Incontro terminato, Fenerbahce 2, Slavia Praga 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Fenerbahce 2, Slavia Praga 2.
Secondo tempo terminato, Fenerbahce 2, Slavia Praga 2.20:36
Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).20:35
Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).20:35
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Irfan Can Kahveci.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Gol! Fenerbahce 2, Slavia Praga 2. Pavel Kacor (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Emmanuel Ayaosi con cross.20:33
Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).20:32
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Tiro parato. David Zima (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pavel Kacor.20:31
Ismail Yüksek (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:31
Pavel Kacor (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).20:31
Sostituzione, Slavia Praga. Pavel Kacor sostituisce Mubarak Suleiman.20:28
Sostituzione, Slavia Praga. Michal Sadílek sostituisce Lukás Provod.20:28
Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Romelu Lukaku.20:28
Jakub Markovic (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Romelu Lukaku (Fenerbahce).20:26
Sostituzione, Fenerbahce. Ismail Yüksek sostituisce Kerem Aktürkoglu.20:25
Sostituzione, Fenerbahce. Irfan Can Kahveci sostituisce Mason Greenwood.20:25
Tentativo fallito. Romelu Lukaku (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Mason Greenwood.20:24
Tiro parato. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Lukás Provod.20:24
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).20:19
Sostituzione, Slavia Praga. Toumani Diakité sostituisce Oskar Kubiak.20:17
Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).20:17
Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di David Moses (Slavia Praga).20:14
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Tentativo fallito. Romelu Lukaku (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Mattéo Guendouzi con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:14
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).20:13
Tentativo fallito. Samuel Isife (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Mojmír Chytil.20:11
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da N'Golo Kanté (Fenerbahce).20:10
Tiro respinto. Mubarak Suleiman (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Moses.20:10
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Dorgeles Nene (Fenerbahce).20:08
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.20:07
Tiro parato. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Romelu Lukaku.20:06
Sostituzione, Fenerbahce. Dorgeles Nene sostituisce Oguz Aydin.20:06
Sostituzione, Fenerbahce. Romelu Lukaku sostituisce Vedat Muriqi.20:05
Sostituzione, Slavia Praga. Samuel Isife sostituisce Tomás Vlcek.20:05
Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Danijel Sturm.20:05
Tiro respinto. Wiktor Nowak (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Danijel Sturm.20:04
Tentativo fallito. Mubarak Suleiman (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:04
Wiktor Nowak (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.20:02
Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Wiktor Nowak (Slavia Praga).20:02
Vedat Muriqi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).20:00
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Mubarak Suleiman (Slavia Praga).19:58
Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di David Moses.19:57
Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di David Moses (Slavia Praga).19:56
Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56
Fallo di David Moses (Slavia Praga).19:56
Gara riprende.19:53
Gara momentaneamente sospesa, Oskar Kubiak (Slavia Praga) per infortunio.19:52
Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:52
Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).19:51
Oskar Kubiak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Tentativo fallito. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Wiktor Nowak.19:49
Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 2, Slavia Praga 1.19:48
Primo tempo terminato, Fenerbahce 2, Slavia Praga 1.19:33
Tentativo fallito. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:33
Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).19:32
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32
Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mubarak Suleiman.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Tiro parato. Vedat Muriqi (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:30
Fallo di Oguz Aydin (Fenerbahce).19:26
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).19:25
Mason Greenwood (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).19:23
Fallo di mano di Lukás Provod (Slavia Praga).19:22
Tentativo fallito. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di N'Golo Kanté.19:22
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area.19:20
Fallo di mano di Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).19:20
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area.19:19
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).19:17
N'Golo Kanté (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:16
Fallo di N'Golo Kanté (Fenerbahce).19:16
David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).19:16
Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Kerem Aktürkoglu.19:16
Fallo di Mattéo Guendouzi (Fenerbahce).19:14
Wiktor Nowak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Tentativo fallito. Milan Skriniar (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:14
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Fallo di David Moses (Slavia Praga).19:13
Tentativo fallito. Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mason Greenwood.19:12
Fuorigioco. Emmanuel Ayaosi(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Mubarak Suleiman e' colto in fuorigioco.19:10
Tiro respinto. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:07
Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).19:07
Sostituzione, Fenerbahce. Kojo Peprah Oppong sostituisce Nathan Aké per infortunio.19:06
Gara riprende.19:06
Gara momentaneamente sospesa, Nathan Aké (Fenerbahce) per infortunio.19:04
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Wiktor Nowak (Slavia Praga).19:03
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).19:02
Oskar Kubiak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area.19:02
Vedat Muriqi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).19:01
Gol! Fenerbahce 2, Slavia Praga 1. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:00
Fallo di Mason Greenwood (Fenerbahce).18:58
David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Gol! Fenerbahce 2, Slavia Praga 0. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nélson Semedo.18:56
Fallo di Vedat Muriqi (Fenerbahce).18:55
David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Tiro respinto. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mubarak Suleiman.18:52
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).18:51
Gol! Fenerbahce 1, Slavia Praga 0. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Milan Skriniar.18:49
Fuorigioco. David Zima(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34
Dove si gioca la partita:
Stadio: Chobani Stadyumu
Città: Istanbul
Capienza: 47834 spettatori17:34
Fenerbahçe - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Fenerbahçe - Slavia Praga sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Attualmente il Fenerbahçe si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Slavia Praga si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Fenerbahçe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; lo Slavia Praga ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.
Fenerbahçe e Slavia Praga è la prima che si affrontano in campionato.
Fenerbahçe-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Fenerbahçe
|Slavia Praga
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|7
|5
|Media gol subiti per partita
|3.5
|2.5
|Percentuale possesso palla
|48.4
|46.2
|Numero totale di passaggi
|911
|668
|Numero totale di passaggi riusciti
|791
|505
|Tiri nello specchio della porta
|9
|13
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|56.5
|Numero totale di cross
|33
|39
|Numero medio di cross riusciti
|7
|11
|Duelli per partita vinti
|86
|91
|Duelli per partita persi
|79
|102
|Corner subiti
|12
|13
|Corner guadagnati
|8
|12
|Numero di punizioni a favore
|29
|23
|Numero di punizioni concesse
|18
|22
|Tackle totali
|29
|29
|Percentuale di successo nei tackle
|69.0
|55.2
|Fuorigiochi totali
|4
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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