tentativo fallito. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross.21:35

  89. 26'

    Daniel Svensson (Borussia Dortmund) e' stato espulso.21:25

  90. 25'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:25

  91. 24'

    Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  93. 24'

    Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:24

  94. 23'

    Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).21:22

  95. 23'

    Felix Nmecha (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  96. 23'

    Tiro respinto. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area. Assist di Dominic Solanke.21:22

  97. 22'

    Tiro respinto. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Djed Spence.21:22

  99. 18'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).21:18

  100. 18'

    Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Wilson Odobert.21:18

  101. 16'

    Tiro respinto. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lucas Bergvall con suggerimento di testa.21:16

  102. 15'

    Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15

  103. 15'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:15

  105. 14'

    Gol! Tottenham Hotspur 1, Borussia Dortmund 0. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wilson Odobert da calcio d'angolo.21:13

  106. 13'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Yan Couto (Borussia Dortmund).21:12

  107. 13'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12

  108. 13'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:12

  109. 12'

    Fallo di mano di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:11

  111. 10'

    Fallo di Wilson Odobert (Tottenham Hotspur).21:10

  112. 10'

    Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  113. 9'

    Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  114. 9'

    Fallo di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).21:08

  115. 8'

    Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin Danso con cross.21:08

  117. 6'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:05

  118. 5'

    Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).21:04

  119. 5'

    Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04

  120. Fallo di Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).21:01

  121. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  123. Inizia il Primo tempo.21:00

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

  126. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
    Città: Londra
    Capienza: 62850 spettatori19:57

Formazioni Tottenham - Borussia Dortmund

Tottenham
Borussia Dortmund
TITOLARI TOTTENHAM
  • (1) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (17) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (23) PEDRO PORRO (D)
  • (13) DESTINY UDOGIE (D)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (14) ARCHIE GRAY (C)
  • (28) WILSON ODOBERT (C)
  • (24) DJED SPENCE (C)
  • (15) LUCAS BERGVALL (C)
  • (19) DOMINIC SOLANKE (A)
PANCHINA TOTTENHAM
  • (67) JUN'AI BYFIELD (D)
  • (44) DANE SCARLETT (A)
  • (54) TYNAN THOMPSON (A)
  • (76) JAMES ROWSWELL (D)
  • (52) CALLUM OLUSESI (C)
  • (40) BRANDON AUSTIN (P)
  • (39) RANDAL KOLO MUANI (A)
  • (70) YUSUF AKHAMRICH (A)
  • (68) LUCÁ WILLIAMS-BARNETT (C)
  • (31) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (66) MALACHI HARDY (D)
ALLENATORE TOTTENHAM
  • Thomas Frank
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (4) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (5) RAMY BENSEBAINI (D)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (2) YAN COUTO (C)
  • (7) JOBE BELLINGHAM (C)
  • (24) DANIEL SVENSSON (C)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (9) SERHOU GUIRASSY (A)
  • (10) JULIAN BRANDT (A)
  • (27) KARIM ADEYEMI (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
  • (14) MAXIMILIAN BEIER (A)
  • (25) NIKLAS SÜLE (D)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (31) SILAS OSTRZINSKI (P)
  • (26) JULIAN RYERSON (D)
  • (16) JULIEN DURANVILLE (A)
  • (39) FILIPPO MANÉ (D)
  • (21) FÁBIO SILVA (A)
  • (28) AARON ANSELMINO (D)
  • (23) EMRE CAN (C)
  • (33) ALEXANDER MEYER (P)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
  • Niko Kovac
PREPARTITA

Tottenham - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Borussia Dortmund sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente il Tottenham si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Borussia Dortmund si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Tottenham ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 15.

