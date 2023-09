DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bayern monaco - Manchester united? La gara tra Bayern monaco e Manchester united si giocherà mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Bayern monaco - Manchester united? L'arbitro del match sarà Glenn Nyberg Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bayern monaco - Manchester united sarà Pol van Boekel Dove si gioca Bayern monaco - Manchester united? La partita si gioca a München In che stadio si gioca Bayern monaco - Manchester united? Stadio Allianz Arena Chi trasmette la partita Bayern monaco - Manchester united? La partita tra Bayern monaco e Manchester united verrà trasmessa da Sky Sport Arena, Mediaset Infinity e Sky Qual è il risultato di Bayern Monaco - Manchester United? Al 12° minuto del primo tempo il risultato di Bayern Monaco - Manchester United è 0-0

PREPARTITA

Bayern Monaco - Manchester United è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Manchester United sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Bayern Monaco-Manchester United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tutti gli 11 precedenti tra Bayern Monaco e Manchester United sono stati disputati in Champions League: il club tedesco non ha mai perso in gare casalinghe contro i Red Devils (3V, 2N).

Il Manchester United ha perso quattro sfide contro il Bayern Monaco in Champions League, solo contro il Barcellona (cinque) ha registrato più sconfitte nel torneo – tuttavia, una delle due vittorie dei Red Devils contro i bavaresi è arrivata in finale nel 1999.

Solo il Real Madrid (304) ha giocato più partite in Champions League rispetto al Bayern Monaco (282). Questa è la 16ª partecipazione consecutiva della squadra tedesca nella competizione.

Nell'attuale format della Champions League (dal 2003-04), il Bayern Monaco ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in tutte le 19 stagioni; l'ultima volta che i bavaresi non hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta nel torneo risale al 2002-03.

Il Manchester United non ha superato la fase a gironi della Champions League in due delle sei partecipazioni dal ritiro di Alex Ferguson (33%), dopo essere stato eliminato in questa fase in solo in tre delle 18 stagioni con lo scozzese alla guida (17%).

Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto nelle ultime 34 partite della fase a gironi di Champions League (31V, 3N), vincendo tutte le 13 gare più recenti. Entrambe sono le serie più lunghe nella fase a gironi nella storia della competizione.

Il Bayern Monaco ha segnato in tutte le ultime 40 partite casalinghe nella fase a gironi di Champions League (38V, 1N, 1P), dopo la sconfitta per 0-2 contro il Bordeaux nel novembre 2009.

Nella sua ultima stagione in Champions League con l'Ajax nel 2021-22, l'allenatore del Man Utd Erik ten Hag ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi, con un punteggio complessivo di 20-5.

Harry Kane ha preso parte a sette gol nelle ultime 10 presenze contro il Manchester United (quattro reti e tre assist), anche se non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite contro i Red Devils (1N, 4P).

In base alla qualità dei tiri in porta affrontati, André Onana è il portiere che ha evitato di subire più gol nella scorsa stagione di Champions League (7.8: 10 reti subite e 17.8 xG in porta subiti, esclusi autogol).

Dove vedere Bayern Monaco-Manchester United di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 20 settembre.

Bayern Monaco-Manchester United è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

