Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:34

PREPARTITA

Fenerbahçe - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Slavia Praga sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente il Fenerbahçe si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Slavia Praga si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Fenerbahçe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9; lo Slavia Praga ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.

Fenerbahçe e Slavia Praga è la prima che si affrontano in campionato.

Fenerbahçe-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Fenerbahçe e Slavia Praga si affronteranno per la quarta volta nelle competizioni europee: dopo aver perso i primi due incontri negli spareggi di UEFA Conference League 2021/22, la squadra turca ha vinto l'ultimo incrocio nella fase a gironi di UEFA Europa League 2024/25 (2-1).

Lo Slavia Praga ha vinto 3-2 nell'unico precedente in trasferta contro il Fenerbahçe; questa è una delle sole due occasioni in cui i cechi hanno vinto una partita esterna nelle principali competizioni europee subendo 2 o più gol (insieme al successo per 3-2 contro lo Sheriff Tiraspol in UEFA Europa League nel novembre 2023).

Dopo aver vinto entrambe le sfide degli spareggi di UEFA Conference League 2021/22 contro il Fenerbahçe, lo Slavia Praga non è riuscito a vincere nessuno dei tre incontri successivi contro avversarie turche (2N 1P), perdendo il più recente in casa proprio contro il Fenerbahçe (1-2 in UEFA Europa League nel novembre 2024).

Il Fenerbahçe non vince da quattro partite casalinghe nelle principali competizioni europee (2N 2P); l'ultima volta che ha registrato una serie di cinque gare senza successi risale al periodo tra ottobre 1979 e ottobre 1985 (5), la striscia senza vittorie interne più lunga di sempre per il club nelle principali competizioni europee.

Lo Slavia Praga non vince da 21 partite consecutive in UEFA Champions League (7N 14P); solo tre squadre hanno registrato una serie peggiore nella storia della Coppa dei Campioni (dal 1955): AEK Atene (23, 1989-2006), FCSB (23, 2006-13) e Spartak Mosca (22, 2000-06).

Il Fenerbahçe arriva a questa sfida dopo la partita persa con sei gol di scarto contro l'Aston Villa nella seconda giornata, la seconda sconfitta peggiore in una partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dopo il 7-0 subito contro il Benfica nel settembre 1975.

Lo Slavia Praga ha incassato almeno due gol in 15 delle sue 22 partite di UEFA Champions League; nella sconfitta per 2-0 contro il Sabah in particolare ha subito il 50° gol nella competizione e solo Stella Rossa (18), Malmö FF (18), Viktoria Plzen (20) e BATE Borisov (21) hanno raggiunto quota 50 gol subiti in meno partite rispetto allo Slavia (22) dal 1992/93.

Mason Greenwood ha fornito l'assist per l'unico gol del Fenerbahçe in questa UEFA Champions League (contro la Roma nella prima giornata); è inoltre il giocatore della squadra turca che ha creato più occasioni su azione (3, a pari merito) e ha effettuato il maggior numero di passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria (8).

Lukás Provod ha effettuato otto tiri nella sconfitta per 2-0 contro il Sabah nella seconda giornata, il numero più alto mai registrato da un giocatore dello Slavia Praga in una partita di UEFA Champions League. Provod non segna da 29 presenze nelle principali competizioni europee, durante le quali ha tentato 47 tiri senza trovare la via della rete.

Il portiere del Fenerbahçe Ederson ha subito 27 gol nelle sue ultime nove presenze in UEFA Champions League, con una media di tre a partita. Si tratta inoltre della sua striscia più lunga senza mantenere la porta inviolata nella competizione (nove partite appunto, sette con il Manchester City e due con il Fenerbahçe).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: