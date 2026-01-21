Virgilio Sport
Chelsea-Pafos: 1-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stamford Bridge di Londra
21 Gennaio 2026 ore 21:00
Chelsea
1
Pafos
0
Partita finita
Arbitro: Erik Lambrechts
  1. 78' 1-0 Moisés Caicedo
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Chelsea 1, Pafos 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Chelsea 1, Pafos 0.22:52

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).22:49

  4. 90'+1'

    Tiro parato. Landry Dimata (Pafos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mons Bassouamina.22:48

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  6. 89'

    Sostituzione, Pafos. Georgios Michael sostituisce Vlad Dragomir.22:46

  7. 87'

    Gara riprende.22:44

  9. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, (Chelsea).22:44

  10. 86'

    Enzo Fernández (Chelsea) e' ammonito.22:43

  11. 85'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).22:43

  12. 85'

    Mons Bassouamina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  13. 83'

    Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce Ken Sema.22:41

  15. 83'

    Sostituzione, Pafos. Mons Bassouamina sostituisce Mislav Orsic.22:41

  16. 81'

    Tiro parato. Vlad Dragomir (Pafos) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:38

  17. 80'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Benoît Badiashile (Chelsea).22:38

  18. 80'

    Tiro respinto. Landry Dimata (Pafos) un colpo di testa da centro area. Assist di Ken Sema con cross.22:38

  19. 80'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:37

  21. 80'

    Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  22. 79'

    Jamie Gittens (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  23. 79'

    Fallo di Bruno Felipe (Pafos).22:37

  24. 78'

    Ivan Sunjic (Pafos) e' ammonito.22:35

  25. 78'

    Gol! Chelsea 1, Pafos 0. Moisés Caicedo (Chelsea) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:35

  27. 77'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Ken Sema (Pafos).22:35

  28. 73'

    Jamie Gittens (Chelsea) e' ammonito per fallo.22:31

  29. 73'

    Fallo di Jamie Gittens (Chelsea).22:31

  30. 73'

    Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  31. 73'

    Wesley Fofana (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  33. 73'

    Fallo di Landry Dimata (Pafos).22:30

  34. 70'

    Sostituzione, Chelsea. Marc Cucurella sostituisce Jorrel Hato.22:28

  35. 70'

    Sostituzione, Chelsea. Jamie Gittens sostituisce Alejandro Garnacho.22:28

  36. 70'

    Sostituzione, Chelsea. João Pedro sostituisce Liam Delap.22:27

  37. 69'

    Gara riprende.22:26

  39. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Enzo Fernández (Chelsea) per infortunio.22:26

  40. 68'

    Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Malo Gusto con cross.22:25

  41. 68'

    Tiro parato. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jorrel Hato.22:25

  42. 67'

    Tiro respinto. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Wesley Fofana.22:24

  43. 65'

    Sostituzione, Pafos. Domingos Quina sostituisce Jajá.22:23

  45. 65'

    Sostituzione, Pafos. Landry Dimata sostituisce Anderson Silva.22:23

  46. 64'

    Gara riprende.22:21

  47. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Kostas Pileas (Pafos) per infortunio.22:21

  48. 63'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Anderson Silva (Pafos).22:20

  49. 62'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).22:20

  51. 62'

    Tiro respinto. Estêvão (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Benoît Badiashile.22:20

  52. 61'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).22:19

  53. 60'

    Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:18

  54. 60'

    Fallo di Bruno Felipe (Pafos).22:18

  55. 60'

    Tiro parato. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Estêvão.22:17

  57. 58'

    Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra.22:15

  58. 57'

    Tentativo fallito. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:15

  59. 57'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).22:14

  60. 56'

    Ken Sema (Pafos) e' ammonito per fallo.22:13

  61. 56'

    Pedro Neto (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

  63. 56'

    Fallo di Ken Sema (Pafos).22:13

  64. 55'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Pafos).22:12

  65. 53'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Jay Gorter (Pafos).22:10

  66. 53'

    Tiro parato. Estêvão (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Enzo Fernández con passaggio filtrante.22:10

  67. 51'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Ken Sema (Pafos).22:09

  69. 49'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Wesley Fofana (Chelsea).22:06

  70. 45'

    Sostituzione, Chelsea. Estêvão sostituisce Reece James.22:03

  71. 45'

    Sostituzione, Chelsea. Robert Sánchez sostituisce Filip Jörgensen.22:03

  72. Inizia il Secondo tempo Chelsea 0, Pafos 0.22:03

  73. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Chelsea 0, Pafos 0.21:47

  75. 45'+2'

    Tiro parato. Jorrel Hato (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Moisés Caicedo.21:47

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  77. 45'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bruno Felipe (Pafos).21:45

  78. 42'

    Tentativo fallito. Malo Gusto (Chelsea) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Moisés Caicedo.21:42

  79. 42'

    Tiro parato. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Enzo Fernández.21:42

  81. 42'

    Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Liam Delap.21:41

  82. 39'

    Tiro respinto. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area.21:39

  83. 38'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  84. 38'

    Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).21:38

  85. 37'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Ivan Sunjic (Pafos).21:36

  87. 37'

    Tiro respinto. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di Moisés Caicedo.21:36

  88. 35'

    Tentativo fallito. Benoît Badiashile (Chelsea) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Alejandro Garnacho con cross da calcio d'angolo.21:35

  89. 35'

    Tiro parato. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:35

  90. 35'

    Tiro respinto. Liam Delap (Chelsea) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Jorrel Hato con suggerimento di testa.21:35

  91. 35'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).21:35

  93. 34'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Pafos).21:34

  94. 33'

    Gara riprende.21:33

  95. 33'

    Mislav Orsic (Pafos) e' ammonito.21:33

  96. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, (Chelsea).21:33

  97. 33'

    Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:32

  99. 33'

    Fallo di Kostas Pileas (Pafos).21:32

  100. 32'

    Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  101. 32'

    Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).21:31

  102. 31'

    Tiro respinto. Jajá (Pafos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mislav Orsic.21:31

  103. 29'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:28

  105. 29'

    Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  106. 28'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Anderson Silva (Pafos).21:27

  107. 27'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).21:27

  108. 21'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  109. 21'

    Fallo di Bruno Felipe (Pafos).21:20

  111. 17'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:17

  112. 17'

    Derrick Luckassen (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  113. 16'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).21:16

  114. 16'

    Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  115. 16'

    Tentativo fallito. Reece James (Chelsea) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Enzo Fernández.21:16

  117. 11'

    Tentativo fallito. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Wesley Fofana.21:11

  118. 10'

    Gara riprende.21:10

  119. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Bruno Felipe (Pafos) per infortunio.21:09

  120. 8'

    Tiro respinto. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Liam Delap.21:08

  121. 7'

    Malo Gusto (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

  123. 7'

    Fallo di Jajá (Pafos).21:06

  124. 4'

    Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04

  125. 4'

    Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).21:04

  126. Inizia il Primo tempo.21:00

  127. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  129. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stamford Bridge
    Città: Londra
    Capienza: 41798 spettatori19:55

Formazioni Chelsea - Pafos

Chelsea
Pafos
TITOLARI CHELSEA
  • (12) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (21) JORREL HATO (D)
  • (27) MALO GUSTO (D)
  • (5) BENOÎT BADIASHILE (D)
  • (29) WESLEY FOFANA (D)
  • (8) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (25) MOISÉS CAICEDO (C)
  • (49) ALEJANDRO GARNACHO (C)
  • (24) REECE JAMES (C)
  • (7) PEDRO NETO (C)
  • (9) LIAM DELAP (A)
PANCHINA CHELSEA
  • (34) JOSH ACHEAMPONG (D)
  • (11) JAMIE GITTENS (A)
  • (56) LANDON EMENALO (C)
  • (20) JOÃO PEDRO (A)
  • (46) REGGIE WALSH (C)
  • (3) MARC CUCURELLA (D)
  • (41) ESTÊVÃO (A)
  • (23) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (1) ROBERT SÁNCHEZ (P)
  • (38) MARC GUIU (A)
  • (17) ANDREY SANTOS (C)
  • (32) TYRIQUE GEORGE (A)
ALLENATORE CHELSEA
  • Liam Rosenior
TITOLARI PAFOS
  • (1) JAY GORTER (P)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
  • (26) IVAN SUNJIC (D)
  • (23) DERRICK LUCKASSEN (D)
  • (12) KEN SEMA (C)
  • (7) BRUNO FELIPE (C)
  • (30) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (88) PÊPÊ RODRIGUES (C)
  • (11) JAJÁ (A)
  • (33) ANDERSON SILVA (A)
  • (17) MISLAV ORSIC (A)
PANCHINA PAFOS
  • (8) DOMINGOS QUINA (C)
  • (42) GEORGIOS MICHAEL (C)
  • (87) PEDRO CALDIERARO (C)
  • (10) LANDRY DIMATA (A)
  • (9) MONS BASSOUAMINA (A)
  • (4) DAVID LUIZ (D)
  • (25) BRUNO LANGA (D)
  • (82) PETROS PETROU (P)
  • (93) NEOFYTOS MICHAEL (P)
  • (5) DAVID GOLDAR (D)
ALLENATORE PAFOS
  • Albert Celades
PREPARTITA

Chelsea - Pafos è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Chelsea - Pafos sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Chelsea si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Pafos si trova 30° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Chelsea ha segnato 14 gol e ne ha subiti 8; Pafos ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.

Chelsea e Pafos è la prima che si affrontano in campionato.

Chelsea-Pafos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Chelsea incontra un avversario cipriota per la terza volta in assoluto; in precedenza ha vinto 1-0 in trasferta e pareggiato 2-2 in casa con l'APOEL Nicosia nella UEFA Champions League 2009/10.
  • Questo è il primo incontro del Pafos contro una squadra inglese. Le formazioni cipriote hanno vinto solo uno dei 21 precedenti in tutte le competizioni contro squadre inglesi (3N, 17P), con l'AEK Larnaca che ha superato 1-0 il Crystal Palace nella UEFA Conference League di questa stagione.
  • Il Chelsea è rimasto imbattuto nelle ultime 14 partite casalinghe nella fase a gironi/fase campionato della UEFA Champions League (10V, 4N), vincendo le ultime cinque, incluse le tre di questa stagione con un punteggio complessivo di 9-1.
  • Il Pafos non ha ancora segnato in trasferta in UEFA Champions League, dopo due pareggi per 0-0 e la sconfitta per 2-0 contro la Juventus nell'ultima partita esterna.
  • Tra le squadre nelle ultime 12 posizioni all'inizio di questo turno, solo il Benfica (otto) ha subito meno gol rispetto al Pafos (nove); allo stesso tempo il club cipriota è la squadra che ha subito più tiri (123) in questa Champions League.
  • Questa partita di UEFA Champions League vedrà la squadra che schiera gli 11 titolari con l'età media più bassa nella competizione (24 anni e 21 giorni il Chelsea) e quella che schiera gli 11 titolari con l'età media più alta (30 anni e 96 giorni il Pafos) nel torneo in corso.
  • Il Pafos ha utilizzato solo 18 giocatori in questa UEFA Champions League; nessuna squadra ha schierato meno calciatori nel torneo in corso (18 anche l'Union Saint-Gilloise).
  • Cole Palmer è stato coinvolto in quattro gol (un centro e tre assist) nelle sue ultime tre presenze nelle maggiori competizioni europee con il Chelsea, anche se non ha più giocato dalla rete contro il Bayern Monaco alla prima giornata di questa UEFA Champions League.
  • Estêvão (18 anni) ha segnato in tutte e tre le sue presenze da titolare in UEFA Champions League con il Chelsea. L'unico Under 20 ad aver trovato la rete in ciascuna delle sue prime quattro gare da titolare nella competizione è stato Kylian Mbappé (2017); mentre l'unico brasiliano ad esserci riuscito è Elpídio Silva (2001), mentre nessun giocatore del Chelsea ci è mai riuscito.
  • David Luiz ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea nel 2012. Il brasiliano ha segnato in due delle sue ultime tre presenze a Stamford Bridge nella competizione, con il PSG a marzo 2015 e con i Blues contro la Roma a ottobre 2017.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ChelseaPafos
Partite giocate66
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati134
Gol totali subiti89
Media gol subiti per partita1.31.5
Percentuale possesso palla55.637.1
Numero totale di passaggi30751986
Numero totale di passaggi riusciti27291495
Tiri nello specchio della porta3118
Percentuale di tiri in porta50.040.9
Numero totale di cross8564
Numero medio di cross riusciti1620
Duelli per partita vinti245239
Duelli per partita persi291299
Corner subiti1540
Corner guadagnati3317
Numero di punizioni a favore5659
Numero di punizioni concesse8669
Tackle totali9184
Percentuale di successo nei tackle62.654.8
Fuorigiochi totali167
Numero totale di cartellini gialli107
Numero totale di cartellini rossi12

