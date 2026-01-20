Virgilio Sport
Villarreal-Ajax: 1-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal
20 Gennaio 2026 ore 21:00
Villarreal
1
Ajax
2
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 49' 1-0 Tani Oluwaseyi
  2. 61' 1-1 Oscar Gloukh
  3. 89' 1-2 Oliver Edvardsen
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Villarreal 1, Ajax 2.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Villarreal 1, Ajax 2.22:54

  3. 90'+7'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).22:54

  4. 90'+6'

    Oliver Edvardsen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+6'

    Fallo di Renato Veiga (Villarreal).22:53

  6. 90'+5'

    Tentativo fallito. Renato Veiga (Villarreal) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Dani Parejo con cross da calcio d'angolo.22:52

  7. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).22:51

  9. 90'+4'

    Tiro parato. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Tajon Buchanan con cross.22:51

  10. 90'+3'

    Gara riprende.22:50

  11. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ajax).22:50

  12. 90'+2'

    Tentativo fallito. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Davy Klaassen.22:49

  13. 90'+1'

    Mika Godts (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48

  15. 90'+1'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:48

  16. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:48

  17. 89'

    Gol! Villarreal 1, Ajax 2. Oliver Edvardsen (Ajax) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anton Gaaei.22:46

  18. 88'

    Aaron Bouwman (Ajax) e' ammonito per fallo.22:45

  19. 88'

    Tentativo fallito. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Gerard Moreno.22:45

  21. 88'

    Tiro respinto. Kian Fitz-Jim (Ajax) un tiro di destro da fuori area.22:45

  22. 87'

    Kian Fitz-Jim (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  23. 87'

    Fallo di Georges Mikautadze (Villarreal).22:44

  24. 85'

    Tentativo fallito. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rayane Bounida con cross.22:42

  25. 84'

    Sostituzione, Ajax. Oliver Edvardsen sostituisce Oscar Gloukh.22:41

  27. 84'

    Sostituzione, Ajax. Kian Fitz-Jim sostituisce Owen Wijndal.22:41

  28. 84'

    Oscar Gloukh (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  29. 84'

    Fallo di Rafa Marín (Villarreal).22:41

  30. 84'

    Tiro respinto. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dani Parejo.22:41

  31. 83'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).22:40

  33. 82'

    Fallo di Davy Klaassen (Ajax).22:39

  34. 82'

    Santi Comesaña (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:39

  35. 81'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).22:38

  36. 80'

    Rafa Marín (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:37

  37. 80'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).22:37

  39. 79'

    Tentativo fallito. Gerard Moreno (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Santi Comesaña.22:36

  40. 75'

    Fuorigioco. Gerard Moreno(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Santi Comesaña e' colto in fuorigioco.22:32

  41. 74'

    Gara riprende.22:31

  42. 74'

    Sostituzione, Villarreal. Dani Parejo sostituisce Thomas Partey.22:31

  43. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Rafa Marín (Villarreal) per infortunio.22:30

  45. 73'

    Fuorigioco. Rafa Marín(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tani Oluwaseyi e' colto in fuorigioco.22:30

  46. 72'

    Sostituzione, Villarreal. Georges Mikautadze sostituisce Nicolas Pépé.22:29

  47. 72'

    Sostituzione, Villarreal. Gerard Moreno sostituisce Ayoze Pérez.22:29

  48. 71'

    Sostituzione, Ajax. Sean Steur sostituisce Jorthy Mokio.22:28

  49. 71'

    Sostituzione, Ajax. Rayane Bounida sostituisce Kasper Dolberg.22:28

  51. 71'

    Thomas Partey (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:27

  52. 71'

    Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  53. 71'

    Fallo di Thomas Partey (Villarreal).22:27

  54. 68'

    Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ayoze Pérez con suggerimento di testa.22:25

  55. 67'

    Fallo di Owen Wijndal (Ajax).22:24

  57. 67'

    Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  58. 66'

    Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ayoze Pérez.22:23

  59. 65'

    Tiro parato. Davy Klaassen (Ajax) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ko Itakura.22:22

  60. 62'

    Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ayoze Pérez.22:19

  61. 61'

    Gol! Villarreal 1, Ajax 1. Oscar Gloukh (Ajax) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.22:17

  63. 60'

    Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.22:17

  64. 60'

    Mika Godts (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17

  65. 60'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:17

  66. 59'

    Tiro respinto. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Davy Klaassen.22:16

  67. 59'

    Tiro respinto. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Owen Wijndal.22:16

  69. 59'

    Tiro respinto. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mika Godts.22:16

  70. 57'

    Fallo di Ko Itakura (Ajax).22:14

  71. 57'

    Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  72. 56'

    Fallo di Davy Klaassen (Ajax).22:13

  73. 56'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  75. 55'

    Gara riprende.22:12

  76. 54'

    Sostituzione, Ajax. Ko Itakura sostituisce Youri Regeer.22:11

  77. 52'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ajax).22:09

  78. 49'

    Gol! Villarreal 1, Ajax 0. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rafa Marín.22:06

  79. 49'

    Gara riprende.22:05

  81. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ajax).22:05

  82. Inizia il Secondo tempo Villarreal 0, Ajax 0.22:02

  83. 45'

    Sostituzione, Villarreal. Tajon Buchanan sostituisce Alberto Moleiro.22:02

  84. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Villarreal 0, Ajax 0.21:47

  85. 45'+1'

    Youri Regeer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  87. 45'+1'

    Fallo di Tani Oluwaseyi (Villarreal).21:46

  88. 45'+1'

    Fallo di Anton Gaaei (Ajax).21:46

  89. 45'+1'

    Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  91. 45'

    Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:45

  93. 44'

    Fallo di Youri Baas (Ajax).21:44

  94. 44'

    Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  95. 43'

    Tentativo fallito. Kasper Dolberg (Ajax) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Owen Wijndal con cross.21:43

  96. 40'

    Tentativo fallito. Kasper Dolberg (Ajax) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oscar Gloukh.21:40

  97. 39'

    Tiro parato. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Youri Baas.21:39

  99. 38'

    Youri Regeer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  100. 38'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).21:38

  101. 38'

    Tentativo fallito. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé in seguito a un contropiede.21:38

  102. 35'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Owen Wijndal (Ajax).21:35

  103. 35'

    Tiro respinto. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alberto Moleiro.21:35

  105. 34'

    Tiro parato. Owen Wijndal (Ajax) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:34

  106. 33'

    Fallo di Youri Regeer (Ajax).21:33

  107. 33'

    Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  108. 30'

    Gara riprende.21:31

  109. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Youri Regeer (Ajax) per infortunio.21:30

  111. 28'

    Youri Regeer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  112. 28'

    Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).21:28

  113. 27'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Davy Klaassen (Ajax).21:27

  114. 26'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Youri Regeer (Ajax).21:26

  115. 25'

    Tiro parato. Thomas Partey (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:25

  117. 23'

    Tentativo fallito. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:23

  118. 23'

    Tiro respinto. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Aaron Bouwman.21:23

  119. 22'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Rafa Marín (Villarreal).21:22

  120. 19'

    Tentativo fallito. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Alberto Moleiro in seguito a un contropiede.21:19

  121. 16'

    Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:16

  123. 16'

    Fallo di Rafa Marín (Villarreal).21:16

  124. 14'

    Fallo di Anton Gaaei (Ajax).21:14

  125. 14'

    Sergi Cardona (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  126. 13'

    Fallo di Youri Regeer (Ajax).21:13

  127. 13'

    Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  129. 12'

    Owen Wijndal (Ajax) e' ammonito per fallo.21:12

  130. 12'

    Fallo di Owen Wijndal (Ajax).21:12

  131. 12'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  132. 11'

    Kasper Dolberg (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  133. 11'

    Fallo di Renato Veiga (Villarreal).21:11

  135. 7'

    Tentativo fallito. Renato Veiga (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross da calcio d'angolo.21:08

  136. 7'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).21:07

  137. 7'

    Tiro parato. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Santiago Mouriño.21:07

  138. 7'

    Tiro respinto. Renato Veiga (Villarreal) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ayoze Pérez con cross.21:07

  139. 5'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).21:06

  141. 5'

    Tiro parato. Sergi Cardona (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross.21:06

  142. 5'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Youri Baas (Ajax).21:05

  143. 5'

    Tiro respinto. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:05

  144. Inizia il Primo tempo.21:01

  145. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

  147. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio de la Cerámica
    Città: Villarreal
    Capienza: 23500 spettatori20:02

Formazioni Villarreal - Ajax

Villarreal
Ajax
TITOLARI VILLARREAL
  • (25) ARNAU TENAS (P)
  • (15) SANTIAGO MOURIÑO (D)
  • (12) RENATO VEIGA (D)
  • (23) SERGI CARDONA (D)
  • (4) RAFA MARÍN (D)
  • (19) NICOLAS PÉPÉ (C)
  • (14) SANTI COMESAÑA (C)
  • (16) THOMAS PARTEY (C)
  • (20) ALBERTO MOLEIRO (C)
  • (21) TANI OLUWASEYI (A)
  • (22) AYOZE PÉREZ (A)
PANCHINA VILLARREAL
  • (24) ALFONSO PEDRAZA (D)
  • (17) TAJON BUCHANAN (A)
  • (26) PAU NAVARRO (D)
  • (13) DIEGO CONDE (P)
  • (32) HUGO LOPEZ (A)
  • (10) DANI PAREJO (C)
  • (7) GERARD MORENO (A)
  • (9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
  • (1) LUIZ JÚNIOR (P)
ALLENATORE VILLARREAL
  • Marcelino García
TITOLARI AJAX
  • (1) VÍTEZSLAV JAROS (P)
  • (5) OWEN WIJNDAL (D)
  • (3) ANTON GAAEI (D)
  • (30) AARON BOUWMAN (D)
  • (15) YOURI BAAS (D)
  • (6) YOURI REGEER (C)
  • (24) JORTHY MOKIO (C)
  • (18) DAVY KLAASSEN (C)
  • (11) MIKA GODTS (A)
  • (9) KASPER DOLBERG (A)
  • (10) OSCAR GLOUKH (A)
PANCHINA AJAX
  • (37) JOSIP SUTALO (D)
  • (41) GERALD ALDERS (D)
  • (7) RAÚL MORO (A)
  • (12) JOERI HEERKENS (P)
  • (2) LUCAS ROSA (D)
  • (48) SEAN STEUR (C)
  • (28) KIAN FITZ-JIM (C)
  • (22) REMKO PASVEER (P)
  • (17) OLIVER EDVARDSEN (A)
  • (68) ABDELLAH OUAZANE (C)
  • (4) KO ITAKURA (D)
  • (43) RAYANE BOUNIDA (A)
ALLENATORE AJAX
  • Fred Grim
PREPARTITA

Villarreal - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 20 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.
Arbitro di Villarreal - Ajax sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Attualmente Villarreal si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece Ajax si trova 31° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Villarreal ha segnato 5 gol e ne ha subiti 15; Ajax ha segnato 7 gol e ne ha subiti 19.

Villarreal e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.

Villarreal-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Villarreal e Ajax non si sono mai affrontati nelle competizioni europee. Gli spagnoli hanno vinto le ultime quattro gare contro squadre olandesi (inclusi i preliminari), e questo sarà il loro primo match contro queste formazioni dai quarti di finale di UEFA Europa League 2010/11 contro il Twente (vittoria per 5-1 in casa e 3-1 in trasferta).
  • L'Ajax ha perso 12 delle ultime 15 partite di UEFA Champions League contro squadre spagnole, ma ha vinto le ultime due in trasferta, superando il Real Madrid per 4-1 nel marzo 2019 e il Valencia per 3-0 nell'ottobre 2019.
  • Il Villarreal ha perso le ultime quattro partite di UEFA Champions League, e solo una volta ha subito una serie di sconfitte più lunga nelle maggiori competizioni europee, perdendo tutte e sei le partite della fase a gironi della Champions League 2011/12.
  • L'Ajax è la formazione che ha subito più gol in questa UEFA Champions League (18) e sta vivendo la più lunga serie senza clean sheet nella competizione (11 partite); inoltre ha subito almeno due gol in tutte le sei gare di questa stagione e le uniche squadre che hanno registrato una serie di questo tipo più lunga in una singola edizione del torneo sono il Bayer Leverkusen nel 2002/03 (sette) e lo Slovan Bratislava nel 2024/25 (otto).
  • Il Villarreal è rimasto imbattuto nelle sue prime 11 partite della fase a gironi di UEFA Champions League tra settembre 2005 e novembre 2008 (4V, 7N), mantenendo otto volte la porta inviolata; da allora ha perso 14 delle 19 gare di questa fase (3V, 2N), registrando solo un clean sheet.
  • L'Ajax ha perso otto delle ultime nove partite nelle principali competizioni europee, ma nell'ultimo turno ha vinto 4-2 in trasferta contro il Qarabag. I lancieri non collezionano due successi esterni consecutivi nelle maggiori competizioni europee dalla fase a gironi della UEFA Champions League 2021-22, quando vinsero tutte e tre le gare giocate fuori casa.
  • L'Ajax (417 minuti e 22 secondi) e il Villarreal (368 minuti e 13 secondi) sono le due squadre che sono state in svantaggio più a lungo in questa UEFA Champions League, e le uniche ad essere state sotto nel punteggio per oltre il 60% del loro tempo totale di gioco nell'edizione attuale (72% per l'Ajax, 63% per il Villarreal).
  • Nel 2025, l'Ajax è la squadra che ha perso più partite nelle maggiori competizioni europee (nove), mentre solo il Bodø/Glimt (29) ha subito più gol di loro (28). Si tratta del maggior numero di sconfitte nelle maggiori competizioni europee per una squadra in un anno solare, insieme alle nove subite dal Marsiglia nel 2018 e dai Rangers nel 2022.
  • Oscar Gloukh ha realizzato una doppietta con l'Ajax nella vittoria contro il Qarabag alla sesta giornata di questa UEFA Champions League, segnando tanti gol quanti ne aveva realizzati nelle sue precedenti 19 presenze nella competizione. L'ultimo giocatore dell'Ajax di massimo 21 anni a trovare la rete in due gare consecutive è stato Noussair Mazraoui nell'ottobre 2018.
  • Solo uno dei quattro gol del Villarreal in questa UEFA Champions League non ha visto il coinvolgimento di un subentrato; infatti, le ultime tre reti hanno visto la partecipazione di un giocatore subentrato come autore dell'assist (Ilias Akhomach due volte) e come marcatore (Tani Oluwaseyi), Akhomach è l'unico con due passaggi vincenti entrando dalla panchina in questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VillarrealAjax
Partite giocate66
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse55
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati45
Gol totali subiti1318
Media gol subiti per partita2.23.0
Percentuale possesso palla44.151.0
Numero totale di passaggi23392909
Numero totale di passaggi riusciti19382535
Tiri nello specchio della porta2018
Percentuale di tiri in porta33.342.9
Numero totale di cross93101
Numero medio di cross riusciti2917
Duelli per partita vinti285267
Duelli per partita persi306267
Corner subiti1827
Corner guadagnati1929
Numero di punizioni a favore8972
Numero di punizioni concesse7674
Tackle totali9898
Percentuale di successo nei tackle57.151.0
Fuorigiochi totali77
Numero totale di cartellini gialli1311
Numero totale di cartellini rossi11

