Rigore concesso da António Silva (Benfica) per un fallo di mano in area.21:13

Rigore per Salisburgo. Strahinja Pavlovic e'stato atterrato in area di rigore.21:02

Rigore concesso da Anatolii Trubin (Benfica) per un fallo in area.21:02

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Benfica - Salisburgo? La gara tra Benfica e Salisburgo si giocherà mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Benfica - Salisburgo? L'arbitro del match sarà Halil Umut Meler Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Benfica - Salisburgo sarà Alper Ulusoy Dove si gioca Benfica - Salisburgo? La partita si gioca a Lisbon In che stadio si gioca Benfica - Salisburgo? Stadio Estádio da Luz

PREPARTITA

Benfica - Salisburgo è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Salisburgo sarà Halil Umut Meler coadiuvato da Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy. Al VAR invece ci sarà Alper Ulusoy.

Benfica-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro competitivo tra Benfica e Salisburgo. Il Benfica non ha mai perso contro squadre austriache in tutte le competizioni (5V, 3N), più di recente ha sconfitto l’Austria Vienna con un punteggio complessivo di 4-1 nelle qualificazioni per la Champions League 2006/07.

Il Salisburgo non ha vinto in entrambe le sue precedenti trasferte contro squadre portoghesi, perdendo 2-0 contro lo Sporting CP nel novembre 1993 (Coppa UEFA) e pareggiando 1-1 contro il Vitória Guimarães nel settembre 2017 (Europa League).

Questa è la 12ª partecipazione del Benfica nella Champions League nelle ultime 13 stagioni, avendo mancato la qualificazione solo nella stagione 2020/21.

Il Benfica ha raggiunto la fase a eliminazione diretta di Champions League nelle ultime due stagioni, ma non ci è mai riuscito in tre partecipazioni consecutive nella competizione.

Questa sarà la sesta partecipazione del Salisburgo in Champions League, il doppio delle partecipazioni di qualsiasi altra squadra austriaca. Ha superato la fase a gironi solo una volta, nella stagione 2021/22, prima di essere eliminato con un punteggio complessivo di 8-2 dal Bayern Monaco negli ottavi di finale.

Il Salisburgo non ha mai mantenuto la porta inviolata in 16 trasferte di Champions League, il maggior numero di partite giocate fuori casa senza mai una partita senza gol subiti.

Nessuna squadra ha generato più tiri (21) o segnato più gol (cinque) in seguito a recuperi offensivi rispetto al Benfica nella scorsa stagione di Champions League.

Delle 32 squadre che hanno partecipato alla Champions League nella scorsa stagione, il Salisburgo è stata quella con la percentuale di passaggi completati sotto pressione più bassa (65%). Solo il Viktoria Plzen (15) ha avuto meno sequenze di 10+ passaggi consecutivi su azione rispetto agli austriaci (19).

João Mário ha segnato sei gol in Champions League nella scorsa stagione, il massimo per un giocatore del Benfica in una singola stagione (alla pari con Darwin Núñez nel 2021/22).

Il diciannovenne Oscar Gloukh potrebbe diventare il più giovane giocatore israeliano a segnare in Champions League, con il record attuale detenuto da Manor Solomon (20 anni e 69 giorni contro l'Atalanta nell'ottobre 2019).

Dove vedere Benfica-Salisburgo di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Benfica-Salisburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 20 settembre.

Benfica-Salisburgo è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

