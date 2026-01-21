Incontro terminato, Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
Incontro terminato, Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
Secondo tempo terminato, Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.20:38
Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38
Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).20:38
Tiro parato. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Osimhen con cross.20:36
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Nico González (Atletico Madrid).20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33
Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Victor Osimhen.20:33
Fallo di Dávid Hancko (Atletico Madrid).20:31
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Gara riprende.20:30
Sostituzione, Galatasaray. Ilkay Gündogan sostituisce Lucas Torreira per infortunio.20:30
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.20:29
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).20:28
Tiro parato. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Antoine Griezmann.20:27
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).20:27
Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:27
Mario Lemina (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:25
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).20:25
Tentativo fallito. Marc Pubill (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:24
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).20:23
Sostituzione, Galatasaray. Ismail Jakobs sostituisce Baris Alper Yilmaz.20:22
Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).20:22
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Galatasaray).20:21
Fallo di Nico González (Atletico Madrid).20:17
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Gara riprende.20:16
Sostituzione, Atletico Madrid. Nico González sostituisce Julián Alvarez.20:16
Gara momentaneamente sospesa, Roland Sallai (Galatasaray) per infortunio.20:15
Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).20:11
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).20:11
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.20:09
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).20:09
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:09
Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Yunus Akgün.20:08
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Robin Le Normand (Atletico Madrid).20:07
Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).20:04
Roland Sallai (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:03
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).20:03
Sostituzione, Atletico Madrid. Antoine Griezmann sostituisce Alexander Sørloth.20:03
Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).20:02
Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02
Tentativo fallito. Marc Pubill (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Julián Alvarez con cross da calcio d'angolo.20:02
Tiro respinto. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Giuliano Simeone con suggerimento di testa.20:01
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Victor Osimhen (Galatasaray).20:01
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).20:00
Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marc Pubill con cross.20:00
Sostituzione, Atletico Madrid. Johnny Cardoso sostituisce Koke.19:58
Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Pablo Barrios.19:58
Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).19:57
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57
Gara riprende.19:52
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.19:51
Pablo Barrios (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.19:51
Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).19:51
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Giuliano Simeone.19:50
Inizia il Secondo tempo Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.19:48
Sostituzione, Atletico Madrid. Álex Baena sostituisce Thiago Almada.19:47
Primo tempo terminato, Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.19:32
Tiro respinto. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcos Llorente.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yunus Akgün.19:30
Tiro parato. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Thiago Almada.19:30
Fallo di mano di Victor Osimhen (Galatasaray).19:29
Tiro respinto. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yunus Akgün.19:29
Thiago Almada (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.19:27
Fallo di Thiago Almada (Atletico Madrid).19:27
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Thiago Almada (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).19:26
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).19:20
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giuliano Simeone.19:16
Tiro respinto. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Thiago Almada.19:16
Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Yunus Akgün.19:16
Victor Osimhen (Galatasaray) e' ammonito.19:14
Marc Pubill (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.19:14
Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).19:14
Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).19:12
Fallo di Eren Elmali (Galatasaray).19:10
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:09
Fuorigioco. Ugurcan Çakir(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.19:09
Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Julián Alvarez.19:06
Autorete di Marcos Llorente, Atletico Madrid. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1..19:05
Tiro respinto. Eren Elmali (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Leroy Sané.19:03
Fallo di mano di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).19:00
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).18:59
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Atletico Madrid).18:56
Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).18:55
Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di mano di Thiago Almada (Atletico Madrid).18:52
Gol! Galatasaray 0, Atletico Madrid 1. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matteo Ruggeri con cross.18:49
Tiro parato. Mario Lemina (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.18:49
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Pablo Barrios.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: RAMS Park
Città: Istanbul
Capienza: 52600 spettatori17:38
Galatasaray - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Atletico Madrid sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Galatasaray si trova 17° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9; Atletico Madrid ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13.
Galatasaray e Atletico Madrid si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray non ha mai vinto, Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Galatasaray-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Galatasaray
|Atletico Madrid
|Partite giocate
|6
|6
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|8
|15
|Gol totali subiti
|8
|12
|Media gol subiti per partita
|1.3
|2.0
|Percentuale possesso palla
|51.6
|51.1
|Numero totale di passaggi
|2694
|3021
|Numero totale di passaggi riusciti
|2262
|2616
|Tiri nello specchio della porta
|33
|38
|Percentuale di tiri in porta
|48.5
|56.7
|Numero totale di cross
|112
|125
|Numero medio di cross riusciti
|34
|28
|Duelli per partita vinti
|310
|281
|Duelli per partita persi
|296
|284
|Corner subiti
|31
|28
|Corner guadagnati
|22
|36
|Numero di punizioni a favore
|63
|55
|Numero di punizioni concesse
|74
|67
|Tackle totali
|96
|101
|Percentuale di successo nei tackle
|57.3
|63.4
|Fuorigiochi totali
|11
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND