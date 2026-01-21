Incontro terminato, Chelsea 1, Pafos 0.
Incontro terminato, Chelsea 1, Pafos 0.
Secondo tempo terminato, Chelsea 1, Pafos 0.22:52
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).22:49
Tiro parato. Landry Dimata (Pafos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mons Bassouamina.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Sostituzione, Pafos. Georgios Michael sostituisce Vlad Dragomir.22:46
Gara riprende.22:44
Gara momentaneamente sospesa, (Chelsea).22:44
Enzo Fernández (Chelsea) e' ammonito.22:43
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).22:43
Mons Bassouamina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce Ken Sema.22:41
Sostituzione, Pafos. Mons Bassouamina sostituisce Mislav Orsic.22:41
Tiro parato. Vlad Dragomir (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:38
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Benoît Badiashile (Chelsea).22:38
Tiro respinto. Landry Dimata (Pafos) un colpo di testa da centro area. Assist di Ken Sema con cross.22:38
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:37
Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Jamie Gittens (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).22:37
Ivan Sunjic (Pafos) e' ammonito.22:35
Gol! Chelsea 1, Pafos 0. Moisés Caicedo (Chelsea) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Ken Sema (Pafos).22:35
Jamie Gittens (Chelsea) e' ammonito per fallo.22:31
Fallo di Jamie Gittens (Chelsea).22:31
Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Wesley Fofana (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Landry Dimata (Pafos).22:30
Sostituzione, Chelsea. Marc Cucurella sostituisce Jorrel Hato.22:28
Sostituzione, Chelsea. Jamie Gittens sostituisce Alejandro Garnacho.22:28
Sostituzione, Chelsea. João Pedro sostituisce Liam Delap.22:27
Gara riprende.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Enzo Fernández (Chelsea) per infortunio.22:26
Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Malo Gusto con cross.22:25
Tiro parato. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jorrel Hato.22:25
Tiro respinto. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Wesley Fofana.22:24
Sostituzione, Pafos. Domingos Quina sostituisce Jajá.22:23
Sostituzione, Pafos. Landry Dimata sostituisce Anderson Silva.22:23
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Kostas Pileas (Pafos) per infortunio.22:21
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Anderson Silva (Pafos).22:20
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).22:20
Tiro respinto. Estêvão (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Benoît Badiashile.22:20
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).22:19
Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).22:18
Tiro parato. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Estêvão.22:17
Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.22:15
Tentativo fallito. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).22:14
Ken Sema (Pafos) e' ammonito per fallo.22:13
Pedro Neto (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Fallo di Ken Sema (Pafos).22:13
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Pafos).22:12
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Jay Gorter (Pafos).22:10
Tiro parato. Estêvão (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Enzo Fernández con passaggio filtrante.22:10
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Ken Sema (Pafos).22:09
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Wesley Fofana (Chelsea).22:06
Sostituzione, Chelsea. Estêvão sostituisce Reece James.22:03
Sostituzione, Chelsea. Robert Sánchez sostituisce Filip Jörgensen.22:03
Inizia il Secondo tempo Chelsea 0, Pafos 0.22:03
Primo tempo terminato, Chelsea 0, Pafos 0.21:47
Tiro parato. Jorrel Hato (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Moisés Caicedo.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).21:45
Tentativo fallito. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Moisés Caicedo.21:42
Tiro parato. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Enzo Fernández.21:42
Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Liam Delap.21:41
Tiro respinto. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area.21:39
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).21:38
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).21:36
Tiro respinto. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Moisés Caicedo.21:36
Tentativo fallito. Benoît Badiashile (Chelsea) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Alejandro Garnacho con cross da calcio d'angolo.21:35
Tiro parato. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:35
Tiro respinto. Liam Delap (Chelsea) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Jorrel Hato con suggerimento di testa.21:35
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).21:35
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Pafos).21:34
Gara riprende.21:33
Mislav Orsic (Pafos) e' ammonito.21:33
Gara momentaneamente sospesa, (Chelsea).21:33
Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32
Fallo di Kostas Pileas (Pafos).21:32
Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).21:31
Tiro respinto. Jajá (Pafos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mislav Orsic.21:31
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:28
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Anderson Silva (Pafos).21:27
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).21:27
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).21:20
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:17
Derrick Luckassen (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).21:16
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tentativo fallito. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Enzo Fernández.21:16
Tentativo fallito. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Wesley Fofana.21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Bruno Felipe (Pafos) per infortunio.21:09
Tiro respinto. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Liam Delap.21:08
Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Jajá (Pafos).21:06
Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).21:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stamford Bridge
Città: Londra
Capienza: 41798 spettatori19:55
Chelsea - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Chelsea - Pafos sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Chelsea si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Pafos si trova 30° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Chelsea ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8; Pafos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.
Chelsea e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.
Chelsea-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Chelsea
|Pafos
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|3
|Gol totali segnati
|13
|4
|Gol totali subiti
|8
|9
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.5
|Percentuale possesso palla
|55.6
|37.1
|Numero totale di passaggi
|3075
|1986
|Numero totale di passaggi riusciti
|2729
|1495
|Tiri nello specchio della porta
|31
|18
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|40.9
|Numero totale di cross
|85
|64
|Numero medio di cross riusciti
|16
|20
|Duelli per partita vinti
|245
|239
|Duelli per partita persi
|291
|299
|Corner subiti
|15
|40
|Corner guadagnati
|33
|17
|Numero di punizioni a favore
|56
|59
|Numero di punizioni concesse
|86
|69
|Tackle totali
|91
|84
|Percentuale di successo nei tackle
|62.6
|54.8
|Fuorigiochi totali
|16
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|2
