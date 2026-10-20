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Fenerbahçe-Slavia Praga: 2-2 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Chobani Stadyumu di Istanbul
20 Ottobre 2026 ore 18:45
Fenerbahçe
2
Slavia Praga
2
Partita finita
Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
  1. 4' 1-0 Oguz Aydin
  2. 11' 2-0 Mason Greenwood
  3. 15' 2-1 Lukás Provod
  4. 90' 2-2 Pavel Kacor
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Fenerbahce 2, Slavia Praga 2.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Fenerbahce 2, Slavia Praga 2.20:36

  3. 90'+3'

    Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35

  4. 90'+3'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).20:35

  5. 90'+2'

    Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).20:35

  6. 90'+2'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Irfan Can Kahveci.20:34

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  10. 90'

    Gol! Fenerbahce 2, Slavia Praga 2. Pavel Kacor (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Emmanuel Ayaosi con cross.20:33

  11. 89'

    Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).20:32

  12. 89'

    Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  13. 88'

    Tiro parato. David Zima (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pavel Kacor.20:31

  15. 88'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:31

  16. 88'

    Pavel Kacor (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  17. 88'

    Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).20:31

  18. 85'

    Sostituzione, Slavia Praga. Pavel Kacor sostituisce Mubarak Suleiman.20:28

  19. 85'

    Sostituzione, Slavia Praga. Michal Sadílek sostituisce Lukás Provod.20:28

  21. 85'

    Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Romelu Lukaku.20:28

  22. 83'

    Jakub Markovic (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  23. 83'

    Fallo di Romelu Lukaku (Fenerbahce).20:26

  24. 82'

    Sostituzione, Fenerbahce. Ismail Yüksek sostituisce Kerem Aktürkoglu.20:25

  25. 82'

    Sostituzione, Fenerbahce. Irfan Can Kahveci sostituisce Mason Greenwood.20:25

  27. 82'

    Tentativo fallito. Romelu Lukaku (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Mason Greenwood.20:24

  28. 81'

    Tiro parato. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Lukás Provod.20:24

  29. 76'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).20:19

  30. 75'

    Sostituzione, Slavia Praga. Toumani Diakité sostituisce Oskar Kubiak.20:17

  31. 74'

    Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).20:17

  33. 74'

    Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  34. 72'

    Fallo di David Moses (Slavia Praga).20:14

  35. 72'

    Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  36. 71'

    Tentativo fallito. Romelu Lukaku (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Mattéo Guendouzi con suggerimento di testa da calcio d'angolo.20:14

  37. 70'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Samuel Isife (Slavia Praga).20:13

  39. 69'

    Tentativo fallito. Samuel Isife (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Mojmír Chytil.20:11

  40. 68'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da N'Golo Kanté (Fenerbahce).20:10

  41. 67'

    Tiro respinto. Mubarak Suleiman (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di David Moses.20:10

  42. 66'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Dorgeles Nene (Fenerbahce).20:08

  43. 64'

    Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.20:07

  45. 64'

    Tiro parato. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Romelu Lukaku.20:06

  46. 63'

    Sostituzione, Fenerbahce. Dorgeles Nene sostituisce Oguz Aydin.20:06

  47. 63'

    Sostituzione, Fenerbahce. Romelu Lukaku sostituisce Vedat Muriqi.20:05

  48. 62'

    Sostituzione, Slavia Praga. Samuel Isife sostituisce Tomás Vlcek.20:05

  49. 62'

    Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Danijel Sturm.20:05

  51. 61'

    Tiro respinto. Wiktor Nowak (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Danijel Sturm.20:04

  52. 61'

    Tentativo fallito. Mubarak Suleiman (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:04

  53. 60'

    Wiktor Nowak (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.20:02

  54. 60'

    Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  55. 60'

    Fallo di Wiktor Nowak (Slavia Praga).20:02

  57. 57'

    Vedat Muriqi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00

  58. 57'

    Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).20:00

  59. 55'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  60. 55'

    Fallo di Mubarak Suleiman (Slavia Praga).19:58

  61. 54'

    Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di David Moses.19:57

  63. 54'

    Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  64. 54'

    Fallo di David Moses (Slavia Praga).19:56

  65. 53'

    Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56

  66. 53'

    Fallo di David Moses (Slavia Praga).19:56

  67. 51'

    Gara riprende.19:53

  69. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Oskar Kubiak (Slavia Praga) per infortunio.19:52

  70. 49'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:52

  71. 49'

    Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).19:51

  72. 49'

    Oskar Kubiak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51

  73. 46'

    Tentativo fallito. Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Wiktor Nowak.19:49

  75. Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 2, Slavia Praga 1.19:48

  76. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Fenerbahce 2, Slavia Praga 1.19:33

  77. 45'+3'

    Tentativo fallito. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:33

  78. 45'+2'

    Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).19:32

  79. 45'+2'

    Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32

  81. 45'+1'

    Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mubarak Suleiman.19:31

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  83. 45'

    Tiro parato. Vedat Muriqi (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:30

  84. 41'

    Fallo di Oguz Aydin (Fenerbahce).19:26

  85. 41'

    David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  87. 40'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).19:25

  88. 38'

    Mason Greenwood (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  89. 38'

    Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).19:23

  90. 37'

    Fallo di mano di Lukás Provod (Slavia Praga).19:22

  91. 37'

    Tentativo fallito. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di N'Golo Kanté.19:22

  93. 36'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area.19:20

  94. 35'

    Fallo di mano di Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).19:20

  95. 35'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di destro da fuori area.19:19

  96. 32'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).19:17

  97. 31'

    N'Golo Kanté (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:16

  99. 31'

    Fallo di N'Golo Kanté (Fenerbahce).19:16

  100. 31'

    David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  101. 31'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).19:16

  102. 31'

    Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Kerem Aktürkoglu.19:16

  103. 30'

    Fallo di Mattéo Guendouzi (Fenerbahce).19:14

  105. 30'

    Wiktor Nowak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  106. 29'

    Tentativo fallito. Milan Skriniar (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:14

  107. 28'

    Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  108. 28'

    Fallo di David Moses (Slavia Praga).19:13

  109. 27'

    Tentativo fallito. Mattéo Guendouzi (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mason Greenwood.19:12

  111. 25'

    Fuorigioco. Emmanuel Ayaosi(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Mubarak Suleiman e' colto in fuorigioco.19:10

  112. 22'

    Tiro respinto. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:07

  113. 22'

    Kojo Peprah Oppong (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  114. 22'

    Fallo di Emmanuel Ayaosi (Slavia Praga).19:07

  115. 21'

    Sostituzione, Fenerbahce. Kojo Peprah Oppong sostituisce Nathan Aké per infortunio.19:06

  117. 21'

    Gara riprende.19:06

  118. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Nathan Aké (Fenerbahce) per infortunio.19:04

  119. 18'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Wiktor Nowak (Slavia Praga).19:03

  120. 17'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).19:02

  121. 17'

    Oskar Kubiak (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  123. 17'

    Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area.19:02

  124. 16'

    Vedat Muriqi (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01

  125. 16'

    Fallo di Ange N'Guessan (Slavia Praga).19:01

  126. 15'

    Gol! Fenerbahce 2, Slavia Praga 1. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:00

  127. 13'

    Fallo di Mason Greenwood (Fenerbahce).18:58

  129. 13'

    David Moses (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58

  130. 11'

    Gol! Fenerbahce 2, Slavia Praga 0. Mason Greenwood (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nélson Semedo.18:56

  131. 10'

    Fallo di Vedat Muriqi (Fenerbahce).18:55

  132. 10'

    David Zima (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  133. 7'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Mubarak Suleiman.18:52

  135. 6'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  136. 6'

    Fallo di Oskar Kubiak (Slavia Praga).18:51

  137. 4'

    Gol! Fenerbahce 1, Slavia Praga 0. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Milan Skriniar.18:49

  138. Fuorigioco. David Zima(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.18:46

  139. Inizia il Primo tempo.18:45

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

  143. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Chobani Stadyumu
    Città: Istanbul
    Capienza: 47834 spettatori17:34

Formazioni Fenerbahçe - Slavia Praga

Fenerbahçe
Slavia Praga
TITOLARI FENERBAHçE
  • (31) EDERSON (P)
  • (37) MILAN SKRINIAR (D)
  • (15) NATHAN AKÉ (D)
  • (27) NÉLSON SEMEDO (D)
  • (3) ARCHIE BROWN (D)
  • (91) N'GOLO KANTÉ (C)
  • (11) MASON GREENWOOD (C)
  • (6) MATTÉO GUENDOUZI (C)
  • (70) OGUZ AYDIN (C)
  • (7) KEREM AKTÜRKOGLU (C)
  • (19) VEDAT MURIQI (A)
PANCHINA FENERBAHçE
  • (77) OGNJEN MIMOVIĆ (D)
  • (34) MERT GÜNOK (P)
  • (21) KOJO PEPRAH OPPONG (D)
  • (14) YIGIT EFE DEMIR (D)
  • (45) DORGELES NENE (A)
  • (5) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (28) BARTUG ELMAZ (C)
  • (22) LEVENT MERCAN (D)
  • (17) IRFAN CAN KAHVECI (C)
  • (13) TARIK ÇETIN (P)
  • (9) ROMELU LUKAKU (A)
ALLENATORE FENERBAHçE
  • Ismail Kartal
TITOLARI SLAVIA PRAGA
  • (35) JAKUB MARKOVIC (P)
  • (27) TOMÁS VLCEK (D)
  • (4) DAVID ZIMA (D)
  • (6) ANGE N'GUESSAN (D)
  • (15) MUBARAK SULEIMAN (C)
  • (8) OSKAR KUBIAK (C)
  • (16) DAVID MOSES (C)
  • (30) WIKTOR NOWAK (C)
  • (17) LUKÁS PROVOD (A)
  • (10) DANIJEL STURM (A)
  • (20) EMMANUEL AYAOSI (A)
PANCHINA SLAVIA PRAGA
  • (53) MATEJ KOTRBA (A)
  • (3) TOMÁS HOLES (D)
  • (14) SAMUEL ISIFE (D)
  • (22) TOUMANI DIAKITÉ (C)
  • (29) NAZAR DOMCHAK (P)
  • (47) DAVID BARCOT (D)
  • (32) PAVEL KACOR (C)
  • (40) ADAM REZEK (P)
  • (60) PETR POTMESIL (A)
  • (42) MIKULÁS KONECNY (D)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
  • (23) MICHAL SADÍLEK (C)
ALLENATORE SLAVIA PRAGA
  • Jindrich Trpisovsky
PREPARTITA

Fenerbahçe - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Fenerbahçe - Slavia Praga sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente il Fenerbahçe si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Slavia Praga si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Fenerbahçe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; lo Slavia Praga ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.

Fenerbahçe e Slavia Praga è la prima che si affrontano in campionato.

Fenerbahçe-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Fenerbahçe e Slavia Praga si affronteranno per la quarta volta nelle competizioni europee: dopo aver perso i primi due incontri negli spareggi di UEFA Conference League 2021/22, la squadra turca ha vinto l'ultimo incrocio nella fase a gironi di UEFA Europa League 2024/25 (2-1).
  • Lo Slavia Praga ha vinto 3-2 nell'unico precedente in trasferta contro il Fenerbahçe; questa è una delle sole due occasioni in cui i cechi hanno vinto una partita esterna nelle principali competizioni europee subendo 2 o più gol (insieme al successo per 3-2 contro lo Sheriff Tiraspol in UEFA Europa League nel novembre 2023).
  • Dopo aver vinto entrambe le sfide degli spareggi di UEFA Conference League 2021/22 contro il Fenerbahçe, lo Slavia Praga non è riuscito a vincere nessuno dei tre incontri successivi contro avversarie turche (2N 1P), perdendo il più recente in casa proprio contro il Fenerbahçe (1-2 in UEFA Europa League nel novembre 2024).
  • Il Fenerbahçe non vince da quattro partite casalinghe nelle principali competizioni europee (2N 2P); l'ultima volta che ha registrato una serie di cinque gare senza successi risale al periodo tra ottobre 1979 e ottobre 1985 (5), la striscia senza vittorie interne più lunga di sempre per il club nelle principali competizioni europee.
  • Lo Slavia Praga non vince da 21 partite consecutive in UEFA Champions League (7N 14P); solo tre squadre hanno registrato una serie peggiore nella storia della Coppa dei Campioni (dal 1955): AEK Atene (23, 1989-2006), FCSB (23, 2006-13) e Spartak Mosca (22, 2000-06).
  • Il Fenerbahçe arriva a questa sfida dopo la partita persa con sei gol di scarto contro l'Aston Villa nella seconda giornata, la seconda sconfitta peggiore in una partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dopo il 7-0 subito contro il Benfica nel settembre 1975.
  • Lo Slavia Praga ha incassato almeno due gol in 15 delle sue 22 partite di UEFA Champions League; nella sconfitta per 2-0 contro il Sabah in particolare ha subito il 50° gol nella competizione e solo Stella Rossa (18), Malmö FF (18), Viktoria Plzen (20) e BATE Borisov (21) hanno raggiunto quota 50 gol subiti in meno partite rispetto allo Slavia (22) dal 1992/93.
  • Mason Greenwood ha fornito l'assist per l'unico gol del Fenerbahçe in questa UEFA Champions League (contro la Roma nella prima giornata); è inoltre il giocatore della squadra turca che ha creato più occasioni su azione (3, a pari merito) e ha effettuato il maggior numero di passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria (8).
  • Lukás Provod ha effettuato otto tiri nella sconfitta per 2-0 contro il Sabah nella seconda giornata, il numero più alto mai registrato da un giocatore dello Slavia Praga in una partita di UEFA Champions League. Provod non segna da 29 presenze nelle principali competizioni europee, durante le quali ha tentato 47 tiri senza trovare la via della rete.
  • Il portiere del Fenerbahçe Ederson ha subito 27 gol nelle sue ultime nove presenze in UEFA Champions League, con una media di tre a partita. Si tratta inoltre della sua striscia più lunga senza mantenere la porta inviolata nella competizione (nove partite appunto, sette con il Manchester City e due con il Fenerbahçe).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FenerbahçeSlavia Praga
Partite giocate22
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati12
Gol totali subiti75
Media gol subiti per partita3.52.5
Percentuale possesso palla48.446.2
Numero totale di passaggi911668
Numero totale di passaggi riusciti791505
Tiri nello specchio della porta913
Percentuale di tiri in porta50.056.5
Numero totale di cross3339
Numero medio di cross riusciti711
Duelli per partita vinti8691
Duelli per partita persi79102
Corner subiti1213
Corner guadagnati812
Numero di punizioni a favore2923
Numero di punizioni concesse1822
Tackle totali2929
Percentuale di successo nei tackle69.055.2
Fuorigiochi totali46
Numero totale di cartellini gialli62
Numero totale di cartellini rossi01

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