I giallorossi al momento con due punti in classifica hanno bisogno della vittoria, viste anche le prossime due trasferte non proprio semplici, contro il Manchester United e il PSG.20:09

Sorpresa nella formazione della Roma con la linea di difesa a tre composta da Ghilardi, Balerdi e Hermoso, Mancini e Ndicka partono inizialmente dalla panchina. Mora e Pellegrini agiranno alle spalle di Malen. Partono fuori anche Soule e Castro. Nello Slovan Bratislava tridente con Suleiman Camara, Marcelli e Barseghyan. In mezzo al campo con Ibrahim, ci sono Pokorny e Gajdos.20:13

PREPARTITA

Roma - Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Slovan Bratislava sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente la Roma si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Roma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 13.

Roma e Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

Roma-Slovan Bratislava ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I due precedenti tra Roma e Slovan Bratislava risalgono ai turni di qualificazione per la UEFA Europa League 2011/12, in cui i giallorossi non sono riusciti a vincere nessuna delle due gare venendo eliminati (1-2 complessivo).

L'unica vittoria esterna dello Slovan Bratislava contro una squadra italiana risale al febbraio 1969 (1-0 contro il Torino in Coppa delle Coppe), nella loro prima gara esterna in assoluto contro un'avversaria italiana. Da allora, non hanno più vinto nelle successive quattro trasferte (1N 3P, inclusi i turni di qualificazione).

La Roma è imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di UEFA Champions League contro squadre che non fanno parte dei cinque maggiori campionati europei (6V, 1N), avendo vinto le ultime cinque consecutivamente dopo il pareggio per 0-0 contro il BATE Borisov nel dicembre 2015.

La Roma è stata sconfitta 4-3 dal Real Madrid nella seconda giornata nonostante fosse in vantaggio per 3-1 fino all'82'; escludendo i tempi supplementari, si tratta del minuto di gara più avanzato in cui una squadra di casa è stata in vantaggio di due o più gol in una gara di UEFA Champions League che ha poi perso.

Lo Slovan Bratislava ha perso 10 delle 11 trasferte disputate in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, evitando la sconfitta lontano da casa in una sola occasione (2-2 contro il B1903 Copenaghen nel 1970).

La Roma è passata in vantaggio in entrambe le partite di UEFA Champions League di questa stagione, senza però riuscire a vincerne nessuna (1N 1P); i giallorossi potrebbero diventare la prima squadra a segnare il primo gol in ciascuna delle prime tre partite di una stagione senza mai vincere, dal Montpellier nel 2012/13.

Lo Slovan Bratislava è la prima squadra a perdere ciascuna delle prime 10 partite di UEFA Champions League; nel frattempo, solo il Nordsjælland (3.7 - 22 gol in 6 gare) ha una media gol subiti a partita più alta nella competizione rispetto alla squadra slovacca (3.6 - 36 gol in 10 gare).

Lo Slovan Bratislava ha subito il maggior numero di gol (9), concesso il maggior numero di tiri nello specchio (22) e il massimo a pari merito di tiri totali (51) nella UEFA Champions League 2026/27; hanno inoltre concesso agli avversari il maggior numero di passaggi per azione difensiva nella competizione (23.6), nonostante abbiano fatto registrare il quinto maggior numero di recuperi offensivi (20).

Donyell Malen ha fornito un assist contro il Fenerbahçe nella prima giornata prima di segnare una doppietta contro il Real Madrid nella seconda; nessun giocatore ha mai segnato o fornito un assist in ciascuna delle prime tre partite della Roma in una singola edizione di UEFA Champions League.

Tigran Barseghyan dello Slovan Bratislava è uno dei tre giocatori finora nella UEFA Champions League 2026/27 ad aver effettuato 5 o più tiri (5), creato 5 o più occasioni su azione (5), completato 5 o più passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria (6) e subito 4 o più falli (4), insieme a Michael Olise del Bayern Monaco e Enzo Fernández del Manchester City.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: