Bayern Monaco - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Union Saint-Gilloise sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Union Saint-Gilloise si trova 31° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Bayern Monaco ha segnato 20 gol e ne ha subiti 7; Union Saint-Gilloise ha segnato 7 gol e ne ha subiti 17.

Bayern Monaco e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Bayern Monaco-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la prima sfida in assoluto tra il Bayern Monaco e l'Union Saint-Gilloise in tutte le competizioni. Il Bayern ha vinto otto delle sue nove partite casalinghe contro avversarie del Belgio (1P), inclusa una vittoria per 4-0 contro il Club Brugge in questa stessa stagione di UEFA Champions League.

L'Union Saint-Gilloise è imbattuta in tutte le quattro trasferte contro squadre tedesche nelle maggiori competizioni europee (2V 2N), la più recente un successo per 2-1 contro l'Eintracht Francoforte nella UEFA Conference League 2023-24.

L'Union Saint-Gilloise sarà la 72ª squadra diversa che il Bayern Monaco affronterà in UEFA Champions League, ad una sola lunghezza dal record del Real Madrid di 73 avversari. I bavaresi hanno vinto in 10 delle ultime 11 occasioni in cui hanno affrontato una squadra per la prima volta, con la sola eccezione di una sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa nella scorsa stagione.

Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime 37 partite casalinghe nella fase a gironi/fase campionato di UEFA Champions League (35V 2N) da una sconfitta per 3-2 contro il Manchester City nel dicembre 2013.

Entrambe le vittorie dell'Union Saint-Gilloise in UEFA Champions League sono arrivate in trasferta (contro PSV e Galatasaray), sebbene tutte e quattro le sue sconfitte siano state contro squadre provenienti dai cinque maggiori campionati europei (Newcastle, Inter, Atlético de Madrid e Marsiglia).

Il Bayern Monaco ha effettuato più tiri in porta (49), ha realizzato più grandi occasioni (12) e ha un totale di goal attesi più alto (15.1) di qualsiasi altra squadra in UEFA Champions League in questa stagione.

Harry Kane del Bayern Monaco non ha né segnato né fornito assist in nessuna delle sue ultime tre presenze in UEFA Champions League, la sua serie più lunga nella competizione al pari di una striscia di tre partite con il Tottenham nel 2022.

Lennart Karl, 17 anni, ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre presenze in UEFA Champions League con il Bayern Monaco, diventando il giocatore più giovane a riuscirci nella storia della competizione. Solo altri tre teenager hanno segnato in quattro partite di fila: Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2019) e Jude Bellingham (2022).

Solo Kylian Mbappé (20) ha creato più occasioni rispetto a Michael Olise (17) del Bayern Monaco nella UEFA Champions League in questa stagione, mentre solo Pierre-Emerick Aubameyang (quattro) ha più assist rispetto al francese (tre).

Nelle prime sei giornate di questa UEFA Champions League, Ousseynou Niang dell'Union Saint-Gilloise è stato superato in dribbling più di qualsiasi altro giocatore (16). Sui 34 contrasti che ha tentato, la sua percentuale di dribbling subiti (47% - 16/34) è stata anche la più alta tra tutti i difensori in questo periodo (min. 20 tentati).

