Incontro terminato, Stoccarda 1, Atletico Madrid 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Stoccarda 1, Atletico Madrid 1.
Secondo tempo terminato, Stoccarda 1, Atletico Madrid 1.22:50
Tentativo fallito. Dzenan Pejcinovic (Stoccarda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Maximilian Mittelstädt.22:50
Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:49
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).22:48
Alexander Sørloth (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46
Tiro parato. Grischa Prömel (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ermedin Demirovic.22:45
Sostituzione, Stoccarda. Leo Sauer sostituisce Chris Führich.22:43
Sostituzione, Stoccarda. Dzenan Pejcinovic sostituisce Deniz Undav.22:43
Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Giuliano Simeone.22:43
Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).22:42
Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).22:39
Fuorigioco. Chris Führich(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.22:38
Fallo di Angelo Stiller (Stoccarda).22:38
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Tentativo fallito. Jeff Chabot (Stoccarda) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross da calcio d'angolo.22:37
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:36
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:36
Tiro respinto. Angelo Stiller (Stoccarda) un tiro di destro da centro area.22:36
Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Pablo Barrios.22:34
Sostituzione, Atletico Madrid. Obed Vargas sostituisce Julián Alvarez.22:34
Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Grischa Prömel.22:34
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).22:32
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Deniz Undav con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:31
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Johnny Cardoso (Atletico Madrid).22:30
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:29
Fallo di mano di Ademola Lookman (Atletico Madrid).22:28
Sostituzione, Stoccarda. Ermedin Demirovic sostituisce Jamie Leweling.22:28
Fallo di Jeff Chabot (Stoccarda).22:26
Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Jeff Chabot (Stoccarda).22:26
Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:25
Sostituzione, Atletico Madrid. Johnny Cardoso sostituisce Álex Baena.22:25
Fallo di Lorenz Assignon (Stoccarda).22:23
Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenz Assignon con cross.22:22
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Angelo Stiller (Stoccarda) per infortunio.22:21
Morten Hjulmand (Atletico Madrid) e' stato espulso.22:19
Angelo Stiller (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:19
Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ademola Lookman.22:17
Tiro parato. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giuliano Simeone.22:17
Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).22:12
Marcos Llorente (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:10
Tiro respinto. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Deniz Undav.22:10
Sostituzione, Stoccarda. Lorenz Assignon sostituisce Josha Vagnoman per infortunio.22:08
Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:06
Tiro respinto. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Julián Alvarez.22:06
Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:05
Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Morten Hjulmand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).22:04
Gol! Stoccarda 1, Atletico Madrid 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ademola Lookman.22:03
Fallo di Angelo Stiller (Stoccarda).22:02
Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02
Inizia il Secondo tempo Stoccarda 1, Atletico Madrid 0.22:01
Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Jonathan David.22:01
Primo tempo terminato, Stoccarda 1, Atletico Madrid 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marc Pubill con suggerimento di testa.21:43
Fallo di Chris Führich (Stoccarda).21:42
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:42
Tiro parato. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:42
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stoccarda).21:41
Tiro respinto. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Morten Hjulmand.21:41
Tentativo fallito. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.21:39
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).21:39
Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).21:38
Morten Hjulmand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Gol! Stoccarda 1, Atletico Madrid 0. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:35
Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).21:33
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).21:32
Morten Hjulmand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pablo Barrios.21:30
Tentativo fallito. Marc Pubill (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.21:29
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).21:28
Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).21:25
Fuorigioco. Angelo Stiller(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Grischa Prömel e' colto in fuorigioco.21:25
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).21:22
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Atletico Madrid).21:20
Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:18
Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) e' ammonito per fallo.21:16
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).21:16
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Tentativo fallito. Angelo Stiller (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bilal El Khannouss.21:16
Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Deniz Undav.21:13
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:10
Tiro parato. Angelo Stiller (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:10
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Atletico Madrid).21:06
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Josha Vagnoman con suggerimento di testa.21:06
Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jeff Chabot.21:02
Tiro parato. Josha Vagnoman (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:00
Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Atletico Madrid).21:00
Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Undav.21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:21
Dove si gioca la partita:
Stadio: MHPArena
Città: Stoccarda
Capienza: 60449 spettatori20:21
Stoccarda - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Atletico Madrid sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Attualmente lo Stoccarda si trova 3° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'Atletico Madrid si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Lo Stoccarda ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; l'Atletico Madrid ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.
Stoccarda e Atletico Madrid è la prima che si affrontano in campionato.
Stoccarda-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stoccarda
|Atletico Madrid
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|6
|3
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|63.0
|56.4
|Numero totale di passaggi
|1253
|1166
|Numero totale di passaggi riusciti
|1101
|1015
|Tiri nello specchio della porta
|11
|9
|Percentuale di tiri in porta
|40.7
|50.0
|Numero totale di cross
|43
|20
|Numero medio di cross riusciti
|10
|5
|Duelli per partita vinti
|85
|71
|Duelli per partita persi
|90
|87
|Corner subiti
|6
|12
|Corner guadagnati
|12
|7
|Numero di punizioni a favore
|24
|22
|Numero di punizioni concesse
|28
|21
|Tackle totali
|22
|26
|Percentuale di successo nei tackle
|63.6
|46.2
|Fuorigiochi totali
|6
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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