Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

PREPARTITA

Galatasaray - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Atletico Madrid sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Galatasaray si trova 17° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9; Atletico Madrid ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13.

Galatasaray e Atletico Madrid si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray non ha mai vinto, Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Galatasaray-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà la settima volta che Galatasaray e Atlético Madrid si affronteranno in una competizione europea: il club turco non ha trovato la vittoria in nessuna delle precedenti sei sfide (2N 4P).

L'Atlético Madrid è la squadra che il Galatasaray ha affrontato più volte nelle competizioni europee senza mai vincere (sei). In questi sei incontri senza successi, la squadra turca ha segnato solo due gol.

L'Atlético Madrid ha vinto ciascuna delle ultime quattro trasferte contro squadre turche nelle competizioni europee; l'ultimo di questi successi è un 2-0 proprio contro il Galatasaray in Champions League a settembre 2015.

Dopo aver vinto tre delle prime quattro partite disputate in questa Champions League (1P), il Galatasaray ha perso le ultime due senza segnare e potrebbe subire tre sconfitte consecutive nella competizione per la prima volta dal periodo ottobre-novembre 2019 (anche in quel caso senza segnare).

L'Atlético Madrid ha vinto 10 delle sue ultime 13 partite di Champions League (3P), anche se tutte e tre le sconfitte in questa serie sono arrivate nelle ultime quattro trasferte (1V).

Il 38% dei gol del Galatasaray in questa Champions League è arrivato su calcio di rigore (3/8); la percentuale più alta nel torneo in corso. Tutti e tre i rigori sono stati calciati e trasformati da Victor Osimhen.

Nonostante sia solo 14° per numero di passaggi che rompono la linea di pressione avversaria effettuati (352), l'Atlético Madrid è la squadra che ne ha completati di più in questa Champions League (49).

Julián Alvarez ha segnato 11 gol in 15 presenze con l'Atlético Madrid in Champions League. Se dovesse trovare la rete in questa partita, diventerebbe già il secondo miglior marcatore del club nella competizione, superando Saúl Ñíguez (11 gol in 74 partite) e dietro solo ad Antoine Griezmann (39 gol in 89 partite, prima di questa sfida).

Lucas Torreira del Galatasaray ha recuperato palla e ha dato il via a 83 sequenze di gioco su azione nella Champions League in corso; più di qualsiasi altro giocatore in questa edizione del torneo.

Jan Oblak (attualmente a quota 99) potrebbe raggiungere in questa partita la sua presenza numero 100 in Champions League e diventerebbe di conseguenza il settimo portiere a raggiungere questo traguardo nella storia di Coppa Campioni/Champions League, dopo Iker Casillas, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Petr Cech, Víctor Valdés e Oliver Kahn.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: