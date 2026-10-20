Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

FC Porto-PSV Eindhoven: 0-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio do Dragão di Porto
20 Ottobre 2026 ore 21:00
FC Porto
0
PSV Eindhoven
1
Partita finita
Arbitro: Daniel Siebert
  1. 57' 0-1 Guus Til
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, FC Porto 0, PSV Eindhoven 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, FC Porto 0, PSV Eindhoven 1.22:52

  3. 90'+5'

    Tiro parato. Alberto Costa (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hwang In-Beom con cross.22:52

  4. 90'+5'

    Tiro respinto. Hwang In-Beom (FC Porto) un tiro di destro da fuori area.22:52

  5. 90'+4'

    Fallo di mano di Borja Sainz (FC Porto).22:50

  6. 90'+2'

    Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:48

  7. 90'+2'

    Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Amir Bouhamdi.22:48

  9. 90'+1'

    Tentativo fallito. Pepê (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Rosario.22:47

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:47

  11. 88'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Filip Kostic per infortunio.22:44

  12. 88'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Amir Bouhamdi sostituisce Ivan Perisic.22:44

  13. 87'

    Gara riprende.22:44

  15. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Filip Kostic (PSV Eindhoven) per infortunio.22:43

  16. 86'

    Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).22:42

  17. 86'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  18. 85'

    Guus Til (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41

  19. 85'

    Fallo di Alberto Costa (FC Porto).22:41

  21. 83'

    Fuorigioco. Pepê(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:40

  22. 83'

    Fuorigioco. Ivan Perisic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Sven Mijnans e' colto in fuorigioco.22:39

  23. 82'

    Tentativo fallito. Dennis Man (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans in seguito a un contropiede.22:38

  24. 81'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Dennis Man sostituisce Esmir Bajraktarevic.22:37

  25. 81'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Noah Fernandez sostituisce Mauro Júnior.22:37

  27. 80'

    Tentativo fallito. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Souza.22:36

  28. 79'

    Fallo di Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).22:36

  29. 79'

    Hwang In-Beom (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36

  30. 78'

    Tiro parato. Alberto Costa (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:34

  31. 76'

    Sostituzione, FC Porto. Seko Fofana sostituisce Victor Froholdt.22:32

  33. 76'

    Fallo di Filip Kostic (PSV Eindhoven).22:32

  34. 76'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  35. 75'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) e' ammonito.22:31

  36. 75'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  37. 75'

    Fallo di Pepê (FC Porto).22:31

  39. 74'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Armando Obispo sostituisce Yarek Gasiorowski.22:30

  40. 73'

    Tentativo fallito. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:30

  41. 73'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).22:29

  42. 72'

    Kodai Sano (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  43. 72'

    Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).22:28

  45. 72'

    Tiro respinto. Victor Froholdt (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area. Assist di André Silva.22:28

  46. 72'

    Tiro parato. André Silva (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:28

  47. 69'

    Sostituzione, FC Porto. Souza sostituisce Zaidu Sanusi.22:25

  48. 68'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Hwang In-Beom (FC Porto).22:24

  49. 67'

    Tiro respinto. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Esmir Bajraktarevic.22:24

  51. 66'

    Sven Mijnans (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  52. 66'

    Fallo di Jakub Kiwior (FC Porto).22:22

  53. 61'

    Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans.22:17

  54. 60'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Pepê (FC Porto).22:16

  55. 58'

    Sostituzione, FC Porto. Hwang In-Beom sostituisce Gabri Veiga.22:15

  57. 58'

    Sostituzione, FC Porto. Borja Sainz sostituisce Oskar Pietuszewski.22:15

  58. 58'

    Sostituzione, FC Porto. André Silva sostituisce Samu Aghehowa.22:15

  59. 57'

    Gol! FC Porto 0, PSV Eindhoven 1. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sven Mijnans.22:14

  60. 57'

    Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Esmir Bajraktarevic.22:14

  61. 57'

    Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ivan Perisic con cross.22:13

  63. 56'

    Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross in seguito a un contropiede.22:12

  64. 53'

    Fuorigioco. Matej Kovár(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.22:09

  65. 52'

    Tentativo fallito. Guus Til (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.22:08

  66. 51'

    Gara riprende.22:07

  67. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Jan Bednarek (FC Porto) per infortunio.22:05

  69. 48'

    Tentativo fallito. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Samu Aghehowa.22:04

  70. 47'

    Fallo di Kodai Sano (PSV Eindhoven).22:03

  71. 47'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  72. Inizia il Secondo tempo FC Porto 0, PSV Eindhoven 0.22:02

  73. 45'+1'

    Primo tempo terminato, FC Porto 0, PSV Eindhoven 0.21:46

  75. 45'+1'

    Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mauro Júnior.21:46

  76. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46

  77. 43'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (FC Porto).21:43

  78. 43'

    Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Samu Aghehowa e' colto in fuorigioco.21:43

  79. 42'

    Filip Kostic (PSV Eindhoven) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:42

  81. 40'

    Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Rosario in seguito a un calcio da fermo.21:40

  82. 39'

    Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:39

  83. 39'

    Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).21:39

  84. 39'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  85. 37'

    Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jakub Kiwior.21:37

  87. 36'

    Filip Kostic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36

  88. 36'

    Fallo di Pepê (FC Porto).21:36

  89. 35'

    Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Oskar Pietuszewski e' colto in fuorigioco.21:35

  90. 35'

    Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:35

  91. 35'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  93. 32'

    Tentativo fallito. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.21:32

  94. 31'

    Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Guus Til.21:32

  95. 31'

    Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).21:31

  96. 31'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  97. 30'

    Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).21:30

  99. 30'

    Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  100. 26'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).21:26

  101. 24'

    Fuorigioco. Filip Kostic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.21:24

  102. 21'

    Tiro respinto. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Guus Til.21:21

  103. 18'

    Fuorigioco. Pablo Rosario(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Oskar Pietuszewski e' colto in fuorigioco.21:18

  105. 18'

    Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).21:18

  106. 18'

    Oskar Pietuszewski (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  107. 17'

    Tentativo fallito. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Sergiño Dest.21:17

  108. 14'

    Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sven Mijnans.21:15

  109. 13'

    Kodai Sano (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13

  111. 13'

    Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:13

  112. 11'

    Tentativo fallito. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Esmir Bajraktarevic.21:11

  113. 10'

    Tentativo fallito. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ivan Perisic con cross.21:10

  114. 9'

    Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (FC Porto) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:09

  115. 7'

    Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Samu Aghehowa.21:07

  117. 7'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lutsharel Geertruida.21:07

  118. Inizia il Primo tempo.21:01

  119. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  121. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio do Dragão
    Città: Porto
    Capienza: 50431 spettatori19:48

Formazioni FC Porto - PSV Eindhoven

FC Porto
PSV Eindhoven
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
  • (13) PABLO ROSARIO (C)
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (77) OSKAR PIETUSZEWSKI (A)
  • (9) SAMU AGHEHOWA (A)
  • (11) PEPÊ (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (18) NEHUÉN PÉREZ (D)
  • (33) SOUZA (D)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
  • (16) HWANG IN-BEOM (C)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (29) SANTIAGO GIMÉNEZ (A)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
  • (19) ANDRÉ SILVA (A)
  • (42) SEKO FOFANA (C)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (18) FILIP KOSTIC (D)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (2) LUTSHAREL GEERTRUIDA (D)
  • (8) SERGIÑO DEST (D)
  • (21) SVEN MIJNANS (C)
  • (24) KODAI SANO (C)
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (C)
  • (5) IVAN PERISIC (C)
  • (17) MAURO JÚNIOR (C)
  • (20) GUUS TIL (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (27) DENNIS MAN (A)
  • (1) NICK OLIJ (P)
  • (51) TIJN SMOLENAARS (P)
  • (35) AYONI SANTOS (C)
  • (37) AMIR BOUHAMDI (A)
  • (42) SHURYJANO CORNECION (C)
  • (31) NOAH FERNANDEZ (C)
  • (23) MIKKEL HANSEN (A)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
PREPARTITA

FC Porto - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - PSV Eindhoven sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente il FC Porto si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il PSV Eindhoven si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il FC Porto ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il PSV Eindhoven ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

FC Porto e PSV Eindhoven si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il FC Porto ha vinto 1 volta, il PSV Eindhoven non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

FC Porto-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Porto ha perso la prima sfida contro il PSV nell'ottobre 1988 (0-5), ma è rimasto imbattuto nei tre incontri europei successivi (2V 1N). Questa sarà la prima partita tra le due squadre dall'aprile 1993 (vittoria per 1-0 del Porto).
  • L'unica vittoria del PSV contro il Porto, un 5-0 casalingo nell'ottobre 1988, rimane la sconfitta più pesante a pari merito dei portoghesi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (una delle cinque occasioni in cui hanno perso con 5 o più gol di scarto).
  • Il Porto ha perso la gara d'esordio casalinga in questa UEFA Champions League (0-2 contro il Manchester City), ma ha perso solo due delle ultime 18 partite interne nelle principali competizioni europee (12V 4N). Non perde due gare consecutive in casa dal 2022 (0-1 contro il Lione e 0-4 contro il Club Brugge).
  • Il PSV non vince da cinque partite di UEFA Champions League (1N 4P) e ha subito gol in 18 gare consecutive dopo il 4-0 contro il Girona nel novembre 2024, eguagliando la sua peggior striscia negativa nella competizione (18 anche tra il novembre 1997 e l'ottobre 2000).
  • Il Porto ha perso le ultime tre partite nelle principali competizioni europee; l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive risale al periodo tra il novembre 2015 e il febbraio 2016. I portoghesi hanno inoltre perso le ultime tre gare di UEFA Champions League.
  • Il Porto ha fatto registrare il terzo numero più alto di pressioni ad alta intensità nelle prime due giornate della UEFA Champions League 2026/27 (725), pur avendo mantenuto la quarta percentuale di possesso palla più bassa della competizione finora (39.6%).
  • Solo Fenerbahçe (3.9%) e Slovan Bratislava (4.2%) hanno una percentuale realizzativa peggiore del PSV (4.8% - 1/21) in questa UEFA Champions League, mentre, escludendo i rigori, la squadra olandese ha accumulato il valore di xG più basso finora (1.10).
  • L'allenatore del PSV Peter Bosz ha collezionato solo tre clean sheet nelle sue 42 partite di UEFA Champions League (7%), la percentuale più bassa tra tutti i tecnici con almeno 40 panchine nella competizione. Il secondo peggiore in questa graduatoria, Thomas Schaaf, ha una percentuale dell'8% superiore a quella di Bosz (15%, 6/40).
  • Samu Aghehowa è il miglior marcatore del Porto nelle principali competizioni europee dal suo arrivo nel 2024 con 10 gol, sei in più di chiunque altro; l'unico giocatore ad aver segnato 10 o più gol in tali competizioni nello stesso periodo con una percentuale realizzativa superiore a quella dello spagnolo (29.4%) è Anthony Gordon (34.4%).
  • Nonostante l'errore dal dischetto nella sconfitta per 1-0 contro il RB Lipsia, Ivan Perisic ha creato più occasioni di qualsiasi altro giocatore del PSV (4). È stato il giocatore più anziano (37 anni e 253 giorni) a creare così tante occasioni in una partita di UEFA Champions League da quando Luka Modric, a 38 anni, ne creò sette nell'ottobre 2023 con il Real Madrid contro il Braga.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC PortoPSV Eindhoven
Partite giocate22
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati21
Gol totali subiti52
Media gol subiti per partita2.51.0
Percentuale possesso palla39.955.2
Numero totale di passaggi744903
Numero totale di passaggi riusciti604767
Tiri nello specchio della porta57
Percentuale di tiri in porta38.546.7
Numero totale di cross1934
Numero medio di cross riusciti67
Duelli per partita vinti97116
Duelli per partita persi9885
Corner subiti109
Corner guadagnati316
Numero di punizioni a favore3126
Numero di punizioni concesse2526
Tackle totali3743
Percentuale di successo nei tackle59.555.8
Fuorigiochi totali77
Numero totale di cartellini gialli45
Numero totale di cartellini rossi00

FC Porto - PSV Eindhoven Live

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio