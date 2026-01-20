Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

PREPARTITA

Villarreal - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Arbitro di Villarreal - Ajax sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Villarreal si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece Ajax si trova 31° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Villarreal ha segnato 5 gol e ne ha subiti 15; Ajax ha segnato 7 gol e ne ha subiti 19.

Villarreal e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.

Villarreal-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Villarreal e Ajax non si sono mai affrontati nelle competizioni europee. Gli spagnoli hanno vinto le ultime quattro gare contro squadre olandesi (inclusi i preliminari), e questo sarà il loro primo match contro queste formazioni dai quarti di finale di UEFA Europa League 2010/11 contro il Twente (vittoria per 5-1 in casa e 3-1 in trasferta).

L'Ajax ha perso 12 delle ultime 15 partite di UEFA Champions League contro squadre spagnole, ma ha vinto le ultime due in trasferta, superando il Real Madrid per 4-1 nel marzo 2019 e il Valencia per 3-0 nell'ottobre 2019.

Il Villarreal ha perso le ultime quattro partite di UEFA Champions League, e solo una volta ha subito una serie di sconfitte più lunga nelle maggiori competizioni europee, perdendo tutte e sei le partite della fase a gironi della Champions League 2011/12.

L'Ajax è la formazione che ha subito più gol in questa UEFA Champions League (18) e sta vivendo la più lunga serie senza clean sheet nella competizione (11 partite); inoltre ha subito almeno due gol in tutte le sei gare di questa stagione e le uniche squadre che hanno registrato una serie di questo tipo più lunga in una singola edizione del torneo sono il Bayer Leverkusen nel 2002/03 (sette) e lo Slovan Bratislava nel 2024/25 (otto).

Il Villarreal è rimasto imbattuto nelle sue prime 11 partite della fase a gironi di UEFA Champions League tra settembre 2005 e novembre 2008 (4V, 7N), mantenendo otto volte la porta inviolata; da allora ha perso 14 delle 19 gare di questa fase (3V, 2N), registrando solo un clean sheet.

L'Ajax ha perso otto delle ultime nove partite nelle principali competizioni europee, ma nell'ultimo turno ha vinto 4-2 in trasferta contro il Qarabag. I lancieri non collezionano due successi esterni consecutivi nelle maggiori competizioni europee dalla fase a gironi della UEFA Champions League 2021-22, quando vinsero tutte e tre le gare giocate fuori casa.

L'Ajax (417 minuti e 22 secondi) e il Villarreal (368 minuti e 13 secondi) sono le due squadre che sono state in svantaggio più a lungo in questa UEFA Champions League, e le uniche ad essere state sotto nel punteggio per oltre il 60% del loro tempo totale di gioco nell'edizione attuale (72% per l'Ajax, 63% per il Villarreal).

Nel 2025, l'Ajax è la squadra che ha perso più partite nelle maggiori competizioni europee (nove), mentre solo il Bodø/Glimt (29) ha subito più gol di loro (28). Si tratta del maggior numero di sconfitte nelle maggiori competizioni europee per una squadra in un anno solare, insieme alle nove subite dal Marsiglia nel 2018 e dai Rangers nel 2022.

Oscar Gloukh ha realizzato una doppietta con l'Ajax nella vittoria contro il Qarabag alla sesta giornata di questa UEFA Champions League, segnando tanti gol quanti ne aveva realizzati nelle sue precedenti 19 presenze nella competizione. L'ultimo giocatore dell'Ajax di massimo 21 anni a trovare la rete in due gare consecutive è stato Noussair Mazraoui nell'ottobre 2018.

Solo uno dei quattro gol del Villarreal in questa UEFA Champions League non ha visto il coinvolgimento di un subentrato; infatti, le ultime tre reti hanno visto la partecipazione di un giocatore subentrato come autore dell'assist (Ilias Akhomach due volte) e come marcatore (Tani Oluwaseyi), Akhomach è l'unico con due passaggi vincenti entrando dalla panchina in questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: