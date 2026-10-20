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Liverpool-Villarreal: 4-3 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Anfield di Liverpool
20 Ottobre 2026 ore 21:00
Liverpool
4
Villarreal
3
Partita finita
Arbitro: Szymon Marciniak
  1. 4' 0-1 Georges Mikautadze
  2. 29' 0-2 Sergi Cardona
  3. 36' 1-2 Alexis Mac Allister
  4. 45+2' 2-2 Ronald Araujo
  5. 65' 3-2 Alexis Mac Allister
  6. 68' 4-2 Florian Wirtz
  7. 87' 4-3 Tani Oluwaseyi
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Liverpool 4, Villarreal 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Liverpool 4, Villarreal 3.22:52

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).22:52

  4. 90'+2'

    Tiro respinto. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tani Oluwaseyi.22:51

  5. 90'+2'

    Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Alexander Isak e' colto in fuorigioco.22:50

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

  7. 90'

    Tiro respinto. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Alexis Mac Allister.22:48

  9. 87'

    Gol! Liverpool 4, Villarreal 3. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ayoze Pérez con cross.22:45

  10. 86'

    Fuorigioco. James McConnell(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Cody Gakpo e' colto in fuorigioco.22:44

  11. 85'

    Tentativo fallito. Gerard Moreno (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ayoze Pérez.22:43

  12. 83'

    Fuorigioco. Pape Gueye(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Santiago Mouriño e' colto in fuorigioco.22:42

  13. 83'

    Fallo di James McConnell (Liverpool).22:41

  15. 83'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  16. 81'

    Sostituzione, Liverpool. James McConnell sostituisce Trey Nyoni.22:40

  17. 80'

    Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  18. 80'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:38

  19. 78'

    Sostituzione, Villarreal. Gerard Moreno sostituisce Santi Comesaña.22:36

  21. 75'

    Tentativo fallito. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Wirtz.22:33

  22. 74'

    Sostituzione, Liverpool. Joe Gomez sostituisce Jérémy Jacquet.22:32

  23. 74'

    Sostituzione, Liverpool. Bradley Barcola sostituisce Rio Ngumoha.22:32

  24. 73'

    Fuorigioco. Santiago Mouriño(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Ayoze Pérez e' colto in fuorigioco.22:32

  25. 73'

    Tiro respinto. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da centro area.22:31

  27. 72'

    Tiro parato. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ayoze Pérez.22:31

  28. 72'

    Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Florian Wirtz.22:30

  29. 71'

    Tentativo fallito. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alexis Mac Allister.22:29

  30. 68'

    Gol! Liverpool 4, Villarreal 2. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cody Gakpo in seguito a un contropiede.22:27

  31. 66'

    Sostituzione, Liverpool. Alexander Isak sostituisce Lewis Koumas.22:25

  33. 65'

    Gol! Liverpool 3, Villarreal 2. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Rio Ngumoha.22:24

  34. 64'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Virgil van Dijk.22:23

  35. 62'

    Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20

  36. 62'

    Fallo di Juan Foyth (Villarreal).22:20

  37. 61'

    Tiro respinto. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Santiago Mouriño.22:20

  39. 61'

    Tentativo fallito. Trey Nyoni (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Cody Gakpo.22:19

  40. 60'

    Sostituzione, Villarreal. Ayoze Pérez sostituisce Georges Mikautadze.22:18

  41. 60'

    Sostituzione, Villarreal. Alex Freeman sostituisce Tajon Buchanan.22:18

  42. 58'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pape Gueye (Villarreal).22:16

  43. 58'

    Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area.22:16

  45. 57'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cody Gakpo.22:16

  46. 57'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas.22:15

  47. 55'

    Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  48. 55'

    Fallo di Juan Foyth (Villarreal).22:13

  49. 54'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  51. 54'

    Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).22:13

  52. 54'

    Sostituzione, Villarreal. Juan Foyth sostituisce Alberto Moleiro.22:12

  53. 53'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Tani Oluwaseyi (Villarreal).22:11

  54. 53'

    Tiro parato. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexis Mac Allister.22:11

  55. 52'

    Fallo di mano di Florian Wirtz (Liverpool).22:10

  57. 50'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sergi Cardona (Villarreal).22:08

  58. 48'

    Tentativo fallito. Kostas Tsimikas (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:06

  59. 48'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).22:06

  60. 48'

    Tentativo fallito. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Rio Ngumoha.22:06

  61. 45'

    Sostituzione, Liverpool. Florian Wirtz sostituisce Ronald Araujo.22:03

  63. Inizia il Secondo tempo Liverpool 2, Villarreal 2.22:04

  64. 45'

    Sostituzione, Villarreal. Tani Oluwaseyi sostituisce Nathan Saliba.22:03

  65. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Liverpool 2, Villarreal 2.21:47

  66. 45'+2'

    Gol! Liverpool 2, Villarreal 2. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rio Ngumoha da calcio d'angolo.21:46

  67. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  69. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pau Navarro (Villarreal).21:45

  70. 44'

    Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kostas Tsimikas.21:44

  71. 43'

    Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43

  72. 43'

    Fallo di Tajon Buchanan (Villarreal).21:43

  73. 42'

    Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:42

  75. 41'

    Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:41

  76. 41'

    Cody Gakpo (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41

  77. 41'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:41

  78. 40'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).21:40

  79. 40'

    Tiro parato. Santiago Mouriño (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tajon Buchanan.21:40

  81. 39'

    Fallo di Kostas Tsimikas (Liverpool).21:39

  82. 39'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  83. 39'

    Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Trey Nyoni.21:38

  84. 37'

    Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  85. 37'

    Fallo di Nathan Saliba (Villarreal).21:37

  87. 36'

    Gol! Liverpool 1, Villarreal 2. Alexis Mac Allister (Liverpool) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross da calcio d'angolo.21:36

  88. 35'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:35

  89. 35'

    Fuorigioco. Péter Gulácsi(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tajon Buchanan e' colto in fuorigioco.21:35

  90. 34'

    Fuorigioco. Georges Mikautadze(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Santi Comesaña e' colto in fuorigioco.21:34

  91. 32'

    Tentativo fallito. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Santi Comesaña.21:32

  93. 31'

    Fallo di Trey Nyoni (Liverpool).21:31

  94. 31'

    Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  95. 29'

    Gol! Liverpool 0, Villarreal 2. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nathan Saliba con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:28

  96. 27'

    Alberto Moleiro (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:27

  97. 27'

    Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  99. 27'

    Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).21:27

  100. 27'

    Tiro respinto. Nathan Saliba (Villarreal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:27

  101. 27'

    Tiro respinto. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:27

  102. 25'

    Fallo di Kostas Tsimikas (Liverpool).21:25

  103. 25'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  105. 24'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:23

  106. 24'

    Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  107. 23'

    Tiro parato. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Trey Nyoni.21:23

  108. 22'

    Tiro respinto. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da centro area. Assist di Pape Gueye.21:22

  109. 22'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross da calcio d'angolo.21:22

  111. 21'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).21:21

  112. 20'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  113. 20'

    Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:20

  114. 15'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Trey Nyoni (Liverpool).21:15

  115. 15'

    Tiro respinto. Nathan Saliba (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Santiago Mouriño.21:15

  117. 13'

    Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:12

  118. 13'

    Cody Gakpo (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  119. 11'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  120. 11'

    Fallo di Kostas Tsimikas (Liverpool).21:11

  121. 10'

    Fallo di Cody Gakpo (Liverpool).21:10

  123. 10'

    Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  124. 9'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  125. 9'

    Fallo di Trey Nyoni (Liverpool).21:09

  126. 8'

    Santi Comesaña (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  127. 8'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:08

  129. 8'

    Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Alexis Mac Allister.21:07

  130. 6'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  131. 6'

    Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:06

  132. 4'

    Gol! Liverpool 0, Villarreal 1. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:04

  133. 3'

    Fallo di Nathan Saliba (Villarreal).21:03

  135. 3'

    Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  136. Inizia il Primo tempo.21:00

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  139. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Anfield
    Città: Liverpool
    Capienza: 61276 spettatori19:56

Formazioni Liverpool - Villarreal

Liverpool
Villarreal
TITOLARI LIVERPOOL
  • (1) ALISSON BECKER (P)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (5) JÉRÉMY JACQUET (D)
  • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
  • (33) RONALD ARAUJO (D)
  • (73) RIO NGUMOHA (C)
  • (42) TREY NYONI (C)
  • (38) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (18) CODY GAKPO (C)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (67) LEWIS KOUMAS (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (44) LUKE CHAMBERS (D)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (53) JAMES MCCONNELL (C)
  • (7) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (76) JAYDEN DANNS (A)
  • (94) MICHAEL LAFFEY (C)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
  • (2) JOE GOMEZ (D)
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Andoni Iraola
TITOLARI VILLARREAL
  • (25) PÉTER GULÁCSI (P)
  • (23) SERGI CARDONA (D)
  • (6) PAU NAVARRO (D)
  • (12) RENATO VEIGA (D)
  • (15) SANTIAGO MOURIÑO (D)
  • (14) SANTI COMESAÑA (C)
  • (18) PAPE GUEYE (C)
  • (17) TAJON BUCHANAN (C)
  • (24) NATHAN SALIBA (C)
  • (10) ALBERTO MOLEIRO (C)
  • (9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
PANCHINA VILLARREAL
  • (27) NIZAR (A)
  • (16) CARLOS MACIÁ (C)
  • (5) ALASSANE DIATTA (C)
  • (28) JOSELILLO GAITÁN (A)
  • (21) TANI OLUWASEYI (A)
  • (1) LUIZ JÚNIOR (P)
  • (11) ILIAS AKHOMACH (A)
  • (3) ALEX FREEMAN (D)
  • (2) LOGAN COSTA (D)
  • (8) JUAN FOYTH (D)
  • (22) AYOZE PÉREZ (A)
  • (7) GERARD MORENO (A)
ALLENATORE VILLARREAL
  • Iñigo Pérez
PREPARTITA

Liverpool - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Villarreal sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente il Liverpool si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Villarreal si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Liverpool ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7; il Villarreal ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.

Liverpool e Villarreal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 2 volte, il Villarreal non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Liverpool-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Liverpool e Villarreal si affronteranno per la quinta volta nelle competizioni europee; i Reds hanno vinto tre degli ultimi quattro precedenti (1P), inclusi entrambi gli scontri in UEFA Champions League (2-0 in casa e 3-2 in trasferta nella stagione 2021/22).
  • Tutti i quattro precedenti tra Liverpool e Villarreal si sono disputati nelle semifinali di una delle principali competizioni europee, con i Reds che hanno superato il turno in entrambe le occasioni: in UEFA Europa League 2015/16 (3-1 tra andata e ritorno) e in UEFA Champions League 2021/22 (5-2 agg.).
  • Il Villarreal non ha vinto nessuna delle 16 partite contro squadre inglesi in UEFA Champions League (6N 10P), segnando appena cinque gol complessivi e perdendo ciascuna delle ultime nove gare consecutive.
  • Il Liverpool sta attraversando la sua striscia di vittorie più lunga contro squadre spagnole in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con cinque successi consecutivi. Tutte queste vittorie sono arrivate dall'inizio della stagione 2024/25, avendo battuto due volte il Real Madrid, due volte l'Atlético Madrid e una volta il Girona.
  • Il Villarreal ha interrotto una serie di sette sconfitte consecutive in UEFA Champions League con la vittoria contro il Napoli nell'ultimo turno. L'ultima volta che ha vinto due partite di fila nella competizione risale a marzo/aprile 2022; l'unica squadra che finora ha fatto seguire due vittorie di fila a una striscia di sette sconfitte consecutive è il Feyenoord (che perse otto gare di fila tra il 2002 e il 2017, per poi vincerne due in fila).
  • Il Liverpool ha vinto 15 delle ultime 16 partite casalinghe nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League (1P), con l'unica eccezione rappresentata dalla sconfitta contro il PSV nel novembre 2025 (1-4).
  • Il Villarreal ha mantenuto la porta inviolata in 10 delle prime 17 partite di UEFA Champions League tra settembre 2005 e novembre 2008 (59%), ma da allora ha registrato solo tre clean sheet in 33 gare (9%), nessuno dei quali nelle ultime 13.
  • La tripletta di Bradley Barcola nell'ultima gara del Liverpool (contro il LASK) gli ha permesso di eguagliare il suo record di gol in una singola edizione di UEFA Champions League (3, come nel 2024/25). Barcola ha trasformato due delle sue tre grandi occasioni in quella partita (67%), dopo che invece aveva segnato solo una delle sue precedenti 23 nella competizione (4%).
  • Gerard Moreno ha partecipato a sette gol in soli 639 minuti di UEFA Champions League con il Villarreal (2 gol, 5 assist); l'unico giocatore spagnolo con una media gol o assist per minuti disputati migliore di Moreno (uno ogni 91 minuti) è Ferran Torres (uno ogni 90 minuti), considerando almeno 450 minuti giocati.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, Florian Wirtz del Liverpool ha creato più occasioni su azione (37) di qualsiasi altro giocatore in UEFA Champions League, posizionandosi inoltre tra i primi cinque per expected assist su azione (quinto con 3.8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LiverpoolVillarreal
Partite giocate22
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati85
Gol totali subiti44
Media gol subiti per partita2.02.0
Percentuale possesso palla54.750.0
Numero totale di passaggi994975
Numero totale di passaggi riusciti877832
Tiri nello specchio della porta1410
Percentuale di tiri in porta45.250.0
Numero totale di cross3615
Numero medio di cross riusciti106
Duelli per partita vinti79104
Duelli per partita persi7681
Corner subiti813
Corner guadagnati1811
Numero di punizioni a favore1626
Numero di punizioni concesse1518
Tackle totali1944
Percentuale di successo nei tackle68.459.1
Fuorigiochi totali96
Numero totale di cartellini gialli15
Numero totale di cartellini rossi00

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