Galatasaray-Atletico Madrid: 1-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio RAMS Park di Istanbul
21 Gennaio 2026 ore 18:45
Galatasaray
1
Atletico Madrid
1
Partita finita
Arbitro: István Kovács
  1. 4' 0-1 Giuliano Simeone
  2. 20' 1-1 Marcos Llorente (A)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.20:38

  3. 90'+5'

    Johnny Cardoso (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:38

  4. 90'+5'

    Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).20:38

  5. 90'+4'

    Tiro parato. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Osimhen con cross.20:36

  6. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Nico González (Atletico Madrid).20:35

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33

  9. 90'

    Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Victor Osimhen.20:33

  10. 89'

    Fallo di Dávid Hancko (Atletico Madrid).20:31

  11. 89'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  12. 88'

    Gara riprende.20:30

  13. 88'

    Sostituzione, Galatasaray. Ilkay Gündogan sostituisce Lucas Torreira per infortunio.20:30

  15. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.20:29

  16. 85'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).20:28

  17. 85'

    Tiro parato. Álex Baena (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Antoine Griezmann.20:27

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).20:27

  19. 85'

    Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:27

  21. 83'

    Mario Lemina (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:25

  22. 83'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25

  23. 83'

    Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).20:25

  24. 82'

    Tentativo fallito. Marc Pubill (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:24

  25. 81'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  27. 81'

    Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).20:23

  28. 80'

    Sostituzione, Galatasaray. Ismail Jakobs sostituisce Baris Alper Yilmaz.20:22

  29. 80'

    Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  30. 80'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).20:22

  31. 78'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Galatasaray).20:21

  33. 75'

    Fallo di Nico González (Atletico Madrid).20:17

  34. 75'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  35. 74'

    Gara riprende.20:16

  36. 73'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Nico González sostituisce Julián Alvarez.20:16

  37. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Roland Sallai (Galatasaray) per infortunio.20:15

  39. 69'

    Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  40. 69'

    Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).20:11

  41. 69'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Atletico Madrid).20:11

  42. 67'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.20:09

  43. 66'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).20:09

  45. 66'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:09

  46. 65'

    Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Yunus Akgün.20:08

  47. 65'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Robin Le Normand (Atletico Madrid).20:07

  48. 62'

    Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04

  49. 62'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).20:04

  51. 61'

    Roland Sallai (Galatasaray) e' ammonito per fallo.20:03

  52. 61'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  53. 61'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).20:03

  54. 61'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Antoine Griezmann sostituisce Alexander Sørloth.20:03

  55. 60'

    Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).20:02

  57. 60'

    Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:02

  58. 59'

    Tentativo fallito. Marc Pubill (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Julián Alvarez con cross da calcio d'angolo.20:02

  59. 59'

    Tiro respinto. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Giuliano Simeone con suggerimento di testa.20:01

  60. 59'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Victor Osimhen (Galatasaray).20:01

  61. 58'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).20:00

  63. 57'

    Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marc Pubill con cross.20:00

  64. 56'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Johnny Cardoso sostituisce Koke.19:58

  65. 56'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Robin Le Normand sostituisce Pablo Barrios.19:58

  66. 55'

    Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).19:57

  67. 55'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57

  69. 50'

    Gara riprende.19:52

  70. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.19:51

  71. 49'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.19:51

  72. 48'

    Fallo di Pablo Barrios (Atletico Madrid).19:51

  73. 48'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  75. 48'

    Tiro respinto. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Giuliano Simeone.19:50

  76. Inizia il Secondo tempo Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.19:48

  77. 45'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Álex Baena sostituisce Thiago Almada.19:47

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.19:32

  79. 45'+1'

    Tiro respinto. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcos Llorente.19:32

  81. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  82. 45'

    Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Yunus Akgün.19:30

  83. 44'

    Tiro parato. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Thiago Almada.19:30

  84. 44'

    Fallo di mano di Victor Osimhen (Galatasaray).19:29

  85. 43'

    Tiro respinto. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yunus Akgün.19:29

  87. 41'

    Thiago Almada (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.19:27

  88. 41'

    Fallo di Thiago Almada (Atletico Madrid).19:27

  89. 41'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  90. 41'

    Thiago Almada (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26

  91. 41'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).19:26

  93. 34'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).19:20

  94. 34'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  95. 31'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giuliano Simeone.19:16

  96. 31'

    Tiro respinto. Pablo Barrios (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Thiago Almada.19:16

  97. 30'

    Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Yunus Akgün.19:16

  99. 29'

    Victor Osimhen (Galatasaray) e' ammonito.19:14

  100. 29'

    Marc Pubill (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.19:14

  101. 29'

    Fallo di Marc Pubill (Atletico Madrid).19:14

  102. 29'

    Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  103. 27'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).19:12

  105. 25'

    Fallo di Eren Elmali (Galatasaray).19:10

  106. 25'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  107. 24'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:09

  108. 24'

    Fuorigioco. Ugurcan Çakir(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.19:09

  109. 21'

    Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Julián Alvarez.19:06

  111. 20'

    Autorete di Marcos Llorente, Atletico Madrid. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1..19:05

  112. 18'

    Tiro respinto. Eren Elmali (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Leroy Sané.19:03

  113. 15'

    Fallo di mano di Alexander Sørloth (Atletico Madrid).19:00

  114. 14'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).18:59

  115. 11'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Dávid Hancko (Atletico Madrid).18:56

  117. 9'

    Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).18:55

  118. 9'

    Marc Pubill (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  119. 6'

    Fallo di mano di Thiago Almada (Atletico Madrid).18:52

  120. 4'

    Gol! Galatasaray 0, Atletico Madrid 1. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matteo Ruggeri con cross.18:49

  121. 4'

    Tiro parato. Mario Lemina (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.18:49

  123. 3'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Pablo Barrios.18:48

  124. Inizia il Primo tempo.18:46

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

  127. Dove si gioca la partita:

    Stadio: RAMS Park
    Città: Istanbul
    Capienza: 52600 spettatori17:38

Formazioni Galatasaray - Atletico Madrid

Galatasaray
Atletico Madrid
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (7) ROLAND SALLAI (D)
  • (99) MARIO LEMINA (C)
  • (11) YUNUS AKGÜN (C)
  • (10) LEROY SANÉ (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (21) AHMED KUTUCU (A)
  • (23) KAAN AYHAN (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (30) YUSUF DEMIR (A)
  • (68) FURKAN KOÇAK (C)
  • (67) EYÜP KARASU (C)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (12) BATUHAN SEN (P)
  • (64) YUSUF KAHRAMAN (D)
  • (9) MAURO ICARDI (A)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (3) MATTEO RUGGERI (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (D)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (6) KOKE (C)
  • (11) THIAGO ALMADA (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (28) TAUFIK SEIDU (C)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (29) RAYANE BELAID (A)
  • (7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
  • (37) IKER LUQUE (A)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (5) JOHNNY CARDOSO (C)
  • (2) JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ (D)
  • (34) JULIO DÍAZ (C)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (31) SALVI ESQUIVEL (P)
  • (23) NICO GONZÁLEZ (A)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
Galatasaray - Atletico Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 21 gennaio alle ore 18:45 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Atletico Madrid sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Galatasaray si trova 17° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Galatasaray ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9; Atletico Madrid ha segnato 16 gol e ne ha subiti 13.

Galatasaray e Atletico Madrid si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray non ha mai vinto, Atletico Madrid ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Galatasaray-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà la settima volta che Galatasaray e Atlético Madrid si affronteranno in una competizione europea: il club turco non ha trovato la vittoria in nessuna delle precedenti sei sfide (2N 4P).
  • L'Atlético Madrid è la squadra che il Galatasaray ha affrontato più volte nelle competizioni europee senza mai vincere (sei). In questi sei incontri senza successi, la squadra turca ha segnato solo due gol.
  • L'Atlético Madrid ha vinto ciascuna delle ultime quattro trasferte contro squadre turche nelle competizioni europee; l'ultimo di questi successi è un 2-0 proprio contro il Galatasaray in Champions League a settembre 2015.
  • Dopo aver vinto tre delle prime quattro partite disputate in questa Champions League (1P), il Galatasaray ha perso le ultime due senza segnare e potrebbe subire tre sconfitte consecutive nella competizione per la prima volta dal periodo ottobre-novembre 2019 (anche in quel caso senza segnare).
  • L'Atlético Madrid ha vinto 10 delle sue ultime 13 partite di Champions League (3P), anche se tutte e tre le sconfitte in questa serie sono arrivate nelle ultime quattro trasferte (1V).
  • Il 38% dei gol del Galatasaray in questa Champions League è arrivato su calcio di rigore (3/8); la percentuale più alta nel torneo in corso. Tutti e tre i rigori sono stati calciati e trasformati da Victor Osimhen.
  • Nonostante sia solo 14° per numero di passaggi che rompono la linea di pressione avversaria effettuati (352), l'Atlético Madrid è la squadra che ne ha completati di più in questa Champions League (49).
  • Julián Alvarez ha segnato 11 gol in 15 presenze con l'Atlético Madrid in Champions League. Se dovesse trovare la rete in questa partita, diventerebbe già il secondo miglior marcatore del club nella competizione, superando Saúl Ñíguez (11 gol in 74 partite) e dietro solo ad Antoine Griezmann (39 gol in 89 partite, prima di questa sfida).
  • Lucas Torreira del Galatasaray ha recuperato palla e ha dato il via a 83 sequenze di gioco su azione nella Champions League in corso; più di qualsiasi altro giocatore in questa edizione del torneo.
  • Jan Oblak (attualmente a quota 99) potrebbe raggiungere in questa partita la sua presenza numero 100 in Champions League e diventerebbe di conseguenza il settimo portiere a raggiungere questo traguardo nella storia di Coppa Campioni/Champions League, dopo Iker Casillas, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Petr Cech, Víctor Valdés e Oliver Kahn.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GalatasarayAtletico Madrid
Partite giocate66
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati815
Gol totali subiti812
Media gol subiti per partita1.32.0
Percentuale possesso palla51.651.1
Numero totale di passaggi26943021
Numero totale di passaggi riusciti22622616
Tiri nello specchio della porta3338
Percentuale di tiri in porta48.556.7
Numero totale di cross112125
Numero medio di cross riusciti3428
Duelli per partita vinti310281
Duelli per partita persi296284
Corner subiti3128
Corner guadagnati2236
Numero di punizioni a favore6355
Numero di punizioni concesse7467
Tackle totali96101
Percentuale di successo nei tackle57.363.4
Fuorigiochi totali119
Numero totale di cartellini gialli119
Numero totale di cartellini rossi10

