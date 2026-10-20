Incontro terminato, FC Porto 0, PSV Eindhoven 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, FC Porto 0, PSV Eindhoven 1.
Secondo tempo terminato, FC Porto 0, PSV Eindhoven 1.22:52
Tiro parato. Alberto Costa (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hwang In-Beom con cross.22:52
Tiro respinto. Hwang In-Beom (FC Porto) un tiro di destro da fuori area.22:52
Fallo di mano di Borja Sainz (FC Porto).22:50
Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:48
Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Amir Bouhamdi.22:48
Tentativo fallito. Pepê (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Rosario.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:47
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ryan Flamingo sostituisce Filip Kostic per infortunio.22:44
Sostituzione, PSV Eindhoven. Amir Bouhamdi sostituisce Ivan Perisic.22:44
Gara riprende.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Filip Kostic (PSV Eindhoven) per infortunio.22:43
Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).22:42
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Guus Til (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41
Fallo di Alberto Costa (FC Porto).22:41
Fuorigioco. Pepê(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:40
Fuorigioco. Ivan Perisic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Sven Mijnans e' colto in fuorigioco.22:39
Tentativo fallito. Dennis Man (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans in seguito a un contropiede.22:38
Sostituzione, PSV Eindhoven. Dennis Man sostituisce Esmir Bajraktarevic.22:37
Sostituzione, PSV Eindhoven. Noah Fernandez sostituisce Mauro Júnior.22:37
Tentativo fallito. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Souza.22:36
Fallo di Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).22:36
Hwang In-Beom (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:36
Tiro parato. Alberto Costa (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:34
Sostituzione, FC Porto. Seko Fofana sostituisce Victor Froholdt.22:32
Fallo di Filip Kostic (PSV Eindhoven).22:32
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) e' ammonito.22:31
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Fallo di Pepê (FC Porto).22:31
Sostituzione, PSV Eindhoven. Armando Obispo sostituisce Yarek Gasiorowski.22:30
Tentativo fallito. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Sergiño Dest (PSV Eindhoven).22:29
Kodai Sano (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).22:28
Tiro respinto. Victor Froholdt (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area. Assist di André Silva.22:28
Tiro parato. André Silva (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:28
Sostituzione, FC Porto. Souza sostituisce Zaidu Sanusi.22:25
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Hwang In-Beom (FC Porto).22:24
Tiro respinto. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Esmir Bajraktarevic.22:24
Sven Mijnans (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Jakub Kiwior (FC Porto).22:22
Tiro parato. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans.22:17
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Pepê (FC Porto).22:16
Sostituzione, FC Porto. Hwang In-Beom sostituisce Gabri Veiga.22:15
Sostituzione, FC Porto. Borja Sainz sostituisce Oskar Pietuszewski.22:15
Sostituzione, FC Porto. André Silva sostituisce Samu Aghehowa.22:15
Gol! FC Porto 0, PSV Eindhoven 1. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sven Mijnans.22:14
Tentativo fallito. Sven Mijnans (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Esmir Bajraktarevic.22:14
Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ivan Perisic con cross.22:13
Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross in seguito a un contropiede.22:12
Fuorigioco. Matej Kovár(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.22:09
Tentativo fallito. Guus Til (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.22:08
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Jan Bednarek (FC Porto) per infortunio.22:05
Tentativo fallito. Pablo Rosario (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Samu Aghehowa.22:04
Fallo di Kodai Sano (PSV Eindhoven).22:03
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Inizia il Secondo tempo FC Porto 0, PSV Eindhoven 0.22:02
Primo tempo terminato, FC Porto 0, PSV Eindhoven 0.21:46
Tiro parato. Sergiño Dest (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mauro Júnior.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (FC Porto).21:43
Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Samu Aghehowa e' colto in fuorigioco.21:43
Filip Kostic (PSV Eindhoven) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:42
Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Rosario in seguito a un calcio da fermo.21:40
Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.21:39
Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).21:39
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jakub Kiwior.21:37
Filip Kostic (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36
Fallo di Pepê (FC Porto).21:36
Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Oskar Pietuszewski e' colto in fuorigioco.21:35
Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).21:35
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Tentativo fallito. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da centro area tira alto in seguito a un contropiede.21:32
Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Guus Til.21:32
Fallo di Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven).21:31
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Sven Mijnans (PSV Eindhoven).21:30
Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven).21:26
Fuorigioco. Filip Kostic(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.21:24
Tiro respinto. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area. Assist di Guus Til.21:21
Fuorigioco. Pablo Rosario(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Oskar Pietuszewski e' colto in fuorigioco.21:18
Fallo di Sergiño Dest (PSV Eindhoven).21:18
Oskar Pietuszewski (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tentativo fallito. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Sergiño Dest.21:17
Tiro respinto. Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sven Mijnans.21:15
Kodai Sano (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:13
Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:13
Tentativo fallito. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Esmir Bajraktarevic.21:11
Tentativo fallito. Guus Til (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ivan Perisic con cross.21:10
Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (FC Porto) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:09
Tentativo fallito. Oskar Pietuszewski (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Samu Aghehowa.21:07
Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lutsharel Geertruida.21:07
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio do Dragão
Città: Porto
Capienza: 50431 spettatori19:48
FC Porto - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - PSV Eindhoven sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente il FC Porto si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il PSV Eindhoven si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il FC Porto ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il PSV Eindhoven ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
FC Porto e PSV Eindhoven si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il FC Porto ha vinto 1 volta, il PSV Eindhoven non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
FC Porto-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Porto
|PSV Eindhoven
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|5
|2
|Media gol subiti per partita
|2.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|39.9
|55.2
|Numero totale di passaggi
|744
|903
|Numero totale di passaggi riusciti
|604
|767
|Tiri nello specchio della porta
|5
|7
|Percentuale di tiri in porta
|38.5
|46.7
|Numero totale di cross
|19
|34
|Numero medio di cross riusciti
|6
|7
|Duelli per partita vinti
|97
|116
|Duelli per partita persi
|98
|85
|Corner subiti
|10
|9
|Corner guadagnati
|3
|16
|Numero di punizioni a favore
|31
|26
|Numero di punizioni concesse
|25
|26
|Tackle totali
|37
|43
|Percentuale di successo nei tackle
|59.5
|55.8
|Fuorigiochi totali
|7
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI