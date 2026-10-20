Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Manchester City - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - AEK Athens sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Manchester City si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'AEK Athens si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Manchester City ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; l'AEK Athens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.

Manchester City e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Manchester City-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il primo incontro tra Manchester City e AEK Atene; i Citizens non hanno mai perso nei quattro precedenti contro squadre greche (3V 1N), mantenendo sempre la porta inviolata.

L'AEK Atene ha affrontato una squadra inglese in trasferta in Coppa dei Campioni/Champions League solo una volta in precedenza, perdendo con quattro gol di scarto contro il Nottingham Forest nel novembre 1978 (1-5) in una gara valida per gli ottavi di finale.

Nelle 20 occasioni in cui una squadra greca ha giocato in trasferta contro una formazione inglese in Coppa dei Campioni/Champions League, solo una volta è tornata vittoriosa (2N 17P): Arsenal-Olympiakos 2-3 nel settembre 2015.

L'ultima squadra non dei cinque maggiori campionati europei a vincere in casa del Manchester City in Champions League è stato il Basilea nel marzo 2018 (1-2). Da allora, i Citizens sono rimasti imbattuti per 15 gare (12V 3N), con una media di tre gol a partita (3.1, 46 in totale).

Il Manchester City ha perso due delle ultime tre partite casalinghe nella fase campionato/a gironi di Champions League (0-2 contro il Bayer Leverkusen e 2-4 contro il Paris Saint-Germain), dopo averne persa solo una nelle precedenti 32 (1-2 contro il Lione nel settembre 2018).

Tra le squadre che hanno giocato 20 o più partite in trasferta in Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna ha una percentuale di vittorie esterne più bassa dell'AEK Atene: 4%, con una sola vittoria in 26 incontri, al pari del Malmö.

Erling Haaland ha segnato una doppietta in entrambe le sue partite di Champions League con il Manchester City in questa stagione. Solo due giocatori hanno segnato 2 o più gol nelle prime tre partite della propria squadra in una singola edizione della Champions League: Filippo Inzaghi con il Milan nel 2002/03 e Cristiano Ronaldo con il Real Madrid nel 2013/14.

Lovro Majer guida i giocatori dell'AEK Atene per passaggi che rompono la linea avversaria (17) e passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria (9) in questa Champions League, oltre a essere l'unico giocatore ad aver segnato su azione per la squadra greca finora.

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha segnato 27 gol in 22 partite di Champions League contro squadre provenienti da fuori dei cinque maggiori campionati europei, con una media di un gol ogni 63 minuti giocati contro queste avversarie.

Gianluigi Donnarumma del Manchester City ha subito quattro gol a fronte di soli 1.9 xGOT (Expected Goals on Target) in questa Champions League; escludendo gli autogol, questo è il terzo peggior differenziale tra i portieri nel torneo in corso (-2.1), dietro solo a Julian Faye Lund del Bodø/Glimt (-3.1) e Lukas Jungwirth del LASK (-2.6).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: