Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Liverpool - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Villarreal sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente il Liverpool si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Villarreal si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Liverpool ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7; il Villarreal ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.

Liverpool e Villarreal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 2 volte, il Villarreal non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Liverpool-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Liverpool e Villarreal si affronteranno per la quinta volta nelle competizioni europee; i Reds hanno vinto tre degli ultimi quattro precedenti (1P), inclusi entrambi gli scontri in UEFA Champions League (2-0 in casa e 3-2 in trasferta nella stagione 2021/22).

Tutti i quattro precedenti tra Liverpool e Villarreal si sono disputati nelle semifinali di una delle principali competizioni europee, con i Reds che hanno superato il turno in entrambe le occasioni: in UEFA Europa League 2015/16 (3-1 tra andata e ritorno) e in UEFA Champions League 2021/22 (5-2 agg.).

Il Villarreal non ha vinto nessuna delle 16 partite contro squadre inglesi in UEFA Champions League (6N 10P), segnando appena cinque gol complessivi e perdendo ciascuna delle ultime nove gare consecutive.

Il Liverpool sta attraversando la sua striscia di vittorie più lunga contro squadre spagnole in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con cinque successi consecutivi. Tutte queste vittorie sono arrivate dall'inizio della stagione 2024/25, avendo battuto due volte il Real Madrid, due volte l'Atlético Madrid e una volta il Girona.

Il Villarreal ha interrotto una serie di sette sconfitte consecutive in UEFA Champions League con la vittoria contro il Napoli nell'ultimo turno. L'ultima volta che ha vinto due partite di fila nella competizione risale a marzo/aprile 2022; l'unica squadra che finora ha fatto seguire due vittorie di fila a una striscia di sette sconfitte consecutive è il Feyenoord (che perse otto gare di fila tra il 2002 e il 2017, per poi vincerne due in fila).

Il Liverpool ha vinto 15 delle ultime 16 partite casalinghe nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League (1P), con l'unica eccezione rappresentata dalla sconfitta contro il PSV nel novembre 2025 (1-4).

Il Villarreal ha mantenuto la porta inviolata in 10 delle prime 17 partite di UEFA Champions League tra settembre 2005 e novembre 2008 (59%), ma da allora ha registrato solo tre clean sheet in 33 gare (9%), nessuno dei quali nelle ultime 13.

La tripletta di Bradley Barcola nell'ultima gara del Liverpool (contro il LASK) gli ha permesso di eguagliare il suo record di gol in una singola edizione di UEFA Champions League (3, come nel 2024/25). Barcola ha trasformato due delle sue tre grandi occasioni in quella partita (67%), dopo che invece aveva segnato solo una delle sue precedenti 23 nella competizione (4%).

Gerard Moreno ha partecipato a sette gol in soli 639 minuti di UEFA Champions League con il Villarreal (2 gol, 5 assist); l'unico giocatore spagnolo con una media gol o assist per minuti disputati migliore di Moreno (uno ogni 91 minuti) è Ferran Torres (uno ogni 90 minuti), considerando almeno 450 minuti giocati.

Dall'inizio della scorsa stagione, Florian Wirtz del Liverpool ha creato più occasioni su azione (37) di qualsiasi altro giocatore in UEFA Champions League, posizionandosi inoltre tra i primi cinque per expected assist su azione (quinto con 3.8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: