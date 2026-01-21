Incontro terminato, Bayern Monaco 2, Union Saint-Gilloise 0.
Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 2, Union Saint-Gilloise 0.22:54
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).22:52
Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Joshua Kimmich.22:51
Sostituzione, Bayern Monaco. Serge Gnabry sostituisce Michael Olise.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).22:45
Tentativo fallito. Mohammed Fuseini (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Anan Khalaili.22:45
Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Luis Díaz in seguito a un contropiede.22:43
Tentativo fallito. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:42
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sekou Keita sostituisce Promise David.22:41
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Rob Schoofs sostituisce Adem Zorgane.22:41
Hiroki Ito (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).22:41
Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:40
Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Bayern Monaco 2, Union Saint-Gilloise 0. Harry Kane (Bayern Monaco) colpisce la traversa con un tiro di destro.22:40
Decisione VAR: rigore Bayern Monaco.22:38
Rigore concesso da Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) per un fallo di mano in area.22:37
Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:35
Fallo di mano di Michael Olise (Bayern Monaco).22:35
Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:32
Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area.22:30
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Louis Patris (Union Saint-Gilloise).22:29
Sostituzione, Bayern Monaco. Hiroki Ito sostituisce Lennart Karl.22:27
Sostituzione, Bayern Monaco. Alphonso Davies sostituisce Raphaël Guerreiro.22:27
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Louis Patris sostituisce Raul Florucz.22:26
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Fedde Leysen sostituisce Guilherme Smith.22:26
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Mohammed Fuseini sostituisce Anouar Ait El Hadj.22:26
Promise David (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:25
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).22:25
Tentativo fallito. Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross in seguito a un calcio da fermo.22:24
Secondo cartellino giallo per Min-Jae Kim (Bayern Monaco) per fallo.22:22
Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:22
Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:21
Promise David (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Tom Bischof (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).22:20
Michael Olise (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:17
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:16
Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Gol! Bayern Monaco 2, Union Saint-Gilloise 0. Harry Kane (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:14
Rigore per Bayern Monaco. Harry Kane e'stato atterrato in area di rigore.22:13
Rigore concesso da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise) per un fallo in area.22:13
Gol! Bayern Monaco 1, Union Saint-Gilloise 0. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:11
Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Luis Díaz.22:11
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:10
Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 0, Union Saint-Gilloise 0.22:05
Primo tempo terminato, Bayern Monaco 0, Union Saint-Gilloise 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Joshua Kimmich con cross da calcio d'angolo.21:40
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Promise David (Union Saint-Gilloise).21:39
Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Luis Díaz.21:38
Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).21:37
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joshua Kimmich.21:35
Tiro parato. Promise David (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili.21:29
Tentativo fallito. Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raul Florucz con cross in seguito a un calcio da fermo.21:21
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:20
Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20
Min-Jae Kim (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.21:18
Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).21:18
Promise David (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise).21:14
Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:13
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Tom Bischof (Bayern Monaco).21:08
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Harry Kane (Bayern Monaco) per infortunio.21:05
Tentativo fallito. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Raphaël Guerreiro.21:05
Gara riprende.21:03
Gara momentaneamente sospesa, (Bayern Monaco).21:03
Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:03
Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Arena
Città: Monaco di Baviera
Capienza: 75000 spettatori19:49
Bayern Monaco - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Union Saint-Gilloise sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.
Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Union Saint-Gilloise si trova 31° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Bayern Monaco ha segnato 20 gol e ne ha subiti 7; Union Saint-Gilloise ha segnato 7 gol e ne ha subiti 17.
Bayern Monaco e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.
Bayern Monaco-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bayern Monaco
|Union Saint-Gilloise
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|5
|2
|Numero di partite perse
|1
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|18
|7
|Gol totali subiti
|7
|15
|Media gol subiti per partita
|1.2
|2.5
|Percentuale possesso palla
|56.1
|36.4
|Numero totale di passaggi
|3507
|2021
|Numero totale di passaggi riusciti
|3134
|1591
|Tiri nello specchio della porta
|49
|34
|Percentuale di tiri in porta
|55.7
|53.1
|Numero totale di cross
|63
|77
|Numero medio di cross riusciti
|9
|28
|Duelli per partita vinti
|242
|321
|Duelli per partita persi
|226
|324
|Corner subiti
|23
|32
|Corner guadagnati
|27
|25
|Numero di punizioni a favore
|45
|48
|Numero di punizioni concesse
|68
|79
|Tackle totali
|101
|152
|Percentuale di successo nei tackle
|56.4
|57.9
|Fuorigiochi totali
|10
|28
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
