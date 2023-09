DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Siviglia - Lens? La gara tra Siviglia e Lens si giocherà mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Siviglia - Lens? L'arbitro del match sarà Tobias Stieler Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Siviglia - Lens sarà Bastian Dankert Dove si gioca Siviglia - Lens? La partita si gioca a Sevilla In che stadio si gioca Siviglia - Lens? Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán Chi trasmette la partita Siviglia - Lens? La partita tra Siviglia e Lens verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Qual è il risultato di Siviglia - Lens? Al 13° minuto del primo tempo il risultato di Siviglia - Lens è 1-0

PREPARTITA

Siviglia - Lens è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 20 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.

Arbitro di Siviglia - Lens sarà Tobias Stieler coadiuvato da Christian Gittelmann e Mark Borsch. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Siviglia-Lens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Siviglia e Lens. Il Siviglia ha vinto tre delle cinque partite casalinghe contro squadre francesi (2P), anche se ha perso l'ultima gara contro queste formazioni (1-2 contro il Lille nel novembre 2021).

Il Lens ha perso solo uno dei sette match contro squadre spagnole (4V, 2N): 1-3 contro il Deportivo La Coruña nell'ottobre 2002. L’ultima gara tra il Lens e una formazione spagnola risale al successo del club francese per 3-1 vs Osasuna nella Coppa UEFA 2006-07.

Il Siviglia giocherà in Champions League per la quarta stagione consecutiva (nona partecipazione in generale nella competizione). Dopo aver raggiunto la fase a eliminazione diretta in cinque delle prime sei stagioni nel torneo, il Siviglia è stato eliminato in questa prima fase in ciascuna delle ultime due.

Il Siviglia ha vinto solo due delle ultime 14 partite di Champions League (6N, 6P), entrambi i successi sono arrivati in gare casalinghe.

Questa sarà la terza stagione del Lens in Champions League, il club francese è stato eliminato nella prima fase a gironi sia nel 1998-99 che nel 2002-03.

L'ultima partita del Lens in Champions League risale a 20 anni e 311 giorni fa, si tratta del terzo intervallo più lungo tra due partite di una singola squadra nella storia della competizione, dopo il Ferencváros (24 anni 319 giorni) e il Salisburgo (24 anni 284 giorni).

L'ultima vittoria fuori casa del Lens in competizioni europee risale al settembre 2005, nel 4-2 in Coppa UEFA contro la squadra polacca del Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski. Il club francese non ha vinto nessuna delle ultime 11 trasferte in competizioni europee (6N, 5P) e ha segnato solo tre gol in queste 11.

Sergio Ramos ha giocato ben 17 stagioni differenti in Champions League (dal 2005-06). Se dovesse giocare questo match diventerà il secondo giocatore spagnolo con più edizioni disputate nel torneo, dopo Iker Casillas - che detiene il record assoluto tra tutti i giocatori (20).

Youssef En-Nesyri ha realizzato otto gol in 14 presenze con il Siviglia in Champions League, solo Wissam Ben Yedder (10) ne ha segnati di più con il club spagnolo nella competizione.

Jesús Navas (37 anni e 303 giorni) potrebbe diventare il più anziano calciatore di movimento spagnolo a giocare in Champions League a partire da Donato con il Deportivo La Coruña nel febbraio 2003 (40 anni e 51 giorni contro il Basilea).

Dove vedere Siviglia-Lens di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Siviglia-Lens si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 20 settembre.

Siviglia-Lens è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

