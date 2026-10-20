Il Napoli mette fine al suo periodo no e conquista la vittoria numero 100 nella propria storia nelle competizioni UEFA. Gli uomini di Allegri partono subito forte con il gran gol di Politano. Poi dal niente arriva il pari di Hauge. Nel momento di massima spinta dei 'vichinghi gialli' ecco l'invenzione di un immenso De Bruyne per il solito efficacissimo McTominay. Nella ripresa però saltano le misure per stanchezza nel Napoli e Helmersen trova il varco del 2-2. Gli ospiti salgono in cattedra ma il Napoli nelle poche proiezioni offensive trova l'1-2 decisivo con McTominay e Giovane che rendono inutile il gol nel recupero di un incisivo Fet.

Il Napoli si prende i primi tre punti di questa campagna europea grazie alla doppietta del redivivo McTominay (anche un palo per lui), al gol immediato di Politano e alla deviazione sul cross di Giovane all'88'. Ma che fatica contenere questo Bodø/Glimt che trova tre reti sempre in rincorsa con Hauge, Helmersen e Fet (autore di due assist).

Il Napoli di Massimiliano Allegri cerca il calore dello Stadio Diego Armando Maradona per rilanciarsi dopo un periodo opaco. Viene infatti dalla sconfitta di Venezia in campionato e ha zero punti in Champions dopo due partite.19:26

Sono tre le partite perse consecutivamente in Champions dai partenopei, due delle quali in casa. Il Napoli non ha mai perso tre sfide di fila in casa in Europa.19:26

Europa ultimamente amara anche per Allegri che in Champions ne ha perse otto delle ultime nove, ma ben cinque di fila per quella che è al momento la striscia peggiore di un tecnico italiano19:27

Al cospetto del Napoli si presenta il Bodø/Glimt delle meraviglie. Non più favola ma realtà, i norvegesi nel 2026 hanno vinto ben sei partite in Champions comprese le due dei playoff contro l’Inter a marzo e l’ultima in casa contro il quotato Borussia Dortmund.19:28

L’arbitro è lo spagnolo José Maria Sanchez, coadiuvato da Raul Cabanero, Inigo Prieto e dal quarto uomo Juan Martinez Munuera. Tiago Martins e Carlos del Cerro Grande rispettivamente al Var e Avar.19:29

Gran discesa sulla sinistra di Leonardo Spinazzola che la centra e trova la girata al volo di sinistro di Matteo Politano. Che avvio del Napoli e che gol!21:06

Si sta rivelando giusta la scelta di Max Allegri di puntare su Spinazzola. Il laterale sinistro è pimpante e sta mettendo in difficoltà la retroguardia ospite.21:07

Napoli in totale controllo. Nessuna difficoltà in difesa e sfruttamente dei varchi sulle fasce con Spinazzola e Politano. Ospiti alquanto rinunciatari al momento.21:14

Il Napoli comincia come meglio non potrebbe. Cross di Spinazzola e flash mancino sotto la traversa di Politano al volo. Il Napoli controlla per circa mezz'ora ma al primo tentativo il Bodø/Glimt trova il pari con una rasoiata dell'ex Milan Hauge. Passato lo spavento i partenopei si affidano a De Bruyne. Il belga disegna calcio e assist fra cui quello a McTominay che risposta gli uomini di Allegri in vantaggio.21:54

Partita cangiante. Il Napoli in generale ha mostrato maggiore potenzialità offensiva grazie alla creatività di De Bruyne e alla verve di Spinazzola. Le maglie gialle del Bodø/Glimt, all'inizio alquanto arrugginite, hanno aumentato i giri del motore nel cuore della prima frazione, ma dopo il pari hanno di nuovo subito il ritorno del Napoli che ha trovato anche varchi centrali interessanti per Lang e McTominay. Secondo tempo che si preannuncia gustoso.21:55

Difesa del Napoli sotto pressione a causa di un centrocampo che sta facendo fatica a fare filtro. Ed ecco la prima sostituzione.22:20

Ancora un varco concesso dal Napoli e Helmersen di sinistro trova l'angolo lontano. Pareggio norvegese e altro assist per Fet.22:24

I partenopei sembrano in difficoltà sul piano fisico e devono stare attenti ai contropiedi in cui i norvegesi sono molto efficaci.22:31

Dal nulla risorge il Napoli. Cross di Politano e McTominay svetta e incorna alle spalle di Haikin. Doppietta dello scozzese. 22:36

PREPARTITA

Napoli - Bodø/Glimt è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Bodø/Glimt sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente il Napoli si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Bodø/Glimt si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7; il Bodø/Glimt ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

Napoli e Bodø/Glimt è la prima che si affrontano in campionato.

Napoli-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Napoli e Bodø / Glimt risalgono al primo turno della Coppa delle Coppe 1976/77, con la squadra italiana che ha vinto entrambe le gare (2-0 in trasferta e 1-0 in casa).

Il Bodø / Glimt ha vinto entrambe le sfide contro l'Inter nei play-off della scorsa UEFA Champions League (3-1 in casa, 2-1 in trasferta). Prima di allora, le squadre norvegesi avevano vinto solo una volta contro avversarie italiane in Coppa dei Campioni/Champions League (4N 8P): Milan-Rosenborg 1-2 nel dicembre 1996.

Il Napoli ha perso le ultime tre partite di UEFA Champions League; non ha mai subito quattro sconfitte consecutive nelle principali competizioni europee.

Il Napoli ha perso le ultime due gare casalinghe in UEFA Champions League e non ha mai subito tre sconfitte interne consecutive nelle principali competizioni europee.

Il Bodø / Glimt ha vinto sei partite di UEFA Champions League nel 2026, il numero più alto di vittorie per una squadra norvegese in un singolo anno solare in Coppa dei Campioni/Champions League.

Il Napoli ha perso quattro delle ultime 10 partite di UEFA Champions League in cui ha segnato il primo gol (4V 2N), con tutte le sconfitte arrivate sotto la guida di un allenatore diverso (Garcia, Mazzarri, Conte, Allegri). Prima di questa serie, era rimasto imbattuto per 15 gare dopo essere passato in vantaggio per 1-0 (12V 3N).

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha perso otto delle sue ultime nove partite di UEFA Champions League (1V), tante quante nelle precedenti 40 complessive (24V 8N). È reduce da cinque sconfitte consecutive, la peggior striscia di sempre per un allenatore italiano nella competizione.

Solo due dei 21 gol su azione del Bodø / Glimt in UEFA Champions League sono arrivati da calcio piazzato (19 su azione, due da calcio d'angolo), mentre solo una delle 21 reti su azione è stata segnata da fuori area.

Oltre ad aver segnato il gol vittoria contro il Borussia Dortmund nell'ultimo turno, Fredrik Sjøvold è stato il giocatore del Bodø / Glimt che, nel corso della partita, ha effettuato più passaggi che rompono la linea (12) e recuperi palla (7).

Kevin De Bruyne sta registrando una media di 2.9 tra tiri (1.2) e occasioni create (1.7) per 90 minuti in UEFA Champions League con il Napoli, il dato più basso tra i quattro club con cui ha giocato nella competizione: Genk (3), Chelsea (3.5) e Manchester City (5.1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: