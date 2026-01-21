Dal terzo al tredicesimo posto in 45 minuti. L'Atalanta, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio e alle spalle solo di Arsenal e Bayern Monaco in classifica, si fa rimontare ed esce dalla zona che le consentirebbe di approdare direttamente agli ottavi di finale, scendendo in quella playoff. Tre punti fondamentali, invece, per l'Athletic Club, che sale al 23° posto a quota 8 punti e avrà la possibilità di centrare la qualificazione nell'ultimo turno, che giocherà in casa.
Partita dai due volti quella di Bergamo, dove l'Atalanta domina il primo tempo andando in vantaggio dopo 16 minuti con il colpo di testa vincente di Scamacca su assist di Zalewski, si vede annullare un gol ancora con Scamacca per fuorigioco dell'assistman De Ketelaere e colpisce un palo di testa proprio con il belga. Nella ripresa, però, cambia tutto in 16 minuti: tanti, infatti, ne passano tra il primo e il terzo gol dell'Athletic, che pareggia al 58' alla prima occasione con il destro sul primo palo di Guruzeta e al 70' trova il vantaggio con il sinistro al volo del subentrato Serrano, ancora su assist di Navarro. L'esterno è poi protagonista quattro minuti più tardi con la rete del 3-1, arrivata con un destro a incrociare sul secondo palo. Dopo aver messo dentro Krstovic e Lookman, Palladino inserisce anche Samardzic e Sulemana e l'Atalanta segna il gol del 2-3 proprio con l'ex Lecce su assist di Lookman. Ma non basta, a Bergamo vince l'Athletic.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
FISCHIO FINALE: ATALANTA-ATHLETIC CLUB 2-3. I baschi ribaltano la Dea nel secondo tempo.22:52
90'+5'
AMMONITO Marco Carnesecchi per una spinta a gioco fermo ai danni di Navarro.22:53
90'+2'
Samardzic alza il pallone sul secondo palo per Lookman, che rimette in mezzo al volo con il sinistro, trovando però prima il ginocchio di Areso e poi le mani di Unai Simon.22:50
90'
Segnalati quattro minuti di recupero.22:48
88'
GOL! ATALANTA-Athletic Club 2-3! Rete di Nikola Krstovic! Samardzic crossa sul primo palo per la sponda aerea di De Ketelaere, che allunga sul secondo palo per Lookman. Molto lucido, il nigeriano non calcia ma offre in mezzo per Krstovic, che spinge in porta la rete che dimezza lo svantaggio.
Atalanta ora super offensiva alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita.22:45
82'
Quinta sostituzione per l'Atalanta. Richiamato in panchina Lorenzo Bernasconi, minuti per Kamaldeen Sulemana.22:40
81'
Quinta sostituzione per l'Athletic Club. Andoni Gorosabel lascia spazio a Jesús Areso.22:38
79'
Ahanor raccoglie un pallone al limite dell'area e prova a calciare di interno sinistro sul secondo palo. Unai Simon si allunga e blocca a terra.22:37
76'
Quarta sostituzione per l'Atalanta. Finisce la partita di Davide Zappacosta, al suo posto Lazar Samardzic.22:34
76'
Terza sostituzione per l'Atalanta. Esce Sead Kolasinac, entra Honest Ahanor.22:33
74'
GOL! Atalanta-ATHLETIC CLUB 1-3! Rete di Robert Navarro! Sancet anticipa Kossounou e riesce a toccare per Navarro, che si presenta davanti a Carnesecchi e lo supera incrociando sul secondo palo.22:33
73'
Giropalla prolungato dell'Atalanta, alla ricerca di spazi per provare a pareggiare la partita.22:31
70'
GOL! Atalanta-ATHLETIC CLUB 1-2! Rete di Nico Serrano! Navarro crossa sul secondo palo per il neoentrato, che si inserisce tra Kossounou e Zappacosta e batte Carnesecchi calciando al volo con il sinistro.22:28
68'
Quarta sostituzione per l'Athletic Club. Fuori Unai Gómez, dentro Nico Serrano.22:25
66'
Seconda sostituzione per l'Atalanta. Richiamato in panchina Gianluca Scamacca, minuti per Nikola Krstovic.22:23
65'
Prima sostituzione per l'Atalanta. Nicola Zalewski lascia spazio ad Ademola Lookman.22:23
65'
Pronti due cambi per la Dea.22:22
62'
Colpita a freddo, l'Atalanta prova a reagire al gol di Guruzeta.22:20
59'
Terza sostituzione per l'Athletic Club. Finisce la partita di Alejandro Rego, al suo posto Íñigo Ruíz de Galarreta.22:18
59'
Seconda sostituzione per l'Athletic Club. Esce Mikel Jauregizar, entra Mikel Vesga.22:17
58'
GOL! Atalanta-ATHLETIC CLUB 1-1! Rete di Gorka Guruzeta! Verticalizzazione profonda di Lekue per Navarro, che di petto lavora di sponda per Guruzeta. Il centravanti basco si presenta davanti a Carnesecchi e lo batte sul primo palo.22:17
55'
ANCORA ZAPPACOSTA! De Ketelaere scarica al limite dell'area per l'ex esterno del Torino, che calcia di prima a incrociare con il destro, andando vicinissimo al raddoppio.22:13
54'
AMMONITO Mikel Jauregizar per un fallo su Zalewski. Era diffidato, salterà l'ultima giornata della League Phase di Champions League.22:12
53'
ZAPPACOSTA! Gran lancio in profondità di De Roon per la corsa del numero 77, che porta palla, rientra sul sinistro e calcia sul primo palo. Unai Simon blocca in due tempi.22:11
52'
PILLOLA STATISTICA: Da inizio dicembre, Gianluca Scamacca è uno dei quattro giocatori di Serie A che ha partecipato a più gol in tutte le competizioni: sette, cinque reti e due assist (al pari di Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Nikola Vlasic).22:10
49'
L'Atalanta muove palla senza forzare la giocata, forte del vantaggio di un gol.22:07
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Athletic Club.22:03
46'
Prima sostituzione per l'Athletic Club. Fuori Adama Boiro, dentro Oihan Sancet.22:02
Difficile ipotizzare cambi all'intervallo da parte di Palladino, visto l'ottimo primo tempo disputato dall'Atalanta. Lecito aspettarsi, comunque, l'ingresso in campo di Lookman nel corso del secondo tempo. Diversa la situazione per Valverde, il cui schieramento piuttosto difensivo finora non ha pagato. Possibile, dunque, l'ingresso in campo di Sancet e Ruiz de Galarreta per provare ad alzare la qualità dell'undici.21:52
Dopo un primo quarto d'ora di studio, l'Atalanta trova il vantaggio al 16' con il colpo di testa di Scamacca su assist perfetto di Zalewski. La Dea gestisce il possesso e continua ad attaccare, sfiorando il gol con Bernasconi e ancora con Scamacca, che al 41' si vede annullare un gol per fuorigioco di De Ketelaere, autore dell'assist. Il belga prova a mettersi in proprio due minuti dopo, ma colpisce il palo di testa.21:49
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-ATHLETIC CLUB 1-0. Nerazzurri avanti con il gol di Scamacca.21:47
45'
Concesso un minuto di recupero.21:45
43'
PALO DI DE KETELAERE! Calcio di punizione battuto dalla fascia destra da parte di Zalewski, che pesca il belga al centro dell'area. Colpo di testa a colpo sicuro, ma il legno nega il raddoppio alla Dea.21:44
41'
GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA! Lancio in profondità di Kolasinac per la corsa alle spalle della difesa di De Ketelaere, che va via in campo aperto e offre il pallone a Scamacca, il quale spinge in porta con il destro. L'arbitro Makkelie, però, annulla per fuorigioco dell'attaccante belga.21:42
39'
DOPPIA SUPER PARATA DI UNAI SIMON! De Ketelaere va via a tre giocatori, entra in area e crossa basso sul primo palo per Scamacca, che colpisce di prima, ma viene fermato dal portiere basco. Sulla ribattuta arriva Bernasconi a botta sicura, ma Unai Simon è ancora miracoloso. Al termine dell'azione, l'arbitro Makkelie fischia fuorigioco del numero 9 nerazzurro.21:40
37'
CI PROVA BERNASCONI! Il numero 47 riceve sulla sinistra, rientra sul destro e calcia a incrociare sul secondo palo con il piede debole, andando a un passo dal secondo palo della porta difesa da Unai Simon.21:37
34'
Zalewski resta a terra dopo un contatto con Jaureguizar. Gioco fermo a Bergamo.21:34
31'
Corner a rientrare di Unai Gomez direttamente tra le braccia di Carnesecchi.21:32
28'
Rilancio profondo di Carnesecchi per Scamacca, che commette fallo su Vivan. Punizione per l'Athletic.21:29
25'
Altro ottimo calcio di punizione guadagnato da Zalewski, bravo a prendere posizione e a subire il fallo di Lekue.21:25
22'
AMMONITO Dani Vivian per una trattenuta ai danni di Zalewski.21:22
19'
Dopo il vantaggio firmato da Scamacca, l'Atalanta gestisce il possesso del pallone.21:20
16'
GOL! ATALANTA-Athletic Club 1-0! Rete di Gianluca Scamacca! Zalewski riceve da Bernasconi, si sposta il pallone sul destro e crossa al centro dell'area per il numero 9 nerazzurro, che prende la posizione su Paredes e di testa batte Unai Simon.
Bernasconi chiude su Gorosabel e fa ripartire l'azione dell'Atalanta.21:16
10'
Zalewski sterza sul sinistro e crossa sul primo palo, dove Vivian anticipa Scamacca e di testa riesce ad allontanare.21:10
7'
Possesso palla dell'Athletic, che fatica a trovare spazi.21:07
4'
Ritmo subito molto alto a Bergamo.21:03
Navarro crossa dal fondo all'indietro per Gureteza, che colpisce al volo con il destro, ma non trova la porta.21:01
CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Athletic Club. Primo pallone giocato dai baschi.21:00
Tante assenze pesanti per Valverde, che deve rinunciare in primis ai fratelli Nico e Inaki Williams, che lasciano spazio in attacco a Navarro e Guruzeta. L'assenza contemporanea di Berenguer costringe l'allenatore basco ad avanzare la posizione di Gorosabel, mentre a centrocampo manca Prados e vanno in panchina sia Sancet che Ruiz de Galarreta. In difesa mancano Laporte e Berchiche, sostituiti da Paredes e Adama Boiro.20:34
Senza Raspadori (out perché, essendo appena arrivato, non è in lista UEFA) e con Lookman da poco rientrato dalla Coppa d'Africa (è in panchina), Palladino conferma ancora una volta Zalewski sulla trequarti, al fianco di De Ketelaere e alle spalle di Scamacca. A centrocampo torna titolare Ederson, mentre sugli esterni giocano Zappacosta e Bernasconi. Sempre out Bellanova. In difesa Kossounou vince il ballottaggio con Hien, sostituito in mezzo da Djimsiti.20:29
FORMAZIONI UFFICIALI - L'Athletic Club si schiera in campo con il 4-2-3-1: Unai Simón; Inigo Lekue, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Alejandro Rego; Gorosabel, Unai Gomez, Navarro; Guruzeta. A disposizione: Mikel Santos, Padilla, Vesga, Sancet, Jesus Areso, Ruiz de Galarreta, Serrano, Hierro, De Luis, Ibon Sanchez, Selton Sanchez.20:27
FORMAZIONI UFFICIALI - L'Atalanta si schiera in campo con il 3-4-2-1: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pašalić, Samardžić, Lookman, Scalvini, Ahanor, Maldini, Krstović.20:23
Diversi i risultati e la classifica dell'Athletic Club, trentaduesimo in classifica con 5 punti e bisognoso di un miracolo per centrare la qualificazione ai playoff. La squadra di Ernesto Valverde ha vinto una sola partita in questa League Phase, a fronte di due pareggi e tre sconfitte. Le cose non vanno meglio in Liga, dove i baschi sono decimi, a 8 punti dal sesto posto (che al momento significherebbe qualificazione alla Conference League).20:21
L'Atalanta vuole proseguire il suo ottimo cammino in Champions League, competizione nella quale è reduce da tre vittorie consecutive, di cui l'ultima contro i campioni del mondo del Chelsea. La squadra di Raffaele Palladino, già certa della qualificazione almeno ai playoff e attualmente nona in classifica, vuole il successo anche oggi per provare a entrare nelle prime otto, piazzamento che le consentirebbe di approdare direttamente agli ottavi di finale.20:18
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Athletic Club, gara valida per la 7^ giornata della League Phase della UEFA Champions League.20:11
Dove si gioca la partita:
Stadio: New Balance Arena Città: Bergamo Capienza: 26724 spettatori20:11
Formazioni Atalanta - Athletic Bilbao
Atalanta
Athletic Bilbao
TITOLARI ATALANTA
(29) MARCO CARNESECCHI (P)
(19) BERAT DJIMSITI (D)
(23) SEAD KOLASINAC (D)
(3) ODILON KOSSOUNOU (D)
(15) MARTEN DE ROON (C)
(13) ÉDERSON (C)
(77) DAVIDE ZAPPACOSTA (C)
(47) LORENZO BERNASCONI (C)
(17) CHARLES DE KETELAERE (A)
(59) NICOLA ZALEWSKI (A)
(9) GIANLUCA SCAMACCA (A)
PANCHINA ATALANTA
(42) GIORGIO SCALVINI (D)
(90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
(4) ISAK HIEN (D)
(57) MARCO SPORTIELLO (P)
(6) YUNUS MUSAH (C)
(69) HONEST AHANOR (D)
(31) FRANCESCO ROSSI (P)
(10) LAZAR SAMARDZIC (C)
(8) MARIO PASALIC (C)
(70) DANIEL MALDINI (A)
(7) KAMALDEEN SULEMANA (A)
(11) ADEMOLA LOOKMAN (A)
ALLENATORE ATALANTA
Raffaele Palladino
TITOLARI ATHLETIC BILBAO
(1) UNAI SIMÓN (P)
(3) DANI VIVIAN (D)
(4) AITOR PAREDES (D)
(15) ÍÑIGO LEKUE (D)
(19) ADAMA BOIRO (C)
(30) ALEJANDRO REGO (C)
(2) ANDONI GOROSABEL (C)
(18) MIKEL JAUREGIZAR (C)
(20) UNAI GÓMEZ (A)
(11) GORKA GURUZETA (A)
(23) ROBERT NAVARRO (A)
PANCHINA ATHLETIC BILBAO
(27) ÁLEX PADILLA (P)
(6) MIKEL VESGA (C)
(35) IBON SÁNCHEZ (C)
(12) JESÚS ARESO (D)
(33) ADRIÁN PÉREZ (A)
(34) JON DE LUIS (D)
(8) OIHAN SANCET (C)
(26) MIKEL SANTOS (P)
(31) ASIER HIERRO (A)
(16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)
(22) NICO SERRANO (A)
(44) SELTON SÁNCHEZ (C)
ALLENATORE ATHLETIC BILBAO
Ernesto Valverde
PREPARTITA
Atalanta - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Athletic Bilbao sarà Danny Makkelie. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Attualmente l'Atalanta si trova 13° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Athletic Bilbao si trova 23° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9; Athletic Bilbao ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.
Atalanta e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.
Atalanta-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Atalanta non ha vinto le ultime sette sfide contro squadre spagnole in tutte le competizioni (2N, 5P); questa sarà la sua prima partita in assoluto contro l'Athletic Bilbao.
L'Athletic Bilbao ha vinto solo uno dei suoi 11 match giocati in trasferta contro squadre italiane in tutte le competizioni (4N, 6P) e rimanendo senza successi nei sei match successivi alla vittoria per 2-1 contro la Sampdoria nella Coppa UEFA 1997/98.
Dopo aver perso 4-0 contro il PSG alla prima giornata di questa UEFA Champions League, l'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare (4V, 1N). I bergamaschi hanno subito solamente due reti in questo parziale e potrebbero vincere quattro match di fila per la prima volta dalla stagione 2019/20.
L'Athletic Bilbao non ha trovato la rete nelle ultime tre partite di UEFA Champions League, con le ultime due terminate 0-0. Inoltre, non ha mai segnato più di un gol nelle nove trasferte della competizione.
Solo lo Slavia Praga (due) ha segnato meno gol dell'Athletic Bilbao in questa UEFA Champions League (quattro), mentre solo il Pafos (11%) ha una percentuale realizzativa delle grandi occasioni inferiore rispetto a quella dei baschi (15% - due reti su 13).
L'Atalanta è stata in parità per il 61% del suo tempo totale di gioco in questa UEFA Champions League; la percentuale più alta del torneo. Dall'altra parte, solo l'Ajax è stata in vantaggio per una percentuale inferiore (2%) del suo tempo di gioco rispetto all'Athletic Bilbao (4%) nelle prime sei giornate di questa stagione.
L'Athletic Bilbao ha registrato 67 recuperi offensivi in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altra squadra nelle prime sei giornate. Tuttavia, i baschi non hanno ancora segnato da questa situazione di gioco nel torneo in corso.
L'Atalanta ha rimontato e vinto contro il Chelsea per 2-1 nell'ultima partita casalinga di UEFA Champions League. Solo una volta i bergamaschi hanno vinto due gare interne di fila nella competizione, superando la Dinamo Zagabria (fase a gironi) e il Valencia (ottavi di finale) nel 2019/20.
Nelle prime sei giornate di questa UEFA Champions League, solo Kylian Mbappé (17) ha creato più occasioni sotto pressione ad alta intensità rispetto a Charles De Ketelaere (15).
Jesús Areso ha vinto il 90% (19/21) dei suoi contrasti in questa UEFA Champions League, la più alta percentuale di successo (min. 20 tentati); inoltre dei 21 contrasti in cui è stato coinvolto, nessuno ha portato a un fallo sull'avversario (19 vinti e due volte superato in dribbling).
