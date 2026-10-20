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Manchester City-AEK Athens: 5-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Etihad Stadium di Manchester
20 Ottobre 2026 ore 21:00
Manchester City
5
AEK Athens
1
Partita finita
Arbitro: Willy Delajod
  1. 12' 1-0 Elliot Anderson
  2. 34' 2-0 Phil Foden
  3. 52' 2-1 Stavros Pilios
  4. 57' 3-1 Rayan Cherki
  5. 65' 4-1 Phil Foden
  6. 76' 5-1 Phil Foden
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Manchester City 5, AEK Atene 1.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Manchester City 5, AEK Atene 1.22:50

  3. 90'+2'

    Tentativo fallito. Milán Vitális (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stavros Pilios.22:49

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:48

  5. 90'

    Tentativo fallito. Milán Vitális (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:47

  6. 89'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Phil Foden (Manchester City).22:47

  7. 88'

    Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.22:46

  9. 87'

    Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  10. 87'

    Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).22:44

  11. 85'

    Allan (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:43

  12. 85'

    Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).22:43

  13. 84'

    Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Phil Foden.22:41

  15. 83'

    Sostituzione, AEK Atene. Milán Vitális sostituisce Luka Jovic.22:40

  16. 83'

    Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Kervin Arriaga.22:40

  17. 83'

    Sostituzione, Manchester City. Kaden Braithwaite sostituisce Rúben Dias.22:40

  18. 82'

    Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  19. 82'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).22:39

  21. 81'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Rúben Dias (Manchester City).22:38

  22. 81'

    Tiro respinto. Lovro Majer (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kervin Arriaga.22:38

  23. 79'

    Fallo di mano di Lazaros Rota (AEK Atene).22:37

  24. 76'

    Gol! Manchester City 5, AEK Atene 1. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ryan McAidoo.22:34

  25. 74'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:32

  27. 74'

    Tiro parato. Zine (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aboubakary Koïta con passaggio filtrante.22:32

  28. 73'

    Tiro parato. Oleksandr Zubkov (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:31

  29. 73'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.22:31

  30. 72'

    Sostituzione, Manchester City. Rayan Aït-Nouri sostituisce Enzo Fernández.22:30

  31. 72'

    Sostituzione, Manchester City. Vitor Reis sostituisce Josko Gvardiol.22:30

  33. 69'

    Fallo di Elliot Anderson (Manchester City).22:27

  34. 69'

    Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  35. 68'

    Tentativo fallito. Oleksandr Zubkov (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Zine in seguito a un contropiede.22:26

  36. 67'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Lazaros Rota (AEK Atene).22:25

  37. 65'

    Gol! Manchester City 4, AEK Atene 1. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rico Lewis.22:23

  39. 63'

    Sostituzione, AEK Atene. Oleksandr Zubkov sostituisce João Mário.22:21

  40. 63'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).22:20

  41. 62'

    Sostituzione, Manchester City. Ryan McAidoo sostituisce Floyd Samba.22:20

  42. 62'

    Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  43. 62'

    Fallo di João Mário (AEK Atene).22:20

  45. 61'

    Gara riprende.22:19

  46. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Josko Gvardiol (Manchester City) per infortunio.22:17

  47. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Lovro Majer (AEK Atene) per infortunio.22:17

  48. 59'

    Josko Gvardiol (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:17

  49. 59'

    Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:17

  51. 59'

    Lovro Majer (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  52. 58'

    Fallo di Rúben Dias (Manchester City).22:16

  53. 58'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  54. 57'

    Gol! Manchester City 3, AEK Atene 1. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Phil Foden.22:15

  55. 54'

    Tentativo fallito. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:11

  57. 54'

    Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rico Lewis.22:11

  58. 52'

    Gol! Manchester City 2, AEK Atene 1. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zine in seguito a un contropiede.22:09

  59. 51'

    Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:08

  60. 51'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  61. 48'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Harold Moukoudi (AEK Atene).22:06

  63. 48'

    Tiro respinto. Enzo Fernández (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rayan Cherki.22:06

  64. 47'

    Rico Lewis (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  65. 47'

    Fallo di João Mário (AEK Atene).22:05

  66. Inizia il Secondo tempo Manchester City 2, AEK Atene 0.22:03

  67. 45'

    Sostituzione, AEK Atene. Zine sostituisce Barnabás Varga.22:03

  69. 45'

    Sostituzione, AEK Atene. Aboubakary Koïta sostituisce Razvan Marin.22:03

  70. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Manchester City 2, AEK Atene 0.21:47

  71. 45'+1'

    Fuorigioco. Lovro Majer(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Lazaros Rota e' colto in fuorigioco.21:46

  72. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  73. 45'

    Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  75. 45'

    Fallo di Lovro Majer (AEK Atene).21:46

  76. 45'

    Fallo di Allan (Manchester City).21:45

  77. 45'

    Lazaros Rota (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  78. 43'

    Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  79. 43'

    Fallo di João Mário (AEK Atene).21:43

  81. 41'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Harold Moukoudi (AEK Atene).21:41

  82. 40'

    Elliot Anderson (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40

  83. 40'

    Fallo di João Mário (AEK Atene).21:40

  84. 38'

    Tiro parato. Allan (Manchester City) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rayan Cherki.21:39

  85. 38'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Alberto Brignoli (AEK Atene).21:38

  87. 38'

    Tiro parato. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Enzo Fernández.21:38

  88. 34'

    Gol! Manchester City 2, AEK Atene 0. Phil Foden (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rico Lewis.21:34

  89. 30'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di destro da centro area. Assist di Abdukodir Khusanov.21:31

  90. 30'

    Tentativo fallito. Rúben Dias (Manchester City) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Phil Foden con cross da calcio d'angolo.21:31

  91. 30'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Stavros Pilios (AEK Atene).21:30

  93. 30'

    Tiro respinto. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Rico Lewis.21:30

  94. 23'

    Allan (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Rayan Cherki.21:23

  95. 20'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di destro da fuori area.21:20

  96. 19'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Filipe Relvas (AEK Atene).21:20

  97. 18'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  99. 18'

    Fallo di Rúben Dias (Manchester City).21:18

  100. 12'

    Gol! Manchester City 1, AEK Atene 0. Elliot Anderson (Manchester City) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.21:12

  101. 12'

    Enzo Fernández (Manchester City) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.21:12

  102. 11'

    Fallo di Harold Moukoudi (AEK Atene).21:11

  103. 11'

    Floyd Samba (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  105. 9'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Kervin Arriaga (AEK Atene).21:09

  106. 5'

    Tentativo fallito. Kervin Arriaga (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:05

  107. 2'

    Tiro respinto. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luka Jovic.21:02

  108. Inizia il Primo tempo.21:01

  109. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  111. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Etihad Stadium
    Città: Manchester
    Capienza: 61470 spettatori19:49

Formazioni Manchester City - AEK Athens

Manchester City
AEK Athens
TITOLARI MANCHESTER CITY
  • (1) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (45) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
  • (82) RICO LEWIS (D)
  • (24) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (37) ALLAN (C)
  • (47) PHIL FODEN (C)
  • (5) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (17) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (10) RAYAN CHERKI (C)
  • (75) FLOYD SAMBA (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
  • (21) RAYAN AÏT-NOURI (D)
  • (32) AYYOUB BOUADDI (C)
  • (56) RYAN MCAIDOO (A)
  • (22) VITOR REIS (D)
  • (61) KADEN BRAITHWAITE (D)
  • (28) GERÓNIMO RULLI (P)
  • (7) ILIMAN NDIAYE (A)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (A)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (13) MARCUS BETTINELLI (P)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
  • Enzo Maresca
TITOLARI AEK ATHENS
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (23) JOÃO MÁRIO (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (14) LOVRO MAJER (C)
  • (16) KERVIN ARRIAGA (C)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (41) MARIOS BALAMOTIS (P)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (27) MILÁN VITÁLIS (C)
  • (90) ZINE (A)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (A)
  • (10) OLEKSANDR ZUBKOV (C)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (6) KAAN KAIRINEN (C)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (C)
  • (22) CHARALAMPOS LYKOGIANNIS (D)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
PREPARTITA

Manchester City - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.
Arbitro di Manchester City - AEK Athens sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Manchester City si trova 6° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece l'AEK Athens si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Manchester City ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5; l'AEK Athens ha segnato 3 gol e ne ha subiti 8.

Manchester City e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Manchester City-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà il primo incontro tra Manchester City e AEK Atene; i Citizens non hanno mai perso nei quattro precedenti contro squadre greche (3V 1N), mantenendo sempre la porta inviolata.
  • L'AEK Atene ha affrontato una squadra inglese in trasferta in Coppa dei Campioni/Champions League solo una volta in precedenza, perdendo con quattro gol di scarto contro il Nottingham Forest nel novembre 1978 (1-5) in una gara valida per gli ottavi di finale.
  • Nelle 20 occasioni in cui una squadra greca ha giocato in trasferta contro una formazione inglese in Coppa dei Campioni/Champions League, solo una volta è tornata vittoriosa (2N 17P): Arsenal-Olympiakos 2-3 nel settembre 2015.
  • L'ultima squadra non dei cinque maggiori campionati europei a vincere in casa del Manchester City in Champions League è stato il Basilea nel marzo 2018 (1-2). Da allora, i Citizens sono rimasti imbattuti per 15 gare (12V 3N), con una media di tre gol a partita (3.1, 46 in totale).
  • Il Manchester City ha perso due delle ultime tre partite casalinghe nella fase campionato/a gironi di Champions League (0-2 contro il Bayer Leverkusen e 2-4 contro il Paris Saint-Germain), dopo averne persa solo una nelle precedenti 32 (1-2 contro il Lione nel settembre 2018).
  • Tra le squadre che hanno giocato 20 o più partite in trasferta in Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna ha una percentuale di vittorie esterne più bassa dell'AEK Atene: 4%, con una sola vittoria in 26 incontri, al pari del Malmö.
  • Erling Haaland ha segnato una doppietta in entrambe le sue partite di Champions League con il Manchester City in questa stagione. Solo due giocatori hanno segnato 2 o più gol nelle prime tre partite della propria squadra in una singola edizione della Champions League: Filippo Inzaghi con il Milan nel 2002/03 e Cristiano Ronaldo con il Real Madrid nel 2013/14.
  • Lovro Majer guida i giocatori dell'AEK Atene per passaggi che rompono la linea avversaria (17) e passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria (9) in questa Champions League, oltre a essere l'unico giocatore ad aver segnato su azione per la squadra greca finora.
  • L'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha segnato 27 gol in 22 partite di Champions League contro squadre provenienti da fuori dei cinque maggiori campionati europei, con una media di un gol ogni 63 minuti giocati contro queste avversarie.
  • Gianluigi Donnarumma del Manchester City ha subito quattro gol a fronte di soli 1.9 xGOT (Expected Goals on Target) in questa Champions League; escludendo gli autogol, questo è il terzo peggior differenziale tra i portieri nel torneo in corso (-2.1), dietro solo a Julian Faye Lund del Bodø/Glimt (-3.1) e Lukas Jungwirth del LASK (-2.6).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Manchester CityAEK Athens
Partite giocate22
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati42
Gol totali subiti43
Media gol subiti per partita2.01.5
Percentuale possesso palla59.147.5
Numero totale di passaggi1134776
Numero totale di passaggi riusciti1012659
Tiri nello specchio della porta197
Percentuale di tiri in porta54.336.8
Numero totale di cross4530
Numero medio di cross riusciti1710
Duelli per partita vinti102120
Duelli per partita persi9284
Corner subiti48
Corner guadagnati169
Numero di punizioni a favore2130
Numero di punizioni concesse2724
Tackle totali4135
Percentuale di successo nei tackle51.260.0
Fuorigiochi totali34
Numero totale di cartellini gialli45
Numero totale di cartellini rossi00

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