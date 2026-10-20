Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

FC Porto - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - PSV Eindhoven sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente il FC Porto si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il PSV Eindhoven si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il FC Porto ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; il PSV Eindhoven ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

FC Porto e PSV Eindhoven si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il FC Porto ha vinto 1 volta, il PSV Eindhoven non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

FC Porto-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Porto ha perso la prima sfida contro il PSV nell'ottobre 1988 (0-5), ma è rimasto imbattuto nei tre incontri europei successivi (2V 1N). Questa sarà la prima partita tra le due squadre dall'aprile 1993 (vittoria per 1-0 del Porto).

L'unica vittoria del PSV contro il Porto, un 5-0 casalingo nell'ottobre 1988, rimane la sconfitta più pesante a pari merito dei portoghesi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (una delle cinque occasioni in cui hanno perso con 5 o più gol di scarto).

Il Porto ha perso la gara d'esordio casalinga in questa UEFA Champions League (0-2 contro il Manchester City), ma ha perso solo due delle ultime 18 partite interne nelle principali competizioni europee (12V 4N). Non perde due gare consecutive in casa dal 2022 (0-1 contro il Lione e 0-4 contro il Club Brugge).

Il PSV non vince da cinque partite di UEFA Champions League (1N 4P) e ha subito gol in 18 gare consecutive dopo il 4-0 contro il Girona nel novembre 2024, eguagliando la sua peggior striscia negativa nella competizione (18 anche tra il novembre 1997 e l'ottobre 2000).

Il Porto ha perso le ultime tre partite nelle principali competizioni europee; l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive risale al periodo tra il novembre 2015 e il febbraio 2016. I portoghesi hanno inoltre perso le ultime tre gare di UEFA Champions League.

Il Porto ha fatto registrare il terzo numero più alto di pressioni ad alta intensità nelle prime due giornate della UEFA Champions League 2026/27 (725), pur avendo mantenuto la quarta percentuale di possesso palla più bassa della competizione finora (39.6%).

Solo Fenerbahçe (3.9%) e Slovan Bratislava (4.2%) hanno una percentuale realizzativa peggiore del PSV (4.8% - 1/21) in questa UEFA Champions League, mentre, escludendo i rigori, la squadra olandese ha accumulato il valore di xG più basso finora (1.10).

L'allenatore del PSV Peter Bosz ha collezionato solo tre clean sheet nelle sue 42 partite di UEFA Champions League (7%), la percentuale più bassa tra tutti i tecnici con almeno 40 panchine nella competizione. Il secondo peggiore in questa graduatoria, Thomas Schaaf, ha una percentuale dell'8% superiore a quella di Bosz (15%, 6/40).

Samu Aghehowa è il miglior marcatore del Porto nelle principali competizioni europee dal suo arrivo nel 2024 con 10 gol, sei in più di chiunque altro; l'unico giocatore ad aver segnato 10 o più gol in tali competizioni nello stesso periodo con una percentuale realizzativa superiore a quella dello spagnolo (29.4%) è Anthony Gordon (34.4%).

Nonostante l'errore dal dischetto nella sconfitta per 1-0 contro il RB Lipsia, Ivan Perisic ha creato più occasioni di qualsiasi altro giocatore del PSV (4). È stato il giocatore più anziano (37 anni e 253 giorni) a creare così tante occasioni in una partita di UEFA Champions League da quando Luka Modric, a 38 anni, ne creò sette nell'ottobre 2023 con il Real Madrid contro il Braga.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: