Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Barcellona sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Barcellona si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Paris Saint-Germain ha segnato 14 gol e ne ha subiti 5; il Barcellona ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.

Paris Saint-Germain e Barcellona si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Paris Saint-Germain ha vinto 6 volte, il Barcellona ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Paris Saint-Germain-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la 17esima volta che il PSG affronterà il Barcellona (6V 4N 6P), andando a eguagliare il record di partite giocate contro un singolo avversario nelle maggiori competizioni europee (17 anche contro il Bayern Monaco – 7V 1N 9P).

Il Paris Saint-Germain ha vinto le ultime due partite contro il Barcellona; solo il Bayern Monaco è riuscito a vincere tre gare consecutive contro i blaugrana in Coppa dei Campioni/Champions League (una serie di sei vittorie tra maggio 2015 e ottobre 2022).

Tra le sfide giocate 10 o più volte nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, solo Ajax-Bayern Monaco (3.9) vanta una media gol a partita superiore a quella di Paris Saint-Germain-Barcellona (3.8 – 57 gol in 15 confronti).

Il Barcellona ha vinto sette delle ultime nove partite di Champions League (1N 1P) e nel 2026 ha segnato almeno quattro gol in cinque delle otto gare disputate. Tra le squadre che hanno giocato 5 o più partite in un anno solare nella storia della Coppa dei Campioni dal 1955, questa è la percentuale più alta di gare con 4 o più gol segnati (62.5%), a pari merito con il Paris Saint-Germain del 2017 (anche in quel caso 5 su 8).

Il Paris Saint-Germain è imbattuto da 12 partite in questa competizione (8V 4N) e può eguagliare la sua striscia di imbattibilità più lunga di sempre in Coppa dei Campioni/Champions League (13 gare tra ottobre 2012 e novembre 2013).

Il Barcellona ha segnato 4 o più gol in quattro partite consecutive nella fase campionato/a gironi di questa competizione, la striscia più lunga mai registrata da una squadra in Coppa dei Campioni/Champions League.

Dalla stagione 2024/25, le due squadre le cui partite hanno visto il maggior numero di gol in Champions League sono il Barcellona (130) e il Paris Saint-Germain (134). Hansi Flick detiene sia la miglior media gol fatti a partita (3) che la peggior media gol subiti a gara (1.6) tra tutti gli allenatori blaugrana con almeno 5 panchine nella competizione.

Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain ha segnato nelle due partite di Champions League giocate contro la sua ex squadra, il Barcellona (entrambe le gare dei quarti di finale 2023/24). Il francese ha una media di un gol ogni 147 minuti con il suo attuale club nella competizione (21 gol in 41 presenze), contro uno ogni 202 minuti registrato durante la sua esperienza al Barcellona (8 gol in 30 presenze).

Lamine Yamal del Barcellona ha già partecipato a cinque gol in due presenze in Champions League nella stagione 2026/27 (1 gol, 4 assist), servendo due assist in ciascuna gara. È il giocatore più giovane a servire 2 o più assist in presenze consecutive (19 anni e 92 giorni); Raúl nel 2002 rimane l'unico giocatore nella storia della Champions League ad aver servito 2 o più assist in tre partite di fila.

Dall'inizio della stagione 2024/25, nove giocatori hanno mantenuto una media di almeno un coinvolgimento in gol ogni 90 minuti in Champions League (minimo 900 minuti giocati); cinque di questi militano nel Paris Saint-Germain (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia) o nel Barcellona (Raphinha, Fermín López).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: