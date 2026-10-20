Incontro terminato, Manchester City 5, AEK Atene 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Manchester City 5, AEK Atene 1.
Secondo tempo terminato, Manchester City 5, AEK Atene 1.22:50
Tentativo fallito. Milán Vitális (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stavros Pilios.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:48
Tentativo fallito. Milán Vitális (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:47
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Phil Foden (Manchester City).22:47
Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:46
Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).22:44
Allan (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43
Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).22:43
Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Phil Foden.22:41
Sostituzione, AEK Atene. Milán Vitális sostituisce Luka Jovic.22:40
Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Kervin Arriaga.22:40
Sostituzione, Manchester City. Kaden Braithwaite sostituisce Rúben Dias.22:40
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:39
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Manchester City).22:38
Tiro respinto. Lovro Majer (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kervin Arriaga.22:38
Fallo di mano di Lazaros Rota (AEK Atene).22:37
Gol! Manchester City 5, AEK Atene 1. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ryan McAidoo.22:34
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:32
Tiro parato. Zine (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aboubakary Koïta con passaggio filtrante.22:32
Tiro parato. Oleksandr Zubkov (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:31
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.22:31
Sostituzione, Manchester City. Rayan Aït-Nouri sostituisce Enzo Fernández.22:30
Sostituzione, Manchester City. Vitor Reis sostituisce Josko Gvardiol.22:30
Fallo di Elliot Anderson (Manchester City).22:27
Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Tentativo fallito. Oleksandr Zubkov (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zine in seguito a un contropiede.22:26
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).22:25
Gol! Manchester City 4, AEK Atene 1. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rico Lewis.22:23
Sostituzione, AEK Atene. Oleksandr Zubkov sostituisce João Mário.22:21
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).22:20
Sostituzione, Manchester City. Ryan McAidoo sostituisce Floyd Samba.22:20
Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di João Mário (AEK Atene).22:20
Gara riprende.22:19
Gara momentaneamente sospesa, Josko Gvardiol (Manchester City) per infortunio.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Lovro Majer (AEK Atene) per infortunio.22:17
Josko Gvardiol (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:17
Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:17
Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Rúben Dias (Manchester City).22:16
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Gol! Manchester City 3, AEK Atene 1. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Phil Foden.22:15
Tentativo fallito. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:11
Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rico Lewis.22:11
Gol! Manchester City 2, AEK Atene 1. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zine in seguito a un contropiede.22:09
Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:08
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Harold Moukoudi (AEK Atene).22:06
Tiro respinto. Enzo Fernández (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rayan Cherki.22:06
Rico Lewis (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di João Mário (AEK Atene).22:05
Inizia il Secondo tempo Manchester City 2, AEK Atene 0.22:03
Sostituzione, AEK Atene. Zine sostituisce Barnabás Varga.22:03
Sostituzione, AEK Atene. Aboubakary Koïta sostituisce Razvan Marin.22:03
Primo tempo terminato, Manchester City 2, AEK Atene 0.21:47
Fuorigioco. Lovro Majer(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Lazaros Rota e' colto in fuorigioco.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Lovro Majer (AEK Atene).21:46
Fallo di Allan (Manchester City).21:45
Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di João Mário (AEK Atene).21:43
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Harold Moukoudi (AEK Atene).21:41
Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Fallo di João Mário (AEK Atene).21:40
Tiro parato. Allan (Manchester City) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rayan Cherki.21:39
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Alberto Brignoli (AEK Atene).21:38
Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Enzo Fernández.21:38
Gol! Manchester City 2, AEK Atene 0. Phil Foden (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rico Lewis.21:34
Tiro respinto. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Abdukodir Khusanov.21:31
Tentativo fallito. Rúben Dias (Manchester City) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Phil Foden con cross da calcio d'angolo.21:31
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).21:30
Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rico Lewis.21:30
Allan (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Rayan Cherki.21:23
Tiro respinto. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di destro da fuori area.21:20
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Filipe Relvas (AEK Atene).21:20
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Rúben Dias (Manchester City).21:18
Gol! Manchester City 1, AEK Atene 0. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.21:12
Enzo Fernández (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:12
Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).21:11
Floyd Samba (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Kervin Arriaga (AEK Atene).21:09
Tentativo fallito. Kervin Arriaga (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:05
Tiro respinto. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luka Jovic.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Etihad Stadium
Città: Manchester
Capienza: 61470 spettatori19:49
Manchester City - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.
Arbitro di Manchester City - AEK Athens sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente il Manchester City si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'AEK Athens si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Manchester City ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; l'AEK Athens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.
Manchester City e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.
Manchester City-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Manchester City
|AEK Athens
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|4
|2
|Gol totali subiti
|4
|3
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|59.1
|47.5
|Numero totale di passaggi
|1134
|776
|Numero totale di passaggi riusciti
|1012
|659
|Tiri nello specchio della porta
|19
|7
|Percentuale di tiri in porta
|54.3
|36.8
|Numero totale di cross
|45
|30
|Numero medio di cross riusciti
|17
|10
|Duelli per partita vinti
|102
|120
|Duelli per partita persi
|92
|84
|Corner subiti
|4
|8
|Corner guadagnati
|16
|9
|Numero di punizioni a favore
|21
|30
|Numero di punizioni concesse
|27
|24
|Tackle totali
|41
|35
|Percentuale di successo nei tackle
|51.2
|60.0
|Fuorigiochi totali
|3
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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