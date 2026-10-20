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Stoccarda-Atletico Madrid: 1-1 - Champions 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MHPArena di Stoccarda
20 Ottobre 2026 ore 21:00
Stoccarda
1
Atletico Madrid
1
Partita finita
Arbitro: Serdar Gözübüyük
  1. 36' 1-0 Jamie Leweling
  2. 47' 1-1 Julián Alvarez
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Stoccarda 1, Atletico Madrid 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Stoccarda 1, Atletico Madrid 1.22:50

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Dzenan Pejcinovic (Stoccarda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Maximilian Mittelstädt.22:50

  4. 90'+4'

    Jeff Chabot (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  5. 90'+4'

    Fallo di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).22:49

  6. 90'+2'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).22:48

  7. 90'+2'

    Alexander Sørloth (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46

  10. 89'

    Tiro parato. Grischa Prömel (Stoccarda) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ermedin Demirovic.22:45

  11. 87'

    Sostituzione, Stoccarda. Leo Sauer sostituisce Chris Führich.22:43

  12. 87'

    Sostituzione, Stoccarda. Dzenan Pejcinovic sostituisce Deniz Undav.22:43

  13. 87'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Giuliano Simeone.22:43

  15. 86'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Stoccarda).22:42

  16. 86'

    Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  17. 83'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).22:39

  18. 82'

    Fuorigioco. Chris Führich(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.22:38

  19. 82'

    Fallo di Angelo Stiller (Stoccarda).22:38

  21. 82'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  22. 81'

    Tentativo fallito. Jeff Chabot (Stoccarda) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross da calcio d'angolo.22:37

  23. 80'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:36

  24. 80'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:36

  25. 80'

    Tiro respinto. Angelo Stiller (Stoccarda) un tiro di destro da centro area.22:36

  27. 78'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Pablo Barrios.22:34

  28. 78'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Obed Vargas sostituisce Julián Alvarez.22:34

  29. 78'

    Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Grischa Prömel.22:34

  30. 76'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).22:32

  31. 76'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32

  33. 75'

    Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Deniz Undav con suggerimento di testa da calcio d'angolo.22:31

  34. 74'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Johnny Cardoso (Atletico Madrid).22:30

  35. 73'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:29

  36. 72'

    Fallo di mano di Ademola Lookman (Atletico Madrid).22:28

  37. 72'

    Sostituzione, Stoccarda. Ermedin Demirovic sostituisce Jamie Leweling.22:28

  39. 71'

    Fallo di Jeff Chabot (Stoccarda).22:26

  40. 71'

    Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26

  41. 70'

    Fallo di Jeff Chabot (Stoccarda).22:26

  42. 70'

    Julián Alvarez (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  43. 69'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:25

  45. 69'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Johnny Cardoso sostituisce Álex Baena.22:25

  46. 67'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stoccarda).22:23

  47. 67'

    Ademola Lookman (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  48. 66'

    Tentativo fallito. Grischa Prömel (Stoccarda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lorenz Assignon con cross.22:22

  49. 66'

    Gara riprende.22:22

  51. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Angelo Stiller (Stoccarda) per infortunio.22:21

  52. 64'

    Morten Hjulmand (Atletico Madrid) e' stato espulso.22:19

  53. 64'

    Angelo Stiller (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  54. 64'

    Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:19

  55. 61'

    Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ademola Lookman.22:17

  57. 61'

    Tiro parato. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giuliano Simeone.22:17

  58. 56'

    Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).22:12

  59. 56'

    Marcos Llorente (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  60. 54'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:10

  61. 54'

    Tiro respinto. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Deniz Undav.22:10

  63. 52'

    Sostituzione, Stoccarda. Lorenz Assignon sostituisce Josha Vagnoman per infortunio.22:08

  64. 50'

    Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  65. 50'

    Fallo di Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).22:06

  66. 50'

    Tiro respinto. Ademola Lookman (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Julián Alvarez.22:06

  67. 49'

    Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).22:05

  69. 49'

    Bilal El Khannouss (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  70. 48'

    Morten Hjulmand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  71. 48'

    Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).22:04

  72. 47'

    Gol! Stoccarda 1, Atletico Madrid 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ademola Lookman.22:03

  73. 46'

    Fallo di Angelo Stiller (Stoccarda).22:02

  75. 46'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:02

  76. Inizia il Secondo tempo Stoccarda 1, Atletico Madrid 0.22:01

  77. 45'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Ademola Lookman sostituisce Jonathan David.22:01

  78. 45'

    Primo tempo terminato, Stoccarda 1, Atletico Madrid 0.21:45

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  81. 44'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marc Pubill con suggerimento di testa.21:43

  82. 43'

    Fallo di Chris Führich (Stoccarda).21:42

  83. 43'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:42

  84. 43'

    Tiro parato. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:42

  85. 42'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stoccarda).21:41

  87. 42'

    Tiro respinto. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Morten Hjulmand.21:41

  88. 40'

    Tentativo fallito. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.21:39

  89. 39'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).21:39

  90. 39'

    Fallo di Deniz Undav (Stoccarda).21:38

  91. 39'

    Morten Hjulmand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  93. 36'

    Gol! Stoccarda 1, Atletico Madrid 0. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:35

  94. 34'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stoccarda).21:33

  95. 34'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  96. 33'

    Fallo di Grischa Prömel (Stoccarda).21:32

  97. 33'

    Morten Hjulmand (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  99. 31'

    Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pablo Barrios.21:30

  100. 30'

    Tentativo fallito. Marc Pubill (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Alejandro Grimaldo con cross da calcio d'angolo.21:29

  101. 29'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ramon Hendriks (Stoccarda).21:28

  102. 26'

    Jamie Leweling (Stoccarda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  103. 26'

    Fallo di Morten Hjulmand (Atletico Madrid).21:25

  105. 25'

    Fuorigioco. Angelo Stiller(Stoccarda) prova il lancio lungo, ma Grischa Prömel e' colto in fuorigioco.21:25

  106. 23'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).21:22

  107. 21'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Atletico Madrid).21:20

  108. 19'

    Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18

  109. 19'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:18

  111. 17'

    Maximilian Mittelstädt (Stoccarda) e' ammonito per fallo.21:16

  112. 17'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stoccarda).21:16

  113. 17'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  114. 16'

    Tentativo fallito. Angelo Stiller (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bilal El Khannouss.21:16

  115. 13'

    Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Deniz Undav.21:13

  117. 11'

    Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stoccarda) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:10

  118. 11'

    Tiro parato. Angelo Stiller (Stoccarda) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:10

  119. 7'

    Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Morten Hjulmand (Atletico Madrid).21:06

  120. 7'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area. Assist di Josha Vagnoman con suggerimento di testa.21:06

  121. 3'

    Tentativo fallito. Chris Führich (Stoccarda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jeff Chabot.21:02

  123. Tiro parato. Josha Vagnoman (Stoccarda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:00

  124. Calcio d'angolo,Stoccarda. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Atletico Madrid).21:00

  125. Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stoccarda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Undav.21:00

  126. Inizia il Primo tempo.21:00

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:21

  129. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MHPArena
    Città: Stoccarda
    Capienza: 60449 spettatori20:21

Formazioni Stoccarda - Atletico Madrid

Stoccarda
Atletico Madrid
TITOLARI STOCCARDA
  • (41) DENNIS SEIMEN (P)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (21) GRISCHA PRÖMEL (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (18) JAMIE LEWELING (C)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (C)
  • (26) DENIZ UNDAV (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
  • (33) MARIUS FUNK (P)
  • (44) LEO SAUER (A)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (17) DZENAN PEJCINOVIC (A)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (D)
  • (2) AMEEN AL-DAKHIL (D)
  • (28) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (9) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (22) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (23) MORTEN HJULMAND (C)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (15) JONATHAN DAVID (A)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (7) LEE KANG-IN (C)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (11) ADEMOLA LOOKMAN (A)
  • (5) JOHNNY CARDOSO (C)
  • (3) OBED VARGAS (C)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (16) ARNAU ORTIZ (A)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (4) RODRIGO MENDOZA (C)
  • (46) JORGE CASTILLO (C)
  • (30) DANI MARTINEZ (D)
  • (27) JORGE DOMÍNGUEZ (D)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
PREPARTITA

Stoccarda - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Atletico Madrid sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente lo Stoccarda si trova 3° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'Atletico Madrid si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Lo Stoccarda ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; l'Atletico Madrid ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

Stoccarda e Atletico Madrid è la prima che si affrontano in campionato.

Stoccarda-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Stoccarda, che non ha mai affrontato l'Atlético Madrid in precedenza, non ha mai vinto nelle sette partite contro squadre spagnole in Champions League (2N 5P).
  • L'Atlético Madrid ha perso tutte le ultime cinque trasferte contro squadre tedesche in Champions League, oltre a otto delle ultime nove gare esterne complessive (1V). L'unica eccezione in questa serie è stata la vittoria per 4-2 sul campo del Bayer Leverkusen nel febbraio 2017 (ottavi di finale).
  • L'Atlético Madrid ha vinto 2-0 contro il Manchester United nella seconda giornata, ma non effettua due clean sheets per due partite consecutive in Champions League dal febbraio 2020; quella di oggi sarà la loro 65ª gara da allora.
  • L'Atlético Madrid ha collezionato soltanto due clean sheets nelle ultime 23 trasferte nella fase a gironi/fase campionato di Champions League. Prima di questa serie, aveva registrato 10 clean sheets nelle prime 19 partite sotto la guida di Diego Simeone.
  • Lo Stoccarda ha vinto sei delle ultime nove partite casalinghe nelle principali competizioni europee (3P), dopo una serie di nove gare senza vittorie (6N 3P, incluse le qualificazioni). Dopo aver vinto all'esordio stagionale (3-1 contro il Viking), i tedeschi potrebbero vincere due partite casalinghe consecutive in Champions League per la prima volta dalla stagione 2003-04 (3).
  • L'Atlético Madrid non vince la terza partita della fase a gironi/fase campionato di Champions League dalla vittoria per 1-0 contro il Bayer Leverkusen nel 2019-20, avendo perso la terza giornata in quattro delle ultime sei stagioni (2N).
  • I quattro gol di Ermedin Demirovic rappresentano già il record per un giocatore dello Stoccarda in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League; si tratta inoltre del massimo numero di reti per un attaccante dello Stoccarda in una singola stagione europea da Mario Gomez (6) in Europa League nel 2008-09.
  • Ademola Lookman dell'Atlético Madrid ha segnato (3) o fornito un assist (1) in quattro delle sue sei presenze da subentrato in Champions League, andando a segno contro il Manchester United nella seconda giornata. Tra i giocatori con almeno cinque presenze da subentrato, solo Jürgen Rische ha una percentuale di partecipazione al gol superiore (5 su 5, 100%).
  • Il centrocampista dello Stoccarda Angelo Stiller ha effettuato 51 passaggi che rompono la linea in Champions League in questa stagione; nessun giocatore ne ha fatti di più nelle prime due giornate dell'edizione 2026-27 (anche Declan Rice a quota 51).
  • Nella vittoria per 2-0 contro il Manchester United alla seconda giornata, Pablo Barrios ha sbloccato il risultato dopo soli 47 secondi, registrando poi la più alta percentuale di passaggi riusciti tra i giocatori dell'Atlético Madrid (94.3% - 50 su 53) nel match.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StoccardaAtletico Madrid
Partite giocate22
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati63
Gol totali subiti12
Media gol subiti per partita0.51.0
Percentuale possesso palla63.056.4
Numero totale di passaggi12531166
Numero totale di passaggi riusciti11011015
Tiri nello specchio della porta119
Percentuale di tiri in porta40.750.0
Numero totale di cross4320
Numero medio di cross riusciti105
Duelli per partita vinti8571
Duelli per partita persi9087
Corner subiti612
Corner guadagnati127
Numero di punizioni a favore2422
Numero di punizioni concesse2821
Tackle totali2226
Percentuale di successo nei tackle63.646.2
Fuorigiochi totali66
Numero totale di cartellini gialli32
Numero totale di cartellini rossi00

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