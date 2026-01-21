Virgilio Sport
Bayern Monaco-Union Saint-Gilloise: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera
21 Gennaio 2026 ore 21:00
Bayern Monaco
2
Union Saint-Gilloise
0
Partita finita
Arbitro: Rade Obrenovic
  1. 52' 1-0 Harry Kane
  2. 55' 2-0 Harry Kane (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Bayern Monaco 2, Union Saint-Gilloise 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Bayern Monaco 2, Union Saint-Gilloise 0.22:54

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).22:52

  4. 90'+2'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Joshua Kimmich.22:51

  5. 90'+2'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Serge Gnabry sostituisce Michael Olise.22:51

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  7. 86'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  9. 86'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).22:45

  10. 86'

    Tentativo fallito. Mohammed Fuseini (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Anan Khalaili.22:45

  11. 84'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Luis Díaz in seguito a un contropiede.22:43

  12. 83'

    Tentativo fallito. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:42

  13. 82'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sekou Keita sostituisce Promise David.22:41

  15. 82'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Rob Schoofs sostituisce Adem Zorgane.22:41

  16. 81'

    Hiroki Ito (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  17. 81'

    Fallo di Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).22:41

  18. 81'

    Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:40

  19. 81'

    Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Bayern Monaco 2, Union Saint-Gilloise 0. Harry Kane (Bayern Monaco) colpisce la traversa con un tiro di destro.22:40

  21. 79'

    Decisione VAR: rigore Bayern Monaco.22:38

  22. 78'

    Rigore concesso da Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) per un fallo di mano in area.22:37

  23. 76'

    Tentativo fallito. Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:35

  24. 76'

    Fallo di mano di Michael Olise (Bayern Monaco).22:35

  25. 73'

    Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:32

  27. 73'

    Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  28. 71'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area.22:30

  29. 70'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Louis Patris (Union Saint-Gilloise).22:29

  30. 67'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Hiroki Ito sostituisce Lennart Karl.22:27

  31. 67'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Alphonso Davies sostituisce Raphaël Guerreiro.22:27

  33. 67'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Louis Patris sostituisce Raul Florucz.22:26

  34. 67'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Fedde Leysen sostituisce Guilherme Smith.22:26

  35. 67'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Mohammed Fuseini sostituisce Anouar Ait El Hadj.22:26

  36. 66'

    Promise David (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:25

  37. 66'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

  39. 66'

    Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).22:25

  40. 65'

    Tentativo fallito. Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anouar Ait El Hadj con cross in seguito a un calcio da fermo.22:24

  41. 63'

    Secondo cartellino giallo per Min-Jae Kim (Bayern Monaco) per fallo.22:22

  42. 63'

    Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:22

  43. 63'

    Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:22

  45. 62'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:21

  46. 62'

    Promise David (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  47. 61'

    Tom Bischof (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  48. 61'

    Fallo di Raul Florucz (Union Saint-Gilloise).22:20

  49. 58'

    Michael Olise (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:17

  51. 57'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:16

  52. 57'

    Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  53. 55'

    Gol! Bayern Monaco 2, Union Saint-Gilloise 0. Harry Kane (Bayern Monaco) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:14

  54. 54'

    Rigore per Bayern Monaco. Harry Kane e'stato atterrato in area di rigore.22:13

  55. 54'

    Rigore concesso da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise) per un fallo in area.22:13

  57. 52'

    Gol! Bayern Monaco 1, Union Saint-Gilloise 0. Harry Kane (Bayern Monaco) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.22:12

  58. 52'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:11

  59. 52'

    Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Luis Díaz.22:11

  60. 51'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).22:10

  61. 51'

    Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  63. Inizia il Secondo tempo Bayern Monaco 0, Union Saint-Gilloise 0.22:05

  64. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bayern Monaco 0, Union Saint-Gilloise 0.21:48

  65. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  66. 40'

    Tentativo fallito. Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Joshua Kimmich con cross da calcio d'angolo.21:40

  67. 39'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Promise David (Union Saint-Gilloise).21:39

  69. 37'

    Tiro respinto. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Luis Díaz.21:38

  70. 36'

    Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).21:37

  71. 36'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  72. 35'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Joshua Kimmich.21:35

  73. 29'

    Tiro parato. Promise David (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anan Khalaili.21:29

  75. 20'

    Tentativo fallito. Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raul Florucz con cross in seguito a un calcio da fermo.21:21

  76. 19'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:20

  77. 19'

    Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20

  78. 18'

    Min-Jae Kim (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.21:18

  79. 18'

    Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).21:18

  81. 18'

    Promise David (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  82. 13'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  83. 13'

    Fallo di Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise).21:14

  84. 12'

    Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:13

  85. 7'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Tom Bischof (Bayern Monaco).21:08

  87. 5'

    Gara riprende.21:06

  88. 5'

    Gara momentaneamente sospesa, Harry Kane (Bayern Monaco) per infortunio.21:05

  89. 4'

    Tentativo fallito. Tom Bischof (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Raphaël Guerreiro.21:05

  90. 3'

    Gara riprende.21:03

  91. 3'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bayern Monaco).21:03

  93. 2'

    Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.21:03

  94. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  95. Fallo di Promise David (Union Saint-Gilloise).21:02

  96. Inizia il Primo tempo.21:01

  97. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  99. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Arena
    Città: Monaco di Baviera
    Capienza: 75000 spettatori19:49

Formazioni Bayern Monaco - Union Saint-Gilloise

Bayern Monaco
Union Saint-Gilloise
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (22) RAPHAËL GUERREIRO (D)
  • (20) TOM BISCHOF (D)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (3) MIN-JAE KIM (D)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (14) LUIS DÍAZ (C)
  • (17) MICHAEL OLISE (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (7) SERGE GNABRY (A)
  • (47) DAVID SANTOS (C)
  • (19) ALPHONSO DAVIES (D)
  • (30) CASSIANO KIALA (D)
  • (10) JAMAL MUSIALA (C)
  • (21) HIROKI ITO (D)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (40) JONAS URBIG (P)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (37) KJELL SCHERPEN (P)
  • (5) KEVIN MAC ALLISTER (D)
  • (26) ROSS SYKES (D)
  • (16) CHRISTIAN BURGESS (D)
  • (25) ANAN KHALAILI (C)
  • (8) ADEM ZORGANE (C)
  • (6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (30) RAUL FLORUCZ (A)
  • (10) ANOUAR AIT EL HADJ (A)
  • (12) PROMISE DAVID (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (3) MAMADOU BARRY (D)
  • (7) MOHAMMED FUSEINI (A)
  • (4) MATHIAS RASMUSSEN (C)
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
  • (48) FEDDE LEYSEN (D)
  • (17) ROB SCHOOFS (C)
  • (27) LOUIS PATRIS (D)
  • (32) SEKOU KEITA (A)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • David Hubert
PREPARTITA

Bayern Monaco - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.
Arbitro di Bayern Monaco - Union Saint-Gilloise sarà Rade Obrenovic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Union Saint-Gilloise si trova 31° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Bayern Monaco ha segnato 20 gol e ne ha subiti 7; Union Saint-Gilloise ha segnato 7 gol e ne ha subiti 17.

Bayern Monaco e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Bayern Monaco-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa è la prima sfida in assoluto tra il Bayern Monaco e l'Union Saint-Gilloise in tutte le competizioni. Il Bayern ha vinto otto delle sue nove partite casalinghe contro avversarie del Belgio (1P), inclusa una vittoria per 4-0 contro il Club Brugge in questa stessa stagione di UEFA Champions League.
  • L'Union Saint-Gilloise è imbattuta in tutte le quattro trasferte contro squadre tedesche nelle maggiori competizioni europee (2V 2N), la più recente un successo per 2-1 contro l'Eintracht Francoforte nella UEFA Conference League 2023-24.
  • L'Union Saint-Gilloise sarà la 72ª squadra diversa che il Bayern Monaco affronterà in UEFA Champions League, ad una sola lunghezza dal record del Real Madrid di 73 avversari. I bavaresi hanno vinto in 10 delle ultime 11 occasioni in cui hanno affrontato una squadra per la prima volta, con la sola eccezione di una sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa nella scorsa stagione.
  • Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime 37 partite casalinghe nella fase a gironi/fase campionato di UEFA Champions League (35V 2N) da una sconfitta per 3-2 contro il Manchester City nel dicembre 2013.
  • Entrambe le vittorie dell'Union Saint-Gilloise in UEFA Champions League sono arrivate in trasferta (contro PSV e Galatasaray), sebbene tutte e quattro le sue sconfitte siano state contro squadre provenienti dai cinque maggiori campionati europei (Newcastle, Inter, Atlético de Madrid e Marsiglia).
  • Il Bayern Monaco ha effettuato più tiri in porta (49), ha realizzato più grandi occasioni (12) e ha un totale di goal attesi più alto (15.1) di qualsiasi altra squadra in UEFA Champions League in questa stagione.
  • Harry Kane del Bayern Monaco non ha né segnato né fornito assist in nessuna delle sue ultime tre presenze in UEFA Champions League, la sua serie più lunga nella competizione al pari di una striscia di tre partite con il Tottenham nel 2022.
  • Lennart Karl, 17 anni, ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre presenze in UEFA Champions League con il Bayern Monaco, diventando il giocatore più giovane a riuscirci nella storia della competizione. Solo altri tre teenager hanno segnato in quattro partite di fila: Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2019) e Jude Bellingham (2022).
  • Solo Kylian Mbappé (20) ha creato più occasioni rispetto a Michael Olise (17) del Bayern Monaco nella UEFA Champions League in questa stagione, mentre solo Pierre-Emerick Aubameyang (quattro) ha più assist rispetto al francese (tre).
  • Nelle prime sei giornate di questa UEFA Champions League, Ousseynou Niang dell'Union Saint-Gilloise è stato superato in dribbling più di qualsiasi altro giocatore (16). Sui 34 contrasti che ha tentato, la sua percentuale di dribbling subiti (47% - 16/34) è stata anche la più alta tra tutti i difensori in questo periodo (min. 20 tentati).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bayern MonacoUnion Saint-Gilloise
Partite giocate66
Numero di partite vinte52
Numero di partite perse14
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati187
Gol totali subiti715
Media gol subiti per partita1.22.5
Percentuale possesso palla56.136.4
Numero totale di passaggi35072021
Numero totale di passaggi riusciti31341591
Tiri nello specchio della porta4934
Percentuale di tiri in porta55.753.1
Numero totale di cross6377
Numero medio di cross riusciti928
Duelli per partita vinti242321
Duelli per partita persi226324
Corner subiti2332
Corner guadagnati2725
Numero di punizioni a favore4548
Numero di punizioni concesse6879
Tackle totali101152
Percentuale di successo nei tackle56.457.9
Fuorigiochi totali1028
Numero totale di cartellini gialli1114
Numero totale di cartellini rossi10

