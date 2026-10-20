Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:21

PREPARTITA

Stoccarda - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 20 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.

Arbitro di Stoccarda - Atletico Madrid sarà Serdar Gözübüyük. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente lo Stoccarda si trova 3° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'Atletico Madrid si trova 15° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Lo Stoccarda ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; l'Atletico Madrid ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

Stoccarda e Atletico Madrid è la prima che si affrontano in campionato.

Stoccarda-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Stoccarda, che non ha mai affrontato l'Atlético Madrid in precedenza, non ha mai vinto nelle sette partite contro squadre spagnole in Champions League (2N 5P).

L'Atlético Madrid ha perso tutte le ultime cinque trasferte contro squadre tedesche in Champions League, oltre a otto delle ultime nove gare esterne complessive (1V). L'unica eccezione in questa serie è stata la vittoria per 4-2 sul campo del Bayer Leverkusen nel febbraio 2017 (ottavi di finale).

L'Atlético Madrid ha vinto 2-0 contro il Manchester United nella seconda giornata, ma non effettua due clean sheets per due partite consecutive in Champions League dal febbraio 2020; quella di oggi sarà la loro 65ª gara da allora.

L'Atlético Madrid ha collezionato soltanto due clean sheets nelle ultime 23 trasferte nella fase a gironi/fase campionato di Champions League. Prima di questa serie, aveva registrato 10 clean sheets nelle prime 19 partite sotto la guida di Diego Simeone.

Lo Stoccarda ha vinto sei delle ultime nove partite casalinghe nelle principali competizioni europee (3P), dopo una serie di nove gare senza vittorie (6N 3P, incluse le qualificazioni). Dopo aver vinto all'esordio stagionale (3-1 contro il Viking), i tedeschi potrebbero vincere due partite casalinghe consecutive in Champions League per la prima volta dalla stagione 2003-04 (3).

L'Atlético Madrid non vince la terza partita della fase a gironi/fase campionato di Champions League dalla vittoria per 1-0 contro il Bayer Leverkusen nel 2019-20, avendo perso la terza giornata in quattro delle ultime sei stagioni (2N).

I quattro gol di Ermedin Demirovic rappresentano già il record per un giocatore dello Stoccarda in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League; si tratta inoltre del massimo numero di reti per un attaccante dello Stoccarda in una singola stagione europea da Mario Gomez (6) in Europa League nel 2008-09.

Ademola Lookman dell'Atlético Madrid ha segnato (3) o fornito un assist (1) in quattro delle sue sei presenze da subentrato in Champions League, andando a segno contro il Manchester United nella seconda giornata. Tra i giocatori con almeno cinque presenze da subentrato, solo Jürgen Rische ha una percentuale di partecipazione al gol superiore (5 su 5, 100%).

Il centrocampista dello Stoccarda Angelo Stiller ha effettuato 51 passaggi che rompono la linea in Champions League in questa stagione; nessun giocatore ne ha fatti di più nelle prime due giornate dell'edizione 2026-27 (anche Declan Rice a quota 51).

Nella vittoria per 2-0 contro il Manchester United alla seconda giornata, Pablo Barrios ha sbloccato il risultato dopo soli 47 secondi, registrando poi la più alta percentuale di passaggi riusciti tra i giocatori dell'Atlético Madrid (94.3% - 50 su 53) nel match.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: