Dal terzo al tredicesimo posto in 45 minuti. L'Atalanta, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio e alle spalle solo di Arsenal e Bayern Monaco in classifica, si fa rimontare ed esce dalla zona che le consentirebbe di approdare direttamente agli ottavi di finale, scendendo in quella playoff. Tre punti fondamentali, invece, per l'Athletic Club, che sale al 23° posto a quota 8 punti e avrà la possibilità di centrare la qualificazione nell'ultimo turno, che giocherà in casa.

Partita dai due volti quella di Bergamo, dove l'Atalanta domina il primo tempo andando in vantaggio dopo 16 minuti con il colpo di testa vincente di Scamacca su assist di Zalewski, si vede annullare un gol ancora con Scamacca per fuorigioco dell'assistman De Ketelaere e colpisce un palo di testa proprio con il belga. Nella ripresa, però, cambia tutto in 16 minuti: tanti, infatti, ne passano tra il primo e il terzo gol dell'Athletic, che pareggia al 58' alla prima occasione con il destro sul primo palo di Guruzeta e al 70' trova il vantaggio con il sinistro al volo del subentrato Serrano, ancora su assist di Navarro. L'esterno è poi protagonista quattro minuti più tardi con la rete del 3-1, arrivata con un destro a incrociare sul secondo palo. Dopo aver messo dentro Krstovic e Lookman, Palladino inserisce anche Samardzic e Sulemana e l'Atalanta segna il gol del 2-3 proprio con l'ex Lecce su assist di Lookman. Ma non basta, a Bergamo vince l'Athletic.