Incontro terminato, Paris Saint Germain 4, Barcellona 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Paris Saint Germain 4, Barcellona 2.
Secondo tempo terminato, Paris Saint Germain 4, Barcellona 2.22:56
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lamine Yamal.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:53
Tiro respinto. Karim Adeyemi (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di João Cancelo.22:51
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:51
Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area.22:51
Tiro respinto. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Karim Adeyemi.22:51
Gol! Paris Saint Germain 4, Barcellona 2. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Achraf Hakimi.22:49
Anthony Gordon (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Willian Pacho (Paris Saint Germain).22:45
Gol! Paris Saint Germain 3, Barcellona 2. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:43
Tiro respinto. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Maghnes Akliouche.22:43
Gol! Paris Saint Germain 2, Barcellona 2. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra sotto la traversa in alto a destra.22:41
Sostituzione, Paris Saint Germain. Senny Mayulu sostituisce Désiré Doué.22:41
Sostituzione, Paris Saint Germain. Warren Zaïre-Emery sostituisce Lucas Hernández.22:41
Tiro respinto. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di João Neves.22:39
Fallo di Rodri (Barcellona).22:38
Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Rodri (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:37
Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).22:37
Sostituzione, Barcellona. Alejandro Balde sostituisce Xavi Espart.22:37
Gol! Paris Saint Germain 2, Barcellona 1. Lucas Hernández (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Désiré Doué con cross da calcio d'angolo.22:34
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Gerard Martín (Barcellona).22:34
Ferran Torres (Paris Saint Germain) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Achraf Hakimi.22:34
Tiro respinto. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di João Neves.22:33
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).22:31
Fallo di Gavi (Barcellona).22:29
Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Tentativo fallito. João Cancelo (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra.22:28
Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gavi con suggerimento di testa.22:28
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:27
Tiro parato. Gavi (Barcellona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lamine Yamal.22:24
Sostituzione, Barcellona. Rodri sostituisce Marc Bernal.22:23
Sostituzione, Barcellona. Gavi sostituisce Pedri.22:22
Sostituzione, Barcellona. Karim Adeyemi sostituisce Raphinha.22:22
Sostituzione, Paris Saint Germain. Maghnes Akliouche sostituisce Khvicha Kvaratskhelia per infortunio.22:22
Gara riprende.22:22
Sostituzione, Paris Saint Germain. Illia Zabarnyi sostituisce Marquinhos per infortunio.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) per infortunio.22:20
Tentativo fallito. Raphinha (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Xavi Espart.22:19
Gol! Paris Saint Germain 1, Barcellona 1. Xavi Espart (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fermín López con passaggio filtrante.22:17
Marc Bernal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).22:17
Tiro parato. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Achraf Hakimi con passaggio filtrante.22:16
Tiro parato. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Désiré Doué con passaggio filtrante.22:14
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Marquinhos (Paris Saint Germain).22:13
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).22:11
Tentativo fallito. Marc Bernal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Raphinha.22:10
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:10
Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).22:10
Tiro respinto. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di João Neves.22:09
Fuorigioco. Lamine Yamal(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Raphinha e' colto in fuorigioco.22:08
Inizia il Secondo tempo Paris Saint Germain 1, Barcellona 0.22:08
Primo tempo terminato, Paris Saint Germain 1, Barcellona 0.21:50
Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.21:50
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Désiré Doué.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47
Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Désiré Doué.21:46
Fallo di João Cancelo (Barcellona).21:45
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Gara riprende.21:44
Gara momentaneamente sospesa, Willian Pacho (Paris Saint Germain) per infortunio.21:42
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:41
Willian Pacho (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco alto in seguito a un contropiede.21:41
Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedri con passaggio filtrante.21:41
Gol! Paris Saint Germain 1, Barcellona 0. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Neves con suggerimento di testa.21:40
Fallo di Raphinha (Barcellona).21:37
Lucas Hernández (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Fermín López (Barcellona).21:34
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Fabián Ruiz.21:32
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Lucas Hernández (Paris Saint Germain).21:32
Tiro parato. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.21:30
Tiro respinto. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area.21:30
Tiro parato. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:30
Sostituzione, Barcellona. Fermín López sostituisce Dani Olmo per infortunio.21:29
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Dani Olmo (Barcellona) per infortunio.21:27
Tiro parato. Ferran Torres (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Neves con suggerimento di testa.21:27
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).21:25
Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pau Cubarsí.21:24
Fallo di Xavi Espart (Barcellona).21:23
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Tentativo fallito. Pedri (Barcellona) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Anthony Gordon.21:22
Tiro parato. Raphinha (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Gordon.21:22
Sostituzione, Paris Saint Germain. Ferran Torres sostituisce Ousmane Dembélé per infortunio.21:22
João Cancelo (Barcellona) e' ammonito per fallo.21:19
Fallo di João Cancelo (Barcellona).21:18
Désiré Doué (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain).21:17
Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Raphinha in seguito a un contropiede.21:15
Fuorigioco. Lucas Hernández(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Désiré Doué e' colto in fuorigioco.21:14
Fallo di Désiré Doué (Paris Saint Germain).21:11
Gerard Martín (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:10
Fallo di Marc Bernal (Barcellona).21:10
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:08
Tiro respinto. Pedri (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Lamine Yamal.21:08
Tiro parato. Désiré Doué (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:07
Tiro parato. Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Neves.21:06
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Pau Cubarsí (Barcellona).21:05
Fallo di João Cancelo (Barcellona).21:04
Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fuorigioco. Khvicha Kvaratskhelia(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.21:04
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Fabián Ruiz.21:04
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parc des Princes
Città: Parigi
Capienza: 48712 spettatori19:53
Paris Saint-Germain - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Barcellona sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente il Paris Saint-Germain si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Barcellona si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Paris Saint-Germain ha segnato 14 gol e ne ha subiti 5; il Barcellona ha segnato 11 gol e ne ha subiti 6.
Paris Saint-Germain e Barcellona si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Paris Saint-Germain ha vinto 6 volte, il Barcellona ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Paris Saint-Germain-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Paris Saint-Germain
|Barcellona
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|10
|9
|Gol totali subiti
|3
|2
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|59.1
|71.3
|Numero totale di passaggi
|1177
|1485
|Numero totale di passaggi riusciti
|1049
|1373
|Tiri nello specchio della porta
|24
|20
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|54.1
|Numero totale di cross
|17
|21
|Numero medio di cross riusciti
|5
|5
|Duelli per partita vinti
|79
|101
|Duelli per partita persi
|102
|87
|Corner subiti
|13
|2
|Corner guadagnati
|9
|10
|Numero di punizioni a favore
|16
|24
|Numero di punizioni concesse
|19
|20
|Tackle totali
|37
|30
|Percentuale di successo nei tackle
|56.8
|76.7
|Fuorigiochi totali
|4
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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