Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Tottenham - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Arbitro di Tottenham - Borussia Dortmund sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente il Tottenham si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Borussia Dortmund si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Tottenham ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 15.

Tottenham e Borussia Dortmund si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Tottenham ha vinto 4 volte, Borussia Dortmund non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Tottenham-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la settima sfida in una grande competizione europea tra Tottenham e Borussia Dortmund: la squadra tedesca ha vinto entrambe le gare disputate nella UEFA Europa League del 2015/16, ma gli Spurs si sono imposti in tutte le quattro partite di Champions League, tra le stagioni 2017/18 e 2018/19.

Il Tottenham è la squadra contro cui il Borussia Dortmund ha giocato più partite di UEFA Champions League senza mai vincere (quattro sconfitte nelle quattro sfide), mentre solo contro il Real Madrid la formazione tedesca conta più sconfitte (otto) nella competizione.

Il Borussia Dortmund ha perso 10 delle 14 trasferte di UEFA Champions League disputate in Inghilterra (3V, 1N), incluse sette delle otto più recenti (1V). In questa stagione ha perso per 4-1 all'Etihad contro il Manchester City.

Il Tottenham Hotspur è l'unica squadra ad aver vinto senza subire reti tutte e tre le sue partite casalinghe in questa stagione in UEFA Champions League (otto reti realizzate nelle tre vittorie). Inoltre, è imbattuto nelle ultime 23 partite casalinghe disputate nelle competizioni europee (incluse le qualificazioni), con un bilancio di 19 vittorie e quattro pareggi, una striscia iniziata all'indomani della sconfitta per 1-0 contro l'RB Lipsia nel febbraio 2020.

Il Tottenham ha mantenuto la porta inviolata nel 54% delle partite di UEFA Champions League disputate al Tottenham Hotspur Stadium (7/13). Tra le squadre con più di 10 partite giocate in uno stadio nella storia della Champions League, solo l'Atlético Madrid al Vicente Calderón (62%, 21/34) e l'Arsenal all'Emirates (56%, 35/63) hanno registrato una percentuale più alta di clean sheet in casa.

Il Borussia Dortmund registra la percentuale realizzativa più alta (24%) in questa stagione in UEFA Champions League, ed è inoltre la squadra che ha superato il proprio totale di expected goals con il margine più ampio (+6.2 – 19 gol da 12.8 expected goals).

La fonte più frequente dei gol del Tottenham in questa UEFA Champions League sono stati gli autogol avversari (tre), più di Randal Kolo Muani e Micky van de Ven che ne hanno segnati due ciascuno.

Dall'inizio della scorsa stagione, Serhou Guirassy del Borussia Dortmund è il calciatore che ha preso parte a più reti (22 - 16 gol, sei assist) in UEFA Champions League. Nessun calciatore inoltre ha segnato più di Guirassy nel periodo nella competizione (16 gol anche per Harry Kane e Kylian Mbappé).

Felix Nmecha del Borussia Dortmund ha segnato con tre dei suoi cinque tiri da fuori area in questa UEFA Champions League (60%). È la percentuale realizzativa più alta per un giocatore con almeno tre gol realizzati da fuori area in una singola edizione del torneo da Oscar nel 2012/13 con il Chelsea (3/4 – 75%).

Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund ha effettuato più passaggi che rompono almeno una linea di pressione avversaria (85) di qualsiasi altro difensore in questa stagione in UEFA Champions League; inoltre è anche il difensore che ne ha registrato di più nella competizione dall'inizio della scorsa stagione (286).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: