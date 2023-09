DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Galatasaray - Copenaghen? La gara tra Galatasaray e Copenaghen si giocherà mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Galatasaray - Copenaghen? L'arbitro del match sarà Georgi Kabakov Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Galatasaray - Copenaghen sarà Ivaylo Stoyanov Dove si gioca Galatasaray - Copenaghen? La partita si gioca a Istanbul In che stadio si gioca Galatasaray - Copenaghen? Stadio Rams Global Stadium Chi trasmette la partita Galatasaray - Copenaghen? La partita tra Galatasaray e Copenaghen verrà trasmessa da Sky Sport Max, Mediaset Infinity e Sky Qual è il risultato di Galatasaray - Copenaghen? Al 20° minuto del primo tempo il risultato di Galatasaray - Copenaghen è 0-0

Galatasaray - Copenaghen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 18:45 allo stadio Rams Global Stadium di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Copenaghen sarà Georgi Kabakov coadiuvato da Martin Margaritov e Diyan Hristov Valkov. Al VAR invece ci sarà Ivaylo Stoyanov.

Galatasaray-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Galatasaray e Copenaghen risalgono alla Champions League 2013-14, con la squadra turca che ha vinto 3-1 in casa prima di perdere 1-0 in Danimarca.

Il Copenaghen ha perso entrambe le sue trasferte contro squadre turche nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni), perdendo 3-1 contro il Galatasaray in Champions League (2013) e 1-0 contro l'Istanbul Basaksehir in Europa League 2019-20.

Il Galatasaray torna in Champions League dove mancava dal 2019-20. Nel complesso, è la sua 17ª stagione nella competizione, più del doppio di qualsiasi altra squadra turca.

Il Galatasaray ha vinto solo due delle ultime 26 partite in Champions League (7N, 17P), ed è stato eliminato nella fase a gironi in ciascuna delle ultime quattro partecipazioni.

Questa è la sesta presenza del Copenaghen in Champions League e la prima volta in assoluto che partecipa a due edizioni consecutive della competizione. Solo una volta è riuscito a superare la fase a gironi, nel 2010-11 con Stale Solbakken.

Il Copenaghen è la squadra danese che ha giocato più partite in Champions League (32). Dopo aver vinto quattro delle prime otto partite nella competizione tra il 2006 e il 2010, ne ha vinte solo quattro delle successive 24 (9N, 11P).

Il Copenaghen non è riuscito a segnare in otto delle sue ultime 10 partite di Champions League, segnando solo una rete nelle sei partite della fase a gironi della scorsa stagione.

Il Copenaghen segna 0.75 gol a partita in Champions League (24 in 32 partite), la quinta media più bassa tra le squadre con almeno 30 partite nella competizione.

Mauro Icardi ha segnato tre gol e fornito un assist nelle sue tre partite da titolare con il Galatasaray nelle qualificazioni alla Champions League di questa stagione. Non ha segnato in nessuna delle sue ultime sette presenze nella competizione, avendo segnato nove gol nelle prime 12 gare giocate nella fase finale del torneo.

All'età di 17 anni e 309 giorni il giorno di questa partita, Roony Bardghji del Copenaghen potrebbe diventare lo svedese più giovane a segnare in Champions League, e solo il secondo teenager svedese a riuscirci, dopo Anthony Elanga (19 anni e 302 giorni vs Manchester United nel febbraio 2022).

Dove vedere Galatasaray-Copenaghen di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Galatasaray-Copenaghen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 20 settembre.

Galatasaray-Copenaghen è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

