Incontro terminato, Liverpool 4, Villarreal 3.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Liverpool 4, Villarreal 3.
Secondo tempo terminato, Liverpool 4, Villarreal 3.22:52
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Santiago Mouriño (Villarreal).22:52
Tiro respinto. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tani Oluwaseyi.22:51
Fuorigioco. Florian Wirtz(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Alexander Isak e' colto in fuorigioco.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Tiro respinto. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Alexis Mac Allister.22:48
Gol! Liverpool 4, Villarreal 3. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ayoze Pérez con cross.22:45
Fuorigioco. James McConnell(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Cody Gakpo e' colto in fuorigioco.22:44
Tentativo fallito. Gerard Moreno (Villarreal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ayoze Pérez.22:43
Fuorigioco. Pape Gueye(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Santiago Mouriño e' colto in fuorigioco.22:42
Fallo di James McConnell (Liverpool).22:41
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Sostituzione, Liverpool. James McConnell sostituisce Trey Nyoni.22:40
Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).22:38
Sostituzione, Villarreal. Gerard Moreno sostituisce Santi Comesaña.22:36
Tentativo fallito. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Wirtz.22:33
Sostituzione, Liverpool. Joe Gomez sostituisce Jérémy Jacquet.22:32
Sostituzione, Liverpool. Bradley Barcola sostituisce Rio Ngumoha.22:32
Fuorigioco. Santiago Mouriño(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Ayoze Pérez e' colto in fuorigioco.22:32
Tiro respinto. Ayoze Pérez (Villarreal) un tiro di destro da centro area.22:31
Tiro parato. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ayoze Pérez.22:31
Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Florian Wirtz.22:30
Tentativo fallito. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Alexis Mac Allister.22:29
Gol! Liverpool 4, Villarreal 2. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cody Gakpo in seguito a un contropiede.22:27
Sostituzione, Liverpool. Alexander Isak sostituisce Lewis Koumas.22:25
Gol! Liverpool 3, Villarreal 2. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Rio Ngumoha.22:24
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Virgil van Dijk.22:23
Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:20
Fallo di Juan Foyth (Villarreal).22:20
Tiro respinto. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Santiago Mouriño.22:20
Tentativo fallito. Trey Nyoni (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Cody Gakpo.22:19
Sostituzione, Villarreal. Ayoze Pérez sostituisce Georges Mikautadze.22:18
Sostituzione, Villarreal. Alex Freeman sostituisce Tajon Buchanan.22:18
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pape Gueye (Villarreal).22:16
Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area.22:16
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cody Gakpo.22:16
Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas.22:15
Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Juan Foyth (Villarreal).22:13
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Sergi Cardona (Villarreal).22:13
Sostituzione, Villarreal. Juan Foyth sostituisce Alberto Moleiro.22:12
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Tani Oluwaseyi (Villarreal).22:11
Tiro parato. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alexis Mac Allister.22:11
Fallo di mano di Florian Wirtz (Liverpool).22:10
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Sergi Cardona (Villarreal).22:08
Tentativo fallito. Kostas Tsimikas (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:06
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).22:06
Tentativo fallito. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Rio Ngumoha.22:06
Sostituzione, Liverpool. Florian Wirtz sostituisce Ronald Araujo.22:03
Inizia il Secondo tempo Liverpool 2, Villarreal 2.22:04
Sostituzione, Villarreal. Tani Oluwaseyi sostituisce Nathan Saliba.22:03
Primo tempo terminato, Liverpool 2, Villarreal 2.21:47
Gol! Liverpool 2, Villarreal 2. Ronald Araujo (Liverpool) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rio Ngumoha da calcio d'angolo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Pau Navarro (Villarreal).21:45
Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kostas Tsimikas.21:44
Kostas Tsimikas (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43
Fallo di Tajon Buchanan (Villarreal).21:43
Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:42
Santiago Mouriño (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:41
Cody Gakpo (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:41
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).21:40
Tiro parato. Santiago Mouriño (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Tajon Buchanan.21:40
Fallo di Kostas Tsimikas (Liverpool).21:39
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Trey Nyoni.21:38
Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Nathan Saliba (Villarreal).21:37
Gol! Liverpool 1, Villarreal 2. Alexis Mac Allister (Liverpool) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross da calcio d'angolo.21:36
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).21:35
Fuorigioco. Péter Gulácsi(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Tajon Buchanan e' colto in fuorigioco.21:35
Fuorigioco. Georges Mikautadze(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Santi Comesaña e' colto in fuorigioco.21:34
Tentativo fallito. Alberto Moleiro (Villarreal) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Santi Comesaña.21:32
Fallo di Trey Nyoni (Liverpool).21:31
Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Gol! Liverpool 0, Villarreal 2. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nathan Saliba con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:28
Alberto Moleiro (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:27
Rio Ngumoha (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).21:27
Tiro respinto. Nathan Saliba (Villarreal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:27
Tiro respinto. Sergi Cardona (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:27
Fallo di Kostas Tsimikas (Liverpool).21:25
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:23
Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tiro parato. Ryan Gravenberch (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Trey Nyoni.21:23
Tiro respinto. Tajon Buchanan (Villarreal) un tiro di destro da centro area. Assist di Pape Gueye.21:22
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kostas Tsimikas con cross da calcio d'angolo.21:22
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Péter Gulácsi (Villarreal).21:21
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:20
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Trey Nyoni (Liverpool).21:15
Tiro respinto. Nathan Saliba (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Santiago Mouriño.21:15
Fallo di Santiago Mouriño (Villarreal).21:12
Cody Gakpo (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Kostas Tsimikas (Liverpool).21:11
Fallo di Cody Gakpo (Liverpool).21:10
Tajon Buchanan (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Trey Nyoni (Liverpool).21:09
Santi Comesaña (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:08
Tiro respinto. Rio Ngumoha (Liverpool) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Alexis Mac Allister.21:07
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:06
Gol! Liverpool 0, Villarreal 1. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:04
Fallo di Nathan Saliba (Villarreal).21:03
Virgil van Dijk (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Anfield
Città: Liverpool
Capienza: 61276 spettatori19:56
Liverpool - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Villarreal sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente il Liverpool si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Villarreal si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Liverpool ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7; il Villarreal ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.
Liverpool e Villarreal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 2 volte, il Villarreal non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Liverpool-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Liverpool
|Villarreal
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|8
|5
|Gol totali subiti
|4
|4
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|54.7
|50.0
|Numero totale di passaggi
|994
|975
|Numero totale di passaggi riusciti
|877
|832
|Tiri nello specchio della porta
|14
|10
|Percentuale di tiri in porta
|45.2
|50.0
|Numero totale di cross
|36
|15
|Numero medio di cross riusciti
|10
|6
|Duelli per partita vinti
|79
|104
|Duelli per partita persi
|76
|81
|Corner subiti
|8
|13
|Corner guadagnati
|18
|11
|Numero di punizioni a favore
|16
|26
|Numero di punizioni concesse
|15
|18
|Tackle totali
|19
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|68.4
|59.1
|Fuorigiochi totali
|9
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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