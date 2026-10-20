La Roma porta a casa la sua prima vittoria stagionale in Champions League con un rotondo 4-0. Nel primo tempo vanno a segno Hermoso e Molina, nela ripresa prima Pisilli poi Malen su rigore, arrotondano il risultato.
Tre punti che portano i giallorossi a quota 4 in classifica, lo Slovan Bratislava rimane all'ultimo posto con 0 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Champions League!22:50
90'+2'
Fine partita: ROMA - SLOVAN BRATISLAVA 4-0.22:49
90'
Ci saranno 2 minuti di recupero.22:47
87'
Va in gol la Roma con Ghilardi ma ferma tutto l'arbitro per fuirigioco di Castro.22:44
86'
MORA! Soule per Castro che pesca in area Mora, il portoghese calcia di prima ma trova una grande risposta di Takac.22:43
82'
Sostituzione nello Slovan Bratislava, entra Wimmer per Sandro Cruz.22:39
79'
Cross sul secondo palo di Koulierakis, Molina si coordina e prova la girata al volo ma non trova lo specchio della porta.22:36
77'
Dentro Mancini per De Roon.22:34
77'
Doppio cambio nella Roma, entra Koulierakis per Hermoso.22:34
75'
Cartellino giallo per Martínez.22:33
71'
Ci prova Rensch con una conclusione rasoterra, palla alla sinistra di Takac.22:28
70'
Pisilli crossa in area, Balerdi tutto solo schicca id itesta ma Takac è attento.22:27
69'
Dentro anche Maros per Camara.22:26
69'
Dentro Mustafic per Ibrahim.22:26
69'
Girandola di cambi nello Slovan Bratislava, entra Martinez per Gajdos.22:25
65'
Cartellino giallo per Camara, fallo su Rensch.22:22
61'
Pisilli di tacco serve Castro che calcia di prima ma non trova la porta.22:18
59'
Dentro Rensch per Wesley.22:15
59'
Cambi nella Roma, entra Castro per Malen.22:15
58'
GOL! ROMA - Slovan Bratislava 4-0! Rete di Malen. Rigore rasoterra calciato alla destra di Takac.
Continua il possesso palla della Roma che però fa fatica ad arrivare alla conclusione.21:37
32'
Gran cross di Wesley sul secondo palo dalla sinistra, Molina ci prova al volo ma manda a lato.21:33
29'
Wesley serve Pellegrini al limite dell'area, conclusione a giro, Takac blocca in presa sicura.21:29
25'
Continua a premere la Roma che va subito alla ricerca del raddoppio.21:25
21'
GOL! ROMA - Slovan Bratislava 1-0! Rete di Hermoso. Calcio di punizione per la Roma, Pellegrini disegna una traiettoria sul secondo palo, Ghilardi fa da sponda di testa, Hermoso sotto porta la devia in rete.
Cartellino giallo per Barseghyan per simulazione.21:20
16'
Buona palla in area per Pellegrini che controlla con il petto e prova la conclusione, ma finisce alta sopra la traversa.21:17
14'
Balerdi attento su una accelerazione improvvisa di Camara che stava mettendo in difficoltà la retroguardia giallorossa.21:15
10'
Azione manovrata della Roma, la palla finisce a Pisilli che conclude dal limite ma non trova lo specchio della porta.21:11
8'
Batti e ribatti in area dello Slovan Bratislava che si difende come può.21:08
5'
Traversone interessante di Pellegrini verso Malen, esce sicuro Takac.21:05
3'
Roma offensiva sin dalle prime battute.21:02
1'
FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - SLOVAN BRATISLAVA. Arbitra Scharer.21:00
Sorpresa nella formazione della Roma con la linea di difesa a tre composta da Ghilardi, Balerdi e Hermoso, Mancini e Ndicka partono inizialmente dalla panchina. Mora e Pellegrini agiranno alle spalle di Malen. Partono fuori anche Soule e Castro. Nello Slovan Bratislava tridente con Suleiman Camara, Marcelli e Barseghyan. In mezzo al campo con Ibrahim, ci sono Pokorny e Gajdos.20:13
Formazione ROMA (3-4-2-1): Gollini - Ghilardi, Balerdi, Hermoso - Molina, De Roon, Pisilli, Wesley - Mora, Pellegrini - Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Cristante, Ndicka, Castro, Soule, Mancini, Di Nunzio, Lulli.20:10
I giallorossi al momento con due punti in classifica hanno bisogno della vittoria, viste anche le prossime due trasferte non proprio semplici, contro il Manchester United e il PSG.20:09
La Roma dopo la clamorosa rimonta subita dal Real Madrid una settimana fa, ospita lo Slovan Bratislava. Slovacchi che si trovano all'ultimo posto in classifica, con un solo gol realizzato e 9 subiti nelle prime due uscite.20:09
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori20:09
Formazioni Roma - Slovan Bratislava
Roma
Slovan Bratislava
TITOLARI ROMA
(95) PIERLUIGI GOLLINI (P)
(22) MARIO HERMOSO (D)
(26) LEONARDO BALERDI (D)
(87) DANIELE GHILARDI (D)
(61) NICCOLÒ PISILLI (C)
(20) NAHUEL MOLINA (C)
(15) MARTEN DE ROON (C)
(43) WESLEY (C)
(7) LORENZO PELLEGRINI (A)
(14) DONYELL MALEN (A)
(86) RODRIGO MORA (A)
PANCHINA ROMA
(2) DEVYNE RENSCH (D)
(77) EMANUELE LULLI (D)
(70) GIORGIO DE MARZI (P)
(63) ALESSANDRO DI NUNZIO (C)
(3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
(9) SANTIAGO CASTRO (A)
(18) MATÍAS SOULÉ (A)
(32) DEVIS VÁSQUEZ (P)
(5) EVAN NDICKA (D)
(23) GIANLUCA MANCINI (D)
(4) BRYAN CRISTANTE (C)
ALLENATORE ROMA
Gian Piero Gasperini
TITOLARI SLOVAN BRATISLAVA
(71) DOMINIK TAKÁC (P)
(12) KENAN BAJRIC (D)
(15) SVETOZAR MARKOVIC (D)
(28) CÉSAR BLACKMAN (D)
(57) SANDRO CRUZ (D)
(5) RAHIM IBRAHIM (C)
(8) ARTUR GAJDOS (C)
(21) SULEIMAN CAMARA (C)
(3) PETER POKORNY (C)
(11) TIGRAN BARSEGHYAN (C)
(10) NINO MARCELLI (A)
PANCHINA SLOVAN BRATISLAVA
(14) ALASANA YIRAJANG (C)
(29) ALEXEJ MAROS (C)
(26) RÓBERT TOMÁNEK (D)
(49) SAHMKOU CAMARA (D)
(6) KEVIN WIMMER (D)
(7) LEO HOFSTÄDTER (C)
(88) DAIKI MATSUOKA (C)
(1) ALEKSANDAR POPOVIC (P)
(20) ALEN MUSTAFIC (C)
(70) CRISTIAN MARTÍNEZ (C)
(77) DANYLO IHNATENKO (C)
(2) SAMUEL KOZLOVSKY (D)
ALLENATORE SLOVAN BRATISLAVA
Yaya Touré
PREPARTITA
Roma - Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027. La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Slovan Bratislava sarà Sandro Schärer. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente la Roma si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece lo Slovan Bratislava si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). La Roma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; lo Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 13.
Roma e Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.
Roma-Slovan Bratislava ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
I due precedenti tra Roma e Slovan Bratislava risalgono ai turni di qualificazione per la UEFA Europa League 2011/12, in cui i giallorossi non sono riusciti a vincere nessuna delle due gare venendo eliminati (1-2 complessivo).
L'unica vittoria esterna dello Slovan Bratislava contro una squadra italiana risale al febbraio 1969 (1-0 contro il Torino in Coppa delle Coppe), nella loro prima gara esterna in assoluto contro un'avversaria italiana. Da allora, non hanno più vinto nelle successive quattro trasferte (1N 3P, inclusi i turni di qualificazione).
La Roma è imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di UEFA Champions League contro squadre che non fanno parte dei cinque maggiori campionati europei (6V, 1N), avendo vinto le ultime cinque consecutivamente dopo il pareggio per 0-0 contro il BATE Borisov nel dicembre 2015.
La Roma è stata sconfitta 4-3 dal Real Madrid nella seconda giornata nonostante fosse in vantaggio per 3-1 fino all'82'; escludendo i tempi supplementari, si tratta del minuto di gara più avanzato in cui una squadra di casa è stata in vantaggio di due o più gol in una gara di UEFA Champions League che ha poi perso.
Lo Slovan Bratislava ha perso 10 delle 11 trasferte disputate in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, evitando la sconfitta lontano da casa in una sola occasione (2-2 contro il B1903 Copenaghen nel 1970).
La Roma è passata in vantaggio in entrambe le partite di UEFA Champions League di questa stagione, senza però riuscire a vincerne nessuna (1N 1P); i giallorossi potrebbero diventare la prima squadra a segnare il primo gol in ciascuna delle prime tre partite di una stagione senza mai vincere, dal Montpellier nel 2012/13.
Lo Slovan Bratislava è la prima squadra a perdere ciascuna delle prime 10 partite di UEFA Champions League; nel frattempo, solo il Nordsjælland (3.7 - 22 gol in 6 gare) ha una media gol subiti a partita più alta nella competizione rispetto alla squadra slovacca (3.6 - 36 gol in 10 gare).
Lo Slovan Bratislava ha subito il maggior numero di gol (9), concesso il maggior numero di tiri nello specchio (22) e il massimo a pari merito di tiri totali (51) nella UEFA Champions League 2026/27; hanno inoltre concesso agli avversari il maggior numero di passaggi per azione difensiva nella competizione (23.6), nonostante abbiano fatto registrare il quinto maggior numero di recuperi offensivi (20).
Donyell Malen ha fornito un assist contro il Fenerbahçe nella prima giornata prima di segnare una doppietta contro il Real Madrid nella seconda; nessun giocatore ha mai segnato o fornito un assist in ciascuna delle prime tre partite della Roma in una singola edizione di UEFA Champions League.
Tigran Barseghyan dello Slovan Bratislava è uno dei tre giocatori finora nella UEFA Champions League 2026/27 ad aver effettuato 5 o più tiri (5), creato 5 o più occasioni su azione (5), completato 5 o più passaggi che rompono la linea nella trequarti avversaria (6) e subito 4 o più falli (4), insieme a Michael Olise del Bayern Monaco e Enzo Fernández del Manchester City.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: