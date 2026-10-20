Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

PREPARTITA

Sabah - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Baku Olympic Stadium di Baku.

Arbitro di Sabah - Borussia Dortmund sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente il Sabah si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Borussia Dortmund si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Sabah ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; il Borussia Dortmund ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.

Sabah e Borussia Dortmund è la prima che si affrontano in campionato.

Sabah-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà appena la seconda partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra squadre dell'Azerbaigian e della Germania, dopo la vittoria del Qarabag per 3-2 contro l'Eintracht Francoforte nel gennaio di quest'anno.

Il Borussia Dortmund ha vinto tutte e quattro le partite disputate contro avversarie azere nelle competizioni europee (inclusi i turni di qualificazione); il BVB ha infatti battuto il Qarabag due volte nelle qualificazioni di UEFA Europa League 2010/11 e il Qabala due volte nella fase a gironi di UEFA Europa League 2015/16.

Le squadre azere hanno giocato 14 partite contro formazioni dei cinque maggiori campionati europei in UEFA Champions League, vincendone solo una (3N 10P – Qarabag 3-2 Eintracht Francoforte) e subendo una media di tre gol a partita (42 in totale).

Il Sabah ha registrato la sua prima vittoria europea di sempre nella seconda giornata contro lo Slavia Praga. Il club punta a diventare la seconda squadra azera a vincere due partite consecutive nelle principali competizioni europee, dopo il Qarabag che vi è riuscito sei volte in precedenza.

Il Borussia Dortmund ha perso quattro delle ultime sei partite di UEFA Champions League (2V), inclusa la sconfitta nell'ultimo turno contro il Bodø/Glimt (0-1). Si tratta dello stesso numero di sconfitte subite nelle precedenti 17 gare complessive nella competizione (quattro).

Il Sabah ha vinto la sua prima partita casalinga di UEFA Champions League per 2-0 contro lo Slavia Praga. L'ultima squadra non dei cinque maggiori campionati europei a vincere le prime due gare interne nella competizione (dal 1992/93) è stata il Celtic nella stagione 2001/02.

Il Borussia Dortmund ha effettuato meno di 10 tiri in cinque delle ultime sei partite di UEFA Champions League (83%). Nelle prime 12 gare nella competizione sotto la guida di Niko Kovac, i gialloneri avevano registrato meno di 10 tiri in sole due occasioni (17%), con una media di 14.1 tentativi a partita.

Il Sabah ha utilizzato giocatori di 14 nazionalità diverse in questo avvio di UEFA Champions League, schierando tra gli altri il primo giocatore ruandese (Joy-Lance Mickels), il terzo marcatore giamaicano di sempre (Kaheem Parris, dopo Wes Morgan e Leon Bailey) e Stas Pokatilov, il primo giocatore kazako ad aver vinto una partita nella competizione dopo Aleksey Popov con il Rubin Kazan nell'ottobre 2009.

Serhou Guirassy ha partecipato direttamente a 24 gol in 22 gare da titolare con il Borussia Dortmund in UEFA Champions League (17 gol, 7 assist), inclusa una doppietta nella sua unica presenza dal primo minuto in questa edizione (contro il Villarreal nella prima giornata).

Joane Gadou del Borussia Dortmund ha recuperato 16 possessi in questo avvio di UEFA Champions League; l'unico difensore ad aver fatto meglio nella competizione in corso è Dayot Upamecano del Bayern Monaco (18).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: