Incontro terminato, Sabah 1, Borussia Dortmund 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Sabah 1, Borussia Dortmund 2.
Secondo tempo terminato, Sabah 1, Borussia Dortmund 2.20:34
Sostituzione, Borussia Dortmund. Ethan Nwaneri sostituisce Fábio Silva.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:32
Akim Zedadka (Sabah) e' ammonito.20:30
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Maximilian Beier (Borussia Dortmund).20:28
Tentativo fallito. Orphé Mbina (Sabah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ivan Lepinjica in seguito a un contropiede.20:28
Fallo di Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).20:27
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Tentativo fallito. Steve Solvet (Sabah) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross in seguito a un calcio da fermo.20:26
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).20:25
Orphé Mbina (Sabah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Tentativo fallito. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Serhou Guirassy.20:23
Sostituzione, Sabah. Christian Nwachukwu sostituisce Joy-Lance Mickels.20:22
Sostituzione, Sabah. Abdulla Xaybulayev sostituisce Umarali Rakhmonaliev.20:22
Fallo di Maximilian Beier (Borussia Dortmund).20:22
Umarali Rakhmonaliev (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.20:22
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Tymoteusz Puchacz (Sabah).20:21
Tentativo fallito. Veljko Simic (Sabah) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.20:20
Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).20:19
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Veljko Simic (Sabah).20:18
Sostituzione, Borussia Dortmund. Maximilian Beier sostituisce Daniel Svensson.20:18
Tentativo fallito. Orphé Mbina (Sabah) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ivan Lepinjica in seguito a un contropiede.20:17
Fallo di Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).20:15
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:15
Tentativo fallito. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jobe Bellingham con passaggio filtrante.20:14
Sostituzione, Borussia Dortmund. Joane Gadou sostituisce Ramy Bensebaini.20:13
Sostituzione, Borussia Dortmund. Jobe Bellingham sostituisce Felix Nmecha.20:13
Sostituzione, Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer sostituisce Carney Chukwuemeka.20:13
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).20:12
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di mano di Fábio Silva (Borussia Dortmund).20:12
Tiro respinto. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Carney Chukwuemeka.20:11
Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Aleksey Isayev (Sabah).20:10
Fuorigioco. Veljko Simic(Sabah) prova il lancio lungo, ma Orphé Mbina e' colto in fuorigioco.20:07
Tiro respinto. Veljko Simic (Sabah) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Joy-Lance Mickels.20:07
Sostituzione, Sabah. Orphé Mbina sostituisce Kaheem Parris.20:06
Sostituzione, Sabah. Aleksey Isayev sostituisce Du Queiroz.20:06
Tentativo fallito. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Daniel Svensson con cross da calcio d'angolo.20:06
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Aden McCarthy (Sabah).20:05
Tiro parato. Joey Veerman (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Felix Nmecha.20:04
Tiro parato. Joy-Lance Mickels (Sabah) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Lepinjica.20:03
Fuorigioco. Stas Pokatilov(Sabah) prova il lancio lungo, ma Joy-Lance Mickels e' colto in fuorigioco.20:00
Fuorigioco. Julian Ryerson(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.20:00
Tentativo fallito. Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:59
Aden McCarthy (Sabah) e' ammonito per fallo.19:58
Fábio Silva (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58
Fallo di Aden McCarthy (Sabah).19:58
Fallo di Felix Nmecha (Borussia Dortmund).19:57
Umarali Rakhmonaliev (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Tiro parato. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carney Chukwuemeka.19:57
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Akim Zedadka (Sabah).19:55
Gol! Sabah 1, Borussia Dortmund 2. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa. Assist di Joey Veerman con cross.19:54
Fallo di Felix Nmecha (Borussia Dortmund).19:52
Umarali Rakhmonaliev (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Tentativo fallito. Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:51
Ivan Lepinjica (Sabah) e' ammonito per fallo.19:50
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:50
Fallo di Ivan Lepinjica (Sabah).19:50
Fuorigioco. Veljko Simic(Sabah) prova il lancio lungo, ma Joy-Lance Mickels e' colto in fuorigioco.19:49
Tentativo fallito. Julian Ryerson (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Fábio Silva.19:48
Inizia il Secondo tempo Sabah 1, Borussia Dortmund 1.19:47
Primo tempo terminato, Sabah 1, Borussia Dortmund 1.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (Borussia Dortmund).19:30
Tiro parato. Kaheem Parris (Sabah) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Du Queiroz.19:29
Fuorigioco. Felix Nmecha(Borussia Dortmund) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.19:28
Fuorigioco. Akim Zedadka(Sabah) prova il lancio lungo, ma Joy-Lance Mickels e' colto in fuorigioco.19:27
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).19:26
Tiro parato. Veljko Simic (Sabah) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Umarali Rakhmonaliev con passaggio filtrante.19:26
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Tymoteusz Puchacz (Sabah).19:25
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Umarali Rakhmonaliev (Sabah).19:25
Gol! Sabah 1, Borussia Dortmund 1. Aden McCarthy (Sabah) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tymoteusz Puchacz con cross in seguito a un calcio da fermo.19:23
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).19:23
Akim Zedadka (Sabah) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23
Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Joey Veerman con cross da calcio d'angolo.19:22
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Ivan Lepinjica (Sabah).19:21
Tentativo fallito. Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Felix Nmecha con suggerimento di testa.19:20
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Tymoteusz Puchacz (Sabah).19:19
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Kaheem Parris (Sabah).19:16
Fuorigioco. Kaheem Parris(Sabah) prova il lancio lungo, ma Joy-Lance Mickels e' colto in fuorigioco.19:14
Tentativo fallito. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Carney Chukwuemeka.19:11
Fallo di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).19:09
Aden McCarthy (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Tiro respinto. Umarali Rakhmonaliev (Sabah) un tiro di destro da centro area.19:09
Tentativo fallito. Veljko Simic (Sabah) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Akim Zedadka.19:09
Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Felix Nmecha in seguito a un calcio da fermo.19:08
Tiro parato. Joey Veerman (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:08
Steve Solvet (Sabah) e' ammonito per fallo.19:06
Felix Nmecha (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Fallo di Steve Solvet (Sabah).19:06
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Kaheem Parris (Sabah).19:05
Tentativo fallito. Akim Zedadka (Sabah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aden McCarthy da calcio d'angolo.19:04
Calcio d'angolo,Sabah. Calcio d'angolo causato da Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund).19:03
Tentativo fallito. Ivan Lepinjica (Sabah) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:02
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).19:01
Joy-Lance Mickels (Sabah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Joy-Lance Mickels (Sabah).19:01
Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:00
Fallo di Umarali Rakhmonaliev (Sabah).19:00
Gara riprende.18:57
Gara momentaneamente sospesa, Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) per infortunio.18:57
Gol! Sabah 0, Borussia Dortmund 1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:55
Tiro parato. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:55
Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Carney Chukwuemeka con cross.18:54
Fuorigioco. Tymoteusz Puchacz(Sabah) prova il lancio lungo, ma Veljko Simic e' colto in fuorigioco.18:52
Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Carney Chukwuemeka con passaggio filtrante.18:51
Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Svensson.18:50
Tiro parato. Fábio Silva (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serhou Guirassy con passaggio filtrante.18:49
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Steve Solvet (Sabah).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46
Sabah - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Baku Olympic Stadium di Baku.
Arbitro di Sabah - Borussia Dortmund sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Attualmente il Sabah si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Borussia Dortmund si trova 10° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Sabah ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; il Borussia Dortmund ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.
Sabah e Borussia Dortmund è la prima che si affrontano in campionato.
Sabah-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sabah
|Borussia Dortmund
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|3
|Gol totali subiti
|4
|3
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|43.5
|52.1
|Numero totale di passaggi
|796
|1098
|Numero totale di passaggi riusciti
|643
|965
|Tiri nello specchio della porta
|6
|10
|Percentuale di tiri in porta
|40.0
|55.6
|Numero totale di cross
|18
|43
|Numero medio di cross riusciti
|3
|6
|Duelli per partita vinti
|98
|83
|Duelli per partita persi
|102
|118
|Corner subiti
|13
|11
|Corner guadagnati
|6
|19
|Numero di punizioni a favore
|23
|17
|Numero di punizioni concesse
|28
|23
|Tackle totali
|37
|34
|Percentuale di successo nei tackle
|62.2
|64.7
|Fuorigiochi totali
|2
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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