Incontro terminato, Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0.
Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0.22:53
Tentativo fallito. Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:51
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).22:49
Tiro parato. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Fallo di Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:48
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48
Fallo di Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:45
Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) e' ammonito.22:44
Archie Gray (Tottenham Hotspur) e' ammonito.22:44
Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).22:44
Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Julian Ryerson con cross da calcio d'angolo.22:43
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Destiny Udogie (Tottenham Hotspur).22:42
Fallo di Jun'ai Byfield (Tottenham Hotspur).22:41
Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41
Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Wilson Odobert.22:38
Tiro parato. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Xavi Simons con passaggio filtrante.22:36
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, (Tottenham Hotspur).22:34
Sostituzione, Borussia Dortmund. Maximilian Beier sostituisce Yan Couto.22:34
Tentativo fallito. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross da calcio d'angolo.22:31
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).22:30
Tiro parato. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Destiny Udogie.22:30
Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).22:29
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Randal Kolo Muani sostituisce Dominic Solanke.22:28
Fallo di Wilson Odobert (Tottenham Hotspur).22:25
Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Kevin Danso (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).22:24
Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Felix Nmecha.22:22
Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Karim Adeyemi.22:22
Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Felix Nmecha (Borussia Dortmund).22:22
Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).22:21
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Jun'ai Byfield sostituisce Lucas Bergvall per infortunio.22:20
Tentativo fallito. Waldemar Anton (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:20
Tiro respinto. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Julian Ryerson.22:20
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) per infortunio.22:17
Fallo di Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).22:16
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:14
Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).22:13
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Djed Spence.22:12
Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Emre Can (Borussia Dortmund).22:11
Tentativo fallito. Julian Ryerson (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.22:07
Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).22:06
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).22:05
Fuorigioco. Destiny Udogie(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Dominic Solanke e' colto in fuorigioco.22:04
Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0.22:03
Sostituzione, Borussia Dortmund. Emre Can sostituisce Serhou Guirassy.22:03
Sostituzione, Borussia Dortmund. Julian Ryerson sostituisce Julian Brandt.22:03
Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0.21:48
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Fallo di mano di Djed Spence (Tottenham Hotspur).21:45
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:43
Tiro parato. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:42
Tentativo fallito. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area tira alto.21:39
Gol! Tottenham Hotspur 2, Borussia Dortmund 0. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Wilson Odobert.21:37
Tentativo fallito. Djed Spence (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Cristian Romero.21:35
Tentativo fallito. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross.21:35
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) e' stato espulso.21:25
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:25
Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:24
Fallo di Archie Gray (Tottenham Hotspur).21:22
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tiro respinto. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area. Assist di Dominic Solanke.21:22
Tiro respinto. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Djed Spence.21:22
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).21:18
Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Wilson Odobert.21:18
Tiro respinto. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lucas Bergvall con suggerimento di testa.21:16
Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:15
Gol! Tottenham Hotspur 1, Borussia Dortmund 0. Cristian Romero (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Wilson Odobert da calcio d'angolo.21:13
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Yan Couto (Borussia Dortmund).21:12
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:12
Fallo di mano di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:11
Fallo di Wilson Odobert (Tottenham Hotspur).21:10
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Cristian Romero (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).21:08
Tentativo fallito. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) un colpo di testa dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin Danso con cross.21:08
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:05
Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).21:04
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04
Fallo di Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).21:01
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
Città: Londra
Capienza: 62850 spettatori19:57
Tottenham - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Borussia Dortmund sarà Glenn Nyberg. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Attualmente il Tottenham si trova 4° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Borussia Dortmund si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Tottenham ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; Borussia Dortmund ha segnato 19 gol e ne ha subiti 15.
Tottenham e Borussia Dortmund si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Tottenham ha vinto 4 volte, Borussia Dortmund non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Tottenham-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Tottenham
|Borussia Dortmund
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|3
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|13
|19
|Gol totali subiti
|7
|13
|Media gol subiti per partita
|1.2
|2.2
|Percentuale possesso palla
|49.5
|57.6
|Numero totale di passaggi
|2472
|3264
|Numero totale di passaggi riusciti
|2061
|2818
|Tiri nello specchio della porta
|27
|39
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|61.9
|Numero totale di cross
|100
|108
|Numero medio di cross riusciti
|25
|23
|Duelli per partita vinti
|298
|276
|Duelli per partita persi
|292
|282
|Corner subiti
|26
|18
|Corner guadagnati
|28
|30
|Numero di punizioni a favore
|66
|62
|Numero di punizioni concesse
|71
|68
|Tackle totali
|95
|102
|Percentuale di successo nei tackle
|66.3
|57.8
|Fuorigiochi totali
|6
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