Tottenham e Borussia Dortmund si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Tottenham ha vinto 4 volte, Borussia Dortmund non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Tottenham-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la settima sfida in una grande competizione europea tra Tottenham e Borussia Dortmund: la squadra tedesca ha vinto entrambe le gare disputate nella UEFA Europa League del 2015/16, ma gli Spurs si sono imposti in tutte le quattro partite di Champions League, tra le stagioni 2017/18 e 2018/19.
  • Il Tottenham è la squadra contro cui il Borussia Dortmund ha giocato più partite di UEFA Champions League senza mai vincere (quattro sconfitte nelle quattro sfide), mentre solo contro il Real Madrid la formazione tedesca conta più sconfitte (otto) nella competizione.
  • Il Borussia Dortmund ha perso 10 delle 14 trasferte di UEFA Champions League disputate in Inghilterra (3V, 1N), incluse sette delle otto più recenti (1V). In questa stagione ha perso per 4-1 all'Etihad contro il Manchester City.
  • Il Tottenham Hotspur è l'unica squadra ad aver vinto senza subire reti tutte e tre le sue partite casalinghe in questa stagione in UEFA Champions League (otto reti realizzate nelle tre vittorie). Inoltre, è imbattuto nelle ultime 23 partite casalinghe disputate nelle competizioni europee (incluse le qualificazioni), con un bilancio di 19 vittorie e quattro pareggi, una striscia iniziata all'indomani della sconfitta per 1-0 contro l'RB Lipsia nel febbraio 2020.
  • Il Tottenham ha mantenuto la porta inviolata nel 54% delle partite di UEFA Champions League disputate al Tottenham Hotspur Stadium (7/13). Tra le squadre con più di 10 partite giocate in uno stadio nella storia della Champions League, solo l'Atlético Madrid al Vicente Calderón (62%, 21/34) e l'Arsenal all'Emirates (56%, 35/63) hanno registrato una percentuale più alta di clean sheet in casa.
  • Il Borussia Dortmund registra la percentuale realizzativa più alta (24%) in questa stagione in UEFA Champions League, ed è inoltre la squadra che ha superato il proprio totale di expected goals con il margine più ampio (+6.2 – 19 gol da 12.8 expected goals).
  • La fonte più frequente dei gol del Tottenham in questa UEFA Champions League sono stati gli autogol avversari (tre), più di Randal Kolo Muani e Micky van de Ven che ne hanno segnati due ciascuno.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, Serhou Guirassy del Borussia Dortmund è il calciatore che ha preso parte a più reti (22 - 16 gol, sei assist) in UEFA Champions League. Nessun calciatore inoltre ha segnato più di Guirassy nel periodo nella competizione (16 gol anche per Harry Kane e Kylian Mbappé).
  • Felix Nmecha del Borussia Dortmund ha segnato con tre dei suoi cinque tiri da fuori area in questa UEFA Champions League (60%). È la percentuale realizzativa più alta per un giocatore con almeno tre gol realizzati da fuori area in una singola edizione del torneo da Oscar nel 2012/13 con il Chelsea (3/4 – 75%).
  • Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund ha effettuato più passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria (85) di qualsiasi altro difensore in questa stagione in UEFA Champions League; inoltre è anche il difensore che ne ha registrato di più nella competizione dall'inizio della scorsa stagione (286).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TottenhamBorussia Dortmund
Partite giocate66
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1319
Gol totali subiti713
Media gol subiti per partita1.22.2
Percentuale possesso palla49.557.6
Numero totale di passaggi24723264
Numero totale di passaggi riusciti20612818
Tiri nello specchio della porta2739
Percentuale di tiri in porta50.061.9
Numero totale di cross100108
Numero medio di cross riusciti2523
Duelli per partita vinti298276
Duelli per partita persi292282
Corner subiti2618
Corner guadagnati2830
Numero di punizioni a favore6662
Numero di punizioni concesse7168
Tackle totali95102
Percentuale di successo nei tackle66.357.8
Fuorigiochi totali63
Numero totale di cartellini gialli116
Numero totale di cartellini rossi10

Tottenham - Borussia Dortmund Live

