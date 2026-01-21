Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Chelsea - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.

Arbitro di Chelsea - Pafos sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Chelsea si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Pafos si trova 30° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Chelsea ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8; Pafos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.

Chelsea e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.

Chelsea-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Chelsea incontra un avversario cipriota per la terza volta in assoluto; in precedenza ha vinto 1-0 in trasferta e pareggiato 2-2 in casa con l'APOEL Nicosia nella UEFA Champions League 2009/10.

Questo è il primo incontro del Pafos contro una squadra inglese. Le formazioni cipriote hanno vinto solo uno dei 21 precedenti in tutte le competizioni contro squadre inglesi (3N, 17P), con l'AEK Larnaca che ha superato 1-0 il Crystal Palace nella UEFA Conference League di questa stagione.

Il Chelsea è rimasto imbattuto nelle ultime 14 partite casalinghe nella fase a gironi/fase campionato della UEFA Champions League (10V, 4N), vincendo le ultime cinque, incluse le tre di questa stagione con un punteggio complessivo di 9-1.

Il Pafos non ha ancora segnato in trasferta in UEFA Champions League, dopo due pareggi per 0-0 e la sconfitta per 2-0 contro la Juventus nell'ultima partita esterna.

Tra le squadre nelle ultime 12 posizioni all'inizio di questo turno, solo il Benfica (otto) ha subito meno gol rispetto al Pafos (nove); allo stesso tempo il club cipriota è la squadra che ha subito più tiri (123) in questa Champions League.

Questa partita di UEFA Champions League vedrà la squadra che schiera gli 11 titolari con l'età media più bassa nella competizione (24 anni e 21 giorni il Chelsea) e quella che schiera gli 11 titolari con l'età media più alta (30 anni e 96 giorni il Pafos) nel torneo in corso.

Il Pafos ha utilizzato solo 18 giocatori in questa UEFA Champions League; nessuna squadra ha schierato meno calciatori nel torneo in corso (18 anche l'Union Saint-Gilloise).

Cole Palmer è stato coinvolto in quattro gol (un centro e tre assist) nelle sue ultime tre presenze nelle maggiori competizioni europee con il Chelsea, anche se non ha più giocato dalla rete contro il Bayern Monaco alla prima giornata di questa UEFA Champions League.

Estêvão (18 anni) ha segnato in tutte e tre le sue presenze da titolare in UEFA Champions League con il Chelsea. L'unico Under 20 ad aver trovato la rete in ciascuna delle sue prime quattro gare da titolare nella competizione è stato Kylian Mbappé (2017); mentre l'unico brasiliano ad esserci riuscito è Elpídio Silva (2001), mentre nessun giocatore del Chelsea ci è mai riuscito.

David Luiz ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea nel 2012. Il brasiliano ha segnato in due delle sue ultime tre presenze a Stamford Bridge nella competizione, con il PSG a marzo 2015 e con i Blues contro la Roma a ottobre 2017.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: