Incontro terminato, Villarreal 1, Ajax 2.
Incontro terminato, Villarreal 1, Ajax 2.
Secondo tempo terminato, Villarreal 1, Ajax 2.22:54
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).22:54
Oliver Edvardsen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Renato Veiga (Villarreal).22:53
Tentativo fallito. Renato Veiga (Villarreal) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Dani Parejo con cross da calcio d'angolo.22:52
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).22:51
Tiro parato. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Tajon Buchanan con cross.22:51
Gara riprende.22:50
Gara momentaneamente sospesa, (Ajax).22:50
Tentativo fallito. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Davy Klaassen.22:49
Mika Godts (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:48
Gol! Villarreal 1, Ajax 2. Oliver Edvardsen (Ajax) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anton Gaaei.22:46
Aaron Bouwman (Ajax) e' ammonito per fallo.22:45
Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Gerard Moreno.22:45
Tiro respinto. Kian Fitz-Jim (Ajax) un tiro di destro da fuori area.22:45
Kian Fitz-Jim (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Georges Mikautadze (Villarreal).22:44
Tentativo fallito. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayane Bounida con cross.22:42
Sostituzione, Ajax. Oliver Edvardsen sostituisce Oscar Gloukh.22:41
Sostituzione, Ajax. Kian Fitz-Jim sostituisce Owen Wijndal.22:41
Oscar Gloukh (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Rafa Marín (Villarreal).22:41
Tiro respinto. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dani Parejo.22:41
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).22:40
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).22:39
Santi Comesaña (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).22:38
Rafa Marín (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:37
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).22:37
Tentativo fallito. Gerard Moreno (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Santi Comesaña.22:36
Fuorigioco. Gerard Moreno(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Santi Comesaña e' colto in fuorigioco.22:32
Gara riprende.22:31
Sostituzione, Villarreal. Dani Parejo sostituisce Thomas Partey.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Rafa Marín (Villarreal) per infortunio.22:30
Fuorigioco. Rafa Marín(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tani Oluwaseyi e' colto in fuorigioco.22:30
Sostituzione, Villarreal. Georges Mikautadze sostituisce Nicolas Pépé.22:29
Sostituzione, Villarreal. Gerard Moreno sostituisce Ayoze Pérez.22:29
Sostituzione, Ajax. Sean Steur sostituisce Jorthy Mokio.22:28
Sostituzione, Ajax. Rayane Bounida sostituisce Kasper Dolberg.22:28
Thomas Partey (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:27
Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Thomas Partey (Villarreal).22:27
Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ayoze Pérez con suggerimento di testa.22:25
Fallo di Owen Wijndal (Ajax).22:24
Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ayoze Pérez.22:23
Tiro parato. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ko Itakura.22:22
Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ayoze Pérez.22:19
Gol! Villarreal 1, Ajax 1. Oscar Gloukh (Ajax) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.22:17
Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:17
Mika Godts (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:17
Tiro respinto. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Davy Klaassen.22:16
Tiro respinto. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Owen Wijndal.22:16
Tiro respinto. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mika Godts.22:16
Fallo di Ko Itakura (Ajax).22:14
Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).22:13
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Gara riprende.22:12
Sostituzione, Ajax. Ko Itakura sostituisce Youri Regeer.22:11
Gara momentaneamente sospesa, (Ajax).22:09
Gol! Villarreal 1, Ajax 0. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rafa Marín.22:06
Gara riprende.22:05
Gara momentaneamente sospesa, (Ajax).22:05
Inizia il Secondo tempo Villarreal 0, Ajax 0.22:02
Sostituzione, Villarreal. Tajon Buchanan sostituisce Alberto Moleiro.22:02
Primo tempo terminato, Villarreal 0, Ajax 0.21:47
Youri Regeer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Tani Oluwaseyi (Villarreal).21:46
Fallo di Anton Gaaei (Ajax).21:46
Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:45
Fallo di Youri Baas (Ajax).21:44
Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Tentativo fallito. Kasper Dolberg (Ajax) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Owen Wijndal con cross.21:43
Tentativo fallito. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oscar Gloukh.21:40
Tiro parato. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Baas.21:39
Youri Regeer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:38
Tentativo fallito. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé in seguito a un contropiede.21:38
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Owen Wijndal (Ajax).21:35
Tiro respinto. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alberto Moleiro.21:35
Tiro parato. Owen Wijndal (Ajax) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:34
Fallo di Youri Regeer (Ajax).21:33
Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Gara riprende.21:31
Gara momentaneamente sospesa, Youri Regeer (Ajax) per infortunio.21:30
Youri Regeer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).21:28
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Davy Klaassen (Ajax).21:27
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Youri Regeer (Ajax).21:26
Tiro parato. Thomas Partey (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:25
Tentativo fallito. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:23
Tiro respinto. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Aaron Bouwman.21:23
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).21:22
Tentativo fallito. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Alberto Moleiro in seguito a un contropiede.21:19
Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16
Fallo di Rafa Marín (Villarreal).21:16
Fallo di Anton Gaaei (Ajax).21:14
Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Youri Regeer (Ajax).21:13
Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Owen Wijndal (Ajax) e' ammonito per fallo.21:12
Fallo di Owen Wijndal (Ajax).21:12
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Kasper Dolberg (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Renato Veiga (Villarreal).21:11
Tentativo fallito. Renato Veiga (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).21:07
Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Santiago Mouriño.21:07
Tiro respinto. Renato Veiga (Villarreal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ayoze Pérez con cross.21:07
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).21:06
Tiro parato. Sergi Cardona (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross.21:06
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Youri Baas (Ajax).21:05
Tiro respinto. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:05
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio de la Cerámica
Città: Villarreal
Capienza: 23500 spettatori20:02
Villarreal - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.
Arbitro di Villarreal - Ajax sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.
Attualmente Villarreal si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece Ajax si trova 31° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Villarreal ha segnato 5 gol e ne ha subiti 15; Ajax ha segnato 7 gol e ne ha subiti 19.
Villarreal e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.
Villarreal-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Villarreal
|Ajax
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|5
|5
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|4
|5
|Gol totali subiti
|13
|18
|Media gol subiti per partita
|2.2
|3.0
|Percentuale possesso palla
|44.1
|51.0
|Numero totale di passaggi
|2339
|2909
|Numero totale di passaggi riusciti
|1938
|2535
|Tiri nello specchio della porta
|20
|18
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|42.9
|Numero totale di cross
|93
|101
|Numero medio di cross riusciti
|29
|17
|Duelli per partita vinti
|285
|267
|Duelli per partita persi
|306
|267
|Corner subiti
|18
|27
|Corner guadagnati
|19
|29
|Numero di punizioni a favore
|89
|72
|Numero di punizioni concesse
|76
|74
|Tackle totali
|98
|98
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|51.0
|Fuorigiochi totali
|7
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND